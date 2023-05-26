Стало известно о переговорах Путина с Лукашенко с глазу на глаз

Взгляд
26 мая, пятница  |  Последнее обновление — 14:48  |  vz.ru
Разделы

Германия реализовала план Маршалла наоборот

Немецкий промышленный фундамент, на котором строился ЕС, дал трещину SVEN SIMON/ТАСС
Германия официально ушла в рецессию. Ее экономика падает уже полгода. И прогнозы экономистов, в том числе западных, неутешительны. 2023 год будет одним из худших для Германии. Более того, падение может продолжиться и в 2024 году. Это плохие новости для всей еврозоны: немецкая экономика утянет европейскую за собой. Причина этого так очевидна, что на Западе о ней предпочитают не говорить. Подробности...
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За атакой на Белгородскую область стоит тройная «зрада» в Киеве

Украинские диверсанты должны быть уничтожены не только в военном смысле, но и в медийном
В Сети продолжается активное обсуждение мотивов украинских диверсантов, атаковавших Белгородскую область. Власти и экспертное сообщество солидарны в том, что вылазка террористов призвана «перебить» тему успеха российских военных в Артемовске – Киев преподносит украинской аудитории такие вылазки ДРГ, как существенные военные успехи. Как Россия должна противостоять этим военным и информационным атакам Украины? Подробности...
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Российская тероборона готова взять в руки оружие

Бойцов теробороны называют уже вполне боеспособной единицей, которой не хватает оружия t.me/vvgladkov
Губернатор Белгородской области предложил вооружить отряды теробороны, чтобы давать отпор противнику «профессионально, а не любительски». Однако в экспертном сообществе есть люди, которые не полностью разделяют эту идею и видят определенные сложности при ее реализации. В чем заключаются преимущества и недостатки подобной инициативы и какие изменения в действующее законодательство она может повлечь за собой?  Подробности...
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Главной угрозой для Эрдогана стали курдские резервы

Julian Stratenschulte/dpa/picture-alliance/ТАСС
Курды решили все равно поддержать оппозиционера Кемаля Кылычдароглу на президентских выборах, хотя этот кандидат и заключил сделку с их недругами – турками-националистами. Дело в том, что Эрдогана курды недолюбливают еще сильнее. Если оппозиции в воскресенье удастся привести курдов по максимуму на избирательные участки, она еще может победить. В противном случае – еще на пять лет Эрдоган останется президентом Турции. Подробности...
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Захар Прилепин пострадал за Русскую весну

Захар Прилепин смог выжить благодаря счастливой случайности sledcom.ru
В субботу в Нижегородской области был подорван автомобиль писателя Захара Прилепина, который получил переломы ног и сотрясение мозга. На месте происшествия погиб его охранник. По счастливой случайности не пострадала дочь Прилепина, которая вышла из машины. По горячим следам задержан первый подозреваемый. Кто может стоять за этим терактом и почему именно Прилепин был выбран для атаки? Подробности...
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Экзистенциальная война не терпит заморозок

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Если украинское наступление провалится, то Запад готов перейти к плану «б» – к замораживанию конфликта. Вот только Москву такой вариант не устраивает, ведь она четко понимает смысл этой заморозки. Подробности...

Россия должна дать закипеть антиевропейским настроениям в Польше

Глеб Простаков
Глеб Простаков, бизнес-аналитик
Именно Польша наряду с Великобританией являются странами, которые максимально задирают ставки в противостоянии с Россией. Но не только это. Подробности...

