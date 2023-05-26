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Стало известно о переговорах Путина с Лукашенко с глазу на глаз
«Пул первого»: Путин и Лукашенко после рабочего обеда в Москве общались один на один
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Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко в четверг, 25 мая, по окончании рабочего обеда в рамках мероприятий Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в Москве провели переговоры с глазу на глаз.
Об этом сообщил близкий к пресс-службе главы Белоруссии Telegram-канал «Пул первого».
Уточняется, что общение проходило за закрытыми дверями.
Кроме того, отмечается, что общение лидеров стран евразийской пятерки в общей сложности длилось более шести часов, причем более полутора часов продолжалась встреча в узком составе.
Ранее в пятницу пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что в Москве и Минске нацелены продолжать укрепление взаимовыгодных отношений, а также развивать сотрудничество в разных сферах, в том числе военной.
Лукашенко раскрыл название своей болезни
Лукашенко заявил, что переболел аденовирусом
Белорусский президент Александр Лукашенко во вторник, комментируя сообщения о своей болезни, заявил, что не собирается умирать.
Глава белорусского государства призвал успокоиться всех тех, кто думает, что он «умирать собрался», и пояснил, что сообщения о его заболевании – досужие рассуждения в мессенджерах и Telegram-каналах, передает БелТА.
Он добавил, что переболел аденовирусной инфекцией, и уточнил, что из-за плотного графика у него не было возможности пройти лечение. Ему нужно было посетить Москву, Гродно, Гомель, попасть на субботники – и «все это накопилось».
«Вы еще мучиться со мной будете очень долго», – заключил Лукашенко.
Напомним, замглавы комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин сообщал, что президент Белоруссии якобы заболел. Позже пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Минск не давал официальных данных о недомогании белорусского лидера.
Путин: До создания УССР никакой Украины не было
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Не было Украины в истории человечества, пока не появилась УССР, заявил президент России Владимир Путин в ходе встречи с председателем Конституционного суда России Валерием Зорькиным.
Зорькин принес президенту составленную во Франции в XVII веке карту, где были указаны земли, входившие в состав Российского царства, Казакии и Речи Посполитой, отметив, что Украины там нет, передает ТАСС.
«Советская власть создала Советскую Украину, это хорошо известно. А до этого никакой Украины не было в истории человечества», – сказал глава государства.
Зорькин объяснил, что на отсутствие на карте Украины он решил указать «ради истины».
«Это один из документов, конечно», – кивнул ему Путин. Продолжая изучать старинную карту, глава государства заметил: «Ну да, [земли Украины] входили в Речь Посполитую. <…> Естественно, не все территории Советской Украины [входили в нее], только северо-западная часть».
Зорькин в свою очередь обратил внимание на то, что карту сделали французы.
«Ну так как, [французы] отмечали то, что было. На карте отмечали то, что было в жизни, на земле», – заключил президент.
Ранее историки отметили параллели вхождения Крыма в состав России при Екатерине II и современной истории России.
Песков отреагировал на угрозы Путину со стороны Киева
Песков об угрозах Путину со стороны Киева: Службы безопасности России знают свою работу
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Безопасность российского лидера Владимира Путина обеспечивается соответствующими службами, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о том, может ли охрана президента быть усилена на фоне угроз в его адрес со стороны Киева.
Песков в интервью для программы «Москва. Кремль. Путин» заявил, что российские службы безопасности «знают свою работу и знают, что они делают». Фрагмент передачи опубликовал журналист Павел Зарубин в своем Telegram-канале.
Комментируя заявления, звучащие с Украины, Песков подчеркнул, что террористический режим говорит о своих террористических устремлениях.
Представитель Кремля в этой связи отметил, что российская спецоперация «более чем оправдана» и «более чем нужна». СВО, по его словам, должна завершиться достижением поставленных целей, передает РИА «Новости».
Накануне замглавы Главного управления разведки (ГУР) Украины Вадим Скибицкий в интервью западным СМИ заявил, что Путин является «главной целью» его ведомства.
