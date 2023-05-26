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В Кремле подтвердили намерения России и Белоруссии укреплять отношения
Представитель Кремля Песков заверил в намерениях Москвы и Минска укреплять отношения
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В Москве и Минске нацелены продолжать укрепление взаимовыгодных отношении, а также развивать сотрудничество в разных сферах, в том числе военной, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
По его словам, Белоруссия в данный момент сталкивается с недружественным, если не враждебным отношением соседних стран, как и Россия – это требует от Москвы и Минска дальнейшего развития и укрепления союзнических отношений, в том числе в военной сфере, передает ТАСС.
Ранее белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что началось перемещение нестратегического ядерного оружия из России на территорию Белоруссии, места для хранения подготовлены.
Напомним, главы Минобороны России и Белоруссии Сергей Шойгу и Виктор Хренин подписали в Минске документы о порядке содержания российского ядерного оружия в специальном хранилище на белорусской территории. При этом Шойгу уточнил, что контроль над ядерным оружием остается за Москвой.
Лукашенко раскрыл название своей болезни
Лукашенко заявил, что переболел аденовирусом
Белорусский президент Александр Лукашенко во вторник, комментируя сообщения о своей болезни, заявил, что не собирается умирать.
Глава белорусского государства призвал успокоиться всех тех, кто думает, что он «умирать собрался», и пояснил, что сообщения о его заболевании – досужие рассуждения в мессенджерах и Telegram-каналах, передает БелТА.
Он добавил, что переболел аденовирусной инфекцией, и уточнил, что из-за плотного графика у него не было возможности пройти лечение. Ему нужно было посетить Москву, Гродно, Гомель, попасть на субботники – и «все это накопилось».
«Вы еще мучиться со мной будете очень долго», – заключил Лукашенко.
Напомним, замглавы комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин сообщал, что президент Белоруссии якобы заболел. Позже пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Минск не давал официальных данных о недомогании белорусского лидера.
Казахстан заявил об отсутствии планов вступать в союзные государства
Пресс-секретарь Токаева Желдибай сообщил об отсутствии у Казахстана планов вступать в «какие-либо союзные государства»
Казахстан не намерен и не планирует создавать или вступать в какие-либо союзные государства, заявил пресс-секретарь президента Казахстана Руслан Желдибай.
Комментируя заявления, которые глава республики Касым-Жомарт Токаев сделал в ходе Евразийского экономического форума в Москве, Желдибай подчеркнул, что, по мнению Токаева, «интеграция в рамках ЕАЭС может и должна идти исключительно по экономическому треку». Казахстан считает, что выход за эти границы «нарушает цели, принципы и задачи уставных документов организации», передает ТАСС.
Оценивая отношения России и Белоруссии, Желдибай сказал, что «это уникальный прецедент». «Как отметил глава государства, по сути, речь идет об одном народе и государстве. И в этом ключе очень важно разделять инициативы в рамках двух интеграционных проектов, у которых абсолютно разные цели», – сказал Желдибай, отметив, что экономическая интеграция не является самоцелью.
Подчеркивается, что «любые решения, принимаемые в рамках объединения, должны приносить результаты каждому отдельному его участнику и прежде всего гражданам всех государств ЕАЭС».
Напомним, Токаев на заседании второго Евразийского экономического форума в среду обратил внимание на феномен Союзного государства в структуре ЕАЭС и предложил обсудить работу в условиях разного уровня интеграции государств.
Минск и Москва договорились о содержании российского ядерного оружия в Белоруссии
Шойгу и Хренин подписали документы о содержании ядерного оружия России в Белоруссии
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Главы Минобороны России и Белоруссии Сергей Шойгу и Виктор Хренин подписали в Минске документы о порядке содержания российского ядерного оружия в специальном хранилище на белорусской территории, сообщает Минобороны Белоруссии.
В ведомстве уточнили, что подписанные документы определяют порядок содержания российского нестратегического ядерного оружия в специальном хранилище на территории Белоруссии, передает ТАСС.
В то же время Шойгу подчеркнул, что эти меры «соответствуют всем действующим международно-правовым обязательствам». Он также уточнил, что контроль над ядерным оружием остается за Москвой. «Россия не передает Республике Беларусь ядерное оружие: контроль над ним и решение о применении остается за российской стороной», – указал министр.
