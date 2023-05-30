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Юрист объяснил, имеет ли право арендатор дачи на выросший на ней урожай
Юристы разъяснили важные моменты при аренде и сдаче загородной недвижимости
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Все возможные спорные моменты при аренде загородной недвижимости должны быть прописаны в договоре. В том числе, имеет ли право арендатор собирать урожай на снимаемой даче, кто должен косить траву и обрабатывать растения от вредителей, сказали газете ВЗГЛЯД опрошенные эксперты, рассказывая о частых проблемах при аренде и сдаче загородной недвижимости.
«Сейчас вопрос сдачи в аренду загородной недвижимости очень актуален, так как многие – особенно люди с детьми – предпочитают проводить время на даче или в деревне. Но загородный дом есть не у всех, а поэтому возникает необходимость его аренды на летний период», – говорит юрист НП Российская Гильдия Риэлторов Оксана Байрамова.
При этом как арендатор, так и арендодатель могут столкнуться с рядом проблем, предупреждает специалист. В первую очередь следует обращать внимание на то, кто владеет недвижимостью. Заключать договор надо либо с собственником, который может с помощью соответствующих документов, доказать, что недвижимость принадлежит именно ему, либо с представителем владельца недвижимости – чаще всего им выступает риэлторская компания или частный риэлтор.
«Бывают случаи, когда недвижимость досталась по наследству. В связи с этим собственников может быть сразу несколько. Если при просмотре оригиналов правоустанавливающих документов обнаруживается, что владелец не один, то необходимо выяснить, согласны ли другие собственники сдавать недвижимость, например, попросить организовать встречу с ними. В противном случае надо отказаться от аренды этого объекта: если недвижимость сдана без ведома другого собственника, то он сможет потребовать выселения арендаторов», – подчеркивает юрист.
Также немаловажно попросить организовать знакомство с председателем поселка или товарищества, рекомендует собеседница. Это необходимо, чтобы председатель знал, что в загородном доме поселились не какие-то злоумышленники, а арендаторы. А если с председателем не познакомиться, либо не уведомить его о том, что в доме будут жить не собственники, есть риск того, что он забьет тревогу, вызовет полицию или устроит иные неприятности вследствие своей бдительности.
«Ну, и не забываем, что сами объявления могут быть фейковыми, не соответствовать действительности, поэтому арендатору необходимо самостоятельно ездить на объекты, чтобы удостовериться, что там все так, как и было описано. В том числе,
при заключении сделки нужно проверить все предметы на работоспособность, чтобы потом никого не обвинили в поломке. Но бывает и так, что арендатор все проверял, заехал в дом и спустя несколько дней обнаруживает скрытые проблемы,
например, при работе стиральной машины, плиты и микроволновки выбивает электричество. Тут нужно связываться с арендодателем, чтобы он устранил проблему», – рассказывает Байрамова.
Однако не во всех случаях человек, который сдает жилье, готов решать такие проблемы, предупреждает она. Именно поэтому следует предусмотреть в договоре об аренде недвижимости пункты касательно скрытых дефектов. Особенно, если это касается электрики дома. При этом доказать, что дефект был скрытым и съемщик в нем невиновен, непросто: это можно сделать только с помощью специальной экспертизы. Риск таких ситуаций существенно снижается, если при аренде жилья обратиться в риэлторскую компанию. Тогда специалисты за съемщика проведут все проверки, помогут с заключением договора.
Специалист также обращает внимание на то, что все сделки между арендатором и арендодателем должны быть подкреплены соответствующим договором. Таким образом под защитой в какой-либо ситуации окажутся оба. Например, в случае, если арендатор в течение месяца или более не оплачивает жилье, можно будет потребовать его выселения. Также договор помогает зафиксировать состояние имущества, которое находится на арендуемой территории. Все предметы бытовой техники, какие-то ценности, садовая мебель и прочее необходимо прописать в акте.
Юрист Иван Кузнецов рассказывает, что для «фиксации всех предметов мебели и техники» достаточно фотографий. При заключении договора арендодателю необходимо их выслать в любой мессенджер, в котором он будет общаться с арендатором. Эта процедура зафиксирует состояние объекта, ремонта, а также всех находящихся там вещей.
