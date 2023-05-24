Начался суточный марафон на «Соловьев LIVE» по сбору средств для бойцов СВО

Стартовал суточный марафон на «Соловьев LIVE» по сбору средств для бойцов на передовой в рамках проекта «Народного фронта» «Все для победы!»

Одним из первых федеральных эфиров, посвященных сборам средств в рамках проекта, также стал марафон «Соловьев LIVE» – за прошедший год президентское движение организовало 72 сбора. На собранные деньги закуплены и вручены необходимые бойцам техника и обмундирование, инструменты и приспособления.

Как отметил руководитель исполкома «Народного фронта» Михаил Кузнецов, сбор составил более 6 млрд 700 млн рублей.

«Это рекорд сборов в стране за все время. Но главное – это миллионы людей, которые поддерживают ребят на передовой, и это бесценно», – сказал он.

Так, благодаря поддержке 1,6 млн принявших участие в сборах средств россиян помощь получили 319 военных подразделений. Сотни тысяч людей передают вещи – от одежды и продуктов до машин. Ко Дню Победы бойцам было доставлено более 300 автомобилей, которые передали люди.

Ведущий эфира, журналист Владимир Соловьев спросил у Кузнецова, что он чувствует, приезжая на передовую с грузами.

«Счастлив, когда вижу глаза пацанов, которые садятся в привезенную нами «Ниву». Они же еще юморные – без шуток на фронте никуда», – отметил он.

В рамках марафона представители «Народного фронта» будут рассказывать об особенностях закупок и доставок грузов на линию соприкосновения, военкоры – о том, что необходимо фронту и бойцам. Телеведущие и деятели культуры поделятся впечатлениями о поездках к бойцам в качестве кураторов сборов

К годовщине проекта «Все для победы!» сейчас открыт общий сбор военкоров. Планируется закупить более 200 квадроциклов, а для бойцов собирают «рюкзаки военкора», состав для них отбирали с журналистами, которые лучше всех знают, что нужно на передовой. В наборы войдут тепловизоры, перископы, металлоискатели, зарядные устройства и многое другое.

Помощь от россиян получат более 50 подразделений по всей линии боевого соприкосновения от Херсонской области до ЛНР. Все россияне могут принять участие, перейдя на сайт pobeda.onf.ru. Информация о сборе размещена во вкладке «Общий сбор военкоров».

Отмечается, что за первые два часа марафона собраны 1 млн 350 тыс. рублей, его работа продлится до 8.00 25 мая.