Санду пообещала исполнить постановление МУС об аресте Путина
Санду пообещала исполнить постановление МУС об аресте Путина в случае его приезда в Молдавию
Молдавия будет исполнять решения Международного уголовного суда, в частности, решение об аресте президента России Владимира Путина, заявила глава республики Майя Санду в интервью Euronews Romania.
Она уточнила, что Молдавия подписала соглашение о МУС и будет уважать его решения. Таким образом Санду ответила на вопрос, арестуют ли российского лидера в случае его визита в республику, передает «Коммерсант».
Напомним, МУС выдал ордер на арест президента России и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой в связи с событиями на Украине.
После этого СК России заочно предъявил обвинение прокурору и судье МУС.
Путин: Россия становится одним из лидеров процесса перемен в международной финансовой сфере
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России в текущих условиях удается не только адаптироваться, но и стать одним из лидеров процесса перемен в сфере международных финансов, заявил российский президент Владимир Путин на пленарной сессии второго Евразийского экономического форума.
«Кардинальные изменения происходят и в международной финансовой сфере. И хотел бы с удовлетворением отметить, что России удается не только адаптироваться, но и стать одним из лидеров этих процессов», – цитирует ТАСС Путина.
По его словам, Россия всегда ответственно и добросовестно подходит к взаимодействию со всеми странами и в полном объеме выполняет свои договоренности.
«Ни для кого не секрет, что наши западные оппоненты пытаются уговорами, посулами различными, шантажом заставить многих наших партнеров свернуть выгодное сотрудничество с Россией, при этом их совершенно не волнует, какие убытки это принесет соответствующим государствам и их народам», – заявил президент.
Ранее Путин заявил, что сценарий, по которому эксперты «за бугром» сулили России обвал экономики, уже явно не сбудется.
Песков назвал актуальным высказывание Путина о борьбе с терроризмом «мочить в сортире»
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что и сейчас актуальны прежние заявления главы государства Владимира Путина о борьбе с терроризмом.
Песков отметил, что имеет в виду сказанное в конце 1990-х – начале 2000-х годов, передает ТАСС.
В частности пресс-секретарь прокомментировал заявление Путина «мочить в сортире», сделанное в отношении террористов. Отвечая на вопрос об ужесточении риторики в отношении диверсантов на фоне их нападения на Белгородскую область, Песков сказал, что «дело не в риторике, дело в действиях».
Напомним, во вторник на территорию Белгородской области пробралась украинская ДРГ, в регионе ввели режим КТО.
Путин: Россия с помощью спецоперации пытается прекратить идущую уже девять лет войну
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Враг ведет войну уже девять лет, а Россия с помощью специальной военной операции пытается ее прекратить, заявил президент России Владимир Путин в ходе церемонии вручения государственных наград в Екатерининском зале Кремля.
«В течение девяти лет Донбасс отражает нападение на людей, которые там живут. Девять лет против этих людей наш противник, враг нашего народа ведет войну. Нам часто говорят, и мы слышим, что Россия начала какую-то войну. Нет, Россия с помощью специальной военной операции пытается прекратить эту войну, которую ведут против нас, против нашего народа, часть которого, в силу исторической несправедливости, оказалась за границами исторического Российского государства», – сказал Путин, передает РИА «Новости».
«Но от этого они не перестали быть нашими людьми. И Россия делает все для того, чтобы защитить их. И конечно, будет (делать) для этого все. Благодаря в значительной степени таким людям, которые представлены и здесь», – добавил глава государства.
Путин также заявил, что Россия гордится бойцами СВО и теми, кто налаживает мирную жизнь в новых регионах.
Казахстан заявил об отсутствии планов вступать в союзные государства
Пресс-секретарь Токаева Желдибай сообщил об отсутствии у Казахстана планов вступать в «какие-либо союзные государства»
Казахстан не намерен и не планирует создавать или вступать в какие-либо союзные государства, заявил пресс-секретарь президента Казахстана Руслан Желдибай.