«Почетное звание» иноагента сделалось позорным клеймом

Максим Соколов
Максим Соколов, публицист
Доселе не устававшие выказывать свое презрение сатрапам иноагенты развернули свои орудия на 180 градусов и в массовом порядке стали подавать иски с требованием лишить их этого звания. Доходило даже до комического. Подробности...
Обсуждение: 21 комментарий
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Джордж Сорос хуже суперзлодея

«Арарат» уходит из России

План США на случай провала ВСУ

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В школах России начались последние звонки и выпускные вечера

По всей России начались последние школьные звонки и выпускные для учеников 9 и 11 классов. В этом году торжества проходят с особым размахом, потому что прошлые три года существовали коронавирусные ограничения. Для многих завершение учебы в школе – это один из самых трогательных моментов в жизни
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На железной дороге в Крыму совершена диверсия

В четверг в Симферопольском районе Крыма, на перегоне между станциями Чистенькое и Почтовое с рельсов сошли восемь вагонов с зерном. В результате ЧП никто не пострадал. По сообщениям местных жителей, перед аварией прогремел взрыв
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На Мьянму после изнуряющей жары обрушился ураган «Мокко»

В результате урагана «Мокко», обрушившегося в воскресенье на побережье Бангладеш и Мьянмы, более 700 человек получили ранения, несколько сотен могли погибнуть. Более 700 тыс. человек эвакуированы. Отмечается, что это самый сильный циклон с 2010 года
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12:42
собственная новость

В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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Нужно ли российским отрядам теробороны в приграничных с Украиной регионах выдать боевое оружие?
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    конфликт с НАТО


    Медведев указал Западу на реальность нанесения превентивного ядерного удара

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    Зеленский спел Байдену песню про F-16

    Стало известно о переговорах Путина с Лукашенко с глазу на глаз

    «Пул первого»: Путин и Лукашенко после рабочего обеда в Москве общались один на один

    26 мая 2023, 14:19

    Текст: Ольга Никитина

    Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко в четверг, 25 мая, по окончании рабочего обеда в рамках мероприятий Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в Москве провели переговоры с глазу на глаз.

    Об этом сообщил близкий к пресс-службе главы Белоруссии Telegram-канал «Пул первого».

    Уточняется, что общение проходило за закрытыми дверями.

    Кроме того, отмечается, что общение лидеров стран евразийской пятерки в общей сложности длилось более шести часов, причем более полутора часов продолжалась встреча в узком составе.

    Ранее в пятницу пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что в Москве и Минске нацелены продолжать укрепление взаимовыгодных отношений, а также развивать сотрудничество в разных сферах, в том числе военной.

    Лукашенко раскрыл название своей болезни
    Лукашенко заявил, что переболел аденовирусом
    		   
    23 мая 2023, 21:53
    Фото: Алексей Никольский/РИА Новости
    Текст: Алексей Дегтярев

    Белорусский президент Александр Лукашенко во вторник, комментируя сообщения о своей болезни, заявил, что не собирается умирать.

    Глава белорусского государства призвал успокоиться всех тех, кто думает, что он «умирать собрался», и пояснил, что сообщения о его заболевании – досужие рассуждения в мессенджерах и Telegram-каналах, передает БелТА.

    Он добавил, что переболел аденовирусной инфекцией, и уточнил, что из-за плотного графика у него не было возможности пройти лечение. Ему нужно было посетить Москву, Гродно, Гомель, попасть на субботники – и «все это накопилось».

    «Вы еще мучиться со мной будете очень долго», – заключил Лукашенко.

    Напомним, замглавы комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин сообщал, что президент Белоруссии якобы заболел. Позже пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Минск не давал официальных данных о недомогании белорусского лидера.

    Коментарии (9)
    Путин: До создания УССР никакой Украины не было
    		   
    23 мая 2023, 19:12
    Фото: Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС
    Текст: Кристина Цыцура

    Не было Украины в истории человечества, пока не появилась УССР, заявил президент России Владимир Путин в ходе встречи с председателем Конституционного суда России Валерием Зорькиным.

    Зорькин принес президенту составленную во Франции в XVII веке карту, где были указаны земли, входившие в состав Российского царства, Казакии и Речи Посполитой, отметив, что Украины там нет, передает ТАСС.

    «Советская власть создала Советскую Украину, это хорошо известно. А до этого никакой Украины не было в истории человечества», – сказал глава государства.

