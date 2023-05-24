Российская ПВО сбила в Белгородской области беспилотник

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24 мая, среда  |  Последнее обновление — 02:59  |  vz.ru
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Китай пошел на обострение технологической войны с США

Китай нанес неожиданный удар по американским чипам Global Look Press/Keystone Press Agency
Поднебесная наконец-то нашла в себе силы ответить США на ограничение доступа к ключевым западным технологиям. Пекин запретил покупать чипы американской компании Micron. Однако дефицита чипов и полупроводников, как это было в разгар пандемии, эксперты не ждут. Какие же последствия будут у этого решения Пекина и какие выгоды оно может принести России? Подробности...
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Борьба с Россией и Китаем привела Макрона в Монголию

Макрон впервые посетил Улан-Батор Byambasuren Byamba-Ochir/EPA/ТАСС
Президент Франции впервые посетил Монголию – одну из самых пророссийских стран, которая является соседкой не только России, но и Китая. В ходе своего визита он сделал несколько важных заявлений, которые напрямую затрагивают интересы Москвы и Пекина. Зачем Макрон решил посетить самое сердце азиатского региона и каких результатов он добился?  Подробности...
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Украина попыталась скрыть потерю Артемовска диверсией

Киев еще долго не признает взятие Артемовска российскими подразделениями Пресс-служба Конкорд/ТАСС
Еще в марте Владимир Зеленский рассказал в интервью о негативных последствиях потери Артемовска для Киева. После освобождения города российские отрядами, Украина упорно делает вид, что ничего не произошло. Для отвлечения внимания от темы Киев устроил даже рейд группы диверсантов в Белгородскую область. Подробности...
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Запад ищет новый механизм воровства денег у России

За разрушения на Украине несут ответственность в первую очередь ВСУ, использующие мирные города в качестве живого щита The Presidential Office Of Ukraine/Global Look Press
Запад продолжает угрожать России казнями египетскими. Теперь он создает специальный механизм, в рамках которого Москва будет, по его мнению, выплачивать компенсации Киеву. Эта идея сразу выглядит мертворожденной – и не только потому, что участвовать в ней отказались даже некоторые страны Европы. О чем идет речь?  Подробности...
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Захар Прилепин пострадал за Русскую весну

Захар Прилепин смог выжить благодаря счастливой случайности sledcom.ru
В субботу в Нижегородской области был подорван автомобиль писателя Захара Прилепина, который получил переломы ног и сотрясение мозга. На месте происшествия погиб его охранник. По счастливой случайности не пострадала дочь Прилепина, которая вышла из машины. По горячим следам задержан первый подозреваемый. Кто может стоять за этим терактом и почему именно Прилепин был выбран для атаки? Подробности...
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Тайные и явные стороны зерновой сделки

Владислав Исаев
Владислав Исаев, политолог
Кто-то говорит, что зерновая сделка позволила Украине сохранить рабочие места. Но учитывая вдвое схлопнувшуюся украинскую экономику, шесть миллионов беженцев и перманентную мобилизацию, рабочие места – последнее, что волнует украинские власти. Лучше уж пусть украинцы пашут землю, чем стройными рядами идут в ВСУ ее удобрять. Подробности...
Обсуждение: 4 комментария

России пора слезать с эмоциональных качелей Украины

Алексей Нечаев
Алексей Нечаев, киевский политолог
Наш противник с 2014 года катается на эмоциональных качелях между «зрадой» и «перемогой». Поэтому на каждое реальное поражение ему приходится отвечать хоть какой-то, но победой, старательно раздутой в СМИ. Подробности...
Обсуждение: 17 комментариев

Как советская разведка спровоцировала грызню украинских националистов

Тимур Шерзад
Тимур Шерзад, журналист
23 мая 1938 года советский разведчик Павел Судоплатов ликвидировал возглавлявшего Организацию украинских националистов* Евгения Коновальца. Но взрыв в роттердамском кафе имел замысел, идущий дальше простого убийства лидера террористов. Подробности...
Обсуждение: 6 комментариев
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Джордж Сорос хуже суперзлодея

«Арарат» уходит из России

План США на случай провала ВСУ

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В школах России начались последние звонки и выпускные вечера

По всей России начались последние школьные звонки и выпускные для учеников 9 и 11 классов. В этом году торжества проходят с особым размахом, потому что прошлые три года существовали коронавирусные ограничения. Для многих завершение учебы в школе – это один из самых трогательных моментов в жизни
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На железной дороге в Крыму совершена диверсия

