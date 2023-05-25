Эксперт: Россия становится центром новых финансово-экономических отношений в мире Путин оценил ситуацию вокруг Нагорного Карабаха Путин заявил о движении ситуации вокруг Нагорного Карабаха к урегулированию 25 мая 2023, 22:59 Текст: Антон Антонов

Ситуация вокруг Нагорного Карабаха развивается в сторону урегулирования, заявил глава российского государства Владимир Путин на встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном в Кремле. В четверг Путин провел отдельные беседы с Алиевым и Пашиняном, после чего состоялась их трехсторонняя встреча, передает ТАСС. Путин отметил, что ведется «работа по транспортным коммуникациям». Он указал, что «неурегулированные вопросы» по Нагорному Карабаху «носят чисто технический характер», спорные моменты «преодолимы», передает РИА «Новости». «Мы подробно обсуждали эту тему, вопрос в терминологии. Конечно, за этими терминами должно стоять точное понимание реалий и событий, которые последуют за подписанием соответствующих документов», – сказал Путин. Президент России поблагодарил участников переговоров за «оперативную реакцию на предложение провести очередную встречу». Он выразил надежду, что «это будет хорошим прологом к практическому решению некоторых вопросов». «Именно в этом нашем формате удалось многого добиться и осенью 2020 года. Были не только прекращены боевые действия, а затем и запущена работа по разблокированию экономических и транспортных коммуникаций, по делимитации границы», – указал он. Через неделю должна состояться встреча вице-премьеров России, Армении и Азербайджана, чтобы «снять незачищенные пока вопросы». Путин сказал, что это «хорошая договоренность, которая вселяет надежду на то, что нерешенные до сих пор вопросы будут решены». Зампредседателя правительства России Алексей Оверчук позднее сообщил, что встреча вице-премьеров для решения оставшихся вопросов по разблокированию транспортных коммуникаций в регионе состоится в Москве. Напомним, Путин заявил, что считает очень важным наличие договоренности по вопросам взаимного признания территориальной целостности Армении и Азербайджана.

Песков отреагировал на угрозы Путину со стороны Киева Песков об угрозах Путину со стороны Киева: Службы безопасности России знают свою работу

Фото: Сергей Карпухин/ТАСС

Текст: Ольга Никитина

Безопасность российского лидера Владимира Путина обеспечивается соответствующими службами, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о том, может ли охрана президента быть усилена на фоне угроз в его адрес со стороны Киева. Песков в интервью для программы «Москва. Кремль. Путин» заявил, что российские службы безопасности «знают свою работу и знают, что они делают». Фрагмент передачи опубликовал журналист Павел Зарубин в своем Telegram-канале. Комментируя заявления, звучащие с Украины, Песков подчеркнул, что террористический режим говорит о своих террористических устремлениях. Представитель Кремля в этой связи отметил, что российская спецоперация «более чем оправдана» и «более чем нужна». СВО, по его словам, должна завершиться достижением поставленных целей, передает РИА «Новости». Накануне замглавы Главного управления разведки (ГУР) Украины Вадим Скибицкий в интервью западным СМИ заявил, что Путин является «главной целью» его ведомства. Армения и Азербайджан договорились признать территориальную целостность друг друга 25 мая 2023, 17:34 Текст: Кристина Цыцура

Власти Армении и Азербайджана взаимно признают территориальную целостность друг друга, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе выступления на заседании Высшего Евразийского экономического совета. По его словам, страны «довольно хорошо» продвигаются к урегулированию отношений, передает ТАСС. По его словам, Армения готова разблокировать все транспортные и экономические коммуникации в регионе, если будет сохранен суверенитет и юрисдикция тех стран, по территории которых они проходят. Так премьер-министр Армении прокомментировал слова президента Азербайджана Ильхама Алиева о коридоре через территорию Армении, который должен соединить основную часть Азербайджана с Нахичеванской автономной республикой. Ранее в Кремле заявляли о переговорах Путина с Пашиняном и Алиевым. Новости СМИ2 Лидеры стран ЕАЭС приехали в Кремль на микроавтобусе Лидеры стран ЕАЭС прибыли из «Зарядья» в Кремль на одном микроавтобусе 24 мая 2023, 23:14 Текст: Антон Антонов