«Вообще нужно сказать, что любая переписка с собственником является юридическим актом. Но договор лучше заключать всегда, проверять, действительно ли арендатор является собственником. А если он не является владельцем, то тут уже нужно разбираться, на основании чего он сдает в аренду недвижимость», – объясняет собеседник.
Арендодателю также следует быть внимательным к тому, кому он сдает помещение, продолжает эксперт. Так можно попасть в ситуацию, когда дом сняла, например, семейная пара, а по факту там будут жить рабочие из Средней Азии. Чтобы избежать таких ситуаций, необходимо прописывать в договоре не только личные данные арендатора, но и тех людей, с которыми он планирует жить в съемном доме. Немаловажно регулярно навещать арендаторов. Это можно делать как самостоятельно, так и попросить присматривать за новыми постояльцами председателя поселка, либо соседей, советует эксперт. Частоту визитов также следует прописать в договоре. Если обнаруживается, что на съемной даче живут третьи лица, то по факту нарушения договора арендодатель имеет права выселить жильцов, поясняет юрист.
«Наличие у жильцов животных, детей – все это также следует согласовывать и прописывать в договоре. Еще одна вещь, на которую я хотел бы обратить внимание, это территория, на которой расположена недвижимость.
При заключении договора необходимо прописывать, можно ли арендатору и живущим с ним людям собирать урожай, например, с плодовых деревьев на этом земельном участке. Потому что были случаи, когда это делать запрещалось»,
– предупреждает Кузнецов.
Юрист также рекомендует оговаривать с арендодателем проведение обработки территории от вредителей, клещей. Особенно это актуально для арендаторов, у которых есть животные. То же самое касается содержания сада: должен быть прописан своевременный уход за ним, включая покос травы. Как правило, данную функцию на себя берет арендодатель, но чтобы избежать споров или конфликтных ситуаций в процессе проживания, такие нюансы лучше прописать в договоре.
Ранее глава правления Московского городского научного общества терапевтов Павел Воробьев в беседе с газетой ВЗГЛЯД рассказал, что работы на дачном участке очень полезны для здоровья, поскольку это дополнительная физическая нагрузка. При этом врач порекомендовал мужчинам не работать на участке без футболки, поскольку есть риск застудить поясницу. Если же человек по какой-либо причине все-таки решает работать с голым торсом, лучше надеть пояс из собачьей шерсти – с ним не жарко, он хорошо продувается и в достаточной степени защищает даже от небольшого ветра.
Прогнавших детей с футбольной площадки мигрантов задержали в Москве
Полиция задержала почти 50 мигрантов, которые прогнали детей с футбольной площадки в Москве
На западе Москвы задержаны 49 мигрантов, которые прогоняли детей с футбольной площадки, угрожали им, а также их родителям, сообщили в правоохранительных органах.
Местные жители вызвали полицию, которая в ходе рейда задержала нарушителей. Отмечается, что некоторые мигранты оказывали сопротивление сотрудникам полиции, передает ТАСС.
В пресс-службе главка МВД по городу сообщили, что инцидент произошел в воскресенье. Составлено «26 материалов» по статьям КоАП о нарушении иностранным гражданином правил въезда в Россию либо режима пребывания, мелком хулиганстве и неповиновении законному распоряжению сотрудника полиции.
Напомним, в середине мая в Обручевском районе Москвы активисты «Русской общины» провели воспитательную беседу с мигрантами из Средней Азии, которые угрозами вынудили детей покинуть спортивную площадку.
В результате взрыва обрушилась стена на 60 этаже башни комплекса «Москва-Сити»
В комплексе «Москва-Сити» произошел взрыв в результате возгорания строительного клея и обрушилась стена на 60 этаже
В одной из башен комплекса «Москва-Сити» произошел взрыв и обрушилась стена на 60 этаже, причиной инцидента стало возгорание строительного клея, сообщают СМИ.
Стена не была несущей, площадь обрушения – 3 кв. м. В управляющей компании заверили, что ситуация под контролем, несущие стены в здании толстые. На месте работает МЧС, пишут «Аргументы и факты».