В четверг в Симферопольском районе Крыма, на перегоне между станциями Чистенькое и Почтовое с рельсов сошли восемь вагонов с зерном. В результате ЧП никто не пострадал. По сообщениям местных жителей, перед аварией прогремел взрыв
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На Мьянму после изнуряющей жары обрушился ураган «Мокко»

В результате урагана «Мокко», обрушившегося в воскресенье на побережье Бангладеш и Мьянмы, более 700 человек получили ранения, несколько сотен могли погибнуть. Более 700 тыс. человек эвакуированы. Отмечается, что это самый сильный циклон с 2010 года
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12:42
собственная новость

В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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Какова должна быть продолжительность рабочей недели?
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Получит ли Украина истребители НАТО?
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Икона Андрея Рублева «Троица», возвращенная РПЦ, для вас является в большей степени:
  • Объектом искусства

  • Религиозной святыней

  • И тем, и другим в равной степени

  • Затрудняюсь ответить
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    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
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    Российская ПВО сбила в Белгородской области беспилотник

    Глава Белгородской области Гладков: Российская ПВО сбила над Белгородским районом региона беспилотник

    24 мая 2023, 01:59

    Текст: Антон Никитин

    Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что российская система ПВО сбила над Белгородским районом региона беспилотный летательный аппарат.

    Гладков сообщил в своем Telegram-канале, что над Белгородским районом региона российской системой ПВО сбит беспилотный летательный аппарат. Он уточнил, что, по имеющейся на данный момент предварительной информации, пострадавших в результате инцидента нет. Губернатор заверил, что на земле работают оперативные службы.

    Ранее в среду ночью беспилотник сбросил на проезжую часть в Белгороде взрывное устройство.

    Военкоры: В Артемовске ликвидирован снайпер ВСУ с чемпионским прошлым
    Российские военкоры: В боях за Артемовск ликвидирован экс-чемпион Украины по прыжкам с шестом, ставший снайпером ВСУ
    		   
    23 мая 2023, 03:26
    Фото: Niclas Hammarstrom/ZUMA/Global Look Press
    Текст: Антон Никитин

    Бывший чемпион Украины по прыжкам с шестом Богдан Ходаковский, ставший в рядах ВСУ снайпером, ликвидирован в ходе боев в Артемовске, сообщили российские военкоры.

    Как сообщает Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны», 15 мая у Артемовска уничтожен Богдан Ходаковский 2000 года рождения – экс-чемпион Украины по прыжкам с шестом из города Узин, победитель украинских чемпионатов, член киевской сборной по легкой атлетике, ставший снайпером ВСУ.

    Напомним, в апреле из данных радиоперехвата переговоров противника стало известно, что Киев привлек к обстрелу российских позиций на левом берегу Днепра в Херсонской области снайперов из числа украинских биатлонисток.

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    Ветеран «Альфы» рассказал о сложностях зачистки Белгородской области от ДРГ
    Ветеран «Альфы» Филатов: КТО в Белгородской области осложняет ландшафт местности
    		   
    23 мая 2023, 12:14
    Фото: кадр из видео
    Текст: Дарья Волкова

    Сейчас силовым структурам необходимо тщательно и методично зачищать территорию Белгородской области от ДРГ. Учитывая ландшафт местности и стоящие перед нами задачи, сделать это быстро невозможно, сказал газете ВЗГЛЯД подполковник ФСБ в отставке Алексей Филатов. Ранее СК возбудил уголовное дело факту нападения украинской ДРГ на Белгородскую область.

    «Ситуацию в Белгородской области осложняет ландшафт местности. Леса позволяют противнику прятаться, поэтому и искать их приходится долго. Помимо этого, перед нами стоит задача не только уничтожить диверсантов, но и сохранить личный состав», – рассказал президент Союза «Офицеры группы «Альфа» Алексей Филатов.

    «Для реализации последнего существует ряд общепринятых мер. В частности, большую роль тут играют технические средства для разведки местности. Очевидно, что мы не можем взять и перекинуть в Белгородскую область все свои силы, чтобы максимально быстро зачистить территорию. Это оголит другие места на нашей границе и даст противнику возможность для прорыва. Возможно, именно на это и был их расчет. В целом у этой диверсии не столько политические и военные цели, сколько морально-психологические. Они пытаются воздействовать на мирное население», – полагает собеседник.

