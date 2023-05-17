Пескова спросили об идее отменить указ 1954 года о передаче Крыма Украине ее авторам

Представитель Кремля Песков не стал отвечать на вопрос об идее отменить указ 1954 года о передаче Крыма Украине ее авторам

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отметил, что не знаком с предложением отменить указ 1954 года о передаче Крыма Украине, и переадресовал журналистов за подробностями к авторам инициативы.

По его словам, в Кремле не могут как-то судить об актуальности таких инициатив, лучше за разъяснениями обращаться к авторам, передает ТАСС.

В апреле исполнилось 240 лет вхождению Крыма в состав России.