    Зорькин объяснил, что на отсутствие на карте Украины он решил указать «ради истины».

    «Это один из документов, конечно», – кивнул ему Путин. Продолжая изучать старинную карту, глава государства заметил: «Ну да, [земли Украины] входили в Речь Посполитую. <…> Естественно, не все территории Советской Украины [входили в нее], только северо-западная часть».

    Зорькин в свою очередь обратил внимание на то, что карту сделали французы.

    «Ну так как, [французы] отмечали то, что было. На карте отмечали то, что было в жизни, на земле», – заключил президент.

    Ранее историки отметили параллели вхождения Крыма в состав России при Екатерине II и современной истории России.

    Коментарии (161)
    Песков отреагировал на угрозы Путину со стороны Киева
    Песков об угрозах Путину со стороны Киева: Службы безопасности России знают свою работу
    		   
    25 мая 2023, 12:42
    Фото: Сергей Карпухин/ТАСС
    Текст: Ольга Никитина

    Безопасность российского лидера Владимира Путина обеспечивается соответствующими службами, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о том, может ли охрана президента быть усилена на фоне угроз в его адрес со стороны Киева.

    Песков в интервью для программы «Москва. Кремль. Путин» заявил, что российские службы безопасности «знают свою работу и знают, что они делают». Фрагмент передачи опубликовал журналист Павел Зарубин в своем Telegram-канале.

    Комментируя заявления, звучащие с Украины, Песков подчеркнул, что террористический режим говорит о своих террористических устремлениях.

    Представитель Кремля в этой связи отметил, что российская спецоперация «более чем оправдана» и «более чем нужна». СВО, по его словам, должна завершиться достижением поставленных целей, передает РИА «Новости».

    Накануне замглавы Главного управления разведки (ГУР) Украины Вадим Скибицкий в интервью западным СМИ заявил, что Путин является «главной целью» его ведомства.

    Коментарии (21)
    Санду пообещала исполнить постановление МУС об аресте Путина
    Санду пообещала исполнить постановление МУС об аресте Путина в случае его приезда в Молдавию
    		   
    23 мая 2023, 15:15
    Фото: Soeren Stache/DPA/Global Look Press
    Текст: Елизавета Шишкова

    Молдавия будет исполнять решения Международного уголовного суда, в частности, решение об аресте президента России Владимира Путина, заявила глава республики Майя Санду в интервью Euronews Romania.

    Она уточнила, что Молдавия подписала соглашение о МУС и будет уважать его решения. Таким образом Санду ответила на вопрос, арестуют ли российского лидера в случае его визита в республику, передает «Коммерсант».

    Напомним, МУС выдал ордер на арест президента России и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой в связи с событиями на Украине.

    После этого СК России заочно предъявил обвинение прокурору и судье МУС.

    Коментарии (40)
    Путин: Россия становится одним из лидеров процесса перемен в международной финансовой сфере
    		   
    24 мая 2023, 17:59
    Фото: Михаил Терещенко/ТАСС
    Текст: Вера Басилая

    России в текущих условиях удается не только адаптироваться, но и стать одним из лидеров процесса перемен в сфере международных финансов, заявил российский президент Владимир Путин на пленарной сессии второго Евразийского экономического форума.

    «Кардинальные изменения происходят и в международной финансовой сфере. И хотел бы с удовлетворением отметить, что России удается не только адаптироваться, но и стать одним из лидеров этих процессов», – цитирует ТАСС Путина.

    По его словам, Россия всегда ответственно и добросовестно подходит к взаимодействию со всеми странами и в полном объеме выполняет свои договоренности.

    «Ни для кого не секрет, что наши западные оппоненты пытаются уговорами, посулами различными, шантажом заставить многих наших партнеров свернуть выгодное сотрудничество с Россией, при этом их совершенно не волнует, какие убытки это принесет соответствующим государствам и их народам», – заявил президент.