    Оценивая уровень подготовки диверсантов, Филатов отметил, что они, судя по всему, хорошо обучены. «Учитывая то, на какую задачу их отправили, они, скорее всего, имеют боевой опыт, проходили специальную подготовку, знают технику, умеют убивать. Нужно быть морально заряженным для того, чтобы пойти на такое дело», – добавил он.

    «Наша основная задача – нейтрализовать угрозу, защитить свою территорию. Никакой цели сохранять жизни противнику, который вторгся на наши земли, у нас нет. Кого-то получится ликвидировать, других взять в плен или вытеснить за государственную границу», – заключил эксперт.

    Следственный комитет по факту нападения украинских боевиков на населенные пункты Белгородской области возбудил уголовное дело по шести статьям Уголовного кодекса. В частности, дело возбуждено по статьям «Террористический акт», «Посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов», «Покушение на убийство», «Умышленное уничтожение или повреждение имущества» и «Незаконный оборот оружия и взрывчатых веществ», говорится в сообщении на сайте Следственного комитета.

    В ведомстве уточнили, что представители украинских вооруженных формирований в понедельник, 22 мая, напали на Грайворонский район Белгородской области, обстреляв из минометов и артиллерии жилые и административные здания, а также объекты гражданской инфраструктуры. Ранения получили несколько мирных жителей.

    Напомним, с вечера понедельника в Белгородской области введен режим контртеррористической операции. Как рассказал губернатор региона Вячеслав Гладков, в 14.20 понедельника стало известно, что на территорию Грайворонского округа Белгородской области зашла диверсионно-разведывательная группа украинских вооруженных сил. Он заверил, что Вооруженные силы России, Погранслужба, Росгвардия и ФСБ принимают необходимые меры для ликвидации противника.

    Позднее Гладков объявил, что в Белгородской области введен режим контртеррористической операции, который устанавливает специальные меры и временные ограничения. Он уточнил, что в регионе вводится проверка у физлиц документов, удостоверяющих личность, приостанавливается работа опасных производств и предприятий, где используются взрывчатые, радиоактивные, химически и биологически опасные вещества.

    Гладков также информировал, что при атаке украинской ДРГ пострадали восемь человек, одна женщина умерла при эвакуации. В тот же день МВД России объявило в розыск одного из предполагаемых диверсантов.

    Во вторник утром глава региона сообщил, что правоохранители и военные продолжают зачистку территории в Грайворонском округе Белгородской области. Губернатор также попросил жителей округа пока не возвращаться в свои дома.

    Ранее в Кремле заявили, что Киев, засылая ДРГ в Белгородскую область, пытается отвлечь медийное внимание от поражения в Артемовске. Газета ВЗГЛЯД разбирала, почему Украина устроила рейд диверсантов в Белгородскую область сразу после потери Артемовска.

    Коментарии (82)
    Экс-советник главы Пентагона допустил проведение военной операции США на Украине
    Экс-советник главы Пентагона Макгрегор: США могут ввести ВВС и сухопутные войска вместе с подразделениями НАТО на Западную Украину
    		   
    23 мая 2023, 17:02
    Фото: US Navy/Global Look Press
    Текст: Алексей Дегтярев

    Вашингтон, не желая признавать поражение украинской стороны, может прибегнуть к военной операции на этой территории, заявил бывший советник руководителя Пентагона Дуглас Макгрегор.

    В американском руководстве все еще сильны настроения в поддержку киевского режима, заявил Макгрегор на YouTube-канале Judging Freedom, передает РИА «Новости».

    По его словам, США могут допустить введение американских военно-воздушных и сухопутных войск вместе с подразделениями НАТО на Западную Украину в последний момент.

    Целью подобных действий, по словам эксперта, станет сохранение действующей украинской власти от полного уничтожения.

    Ранее Макгрегор заявлял, что Россия в ходе боевых действий вернет в свой состав Харьков и Одессу.

    Коментарии (38)
    Военкоры показали видео с бронетехникой ВСУ перед нападением на Белгородскую область
    Украинская бронетехника попала на видео перед нападением ДРГ на Белгородскую область
    		   
    23 мая 2023, 08:38
    Фото: кадр из видео
    Текст: Алина Власенко

    В интернете появилось видео американской бронетехники перед прорывом диверсионно-разведывательной группы ВСУ в Белгородскую область, рядом с техникой можно заметить бойцов в военной форме с желтыми повязками.

    На кадрах, в частности, можно заметить колонну бронетехники ВСУ, которую позже задействовали в атаке на Белгородскую область. Вся техника в колонне американского производства. Преимущественно это американские бронетранспортеры MaxxPro, также есть Hummer, танк и внедорожники.