Ранее президент России Владимир Путин также заявил, что российская сторона не намерена отдавать белорусской тактическое ядерное оружие России, но будет размещать его в республике и обучит военных, как США в Европе.
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Лукашенко заявил о начале перемещения тактического ядерного оружия из России в Белоруссию
Лукашенко заявил, что перемещение нестратегического ядерного оружия из России в Белоруссию началось
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Места для хранения подготовлены, перемещение нестратегического ядерного оружия из России на территорию Белоруссии уже началось, заявил в четверг президент республики Александр Лукашенко в эфире Первого канала.
Лукашенко заявил, что Путин его проинформировал о подписании указа о действиях по размещению ядерного оружия в Белоруссии. По его словам, речь шла о конкретном документе, нужно было подготовить места хранения и прочее, это было сделано, передает ТАСС.
Также президент Белоруссии заявил, что нестратегическое ядерное оружие, возможно, уже в республике. «Я приеду – посмотрю», — заключил Лукашенко.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что поблагодарил российского президента Владимира Путина за решение о размещении на территории Белоруссии тактического ядерного оружия.
Напомним, главы Минобороны России и Белоруссии Сергей Шойгу и Виктор Хренин подписали в Минске документы о порядке содержания российского ядерного оружия в специальном хранилище на белорусской территории. При этом Шойгу уточнил, что контроль над ядерным оружием остается за Москвой.
В ЕС отреагировали на соглашение России и Белоруссии по ядерному оружию
Представитель политслужбы ЕС Стано заявил, что соглашение по ЯО между Россией и Белоруссией не приблизит деэскалацию
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Российско-белорусское соглашение о размещении в республике нестратегического ядерного оружия «не способствует деэскалации», сообщил представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано.
По его словам, соглашение не приблизит снижение напряженности, а напротив, ее повысит, передает ТАСС.
Стано добавил, что соглашение между странами можно рассматривать в контексте «российской агрессии» и ее поддержки со стороны Белоруссии.
«Мы будем внимательно следить за развитием ситуации и реагировать, насколько необходимо», – заявил он.
Ранее главы Минобороны России и Белоруссии Сергей Шойгу и Виктор Хренин подписали в Минске документы о порядке содержания российского ядерного оружия в специальном хранилище на белорусской территории.
Как отмечал российский лидер Владимир Путин, российская сторона не намерена отдавать белорусской тактическое ядерное оружие России, но будет размещать его в республике и обучит военных, как США в Европе.
В Белгородской области назвали число поврежденных домов из-за действий украинской ДРГ
В Белгородской области повреждены не менее 500 домов из-за действий украинских диверсантов
Из-за действий украинской диверсионно-разведывательной группы в Белгородской области оказались повреждены не менее 500 домов, сообщил глава Грайворонского городского округа региона Геннадий Бондарев.
По его словам, самые большие разрушения зафиксированы в Козинке, так как участники украинской ДРГ загоняли во дворы технику, окапывались, передает ТАСС.
«В одном Грайвороне только около 200 домов повреждены в разной степени – и жилые, и хозяйственные, и производственные, и административные здания», – отметил Бондарев.
Также он отметил, что в детском саду на Замостье до сих пор в окне торчит боевая часть «Урагана», несколько населенных пунктов оставались без света.
По информации главы Грайворонского городского округа, в данный момент идут восстановительные работы, в ближайшее время будет восстановлена газовая сеть.
«Начали сбор заявок от жителей по ремонту имущества и автомобилей, которые были повреждены», – заключил Бондарев.
Ранее министр обороны Сергей Шойгу заявил, что ведомство и дальше будет предельно жестко реагировать на действия Киева, подобные теракту против мирного населения в Белгородской области.
Песков ответил Токаеву на слова об одном на двоих ядерном оружии у России и Белоруссии
Песков прокомментировал слова Токаева об одном на двоих ядерном оружии у России и Белоруссии
Союзное государство России и Белоруссии является наиболее продвинутой формой интеграции, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя слова лидера Казахстана Касым-Жомарта Токаева о том, что у Москвы и Минска «даже ядерное оружие сейчас одно на двоих».