    Ранее Путин заявил, что сценарий, по которому эксперты «за бугром» сулили России обвал экономики, уже явно не сбудется.

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    Песков назвал актуальным высказывание Путина о борьбе с терроризмом «мочить в сортире»
    		  
    23 мая 2023, 16:54
    Фото: Михаил Терещенко/ТАСС
    Текст: Кристина Цыцура

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что и сейчас актуальны прежние заявления главы государства Владимира Путина о борьбе с терроризмом.

    Песков отметил, что имеет в виду сказанное в конце 1990-х – начале 2000-х годов, передает ТАСС.

    В частности пресс-секретарь прокомментировал заявление Путина «мочить в сортире», сделанное в отношении террористов. Отвечая на вопрос об ужесточении риторики в отношении диверсантов на фоне их нападения на Белгородскую область, Песков сказал, что «дело не в риторике, дело в действиях».

    Напомним, во вторник на территорию Белгородской области пробралась украинская ДРГ, в регионе ввели режим КТО.

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    Путин: Россия с помощью спецоперации пытается прекратить идущую уже девять лет войну
    		   
    23 мая 2023, 15:44
    Фото: Вячеслав Прокофьев/РИА Новости
    Текст: Елизавета Шишкова

    Враг ведет войну уже девять лет, а Россия с помощью специальной военной операции пытается ее прекратить, заявил президент России Владимир Путин в ходе церемонии вручения государственных наград в Екатерининском зале Кремля.

    «В течение девяти лет Донбасс отражает нападение на людей, которые там живут. Девять лет против этих людей наш противник, враг нашего народа ведет войну. Нам часто говорят, и мы слышим, что Россия начала какую-то войну. Нет, Россия с помощью специальной военной операции пытается прекратить эту войну, которую ведут против нас, против нашего народа, часть которого, в силу исторической несправедливости, оказалась за границами исторического Российского государства», – сказал Путин, передает РИА «Новости».

    «Но от этого они не перестали быть нашими людьми. И Россия делает все для того, чтобы защитить их. И конечно, будет (делать) для этого все. Благодаря в значительной степени таким людям, которые представлены и здесь», – добавил глава государства.

    Путин также заявил, что Россия гордится бойцами СВО и теми, кто налаживает мирную жизнь в новых регионах.

    Коментарии (71)
    Казахстан заявил об отсутствии планов вступать в союзные государства
    Пресс-секретарь Токаева Желдибай сообщил об отсутствии у Казахстана планов вступать в «какие-либо союзные государства»

    26 мая 2023, 07:57

    Текст: Антон Антонов

    Казахстан не намерен и не планирует создавать или вступать в какие-либо союзные государства, заявил пресс-секретарь президента Казахстана Руслан Желдибай.

    Комментируя заявления, которые глава республики Касым-Жомарт Токаев сделал в ходе Евразийского экономического форума в Москве, Желдибай подчеркнул, что, по мнению Токаева, «интеграция в рамках ЕАЭС может и должна идти исключительно по экономическому треку». Казахстан считает, что выход за эти границы «нарушает цели, принципы и задачи уставных документов организации», передает ТАСС.

    Оценивая отношения России и Белоруссии, Желдибай сказал, что «это уникальный прецедент». «Как отметил глава государства, по сути, речь идет об одном народе и государстве. И в этом ключе очень важно разделять инициативы в рамках двух интеграционных проектов, у которых абсолютно разные цели», – сказал Желдибай, отметив, что экономическая интеграция не является самоцелью.

    Подчеркивается, что «любые решения, принимаемые в рамках объединения, должны приносить результаты каждому отдельному его участнику и прежде всего гражданам всех государств ЕАЭС».

    Напомним, Токаев на заседании второго Евразийского экономического форума в среду обратил внимание на феномен Союзного государства в структуре ЕАЭС и предложил обсудить работу в условиях разного уровня интеграции государств.