Главы России, Белоруссии, Казахстана и Киргизии Владимир Путин, Александр Лукашенко, Касым-Жомарт Токаев и Садыр Жапаров прибыли на неформальный ужин в Кремле на одном микроавтобусе. Для поездки из «Зарядья», где прошла пленарная сессия второго Евразийского экономического форума, лидеры ЕАЭС не стали использовать собственные кортежи, передает ТАСС со ссылкой на канал «Россия-1». Напомним, Армению в среду представлял вице-премьер Мгер Григорян. Глава правительства страны Никол Пашинян присоединится к коллегам в четверг, когда состоится заседание Высшего Евразийского экономического совета.

Путин назвал важным взаимное признание территориальной целостности Армении и Азербайджана

Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Текст: Ольга Никитина

Президент России Владимир Путин считает очень важным наличие договоренности по вопросам взаимного признания территориальной целостности Армении и Азербайджана. Об этом глава российского государства заявил после дискуссии между президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном, разгоревшейся на заседании Высшего Евразийского экономического совета в четверг. «Гораздо важнее то, о чем вы сейчас сказали – и президент Азербайджана, и премьер-министр Армении, – что по принципиальному вопросу, вопросу территориальной целостности есть договоренность тоже принципиального характера», – приводит его слова ТАСС. «Это, действительно, база для того, чтобы договориться по другим вопросам второстепенного характера. Хотя они тоже имеют существенное значение», – добавил российский лидер. Ранее Пашинян заявил, что Армения готова признать 86,6 тыс. кв. км территории Азербайджана, в которые также входит Нагорный Карабах. Новости СМИ2 Пашинян прибыл в Москву Пашинян с супругой прибыл с рабочим визитом в Москву 24 мая 2023, 23:41 Текст: Антон Антонов

Глава правительства Армении Никол Пашинян с супругой Анной Акопян прибыл с рабочим визитом в Москву для участия в заседании Евразийского экономического совета, сообщила пресс-служба кабмина Армении. В аэропорту Внуково Пашиняна встретил замглавы МИД России Михаил Галузин. У Пашиняна запланирована встреча с главой российского государства Владимиром Путиным, а также их трехсторонняя встреча с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, передает ТАСС. Напомним, после пленарной сессии второго Евразийского экономического форума лидеры стран ЕАЭС приехали в Кремль на неформальный ужин. На форуме Армению в среду представлял вице-премьер Мгер Григорян. Шойгу: США хотят с помощью террористов в Афганистане дестабилизировать весь регион 25 мая 2023, 12:11 Текст: Ольга Никитина

Вашингтон с помощью незаконных вооруженных формирований в Афганистане намерен дестабилизировать ситуацию в регионе, заявил министр обороны России Сергей Шойгу. Шойгу на заседании Совета министров обороны стран – участниц Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в Минске отметил, что Афганистан остается еще одним очагом нестабильности. Основная угроза, как отметил министр, исходит от незаконных вооруженных формирований, значительно укрепивших свои позиции после прихода к власти исламского движения талибов («Талибан*», запрещенная в РФ террористическая организация), передает ТАСС. По словам Шойгу, США намерены использовать потенциал этих террористических организаций для дестабилизации ситуации в регионе. Он добавил, что для этого с Ближнего Востока в Афганистан перебрасывают боевиков из подконтрольных бандгруппировок. Ранее министр промышленности и торговли Афганистана Нуриддин Азизи заявил, что Кабул изучает вопрос о возможной закупке нефтепродуктов у российских компаний, есть стремление заключить договор с Татнефтью. Также Шойгу заявил, что Запад всячески пытается вмешаться в ситуацию вокруг Нагорного Карабаха, нарастить свое присутствие. Сейчас безопасность в регионе поддерживает российский миротворческий контингент, напомнил он. В Кремле ранее сообщили, что президент России Владимир Путин в четверг проведет отдельные встречи с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, после чего состоятся трехсторонние переговоры лидеров. Новости СМИ2 Алиев заявил об отсутствии у Азербайджана территориальных претензий к Армении 25 мая 2023, 17:29 Текст: Ольга Никитина

