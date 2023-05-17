Hurriyet: На продление зерновой сделки остались критические 24 часа

АТОР разъяснила ситуацию с задержками авиарейсов из Антальи

Ассоциация туроператоров России разъяснила ситуацию с задержками авиарейсов из Антальи

Приостановка авиасообщения между Москвой и Антальей, из-за которой накануне в турецком аэропорту застряли около 500 пассажиров, произошла по техническим причинам, сообщили в Ассоциации туроператоров России.

На сайте общественной организации указано, что задержка рейса авиакомпании «Аэрофлот» SU2133 из Стамбула произошла по техническим причинам.

По данным сервиса FlightRadar 24 два следующих рейса авиакомпании – SU2135 и SU2137 – по тому же маршруту успешно вылетели и приземлились в аэропорту Шереметьево.

Как уточнили в АТОР, рейсы из Антальи в середине мая иногда отправляются с задержкой. Так, согласно данным аэропорта Внуково, в период с 13 мая по 02.00 15 мая до 80% рейсов прибывали позже обозначенного в расписании времени.

При этом зафиксированы два случая со значительной задержкой: на 12,5 часов позже вылетел рейс TK 3740, который должен был отправиться в 13.00 14 мая, но вылетел в 1.29 15 мая. Другой рейс TK 3738 был задержан до 12.00 15 мая, который должен был вылететь в 1.00 15 мая.

Кроме того, уточняется, что задержками вылетают рейсы не только в Россию, зафиксированы задержки и отмены по другим направлениям.

По данным сервиса FlightRadar 24, ночью 15 мая в воздухе находились более десятка самолетов российских и турецких авиакомпаний, выполняющих рейсы согласно расписанию.

В АТОР назвали преждевременным, говорить о какой бы то ни было «приостановке авиасообщения».

Как заметили в Генконсульстве России, задержки вылета самолетов с российскими туристами связаны с ремонтными работами на участке ВПП в аэропорту Антальи.

Ранее российские туристы в Турции в соцсетях сообщали, что авиасообщение между Антальей и Москвой прервано. Такой вывод они сделали на основании того, что 14 мая как минимум три рейса Turkish Airlines из Антальи в РФ были отменены и люди застряли в аэропорту.