    Коментарии (15)
    Эксперт: Россия становится центром новых финансово-экономических отношений в мире
    Политолог Егорченков: Страны Азии, Латинской Америки и Африки строят независимые от Запада финансовые системы
    		  
    25 мая 2023, 22:11
    Фото: Михаил Метцель/ТАСС
    Текст: Рафаэль Фахрутдинов

    Евразия идет по пути суверенизации относительно Запада. Москва находится в авангарде создания новых финансово-экономических и идеологических конструкций, альтернативных США и ЕС, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Дмитрий Егорченков. Ранее в Москве прошло заседание Высшего Евразийского экономического совета.

    «В мире ускорилось создание и развитие новых финансово-экономических центров, минимально зависимых от Запада. Россия находится в авангарде этих процессов. К этому привело санкционное давление США и ЕС на Россию и другие страны. Санкции стали внятным сигналом для Юго-Восточной Азии, Латинской Америки и Африки к тому, чтобы идти по пути суверенизации своих финансовых систем», – пояснил Дмитрий Егорченков, директор Института стратегических исследований и прогнозов РУДН.

    «Россия становится центром формирования новых финансово-экономических отношений, основанных на взаимности и децентрализации потоков. В Евразии Москва и Пекин – крупнейшие суверенные игроки, чье взаимодействие будет определять лицо евразийской интеграции. Россия всегда исторически была перекрестком, одним из центров культур, экономик и философий евразийского мира. Кстати, СССР тоже был по сути евразийским интеграционным проектом», – напомнил собеседник.

    «Сейчас в мире идет противостояние не только экономических союзов, но и идеологий, и даже политических мифологий. Россия и наши союзники на пространстве Большой Евразии выступают антагонистом ценностям, поднятым на флаг Западом. Нашу приверженность традиционным ценностям нельзя трактовать как призыв к возвращению в прошлое. Мы выступаем против насильственного навязывания чуждых нам идеологем, касающихся, например, семейных и общественных отношений», – отметил он.

    «Нельзя сказать, что Россия и ее евразийские партнеры выступают против всего западного. Отрицание того, что эволюция мировых общественных отношений происходит за счет конкуренции и взаимопроникновения моделей, антинаучно. Тем не менее, мы должны предложить нашей молодежи свои принципы, основанные на общей евразийской истории и культуре. И этим мы, кстати, представляем угрозу для США», – подчеркнул аналитик.

    «Среди общих для Евразии конструктов сейчас особенно актуально, например, отрицание любых форм нацизма, фашизма и шовинизма, и противоборство попыткам их реконструкции в ряде стран Запада. Кроме того, Россия вместе с евразийскими партнерами выступает против колониализма, что, как ни странно, по сей день вполне актуально», – резюмировал Егорченков.

    В четверг в Большом Кремлевском дворце прошло заседание Высшего Евразийского экономического совета с участием президентов России Владимира Путина, Белоруссии Александра Лукашенко, Казахстана Касым-Жомарта Токаева, Киргизии Садыра Жапарова, премьер-министра Армении Никола Пашиняна и председателя Коллегии Евразийской экономической комиссии Михаила Мясниковича.

    «Сотрудничество в рамках Евразийского союза продолжает укрепляться и наше объединение последовательно утверждается в качестве одного из самостоятельных и самодостаточных центров формирующегося многополярного мира», – сказал Путин. Он призвал поддерживать свободу передвижения товаров, услуг, финансов и человеческого капитала, обеспечивать сопряжение конкурентных преимуществ государств.

    Он также указал на необходимость укрепления технологического суверенитета в системообразующих секторах экономики. «Можно подумать над созданием евразийских технологических альянсов с подключением третьих стран. Их целью могла бы стать организация новых наукоемких высокотехнологичных производств», – отметил глава государства.

    «И конечно, общие усилия должны быть направлены на упрочение финансового суверенитета Евразэс путем обеспечения устойчивой кредитно-банковской и расчетной инфраструктуры, развития и гармонизации евразийского финансового рынка», – добавил Путин.