У Азербайджана нет территориальных претензий к Армении, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев на расширенном заседании Высшего Евразийского экономического совета. После основной части заседания Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян обменялись репликами по вопросам урегулирования отношений между двумя республиками. Алиев заявил, что «таких (территориальных – прим. ВЗГЛЯД) претензий [к Армении] у нас нет». В ответ на замечание Пашиняна по поводу слов Алиева о коридоре через Армению, который, по планам Баку, должен соединить основную часть Азербайджана с Нахичеванской автономной республикой, президент Азербайджана пояснил, что использованное им слово «коридор» не является посягательством на чью-то территорию. Это международный термин, заявил Алиев. «Точно так же я использовал [слово «коридор»] применительно к коридору «Север – Юг», точно так же это слово используется и применительно к коридору «Восток – Запад», – приводит его слова ТАСС. Ранее Пашинян заявил, что Армения готова признать 86,6 тыс. кв. км территории Азербайджана, в которые также входит Нагорный Карабах. В четверг ожидаются отдельные встречи президента Владимира Путина с Пашиняном и Алиевым, после чего состоятся трехсторонние переговоры лидеров. Кремль: Путин доволен работой Куренкова Представитель Кремля Песков: Путин доволен тем, как глава МЧС Куренков выстраивает работу ведомства 25 мая 2023, 11:59 Текст: Александра Юдина

Российский лидер Владимир Путин доволен работой Александра Куренкова на посту главы МЧС, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, что на долю МЧС выпадает «один из наиболее беспокойных участков» работы, однако назначенный год назад на пост главы МЧС Куренков грамотно выстраивает работу ведомства, передает ТАСС. Песков подчеркнул, что Путин находится в постоянном контакте с министром Куренковым и положительно оценивает то, как происходит работа министерства. Также представитель Кремля подчеркнул, что все российское правительство усердно работает. «Каждый министерский «портфель» – всегда очень напряженная ежедневная работа», – заключил Песков. Новости СМИ2 Песков анонсировал переговоры Путина с Пашиняном и Алиевым Песков анонсировал переговоры Путина с премьером Армении Пашиняном и президентом Азербайджана Алиевым 25 мая 2023, 10:55 Текст: Алина Власенко

Президент России Владимир Путин в четверг проведет отдельные встречи с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, после чего состоятся трехсторонние переговоры лидеров, сообщил пресс-секретарь главы Российского государства Дмитрий Песков. Песков уточнил, что у российского лидера запланированы две двусторонние встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. После этого состоится трехсторонняя встреча лидеров трех стран, передает ТАСС.

Кроме того, Алиев примет очное участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета. В мероприятии по видеосвязи также будут участвовать лидеры Узбекистана и Таджикистана Шавкат Мирзиёев и Эмомали Рахмон. Ранее армянский премьер Никол Пашинян заявил, что Армения готова признать 86,6 тыс. квадратных километров территории Азербайджана, в которые также входит Нагорный Карабах. Он также выразил надежду, что на встрече в Москве получится достичь договоренностей по вопросам региональных коммуникаций. Эколог из ЛНР: «Россия – страна возможностей» помогает реализовать наши проекты

