В Кремле подтвердили намерения России и Белоруссии укреплять отношения

Представитель Кремля Песков заверил в намерениях Москвы и Минска укреплять отношения

В Москве и Минске нацелены продолжать укрепление взаимовыгодных отношении, а также развивать сотрудничество в разных сферах, в том числе военной, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

По его словам, Белоруссия в данный момент сталкивается с недружественным, если не враждебным отношением соседних стран, как и Россия – это требует от Москвы и Минска дальнейшего развития и укрепления союзнических отношений, в том числе в военной сфере, передает ТАСС.

Ранее белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что началось перемещение нестратегического ядерного оружия из России на территорию Белоруссии, места для хранения подготовлены.

Напомним, главы Минобороны России и Белоруссии Сергей Шойгу и Виктор Хренин подписали в Минске документы о порядке содержания российского ядерного оружия в специальном хранилище на белорусской территории. При этом Шойгу уточнил, что контроль над ядерным оружием остается за Москвой.