Комментируя заявления, которые глава республики Касым-Жомарт Токаев сделал в ходе Евразийского экономического форума в Москве, Желдибай подчеркнул, что, по мнению Токаева, «интеграция в рамках ЕАЭС может и должна идти исключительно по экономическому треку». Казахстан считает, что выход за эти границы «нарушает цели, принципы и задачи уставных документов организации», передает ТАСС.
Оценивая отношения России и Белоруссии, Желдибай сказал, что «это уникальный прецедент». «Как отметил глава государства, по сути, речь идет об одном народе и государстве. И в этом ключе очень важно разделять инициативы в рамках двух интеграционных проектов, у которых абсолютно разные цели», – сказал Желдибай, отметив, что экономическая интеграция не является самоцелью.
Подчеркивается, что «любые решения, принимаемые в рамках объединения, должны приносить результаты каждому отдельному его участнику и прежде всего гражданам всех государств ЕАЭС».
Напомним, Токаев на заседании второго Евразийского экономического форума в среду обратил внимание на феномен Союзного государства в структуре ЕАЭС и предложил обсудить работу в условиях разного уровня интеграции государств.
Эксперт: Россия становится центром новых финансово-экономических отношений в мире
Политолог Егорченков: Страны Азии, Латинской Америки и Африки строят независимые от Запада финансовые системы
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Евразия идет по пути суверенизации относительно Запада. Москва находится в авангарде создания новых финансово-экономических и идеологических конструкций, альтернативных США и ЕС, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Дмитрий Егорченков. Ранее в Москве прошло заседание Высшего Евразийского экономического совета.
«В мире ускорилось создание и развитие новых финансово-экономических центров, минимально зависимых от Запада. Россия находится в авангарде этих процессов. К этому привело санкционное давление США и ЕС на Россию и другие страны. Санкции стали внятным сигналом для Юго-Восточной Азии, Латинской Америки и Африки к тому, чтобы идти по пути суверенизации своих финансовых систем», – пояснил Дмитрий Егорченков, директор Института стратегических исследований и прогнозов РУДН.
«Россия становится центром формирования новых финансово-экономических отношений, основанных на взаимности и децентрализации потоков. В Евразии Москва и Пекин – крупнейшие суверенные игроки, чье взаимодействие будет определять лицо евразийской интеграции. Россия всегда исторически была перекрестком, одним из центров культур, экономик и философий евразийского мира. Кстати, СССР тоже был по сути евразийским интеграционным проектом», – напомнил собеседник.
«Сейчас в мире идет противостояние не только экономических союзов, но и идеологий, и даже политических мифологий. Россия и наши союзники на пространстве Большой Евразии выступают антагонистом ценностям, поднятым на флаг Западом. Нашу приверженность традиционным ценностям нельзя трактовать как призыв к возвращению в прошлое. Мы выступаем против насильственного навязывания чуждых нам идеологем, касающихся, например, семейных и общественных отношений», – отметил он.
«Нельзя сказать, что Россия и ее евразийские партнеры выступают против всего западного. Отрицание того, что эволюция мировых общественных отношений происходит за счет конкуренции и взаимопроникновения моделей, антинаучно. Тем не менее, мы должны предложить нашей молодежи свои принципы, основанные на общей евразийской истории и культуре. И этим мы, кстати, представляем угрозу для США», – подчеркнул аналитик.
«Среди общих для Евразии конструктов сейчас особенно актуально, например, отрицание любых форм нацизма, фашизма и шовинизма, и противоборство попыткам их реконструкции в ряде стран Запада. Кроме того, Россия вместе с евразийскими партнерами выступает против колониализма, что, как ни странно, по сей день вполне актуально», – резюмировал Егорченков.
В четверг в Большом Кремлевском дворце прошло заседание Высшего Евразийского экономического совета с участием президентов России Владимира Путина, Белоруссии Александра Лукашенко, Казахстана Касым-Жомарта Токаева, Киргизии Садыра Жапарова, премьер-министра Армении Никола Пашиняна и председателя Коллегии Евразийской экономической комиссии Михаила Мясниковича.