Фото: Макс Ветров/РИА Новости

Текст: Рафаэль Фахрутдинов

В ЛНР многие интересуются экологией. Но зачастую активисты даже не знают о существовании единомышленников. Поэтому платформа «Россия – страна возможностей» помогла волонтерам узнать друг о друге и заложила основу для реализации экологических проектов в будущем, рассказала газете ВЗГЛЯД победитель проекта «Пишем Будущее» Алиса Дудник. Ранее президентская платформа «Россия – страна возможностей» отметила пятилетний юбилей. «Я победила в конкурсе эссе «Пишем будущее», который проходил в ДНР и ЛНР. В работе мною было изложено собственное видение экологических проблем Луганской народной республики и пути их решения силами студентов и волонтеров. К слову, мы с командой молодых активистов в меру возможностей уже сейчас решаем какие-то из этих проблем», – рассказала волонтер из ЛНР Алиса Дудник. Алиса – студентка направления «Экология» Луганского госуниверситета им. В. Даля, региональный координатор Всероссийской общественной организации волонтеров-экологов «Делай!» и участница проекта «Экософия». Также активистка в этом году стала представителем российского экологического движения «Делай». «Россия – страна возможностей» пригласила нас в экологический тур в Сочи. Мы побывали в Кавказском заповеднике – видели леопардов, бизонов, пообщались со специалистами-экологами, получили приглашение на практику. Кроме того, в ЛНР мы совместно с «Единой Россией» высаживали ели в рамках акции «Сад памяти». По таким мероприятиям видно, как постепенно, но уверенно наш регион интегрируется в Россию», – отметила собеседница. «В ЛНР многие интересуются экологией, но не хватает централизованности, люди попросту не знают о существовании единомышленников. И проект «Пишем Будущее» как раз помог объединиться. Это своего рода базис для будущих экологических проектов в регионе. А «Экософия» предполагает обмен экологическим опытом со всеми другими регионами России», – пояснила Дудник. В понедельник, 22 мая, исполнилось пять лет с момента подписания президентом указа о создании АНО «Россия – страна возможностей». Глава государства Владимир Путин поздравил участников, экспертов, наставников и партнеров организации. Президент отметил, что «создание АНО «Россия – страна возможностей» позволило миллионам людей реализовать себя в самых разных сферах – в творчестве и бизнесе, на государственной службе и общественном поприще, в образовании, благотворительности, волонтерстве, просвещении». Новости СМИ2 Путин: Сотрудничество в рамках ЕАЭС продвигается успешно Путин: Сотрудничество в рамках ЕАЭС продвигается весьма успешно 25 мая 2023, 13:24 Текст: Ольга Никитина

Сотрудничество в рамках ЕАЭС продвигается весьма успешно, Россия высоко ценит взаимодействие со всеми странами-участницами объединения и выстраивает отношения на принципах партнерства, заявил президент Владимир Путин. «Хотел бы подчеркнуть, сотрудничество в рамках Евразийского экономического союза продвигается действительно успешно», – сказал Путин в ходе заседания Высшего Евразийского экономического совета в узком составе, передает РИА «Новости». Сославшись на слова президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, российский лидер согласился с тем, что в ЕАЭС «главным бенефициаром является Армения», потому что «в Армении самый высокий темп роста экономики». Отвечая на вопрос Путина, премьер республики Никол Пашинян сообщил, что рост ВВП страны составляет 12,1%. «Это, конечно, такая серьезная цифра, очень серьезная», – сказал на это Путин. Он добавил, что Россия высоко ценит тесное партнерство со всеми государствами – членами объединения, которое «последовательно выстраивается на принципах взаимной выгоды, уважения и учета интересов друг друга». В Кремле в четверг проходит встреча руководителей стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Саммит ЕАЭС открылся в четверг церемонией фотографирования президентов России, Белоруссии, Казахстана и Киргизии Владимира Путина, Александра Лукашенко, Касым-Жомарта Токаева и Садыра Жапарова, а также премьер-министра Армении Никола Пашиняна. В Кремле сообщали, что президент Азербайджана Ильхам Алиев примет очное участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета, а президенты Узбекистана и Таджикистана Шавкат Мирзиеев и Эмомали Рахмон присоединятся по видеосвязи. По итогам ожидается подписание совместных документов. Пресс-служба Кремля сообщала, что у Путина на четверг намечены отдельные двусторонние встречи с коллегами. Как уточнил пресс-секретарь президента, планируются две отдельные встречи с Пашиняном и Алиевым, а затем – трехсторонние переговоры. Общение руководителей стран ЕАЭС началось в среду на Евразийском экономическом форуме, который решено проводить ежегодно. Президент России говорил, что на заседании будут приняты решения по дальнейшему углублению интеграции «пятерки». «Сосредоточимся на вопросах обеспечения энергетической и продовольственной безопасности, технологической и финансовой независимости, ускорения цифровой трансформации, устранения регуляторных и торговых барьеров, развития транспортной инфраструктуры», – отмечал глава Российского государства. Как сообщала ранее пресс-служба Кремля, на заседании в четверг планируется рассмотреть ход реализации задач, поставленных в рамках председательства России в ЕАЭС в 2023 году. Также будут обсуждаться вопросы международной деятельности Союза и расширения его торгово-экономических связей с третьими странами и региональными объединениями.