     

    «Военкоры Русской весны» в своем Telegram отмечают, что один из этих MaxxPro в настоящее время захвачен российскими военными.

    С вечера понедельника в Белгородской области введен режим контртеррористической операции. В результате атаки украинской ДРГ пострадали восемь человек. Газета ВЗГЛЯД разбирала, почему Украина устроила рейд диверсантов в Белгородскую область сразу после потери Артемовска.

    Коментарии (58)
    Немецкая разведка не увидела признаков военного ослабления России
    Глава разведслужбы Германии Каль: Нет ни одного признака военного ослабления России

    23 мая 2023, 10:23

    Текст: Алина Власенко

    Россия не проявляет признаков военного ослабления и все еще может вести боевые действия в долгосрочной перспективе, заявил глава Федеральной разведслужбы Германии Бруно Каль.

    По его словам, нет ни единого признака слабости Российской армии или того, что военная деятельность России «может свернуться». Каль отметил, что Москва способна вести боевые действия в долгосрочной перспективе, пополняя войска военнослужащими, оружием и боеприпасами, пишет Die Welt.

    По мнению главы разведслужбы Германии, если Запад «не очень организованно поддержит Украину», то выбранная российским руководством «стратегия … может возобладать», пишет «Коммерсант».

    Тем временем в ВСУ заявили о наличии необходимого для контрнаступления минимума вооружений. Однако президент США Джо Байден заявил, что гарантий успеха возможного контрнаступления Украины нет.

    Коментарии (0)
    Белгородские власти рассказали о зачистке территории от украинской ДРГ
    Губернатор Белгородской области Гладков: Зачистка Грайворонского округа от украинской ДРГ продолжается
    		   
    23 мая 2023, 08:18
    Фото: Антон Вергун/ТАСС
    Текст: Алина Власенко

    Правоохранители и военные продолжают зачистку территории в Грайворонском округе Белгородской области, куда прорывалась диверсионно-разведывательная группа ВСУ, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

    Он уточнил в своем Telegram, что в Грайворонском округе все еще ведется зачистка территории. Ее проводит Минобороны совместно с силовыми структурами. Губернатор также попросил жителей округа пока не возвращаться в свои дома.

    С вечера понедельника в регионе введен режим контртеррористической операции. В результате атаки украинской ДРГ пострадали восемь человек. МВД России объявило в розыск одного из предполагаемых диверсантов.

    Газета ВЗГЛЯД разбирала, почему Украина устроила рейд диверсантов в Белгородскую область сразу после потери Артемовска.

    Коментарии (53)
    Минобороны показало видео ликвидации украинской ДРГ в Белгородской области
    		   
    23 мая 2023, 15:37
    Фото: t.me/mod_russia
    Текст: Алексей Дегтярев

    Уничтожение колонны проникнувших на российскую территорию украинских диверсантов сняли на видео с высоты птичьего полета, ролик опубликовало российское Минобороны.

    В ходе операции по уничтожению проникнувших на российскую территорию украинских диверсантов ликвидировано порядка 70 боевиков, сообщило Минобороны, передает RT.

    В ролике запечатлены удары по украинским диверсантам. Ведомство сообщило, что в ходе операции их заблокировали и разгромили. Остатки группы были отброшены на территорию Украины, где по ним продолжали наносить удары до полной ликвидации.

    Также были уничтожены четыре бронированные боевые машины и пять пикапов.

    Напомним, в понедельник на территорию Белгородской области пробралась украинская ДРГ, в регионе ввели режим КТО.

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    Главы МИД Германии и Венгрии поругались в Брюсселе из-за Украины
    Politico: Встреча глав МИД Германии и Венгрии в Брюсселе закончилась перепалкой из-за разногласий по Украине
    		   
    23 мая 2023, 07:55
    Фото: Thomas Trutschel/Global Look Press
    Текст: Антон Никитин

    Встреча главы внешнеполитического ведомства Германии Анналены Бербок с министром иностранных дел Венгрии Петером Сийярто в Брюсселе закончилась перепалкой из-за блокировки Будапештом помощи Киеву и обвинений в адрес венгерского банка OTP, сообщило европейское издание Politico.

    Обозреватель издания Якопо Баригацци в своей статье отметил, что, по словам четырех дипломатических источников, главы МИД Германии и Венгрии во время встречи министров иностранных дел в Брюсселе в понедельник поругались из-за разногласий по Украине, передает РИА «Новости».