«Сотрудничество в рамках Евразийского союза продолжает укрепляться и наше объединение последовательно утверждается в качестве одного из самостоятельных и самодостаточных центров формирующегося многополярного мира», – сказал Путин. Он призвал поддерживать свободу передвижения товаров, услуг, финансов и человеческого капитала, обеспечивать сопряжение конкурентных преимуществ государств.
Он также указал на необходимость укрепления технологического суверенитета в системообразующих секторах экономики. «Можно подумать над созданием евразийских технологических альянсов с подключением третьих стран. Их целью могла бы стать организация новых наукоемких высокотехнологичных производств», – отметил глава государства.
«И конечно, общие усилия должны быть направлены на упрочение финансового суверенитета Евразэс путем обеспечения устойчивой кредитно-банковской и расчетной инфраструктуры, развития и гармонизации евразийского финансового рынка», – добавил Путин.
Отдельно он предложил добавить к свободе передвижению товаров, услуг, финансов и человеческого капитала в рамках Евразэс, пятую – свободу знаний. Она будет работать на основе общих принципов и стандартов образования, здравоохранения и госуправления.
«Это поспособствует формированию и развитию общего культурного пространства, общей евразийской идеологии. Это особенно важно для молодого поколения», – сказал российский лидер.
Минск и Москва договорились о содержании российского ядерного оружия в Белоруссии
Шойгу и Хренин подписали документы о содержании ядерного оружия России в Белоруссии
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Главы Минобороны России и Белоруссии Сергей Шойгу и Виктор Хренин подписали в Минске документы о порядке содержания российского ядерного оружия в специальном хранилище на белорусской территории, сообщает Минобороны Белоруссии.
В ведомстве уточнили, что подписанные документы определяют порядок содержания российского нестратегического ядерного оружия в специальном хранилище на территории Белоруссии, передает ТАСС.
В то же время Шойгу подчеркнул, что эти меры «соответствуют всем действующим международно-правовым обязательствам». Он также уточнил, что контроль над ядерным оружием остается за Москвой. «Россия не передает Республике Беларусь ядерное оружие: контроль над ним и решение о применении остается за российской стороной», – указал министр.
Ранее президент России Владимир Путин также заявил, что российская сторона не намерена отдавать белорусской тактическое ядерное оружие России, но будет размещать его в республике и обучит военных, как США в Европе.
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Лукашенко заявил о начале перемещения тактического ядерного оружия из России в Белоруссию
Лукашенко заявил, что перемещение нестратегического ядерного оружия из России в Белоруссию началось
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Места для хранения подготовлены, перемещение нестратегического ядерного оружия из России на территорию Белоруссии уже началось, заявил в четверг президент республики Александр Лукашенко в эфире Первого канала.
Лукашенко заявил, что Путин его проинформировал о подписании указа о действиях по размещению ядерного оружия в Белоруссии. По его словам, речь шла о конкретном документе, нужно было подготовить места хранения и прочее, это было сделано, передает ТАСС.
Также президент Белоруссии заявил, что нестратегическое ядерное оружие, возможно, уже в республике. «Я приеду – посмотрю», — заключил Лукашенко.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что поблагодарил российского президента Владимира Путина за решение о размещении на территории Белоруссии тактического ядерного оружия.
Напомним, главы Минобороны России и Белоруссии Сергей Шойгу и Виктор Хренин подписали в Минске документы о порядке содержания российского ядерного оружия в специальном хранилище на белорусской территории. При этом Шойгу уточнил, что контроль над ядерным оружием остается за Москвой.
В ЕС отреагировали на соглашение России и Белоруссии по ядерному оружию
Представитель политслужбы ЕС Стано заявил, что соглашение по ЯО между Россией и Белоруссией не приблизит деэскалацию
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Российско-белорусское соглашение о размещении в республике нестратегического ядерного оружия «не способствует деэскалации», сообщил представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано.