Песков подтвердил слова Токаева о том, что Союзное государство – это уникальный прецедент, «уникальная ситуация в мире», поскольку фактически в рамках одной интеграции «существует более продвинутая интеграция».
Представитель Кремля также подчеркнул, что Союзное государство России и Белоруссии – это более продвинутая интеграция, чем Евразийский экономический союз, передает ТАСС.
Напомним, Токаев на заседании второго Евразийского экономического форума в среду обратил внимание на феномен Союзного государства в структуре ЕАЭС и предложил обсудить работу в условиях разного уровня интеграции государств.
В четверг главы Минобороны России и Белоруссии Сергей Шойгу и Виктор Хренин подписали в Минске документы о порядке содержания российского ядерного оружия в специальном хранилище на белорусской территории. При этом Шойгу уточнил, что контроль над ядерным оружием остается за Москвой.
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Лукашенко: Евразийский формат интеграции начался на кухне Путина
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что евразийский формат интеграции стартовал на «кухне у президента России Владимира Путина», тогда в нем участвовала и Украина.
По словам Лукашенко, он присутствовал у истоков многих процессов.
«Должен подсказать, что наше евразийство, ЕврАзЭС, ЕАЭС начинался на кухне у президента Путина», – передает РИА «Новости» слова белорусского лидера.
Лукашенко вспомнил, что Путин тогда пригласил будущих участников ЕАЭС к себе домой, там же был тогда экс-президент Украины Леонид Кучма.
Президент Белоруссии добавил, что тогда заявил, что «из этого вряд ли что-то получится в силу той ситуации, которая уже тогда начала складываться на постсоветском пространстве».
Вместе с Украиной тогда было разработано 28 документов, но страна позже от этого отошла.
РСА: Российские «Зеленые карты» перестают действовать в ЕС с 1 июня
Российский союз автостраховщиков: «Зеленые карты» перестают действовать в ЕС с 1 июня
Российские «Зеленые карты» перестанут действовать в странах ЕС с 1 июня 2023 года, как и карты ЕС, Швейцарии и Британии утратят актуальность в России, сообщает Российский союз автостраховщиков (РСА).
Отмечается, что с 1 июня прекратится действие двусторонних соглашений, заключенных РСА с бюро/союзами автостраховщиков государств Европейского пространства, а также Швейцарии и Британии по страховым сертификатам «Зеленая карта», передает «Интерфакс».
Так, для передвижения по этим территориям после 31 мая водителям необходимо будет приобрести на пунктах пропуска полис приграничного страхования соответствующей страны.
А для передвижения по российской территории водителям транспортных средств, зарегистрированных в ЕС, Швейцарии и Британии, необходимо будет приобрести российский полис ОСАГО.
При этом в РСА отметили, что ситуации касательно дорожно-транспортных происшествий, произошедших в странах ЕС до 1 июня, будут урегулированы в стандартном порядке.
При этом действие карт в дружественных странах продолжится – для поездок в Азербайджан, Белоруссию, Молдавию, Сербию и Турцию, российские «Зеленые карты» действуют без ограничений.
О пересмотре международного договора страхования автомобилей «Зеленая карта», заключенным между Россией, Евросоюзом, Швейцарией и Британией, стало известно в конце апреля.
Песков назвал угрозы из Польши о перевороте в Белоруссии вмешательством в дела другой страны
Польша открыто заявляет о готовности поддержать переворот в Белоруссии, что говорит о вмешательстве в дела других стран, в том числе силовым путем, Москва поможет Минску обеспечить безопасность, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в программе «Москва. Кремль. Путин».
Песков в интервью журналиста Павла Зарубина, опубликованном в Telegram-канале ведущего, назвал Польшу враждебным государством, власти которой заходятся в истериках русофобии.
Он указал, что Белоруссия является для России «партнером, союзником и братским государством», и Москва имеет обязательства по обеспечению безопасности Минска, что и будет сделано перед лицом очевидной угрозы.
Ранее экс-командующий Сухопутными войсками Польши генерал Вальдемар Скшипчак на телеканале «Польсат» призвал власти страны подготовиться к поддержке «потенциального восстания в Белоруссии».
Лукашенко не планирует участие в ПМЭФ в этом году
Посол Белоруссии Крутой заявил, что Лукашенко не планирует участие в ПМЭФ в 2023 году
Белорусский лидер Александр Лукашенко не планирует лично участвовать в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) в июне, заявил посол Белоруссии в России Дмитрий Крутой.
