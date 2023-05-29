В Минобрнауки отреагировали на скандальные заявления доцента СПбГУ о спецоперации

Ситуация с антироссийскими высказываниями доцента Института истории Санкт-Петербургского госуниверситета (СПбГУ) Михаила Белоусова – безобразная и нетерпимая, заявил замглавы Минобрнауки Константин Могилевский.

Белоусова высказался против СВО и заявил о поддержке украинской армии, заявления историка прозвучали на фоне траура по погибшему в ходе СВО студенту СПбГУ Федору Соломонову, ушедшему на фронт добровольно, взяв академический отпуск, передает РИА «Новости».

«Ситуация безобразная и нетерпимая со всех точек зрения. Героически погиб студент университета, который добровольцем принимал участие в спецоперации. И вместо того, чтобы почтить память товарища, коллеги по университету, проявить человеческие чувства, мы видим абсолютно вульгарную попытку привлечь внимание антироссийскими политическими заявлениями», – сказал Могилевский.

По его словам, исторический факультет СПбГУ – один из лучших в России. На факультете работают профессионалы с гражданской позицией, люди, «к которым не относится маленькая группа, устроившая провокацию».

Могилевский заявил, что о научных достижениях Белоусова ему ничего неизвестно, кроме того, что отдельные студенты группируются вокруг него. Эти учащиеся также не могут похвастать какими-либо серьезными достижениями в научной деятельности.

«Белоусов – преподаватель, доцент, занимался декабристами. Но вот услышали бы его декабристы, русские офицеры, как они отнеслись бы к попыткам дискредитировать российские Вооруженные силы? Выступать в борьбе, которую ведет России, фактически на стороне врага?» – сказал Могилевский.

Представитель ведомства добавил, что в высказываниях Булоусова «не видно ни совести, ни исторического сознания, ни университетской чести».

Могилевский выразил уверенность, что ректор университета Николай Михайлович Кропачев разберется и примет меры для нормализации ситуации в вузе.