По данным «Московского комсомольца», который ссылается на соцсети, обрушение стены произошло в квартире башни «Нева». Хозяин «был на месте и тут же позвонил специалистам». Пострадавших нет. Сообщается, что клей оставили рабочие, которые делали ремонт.
Украина решила переименовать Грузию
В Верховной раде Украины зарегистрирован законопроект о переименовании Грузии в «Сакартвело»
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Украина будет называть Грузию «Сакартвело» («Страна грузин»), а грузин – картвелами во всех официальных документах Верховной рады. Об этом говорится в соответствующем законопроекте, внесенном в парламент страны.
Инициаторами изменения стали «Европейская Солидарность», «Голос», «Батькивщина» и партия президента Владимира Зеленского «Слуга народа».
В документе, представленном в Раду, говорится, что «историческое название страны «Сакартвело» будет использовано на Украине на официальном уровне, официальной переписке и общении, а также в средствах массовой информации, пишет «Коммерсант».
Ранее аналогичное решение приняла Литва, в ответ грузинский парламент принял закон о переименовании Литвы на литовский лад – теперь это Лиетува.
Устоявшееся в русском и некоторых других языках название «Грузия» происходит от арабо-персидского Гурджан или Гурзан.
Несколько лет назад Япония, которая использовала фонетическую транскрипцию слова «Грузия» – «Гурудзиа» по просьбе Тбилиси перешла на «Джорджию». Так Грузию сейчас именуют подавляющее большинство стран – членов ООН. Из-за этого Грузию часто путают с американским штатом Джорджия.
Генерал ВСУ назвал потерянные Украиной города
Из-за ошибки президента Украины Владимира Зеленского Киев в ближайшее время может попрощаться со Славянском и Краматорском, заявил генерал ВСУ Сергей Кривонос в интервью украинским СМИ.
По его словам, это произошло из-за того, что президент стремился начать контрнаступление, вместо того чтобы укреплять оборону страны, сообщает «Говорит Москва» в своем Telegram-канале.
Военный добавил, что Россия обладает необходимыми ресурсами и боеприпасами для того, чтобы продолжить продвижение своих сил за линию Артемовска.
Напомним, формирования группы «Вагнер» при поддержке ВС России ранее полностью установили контроль над Артемовском.
Собянин сообщил об атаке беспилотников в Москве
Собянин сообщил о повреждении нескольких зданий в результате атаки БПЛА в Москве
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Беспилотники «попали» в верхние этажи жилого дома на улице Профсоюзной, а также в жилой дом на улице Атласова, сообщили в столичных экстренных службах. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что «никто серьезно не пострадал». Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил о сбитых ПВО на подлете к Москве беспилотниках.
Как сообщили в экстренных службах, в первом случае «разрушены фасад и остекление дома», во втором – «произошло разрушение фасада и остекления верхних этажей», передает РИА «Новости».
В пресс-службе столичного главка МЧС сообщили, что сотрудники выясняют обстоятельства инцидента в Новой Москве. Указывается, что на улице Атласова «признаков пожара не обнаружено», передает ТАСС.
В экстренных службах рассказали, что «похожие на беспилотник фрагменты обнаружены вокруг дома».
Позднее Собянин в Telegram подтвердил, что «в результате атаки БПЛА в нескольких зданиях произошли незначительные повреждения». Он сообщил, что «экстренные службы города находятся на местах происшествий» и «выясняют обстоятельства случившегося».
Воробьев сообщил в Telegram, что «жители некоторых районов» Подмосковья «могли слышать звуки взрывов». Он пояснил, что ПВО на подлете к Москве сбила несколько беспилотников.
Префектура юго-западного округа Москвы сообщила, что жителей трех подъездов дома на улице Профсоюзной эвакуируют. Указывается, что пострадавших нет.
Напомним, в начале мая Кремль атаковали украинские беспилотники, которые были выведены из строя российскими системами радиолокационной борьбы.
Взрывы прогремели в Киеве
В Киеве объявлена воздушная тревога и прогремели взрывы
Воздушная тревога объявлена в Киеве, а также в Киевской, Житомирской, Кировоградской, Черкасской и Черниговской областях Украины, в столице прогремели взрывы, сообщают украинские СМИ.
