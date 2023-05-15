В Магадане напомнили о службе Макарова в должности военкома области

Политолог: США используют Зеленского по «теории безумца» Никсона

Политолог Ткаченко: США решили вернуться к «теории безумца» на Украине

Штаты неоднократно во внешней политике прибегали к «теории безумца», которую ранее использовал президент Никсон. Сейчас, вероятно, Вашингтон через Зеленского пытается склонить Россию к заключению мира на Украине на условиях США, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Станислав Ткаченко. Ранее Washington Post сообщила о предложении Зеленского «занять» российские города и взорвать нефтепровод «Дружба».

«При оценке планов Зеленского в отношении российских регионов и нефтепровода «Дружба» надо рассматривать два варианта. Во-первых, президент Украины мог окончательно сойти с ума. И поэтому он выдвигал опасные и нереализуемые предложения», – сказал Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай».

«Второй вариант – США вновь перешли к так называемой теории безумца президента Никсона. Она получила развитие в 70-х годах прошлого века. Суть заключается в том, что чем более радикальными и безумными являются требования одной из сторон, тем легче будет усадить за стол переговоров оппонента», – продолжает собеседник.

«Когда президент США Никсон приказал разбомбить Ханой, а затем угрожал применением ядерного оружия, стратегия сработала. Штаты еще неоднократно прибегали к «теории безумца». И если исходить из этой логики, то опубликованные в Washington Post планы Зеленского – это попытка принудить Москву согласиться сесть за стол переговоров на условиях Вашингтона», – рассуждает эксперт.

«Также стоит учитывать, что Washington Post очень близка к администрации Байдена и является своего рода рупором демократов. Так что публикация явно появилась неслучайно и преследует определенные цели», – заключил Ткаченко.

Ранее газета Washington Post со ссылкой на утекшие в Сеть документы Пентагона сообщила, что президент Украины Владимир Зеленский не оставляет идею ударов по российской территории. Причем речь идет не только о регионах, которые в Киеве и на Западе объявляют «оккупированными». При этом Зеленский хотел бы осуществлять такие удары ракетами дальнего радиуса действия, несмотря на заверения в отказе от использования поставляемого вооружения для ударов по территории России.

Washington Post, ссылаясь на материалы разведки, включающие личную переписку Зеленского с военным командованием, сообщает, что президент Украины в конце января предлагал атаковать Россию и «занять некоторые российские приграничные города».

В конце февраля, встречаясь с главнокомандующим вооруженными силами Украины Валерием Залужным, президент Украины пожаловался на то, что у ВСУ нет ракет, способных долететь до мест дислокации российских войск «внутри страны». Также Зеленский предлагал применять БПЛА для атаки на «места дислокации в Ростове».

Кроме того, в феврале на встрече с вице-премьером Украины Юлией Свириденко он предложил «просто взорвать» нефтепровод «Дружба» и «разрушить промышленность» Венгрии, зависящей от российской нефти. По мнению разведки США, он «проявлял гнев в отношении Венгрии и потому мог высказывать гиперболизированные и бессмысленные угрозы».