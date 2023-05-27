В США назвали следующую цель ВС России после Артемовска

Экс-советник Кучмы объяснил пропажу Залужного

Экс-советник Кучмы Соскин объяснил пропажу Залужного его разногласиями с Зеленским по контрнаступлению

Разногласия с президентом Украины Владимиром Зеленским по контрнаступлению стали причиной того, что главком ВСУ Валерий Залужный не показывается на публике, заявил бывший советник экс-президента страны Леонида Кучмы Олег Соскин.

Отсутствие Залужного в информационном пространстве продолжительное время свидетельствует о том, что есть вопрос или о характере наступления, или о времени, или о направлениях, заявил Соскин на своем YouTube-канале, передает РИА «Новости».

Он добавил, что украинскому руководству и его покровителям на Западе не понравилось интервью Залужного, где тот выразил восхищение талантом главы Генштаба ВС России Валерия Герасимова.

Соскин отметил, что Залужного не смогут «убрать», так как его поддерживают жители страны.

Залужный с начала мая исчез из медиапространства. Его длительное отсутствие связывают с тяжелым ранением при ракетном ударе по командному пункту.

После подобных сообщений украинское Минобороны опубликовало видео, на котором якобы выступил Залужный.