Лукашенко не планирует туда ехать и участвовать в форуме, сейчас ведется проработка 10-го юбилейного форума регионов Белоруссии и России, сказал Крутой ТАСС.
По его словам, Белоруссию возглавит на ПМЭФ первый вице-премьер Николай Снопков, курирующий экономические вопросы. Также Крутой отметил, что сам намерен участвовать в форуме.
Лукашенко заявил о готовности Минска противодействовать мятежу, который планирует поддержать Польша
Белоруссия готова противодействовать мятежу, который готова поддержать Польша, об этом заявил глава республики Александр Лукашенко.
Он отметил, что в Белоруссии отслеживают «этих ребят, о которых больной генерал говорил».
«На самом деле мы знаем, где они находятся. Поименно знаем всех. Мы готовы. Пусть приходят», – приводятся слова Лукашенко в Telegram-канале «Пул Первого».
Напомним, бывший командующий Сухопутными войсками Польши генерал Вальдемар Скшипчак призвал Варшаву подготовиться к поддержке «потенциального восстания в Белоруссии».
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва поможет Минску обеспечить безопасность на фоне таких заявлений.
Лукашенко: Россия идет в авангарде перехода к многополярному миру
Авторитет России в мире огромен, она идет в авангарде перехода к многополярному миру, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на пленарном заседании второго Евразийского экономического форума.
Лукашенко считает, что Россия должна быть очень активной, потому что рискнула бросить вызов однополярному миру, а Белоруссия идет в этом процессе рядом, передает ТАСС.
Он также призвал не полагаться на ситуативность и на ту ситуацию, которая сейчас в мире. Лукашенко отметил, что будет союз стран, которые объединены стремлением к экономической и политической стабильности, обеспечением новой архитектуры международной безопасности.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что евразийский формат интеграции стартовал на «кухне у президента России Владимира Путина», тогда в нем участвовала и Украина.
Шойгу заявил о ведении Западом необъявленной войны против России и Белоруссии
Шойгу заявил о необъявленной войне коллективного Запада против России и Белоруссии
Коллективный Запад развязал против России и Белоруссии необъявленную войну, заявил глава Минобороны Сергей Шойгу на встрече с белорусским коллегой Виктором Хрениным.
По словам министра, Москве и Минску приходится противостоять коллективному Западу, который ведет против стран необъявленную войну. В то же время, указал Шойгу, деятельность Североатлантического альянса стала максимально агрессивной. В частности, НАТО ведет учебно-боевую и разведывательную деятельность вблизи границ Союзного государства, передает ТАСС.
В свою очередь Хренин заявил, что Минск заинтересован в развитии военных стратегических отношений с Москвой.
Министр обороны Сергей Шойгу утром в четверг прибыл в Белоруссию, где участники заседания Совета министров обороны стран – участниц Организации Договора о коллективной безопасности обсудят региональные вызовы и угрозы.
В Кремле допустили скорый выход Баку и Еревана на подписание мирного договора
Представитель Кремля Песков допустил, что Баку и Ереван в будущем выйдут на подписание мирного договора
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Актуальная обстановка складывается таким образом, что на заключение мирного договора между Арменией и Азербайджаном можно надеяться в обозримом будущем, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
По его словам, представители Баку, Еревана и России встретятся в конце следующей недели в Москве, где обсудят имеющиеся между сторонами вопросы, передает ТАСС.
«Главное – конечный результат, за временем никто не гонится», – подчеркнул Песков.
Также представитель Кремля отметил, что по этим соображениям в данный момент кто-либо сможет обозначить точную дату подписания такого мирного договора.
«Многие обстоятельства поменялись, и сейчас уже можно сказать, что в обозримой перспективе возможен выход на подписание мирного договора», – заключил Песков.
Ранее Пашинян выразил надежду, что на встрече с президентом России Владимиром Путиным и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Москве получится достичь договоренностей по вопросам региональных коммуникаций. Сообщалось, что политик не рассчитывает на подписание мирного соглашения.
Напомним, глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Баку и Ереван смогли сблизить позиции в отношении потенциальных договоренностей.