Путин выразил уверенность в расширении сотрудничества со странами Африки 25 мая 2023, 09:55 Текст: Александра Юдина

Российский лидер Владимир Путин направил поздравления по случаю Дня Африки главам государств и правительств стран региона, выразив уверенность в успешном расширении международного сотрудничества. «Уверен, второй саммит Россия – Африка, который состоится в июле в Санкт-Петербурге, позволит определить новые задачи по расширению конструктивного сотрудничества с африканскими партнерами в политической, торгово-экономической, гуманитарной, научно-технической и других сферах», – подчеркивается в послании президента на сайте Кремля. Глава государства отметил, что будет рад видеть в Петербурге африканских лидеров, напомнив, что в этом году будет отмечаться 60 лет со дня образования Организации африканского единства, сыгравшей важную роль в развитии многостороннего диалога и сотрудничества в течение нескольких десятилетий. «Ее добрые традиции продолжает Африканский союз, в рамках которого активно взаимодействуют государства континента. Благодаря совместным усилиям удалось наладить механизмы коллективного реагирования на локальные кризисные ситуации, запустить процессы региональной интеграции. Это, несомненно, способствует социально-экономическому развитию Африки, повышению роли в международных делах», – подчеркнул Путин. Также российский лидер заметил, что Россия всегда придавала особое значение упрочению дружественных отношений с африканскими партнерами. Ранее Путин отметил, что Россия дорожит дружескими отношениями со многими государствами особенно на фоне все менее стабильной ситуации в мире. Новости СМИ2 Политолог Журавлев: Приамурье готовится стать важным участником проекта «Один пояс – один путь»

Фото: Павел Львов/РИА Новости

Текст: Рафаэль Фахрутдинов

Власти Амурской области во главе с губернатором Василием Орловым сумели достичь успехов по ряду направлений, таким как сельское хозяйство, экономика и инфраструктура, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Дмитрий Журавлев. Ранее глава Приамурья выступил с отчетом по итогам пятилетней работы регионального правительства. «Развитие сельского хозяйства в Амурской области укладывается в понимание стратегической роли производства продовольствия. Региону логичнее и выгоднее развивать свое сельское хозяйство, чем везти продукты из других областей. Кроме того, тем самым создаются новые рабочие места», – пояснил Дмитрий Журавлев, научный руководитель Института региональных проблем, доцент Финансового университета при правительстве РФ. «Помимо этого, Минсельхоз сейчас, наверное, самое щедрое на федеральные дотации ведомство. Дмитрий Патрушев сумел создать устойчивую воспроизводящуюся систему поддержки сельского хозяйства. Поэтому развитие этого сектора помогает Амурской области получать дополнительное федеральное финансирование», – указал собеседник. «Что касается обновления дорог и реализации инфраструктурных проектов, то они нужны для повышения эффективности региональной экономики. Обновленные федеральные трассы – это как нефтяные вышки, которые никогда не иссякнут. Особенно, когда запустится проект «Один пояс – один путь», – отметил эксперт. «В целом, экономическое развитие края ведет к росту доходов и налогов, что помогает улучшать все сферы – от социальной до инфраструктурной. В итоге по трем главным направлениям: сельское хозяйство, экономика и инфраструктура, – правительство региона во главе с губернатором Орловым справилось на «четверку с плюсом», – подчеркнул аналитик. Приамурье по итогам пятилетней работы правительства региона поставило рекорды в сельском хозяйстве, экономике и дорожном строительстве. Об этом сообщил в четверг губернатор области Василий Орлов в своем итоговом отчете. За последние пять лет в область были привлечены беспрецедентные объемы инвестиций – около 1,8 трлн рублей, сообщает РИА «Новости».