    Отдельно он предложил добавить к свободе передвижению товаров, услуг, финансов и человеческого капитала в рамках Евразэс, пятую – свободу знаний. Она будет работать на основе общих принципов и стандартов образования, здравоохранения и госуправления.

    «Это поспособствует формированию и развитию общего культурного пространства, общей евразийской идеологии. Это особенно важно для молодого поколения», – сказал российский лидер.

    Коментарии (3)
    Минск и Москва договорились о содержании российского ядерного оружия в Белоруссии
    Шойгу и Хренин подписали документы о содержании ядерного оружия России в Белоруссии
    		   
    25 мая 2023, 10:20
    Фото: Наталья Таланова/ТАСС
    Текст: Алина Власенко

    Главы Минобороны России и Белоруссии Сергей Шойгу и Виктор Хренин подписали в Минске документы о порядке содержания российского ядерного оружия в специальном хранилище на белорусской территории, сообщает Минобороны Белоруссии.

    В ведомстве уточнили, что подписанные документы определяют порядок содержания российского нестратегического ядерного оружия в специальном хранилище на территории Белоруссии, передает ТАСС.

    В то же время Шойгу подчеркнул, что эти меры «соответствуют всем действующим международно-правовым обязательствам». Он также уточнил, что контроль над ядерным оружием остается за Москвой. «Россия не передает Республике Беларусь ядерное оружие: контроль над ним и решение о применении остается за российской стороной», – указал министр.

    Ранее президент России Владимир Путин также заявил, что российская сторона не намерена отдавать белорусской тактическое ядерное оружие России, но будет размещать его в республике и обучит военных, как США в Европе.

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    Коментарии (33)
    Лукашенко заявил о начале перемещения тактического ядерного оружия из России в Белоруссию
    Лукашенко заявил, что перемещение нестратегического ядерного оружия из России в Белоруссию началось
    		  
    25 мая 2023, 18:46
    Фото: Bai Xueqi/XinHua/Global Look Press
    Текст: Вера Басилая

    Места для хранения подготовлены, перемещение нестратегического ядерного оружия из России на территорию Белоруссии уже началось, заявил в четверг президент республики Александр Лукашенко в эфире Первого канала.

    Лукашенко заявил, что Путин его проинформировал о подписании указа о действиях по размещению ядерного оружия в Белоруссии. По его словам, речь шла о конкретном документе, нужно было подготовить места хранения и прочее, это было сделано, передает ТАСС.

    Также президент Белоруссии заявил, что нестратегическое ядерное оружие, возможно, уже в республике. «Я приеду – посмотрю», — заключил Лукашенко.

    Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что поблагодарил российского президента Владимира Путина за решение о размещении на территории Белоруссии тактического ядерного оружия.

    Напомним, главы Минобороны России и Белоруссии Сергей Шойгу и Виктор Хренин подписали в Минске документы о порядке содержания российского ядерного оружия в специальном хранилище на белорусской территории. При этом Шойгу уточнил, что контроль над ядерным оружием остается за Москвой.

    Коментарии (3)
    В ЕС отреагировали на соглашение России и Белоруссии по ядерному оружию
    Представитель политслужбы ЕС Стано заявил, что соглашение по ЯО между Россией и Белоруссией не приблизит деэскалацию
    		   
    25 мая 2023, 14:15
    Фото: Максим Гучек/РИА Новости
    Текст: Александра Юдина

    Российско-белорусское соглашение о размещении в республике нестратегического ядерного оружия «не способствует деэскалации», сообщил представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано.

    По его словам, соглашение не приблизит снижение напряженности, а напротив, ее повысит, передает ТАСС.

    Стано добавил, что соглашение между странами можно рассматривать в контексте «российской агрессии» и ее поддержки со стороны Белоруссии.

    «Мы будем внимательно следить за развитием ситуации и реагировать, насколько необходимо», – заявил он.