Киевские власти сообщают о работе ПВО, передает ТАСС.
СМИ сообщают, что за первой серией взрывов прозвучала вторая, передает РИА «Новости».
Мэр Виталий Кличко и городская администрация сообщили, что взрывы в Киеве продолжались почти два часа. В городе начались как минимум три пожара. Сообщается об ударе по одному из предприятий.
Напомним, накануне очевидцы сообщали о десятках ночных взрывов в Киеве. Днем также сообщалось о взрывах в украинской столице. Минобороны России заявило о групповом ударе высокоточным оружием по аэродромам вооруженных сил Украины.
Появились кадры уничтожения дрона в небе над Рублевкой
В Сети опубликовали видео уничтожения беспилотника в небе над Рублевкой
Пользователи Сети публикуют кадры, на которых якобы запечатлено уничтожение беспилотного летательного аппарата во вторник утром в небе над Рублевкой в Подмосковье.
Видео с беспилотником опубликовано в Telegram SHOT. На нем видно, как в небе летит дрон, который позже был уничтожен системой ПВО.
Рано утром во вторник несколько дронов заметили в Подмосковье и Новой Москве. Еще часть из них врезались в жилые дома в столице. В частности, беспилотники «попали» в верхние этажи жилого дома на улице Профсоюзной и в жилой дом на улице Атласова. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, серьезно пострадавших в результате инцидента нет.
В ДНР рассказали о ситуации под Артемовском
Советник главы ДНР Гагин рассказал о ситуации под Артемовском
Вооруженные силы Украины сейчас обстреливают западные кварталы Артемовска, но войти в город не пытаются, рассказал советник врио главы ДНР Ян Гагин.
Он отметил, что в районе города Часов Яр, который расположен возле Артемовска, до сих пор сосредоточены существенные силы и средства противника, передает РИА «Новости».
«На мой взгляд, это не удастся (войти в город – прим. ВЗГЛЯД) им при такой попытке. Но они продолжают обстрелы западных окраин города», – сказал Гагин в эфире телеканала «Россия 24».
Также он выразил мнение, что контрнаступление, которое Киев анонсировал ранее, пришлось отложить из-за ситуации в Артемовске, в котором ВСУ понесли большие потери.
Советник врио главы ДНР предположил, что атаками на Белгородскую область ВСУ пытаются «отвлечь внимание» от Донбасса.
Напомним, формирования группы «Вагнер» при поддержке ВС России ранее полностью установили контроль над Артемовском.
Минобороны заявило о поражении высокоточным оружием центральных пунктов принятия решения ВСУ
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Российские военные нанесли удары ракетами по центрам принятия решений киевского режима, где готовились теракты на российской территории, сообщило Минобороны России.
ВС России в течение суток нанесли групповые удары с применением высокоточного оружия большой дальности воздушного базирования по центральным пунктам принятия решения, сообщило ведомство в своем Telegram-канале.
В этих пунктах велась подготовка терактов на территории России под руководством западных спецслужб. Все назначенные цели поражены, заключили в министерстве.
Отмечается, что за сутки на Купянском направлении уничтожены до 40 украинских военных, три автомобиля и САУ «Гвоздика». Возле поселка Синьковка (Харьковская область) пресечена деятельность украинской ДРГ.
Около поселка Московка (Харьковская область) уничтожена американская РЛС контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50.
На Краснолиманском направлении поражены подразделения противника у поселков Червоная Диброва, Кузьмино (ЛНР) и Ямполовка (ДНР). На этом направлении ликвидировано свыше 85 бойцов ВСУ, две боевые бронированные машины, два пикапа, гаубица Д-20 и САУ «Гвоздика».
На Донецком направлении ликвидировано до 145 украинских военных, две боевые бронированные машины и гаубица Д-30. Возле поселка Красное в ДНР уничтожен склад с боеприпасами 54-й механизированной бригады ВСУ.
На Южно-Донецком и Запорожском направлениях поражены силы противника у поселков Великая Новоселка и Времевка (ДНР). Возле Владимировки в ДНР уничтожена украинская ДРГ. За сутки на этих направлениях уничтожено более 140 украинских военных и четыре автомобиля.