    По словам журналиста, Бербок упрекнула Сийярто за отказ одобрить выделение дополнительной военной помощи ЕС Киеву. Она также бездоказательно обвинила венгерский банк ОТР в нарушении международного права в связи с конфликтом на Украине. Как сообщил Баригацци, Будапешт отверг обвинения и назвал данные неверными.

    Накануне глава МИД Венгрии Сийярто заявил, что ЕС не согласовал предоставление нового транша военной помощи Украине из-за рестрикции против банка ОТР. Будапешт также раскритиковал проект новых санкций Евросоюза против России.

    Коментарии (13)
    Во Франции назвали потери ВСУ «самым страшным секретом» Зеленского
    Журналист Valeurs Actuelles Раффрей назвал потери ВСУ самым страшным секретом украинского президента Зеленского
    		   
    23 мая 2023, 04:55
    Фото: Vyacheslav Madiyevskyy/Global Look Press
    Текст: Антон Никитин

    Число погибших бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) является самым страшным секретом украинского президента Владимира Зеленского, на связь не выходят от 40 до 60% обучавшихся во Франции солдат ВСУ, сообщил французский журнал Valeurs Actuelles.

    Как считает обозреватель издания Мериадек Раффрей, число погибших остается самым страшным секретом президента Украины Владимира Зеленского, хотя, судя по всем внешним данным, нет сомнений в том, что с конца лета число погибших и раненых резко возросло, передает РИА «Новости».

    По словам обозревателя издания, киевские власти крайне недовольны вопросами французских инструкторов о потерях ВСУ. Автор отметил, что, по информации источника, от 40 до 60% обучавшихся на территории Франции солдат ВСУ не выходят на связь. Источник издания отметил, что они, вероятнее всего, уже погибли в бою.

    Раффрей считает, что у Киева есть от 2,5 до 3 тыс. солдат для проведения контрнаступления, однако эти цифры далеки от стандартов НАТО, по которым их численность должна составлять от 5 до 8 тыс. человек. Кроме того, подчеркнул журналист, баланс сил явно складывается в сторону армии России. Так, например, по данным французских военных, у России в три раза больше артиллерии, чем у Украины, не говоря уже о личном составе.

    Накануне в Минобороны сообщали, что на одном только Донецком направлении за сутки уничтожено до 270 украинских военнослужащих.

    Коментарии (22)
    Путин: До создания УССР никакой Украины не было
    		   
    23 мая 2023, 19:12
    Фото: Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС
    Текст: Кристина Цыцура

    Не было Украины в истории человечества, пока не появилась УССР, заявил президент России Владимир Путин в ходе встречи с председателем Конституционного суда России Валерием Зорькиным.

    Зорькин принес президенту составленную во Франции в XVII веке карту, где были указаны земли, входившие в состав Российского царства, Казакии и Речи Посполитой, отметив, что Украины там нет, передает ТАСС.

    «Советская власть создала Советскую Украину, это хорошо известно. А до этого никакой Украины не было в истории человечества», – сказал глава государства.

    Зорькин объяснил, что на отсутствие на карте Украины он решил указать «ради истины».

    «Это один из документов, конечно», – кивнул ему Путин. Продолжая изучать старинную карту, глава государства заметил: «Ну да, [земли Украины] входили в Речь Посполитую. <…> Естественно, не все территории Советской Украины [входили в нее], только северо-западная часть».

    Зорькин в свою очередь обратил внимание на то, что карту сделали французы.

    «Ну так как, [французы] отмечали то, что было. На карте отмечали то, что было в жизни, на земле», – заключил президент.

    Ранее историки отметили параллели вхождения Крыма в состав России при Екатерине II и современной истории России.

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    Застреливший пленного российского военного «азовец» приговорен к пожизненному заключению
    Суд ДНР приговорил к пожизненному заключению застрелившего пленного российского военного «азовца»

    23 мая 2023, 11:57

    Текст: Алина Власенко

    Верховный суд ДНР приговорил к пожизненному заключению военнослужащего националистического батальона «Азов» (признан террористической организацией и запрещен в России), младшего сержанта Алексея Кыркалова, застрелившего пленного российского военнослужащего в Мариуполе.

    Суд поддержал позицию гособвинителя, представителя военной прокуратуры Объединенной группировки войск, признав Кыркалова виновным по статье об «убийстве лица в связи с осуществлением им служебной деятельности, находящегося в беспомощном состоянии» и «жестоком обращении с гражданским населением». Кыркалова приговорили к пожизненному заключению в колонии особого режима, сообщает Главная военная прокуратура России.