«Общий объем производства сельхозпродукции за пять лет вырос вдвое. В прошлом году он составил почти 100 млрд рублей. По этому показателю регион традиционно занимает первое место в Дальневосточном федеральном округе», – сказал Орлов. По его словам, в области впервые за долгие годы развернулось масштабное дорожное строительство. За пять лет размер дорожного фонда вырос в 4,5 раза. Отремонтированы важнейшие магистрали Благовещенска. Идет ремонт ключевых трасс «Благовещенск – Гомелевка» и «Благовещенск – Свободный». «Благодаря поддержке президента, который поручил выделить финансирование на строительство нового моста через Зею в Благовещенске на год раньше запланированного срока, переправу сдадут досрочно – осенью 2023. Начали строить долгожданные путепроводы над Транссибом в Новобурейском и Серышеве», – говорится в докладе. Особое внимание Орлов уделил помощи участникам СВО и их семьям. «В области действует более 30 мер поддержки. Работают центры и штабы поддержки, за каждой семьей закреплен куратор. В ближайшее откроется филиал госфонда «Защитники Отечества», – отметил он. Ранее президент РФ Владимир Путин в ходе встречи в формате видеоконференции с Василием Орловым пожелал ему успехов на предстоящих выборах главы региона. Президент отметил, что Орлову нужно показывать жителям региона результаты своей работы, «говорить о том, что намечено на ближайшее время», сообщается на сайте Кремля. «Мне кажется, что вас поддержат, и я со своей стороны желаю вам успехов», – сказал Путин.

Алиев поблагодарил Путина за усилия по нормализации отношений между Баку с Ереваном 25 мая 2023, 19:46 Текст: Вера Басилая

Президент Азербайджана Ильхам Алиев поблагодарил главу российского государства Владимира Путина за усилия по нормализации армяно-азербайджанских отношений. Алиев высоко оценил усилия президента России в решении армяно-азербайджанского вопроса, а также отметил участие Путина в трехсторонней встрече по мирному соглашению между Баку и Ереваном, передает РИА «Новости». Президент Азербайджана также заявил, что после недавних заявлений Пашиняна о признании Карабаха частью Азербайджана и территориальной целостности республики вопрос согласования других пунктов мирного договора будет идти намного легче. Ранее президент России Владимир Путин заявил, что считает очень важным наличие договоренности по вопросам взаимного признания территориальной целостности Армении и Азербайджана. Новости СМИ2 Алиев: Для нормализации между Баку и Ереваном есть предпосылки Алиев заявил о предпосылках для нормализации между Баку и Ереваном

Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Текст: Елизавета Шишкова

Есть предпосылки для нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией на основе взаимного признания территориальной целостности, заявил азербайджанский президент Ильхам Алиев в ходе выступления на расширенном заседании Высшего Евразийского экономического совета. Он отметил, что сотрудничество Баку с членами ЕврАзЭС за исключением Армении успешно развивается на протяжении 30 лет, передает ТАСС. При этом Алиев отметил, что есть существенные предпосылки для нормализации отношений между Баку и Ереваном на основе взаимного признания территориальной целостности и суверенитета. Напомним, ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков анонсировал трехстороннюю встречу в Москве пройдет встреча глав РФ, Армении и Азербайджана.