Кремль спросили об угрозе диверсий на 9 Мая

Песков: Спецслужбы России делают все необходимое для обеспечения безопасности на 9 Мая

Киевский режим стоит за целым рядом терактов, планирует и дальше проводить свою линию, но спецслужбы России делают все необходимое для обеспечения безопасности на 9 Мая, заверил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Песков, отвечая на вопрос о возможных провокациях и угрозах диверсий на 9 Мая, заявил, что в Кремле отдают себе отчет, что киевский режим, который стоит за терактами, продолжит и дальше проводить свою линию, передает РИА «Новости».

Пресс-секретарь президента отметил, что для обеспечения безопасности на 9 Мая спецслужбами ведется сложная работа, делается все необходимое.

Ранее Песков заявил, что в ходе проведения парада Победы планируется усилить меры безопасности, планов по изменению мероприятий нет.