    По данным следствия, 15 апреля 2022 года Кыркалов в Мариуполе, будучи недовольным складывающейся для украинских сил обстановкой, вывел из подвала находившегося в наручниках и с завязанными глазами российского военнопленного военнослужащего и застрелил его.

    Как отметили в пресс-службе Следственного комитета России, хотя Кыркалов не признал вину, следователи собрали достаточно доказательств, подтверждающих его виновность.

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    Беженка из Артемовска рассказала о разборках между подразделениями ВСУ
    Беженка Мария: Подразделения ВСУ в Артемовске устраивали между собой разборки, вступали в перестрелки

    23 мая 2023, 05:43

    Текст: Антон Никитин

    Дислоцированные в Артемовске подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) пили, дрались, устраивали между собой разборки «толпой на толпу», вступали в перестрелки, рассказала эвакуированная из города беженка Мария.

    Мария рассказала, что в Артемовске было очень много военных, которые пили, дрались, устраивали между собой разборки и это все видели, все эти конфликты даже не пытались как-то скрывать. По ее словам, «жестко было», передает РИА «Новости».

    Также она рассказала, что местные жители видели, как военные ВСУ «толпой на толпу вышли и начали перестреливаться», среди них оказались и пьяные солдаты. По ее словам, «там такая жесть была»: были и битые, и резаные. Она уточнила, что это было днем, не ночью.

    В минувшее воскресенье президент РФ Владимир Путин поздравил российских военных с освобождением Артемовска. В тот же день Зеленский признал потерю Артемовска подразделения ВСУ.

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    В ВСУ заявили о наличии необходимого для контрнаступления минимума вооружений
    Глава украинской разведки Буданов: У ВСУ есть необходимый для контрнаступления минимум вооружений
    		   
    23 мая 2023, 09:20
    Фото: REUTERS/Bernadett Szabo
    Текст: Алина Власенко

    У украинских военных есть необходимый минимум вооружений для контрнаступления, оно начнется в ближайшее время, заявил начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов.

    Он заявил, что украинское контрнаступление начнется в ближайшее время, добавив, что у Киева уже есть необходимый минимум вооружений, передает ТАСС.

    В то же время Буданов в интервью японскому телеканалу NHK не стал отрицать, что имеющего вооружения для Украины недостаточно для успешного продолжения операций. Особенно Буданов подчеркнул нехватку истребителей.

    Ранее президент США Джо Байден заявил, что гарантий успеха возможного контрнаступления Украины нет, поскольку «война – вещь переменчивая».

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    Белгородскую область за два дня до нападения снимал американский спутник
    		   
    23 мая 2023, 17:19
    Фото: Пресс-служба губернатора Белгородской области/РИА Новости
    Текст: Алексей Дегтярев

    Грайворонский округ Белгородской области незадолго до нападения украинских боевиков снимал американский коммерческий спутник GeoEye-1, следует из данных компании Maxar.

    На сайте Maxar есть снимки района от 20 мая, передает РИА «Новости».

    Отмечается, что другие американские космические аппараты Worldview-2 и Worldview-3 снимали этот же округ 17 и 5 мая. Maxar производит и обслуживает спутники и другие космические аппараты.

    В понедельник на территорию Белгородской области прошли украинские боевики, в регионе ввели режим КТО. Российские силовики ликвидировали более 70 диверсантов.

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    Медведев: США должны выплатить России деньги на восстановление Артемовска и Мариуполя
    Зампред Совбеза Медведев заявил, что США должны выплатить России деньги на восстановление Артемовска и Мариуполя
    		   
    23 мая 2023, 18:07
    Фото: Иван Родионов/РИА Новости
    Текст: Алексей Дегтярев

    Американская сторона обязана выплатить компенсацию российской для восстановления городов Артемовска и Мариуполя в Донецкой народной республике, заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.

    Вашингтон должен выделить средства Москве для восстановления Артемовска, Мариуполя и других мест, которые были разрушены при поддержке США, сказал Медведев в интервью RT.

    Также США должны компенсировать ущерб за подрыв «Северных потоков».

    По словам зампреда Совбеза, конечной целью для себя американское руководство видит разрушение России как страны, а потому занимается ее сдерживанием и ограничениями, тем же самым они занимаются и в отношении Китая. Медведев выразил уверенность, что у США не получится воплотить свои планы.

    Ранее Медведев предлагал американскому миллиардеру Илону Маску, интересовавшемуся обстановкой в Артемовске, посетить этот город.

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