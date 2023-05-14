Зеленский прибыл в Берлин

Зеленский прибыл в Германию за премией имени Карла Великого

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что прибыл в Берлин. По данным СМИ, он также посетит Ахен, где ему собираются вручить премию имени Карла Великого.

О том, что он в Берлине, Зеленский сообщил в соцсетях. «Уже в Берлине. Оружие. Мощный пакет. ПВО. Реконструкция. Евросоюз. НАТО. Безопасность», – приводит РИА «Новости» текст сообщения.

Визит ожидался 13 мая. Как сообщал N-TV, Зеленскому предстоят встречи с канцлером Олафом Шольцем и президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером. Затем должна состояться поездка в Ахен, передает ТАСС.

Портал T-online со ссылкой на околоправительственные источники на Украине сообщал, что в Киеве были разочарованы раскрытием деталей визита Зеленского в Берлин, поездку могли отменить.

Премия имени Карла Великого присуждается за вклад в объединение Европы.

Напомним, 13 мая Зеленский неожиданно прибыл в Рим. После встречи в Риме с президентом Италии Серджо Маттареллой и премьер-министром Джорджей Мелони Зеленский прибыл в Ватикан на аудиенцию к папе Римскому Франциску.