    Ранее главы Минобороны России и Белоруссии Сергей Шойгу и Виктор Хренин подписали в Минске документы о порядке содержания российского ядерного оружия в специальном хранилище на белорусской территории.

    Как отмечал российский лидер Владимир Путин, российская сторона не намерена отдавать белорусской тактическое ядерное оружие России, но будет размещать его в республике и обучит военных, как США в Европе.

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    Шольц отверг идею заморозки конфликта на Украине
    Шольц заявил о планах поговорить с Путиным и недопустимости заморозки конфликта на Украине
    		   
    26 мая 2023, 07:46
    Фото: Bernd von Jutrczenka/Global Look Press
    Текст: Антон Антонов

    Не может быть и речи о заморозке конфликта на Украине, заявил канцлер Германии Олаф Шольц, добавив, что собирается провести телефонный разговор с главой российского государства Владимиром Путиным.

    Шольц отметил, что его последний разговор с Путиным был довольно давно. Канцлер собирается «в подходящее время снова поговорить» с президентом России. По его словам, «в конечном итоге должно быть соглашение между властями в Москве и Киеве», передает ТАСС со ссылкой на Koelner Stadt-Anzeiger.

    По словам Шольца, «Россия должна понять, что не может быть речи о том, чтобы заключить своего рода холодный мир» и сделать «линию фронта новой «границей» между Россией и Украиной». Он сказал, что необходим «справедливый мир», причем «условием для этого является вывод российских войск». Однако Шольц уклонился от ответа на вопрос, касается ли это и Крыма. «Вывод войск. Не наше дело вместо Украины формулировать условия, которые она хочет выдвинуть», – сказал он.

    Напомним, американские СМИ утверждают, что администрация Джо Байдена работает над сценарием по заморозке военной части украинского конфликта на годы, возможно, на десятилетия, как это произошло на Корейском полуострове.

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    Путин: Обвальный сценарий Запада для экономики России уже не сбудется
    		  
    24 мая 2023, 17:35
    Фото: Михаил Терещенко/ТАСС
    Текст: Вера Басилая

    Сценарий, по которому эксперты «за бугром» сулили России обвал экономики, уже явно не сбудется, заявил президент Владимир Путин, выступая в среду на пленарной сессии второго Евразийского экономического форума.

    «Цифры говорят сами за себя. Несмотря на масштабные кризисные явления в мировой экономике и торговле, немалые геополитические риски и фактор неопределенности, общий ВВП государств Евразийского [экономического] союза за 2022 год сократился, но сократился на 1,6%, а некоторые эксперты, как у нас в народе говорят, «за бугром», предсказывали совсем другой сценарий, такой обвальный сценарий», – цитирует ТАСС президента.

    По словам Путина, ничего подобного не происходит и точно не произойдет.

    Напомним, президент России Владимир Путин выступает в среду на пленарном заседании второго Евразийского экономического форума, а позже примет участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета.

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    Кремль: Путин планирует принять участие в саммите Евразийского экономического форума
    В Кремле сообщили о планах Путина принять участие в саммите Евразийского экономического форума в Москве

    23 мая 2023, 16:30

    Текст: Кристина Цыцура

    Президент России Владимир Путин выступит в среду на пленарном заседании второго Евразийского экономического форума, а позже примет участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета, сообщили в Кремле.

    Темой форума значится «Евразийская интеграция в многополярном мире». А 25 мая Владимир Путин примет участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета, говорится в сообщении.

    В ходе мероприятия планируется рассмотреть ход реализации российского председательства в Евразийском экономическом союзе в текущем году. Также речь отдельно пойдет об обеспечении энергетической и продовольственной безопасности, развитии транспортной инфраструктуры.

    На полях саммита президент России проведет серию отдельных встреч с зарубежными коллегами.

    Ранее в ходе церемонии вручения госнаград Владимир Путин заявил, что Россия с помощью спецоперации пытается прекратить войну.

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