На Херсонском направлении ВСУ за сутки потеряли до 30 военнослужащих, пять машин, САУ «Акация» и гаубицы Д-30 и «Мста-Б».
ПВО за сутки перехватили семь снарядов РСЗО HIMARS и одну противорадиолокационную ракету HARM. Уничтожены восемь беспилотников у поселков Инженерное (Запорожская область), Старомайорское (ДНР), Коломыйчиха (ЛНР), Великий Выселок и Петровское (Харьковская область).
С начала СВО уничтожены 429 самолетов, 235 вертолетов, 4379 беспилотников, 424 ЗРК, 9328 танков и других боевых бронированных машин, 1100 машин РСЗО, 4941 орудие полевой артиллерии и минометов.
На Украине собрались открыть дело из-за возможной госизмены Зеленского
Депутат Рады Лерос: Суд обязал открыть уголовное дело из-за возможной госизмены Зеленского
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Украинский суд обязал госбюро расследований Украины завести уголовное дело о возможной государственной измене со стороны президента страны Владимира Зеленского и членов его команды, сообщил депутат Верховной рады Гео Лерос.
Лерос написал в Telegram, что суд обязал открыть уголовное дело по статье «Государственная измена» на «Зеленского и Ко». Он сообщил, что «карманное» ГБР отказалось начинать расследование в отношении Зеленского, который, как утверждает депутат, назначил «агентов ФСБ» на ключевые должности в СБУ. Депутаты Рады при этом через суд обязали внести сведения в Единый реестр досудебных расследований и начать досудебное расследование, сообщил Лерос.
Главными фигурантами дела станут, помимо самого Зеленского, глава президентского офиса Андрей Ермак, его зам Роман Машовец, экс-председатель СБУ Баканов и бывший заместитель секретаря Совета нацбезопасности и обороны Руслан Демченко, которых будут допрашивать, сообщил Лерос.
Лерос избрался в украинский парламент от партии «Слуга народа», но в 2020 году его исключили из фракции, напоминает РИА «Новости».
В июле 2022 года Зеленский отстранил от должностей генпрокурора Украины Ирину Венедиктову и главу СБУ Ивана Баканова, объяснив свое решение «многочисленными фактами госизмены» со стороны сотрудников указанных ведомств. Кроме того, он инициировал «кадровую ревизию» среди сотрудников СБУ.
Минобороны рассказало об отражении атаки беспилотников на Москву
Минобороны: Киевский режим ударил по Москве восемью беспилотниками
Киев во вторник утром ударил по российской столице восемью беспилотными летательными аппаратами, все они были сбиты, сообщает пресс-служба Минобороны.
Всего в атаке были задействованы восемь дронов самолетного типа. Все беспилотники противника поражены: три украинских дрона были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы, пять сбиты ЗРПК «Панцирь-С» в Подмосковье, сообщается в Telegram Минобороны.
В военном ведомстве назвали действия Киева террористической атакой.
Рано утром во вторник несколько дронов заметили в Подмосковье и Новой Москве. Еще часть из них врезались в жилые дома в столице. Серьезно пострадавших в результате инцидента нет. В Сети опубликовали видео уничтожения беспилотника в небе над Рублевкой.
Украина заявила о стремлении к нормальным отношениям с Россией
Министр обороны Украины Резников заявил о стремлении Киева к нормальным отношениям с Москвой
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Украина «стремится к нормальным отношениям» с Россией, как с Польшей, Словакией или Румынией, заявил украинский министр обороны Алексей Резников.
Резников утверждает, что Украине «российская земля не нужна» и что вооруженные силы Украины не причастны к обстрелам Белгородской области. Он также заявил, что наступление ВСУ возможно «в двух-трех местах на поле боя, как на юге, так и на востоке», передает ТАСС со ссылкой на Funke.
По словам министра, ВСУ получили около 60 танков «Леопард» от Германии, Польши, Нидерландов, Швеции, Португалии, Испании и Канады. Франция передала колесные танки AMX-10RC, Великобритания – Challenger, США – Abrams, заявил он.
