The Times: Британская экономика больше других пострадает из-за торговой войны США и Китая

The Times: Британии окажется в уязвимом положении из-за торговой войны США и Китая

В случае торговой войны между Вашингтоном и Пекином, эскалацию которой усилит американский закон о снижении инфляции и предусматриваемые им субсидии для сектора зеленых технологий, больше всех пострадает британская экономика, пишет The Times со ссылкой на документ правительства Великобритании.

По мнению экспертов, США готовы защищать свои основные отрасли промышленности от конкуренции со стороны Китая даже за счет интересов Британии, а в случае начала полномасштабной торговой войны британская экономика пострадает больше американской, китайской и европейской, пишет The Times.



В частности, британская индустрия полупроводниковой промышленности зависит от китайских поставок на 40% и уход от этой зависимости потребует десятков миллиардов фунтов стерлингов государственных субсидий.

Аналитики также отмечают, что после выхода Соединенного Королевства из Евросоюза Лондон не обладает фискальными возможностями и экономической мощью как у других основных мировых держав, а британская экономика стала средней по размеру.

Газета ВЗГЛЯД писала, что Китай наконец нашел в себе силы ответить США на ограничение доступа к ключевым западным технологиям. Пекин запретил покупать чипы американской компании Micron. Однако дефицита чипов и полупроводников, как это было в разгар пандемии, эксперты не ждут.