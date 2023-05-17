Херш: Европейские страны во главе с Польшей призывают Киев остановить конфликт

Найден неизвестный прогноз Жириновского о России в 2025 году

Вице-спикер Госдумы Чернышов нашел неизвестный прогноз Жириновского о будущем России с 2025 по 2040 год

Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов нашел еще один прогноз первого лидера ЛДПР Владимира Жириновского о будущем России.

В своем Telegram-канале он опубликовал записи Жириновского, в котором тот говорит, что в 2025 году необходимо ожидать объединение русского мира в границах СССР как минимум и в границах славянского мира как максимум в 2040 году.

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Ранее о пророчестве Жириновского о том, что Владимир Зеленский станет последним президентом Украины, рассказал член ЛДПР, губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев.

Также Дегтярев опубликовал «предсказание» о желании НАТО завладеть не Украиной, а Крымом. «НАТО не нужна Украина, – говорил он в 2006 году, обращаясь к тогдашней украинской «элите», среди которой были нынешние заправилы хунты Тягнибок и Порошенко, – ей нужен наш Крым, чтобы оттуда ушел наш флот и подойти ближе к Орлу, к Курску и Краснодару. Вы для них проходная площадка, пушечное мясо. Никогда они вас не примут. Вас не будет. Они уничтожат вас и Польшу, потому что вы так географически расположены между Брюсселем и Пекином», – процитировал Дегтярев Жириновского.