По его словам, соглашение не приблизит снижение напряженности, а напротив, ее повысит, передает ТАСС.
Стано добавил, что соглашение между странами можно рассматривать в контексте «российской агрессии» и ее поддержки со стороны Белоруссии.
«Мы будем внимательно следить за развитием ситуации и реагировать, насколько необходимо», – заявил он.
Ранее главы Минобороны России и Белоруссии Сергей Шойгу и Виктор Хренин подписали в Минске документы о порядке содержания российского ядерного оружия в специальном хранилище на белорусской территории.
Как отмечал российский лидер Владимир Путин, российская сторона не намерена отдавать белорусской тактическое ядерное оружие России, но будет размещать его в республике и обучит военных, как США в Европе.
Шольц отверг идею заморозки конфликта на Украине
Шольц заявил о планах поговорить с Путиным и недопустимости заморозки конфликта на Украине
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Не может быть и речи о заморозке конфликта на Украине, заявил канцлер Германии Олаф Шольц, добавив, что собирается провести телефонный разговор с главой российского государства Владимиром Путиным.
Шольц отметил, что его последний разговор с Путиным был довольно давно. Канцлер собирается «в подходящее время снова поговорить» с президентом России. По его словам, «в конечном итоге должно быть соглашение между властями в Москве и Киеве», передает ТАСС со ссылкой на Koelner Stadt-Anzeiger.
По словам Шольца, «Россия должна понять, что не может быть речи о том, чтобы заключить своего рода холодный мир» и сделать «линию фронта новой «границей» между Россией и Украиной». Он сказал, что необходим «справедливый мир», причем «условием для этого является вывод российских войск». Однако Шольц уклонился от ответа на вопрос, касается ли это и Крыма. «Вывод войск. Не наше дело вместо Украины формулировать условия, которые она хочет выдвинуть», – сказал он.
Напомним, американские СМИ утверждают, что администрация Джо Байдена работает над сценарием по заморозке военной части украинского конфликта на годы, возможно, на десятилетия, как это произошло на Корейском полуострове.
Путин: Обвальный сценарий Запада для экономики России уже не сбудется
Сценарий, по которому эксперты «за бугром» сулили России обвал экономики, уже явно не сбудется, заявил президент Владимир Путин, выступая в среду на пленарной сессии второго Евразийского экономического форума.
«Цифры говорят сами за себя. Несмотря на масштабные кризисные явления в мировой экономике и торговле, немалые геополитические риски и фактор неопределенности, общий ВВП государств Евразийского [экономического] союза за 2022 год сократился, но сократился на 1,6%, а некоторые эксперты, как у нас в народе говорят, «за бугром», предсказывали совсем другой сценарий, такой обвальный сценарий», – цитирует ТАСС президента.
По словам Путина, ничего подобного не происходит и точно не произойдет.
Напомним, президент России Владимир Путин выступает в среду на пленарном заседании второго Евразийского экономического форума, а позже примет участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета.
Кремль: Путин планирует принять участие в саммите Евразийского экономического форума
В Кремле сообщили о планах Путина принять участие в саммите Евразийского экономического форума в Москве
Президент России Владимир Путин выступит в среду на пленарном заседании второго Евразийского экономического форума, а позже примет участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета, сообщили в Кремле.
Темой форума значится «Евразийская интеграция в многополярном мире». А 25 мая Владимир Путин примет участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета, говорится в сообщении.
В ходе мероприятия планируется рассмотреть ход реализации российского председательства в Евразийском экономическом союзе в текущем году. Также речь отдельно пойдет об обеспечении энергетической и продовольственной безопасности, развитии транспортной инфраструктуры.
На полях саммита президент России проведет серию отдельных встреч с зарубежными коллегами.
Ранее в ходе церемонии вручения госнаград Владимир Путин заявил, что Россия с помощью спецоперации пытается прекратить войну.