Резников также заявил, что Украине требуется около 120 истребителей, большая часть которых должна быть F-16. По его словам, Eurofighter и Gripen также оказались бы важным подспорьем для ВСУ. Киев рассчитывает на германские Eurofighter и Tornado.
Как заявил министр, «важным шагом» было бы объединение Великобритании и Германии для поставок Eurofighter. Прежде всего, по его словам, Киев был бы признателен, если бы Берлин участвовал в обучении украинских летчиков использованию Eurofighter. Украина хотела бы получить первые F-16 «к концу года». По словам Резникова, Киев нуждается в истребителях четвертого поколения и выше: F-16, Eurofighter, Rafale или Gripen.
Напомним, в последнее время Белгородская область крайне активно подвергается атакам со стороны ВСУ.
Зеленский объявил о принятых решениях по «движению» ВСУ
Зеленский сообщил о принятии решений относительно сроков «движения» ВСУ
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Решения по поводу «сроков того, как будут двигаться» вооруженные силы Украины, приняты, сообщил президент страны Владимир Зеленский.
Зеленский сообщил, что прошло очередное заседание ставки верховного главнокомандующего. По его словам, «докладывали, как всегда», главком ВСУ Валерий Залужный и командующие оперативными направлениями, передает ТАСС.
Как заверил Зеленский, в ходе заседания речь шла не только об «обеспечении боеприпасами», «подготовке новых бригад» и «тактике», но и о «сроках». По словам президента Украины, «это то, что максимально важно». «Сроки того, как мы будем двигаться. Будем», – сказал он, добавив, что «решения приняты».
Напомним, секретарь СНБО Украины Алексей Данилов заверил, что ВСУ готовы в любой момент перейти в контрнаступление. Москва считает, что Запад вынуждает Украину к началу «контрнаступления», игнорируя все риски. По мнению СМИ, Зеленский колеблется и не решается объявить контрнаступление.
Путин подтвердил удар ВС России по штабу разведки Украины
Путин заявил об ударе ВС России по штабу разведки Украины
Российские военные произвели удар по штабу украинской военной разведки, заявил президент Владимир Путин во вторник.
«Мы уже говорили и о возможности нанесения ударов по штабам принятия решений, по центрам принятия решений. Разумеется, к этой категории относится и штаб военной разведки Украины, по которому был нанесен удар два-три дня назад», – цитирует Путина ТАСС.
По его словам, России пришлось ответить на развязанную киевским режимом войну в Донбассе началом специальной военной операции.
Глава российского государства подчеркнул, что российские военные наносят удары по территории Украины, но высокоточным оружием большой дальности и по объектам военной инфраструктуры, либо по складам с боеприпасами.
До этого президент удовлетворительно оценивал работу ПВО столичного региона, отбившего атаку украинских дронов.
Грузия назвала условие присоединения к авиасанкциям против России
Вопрос присоединения Грузии к авиационным санкциям против России встанет на повестку дня после вступления страны в Евросоюз, заявил мэр Тбилиси, генсек правящей «Грузинской мечты» Каха Каладзе, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
«Грузия пока не член ЕС. Мы независимое, суверенное государство, которое стремится в Европу и желает европейской интеграции. Когда у нас будет статус, когда станем членами ЕС, конечно же, примем такие решения, которые отвечают общим интересам», – сказал он журналистам.
Накануне послы ЕС прибыли с демаршем к вице-премьеру Грузии Левану Давиташвили из-за возобновления прямого авиасообщения между Грузией и Россией.
Каха Каладзе отметил, что западные дипломаты всегда требовали от Грузии санкций против России, но та, участвуя в международных рестрикциях, не вводит прямые санкции «исходя из интересов страны».
При этом он подчеркнул, что «нет никакой связи между возобновлением полетов и якобы сближением с Россией».
По его словам, «открыта сухопутная граница, а ранее полеты осуществлялись через Ереван».
«Прямые рейсы не противоречат нашему европейскому будущему и евроинтеграции», – заявил он.
«Мы не примем решений, которые не отвечают интересам Грузии и ее граждан», – отметил генсек правящей партии.