Депутат объяснил причины успешного развития экономики Алтайского края

Депутат Бессарабов объяснил, почему происходит рост экономики Алтайского края

Алтайский край развивается как один из центров внутреннего туризма. А модернизация транспортной инфраструктуры оказывает поддержку не только сфере туризма, но и помогает развивать экономические связи региона с соседними странами, рассказал газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Даниил Бессарабов, оценивая деятельность главы региона Виктор Томенко, которому 12 мая исполнилось 52 года, из которых он почти пять лет руководит регионом.

«Алтай активно развивается с точки зрения туризма. Это произошло благодаря пандемийным ограничениям и слаженной работе региональных властей с федеральным центром. У нас сделаны прекрасные трассы к курортам, санаториям, гостиницам, целебным озерам, источникам, производятся экологически чистые продукты», – рассказал депутат Госдумы от Алтайского края Даниил Бессарабов.

«Особое внимание уделяется транспортной инфраструктуре. Идет модернизация трассы А-322, которая связывает Барнаул с Казахстаном – важной для нас страной-соседом. На участке рядом с Барнаулом трафик – до 20 тыс. машин ежесуточно. В самой агломерации Барнаула также обновляются дороги и развязки, строится мост в районе Нового рынка», – отметил собеседник.

«Одним из главных приоритетов для Алтая является поддержка участников СВО и их семей. Губернатор Алтайского края Виктор Томенко лично курирует эти вопросы, проявляя неподдельную заинтересованность во всем, что касается соцгарантий и другой помощи. В регионе уже выстроена целая система адресной поддержки защитников страны и она, конечно, будет развиваться и дальше», – подчеркнул парламентарий.

Ранее президент РФ Владимир Путин провел по видеосвязи встречу с Томенко. По словам главы региона, в 2022 году турпоток превзошел допандемийный уровень, превысив два миллиона человек, что на 19% больше, чем в 2021 году. Томенко сообщил и про развитие особой экономической зоны туристско-рекреационного типа – Бирюзовая Катунь. «Там у нас сегодня порядка 30 резидентов, которые заявили около 30 млрд рублей инвестиций», – отметил он.



Кроме того, указал Томенко, для всех органов власти приоритетом является помощь участникам СВО и их семьям. «Это помощь по всем направлениям – социальная, бытовая, медицинская, психологическая. Бесплатное горячее питание, освобождение от родительской платы, бесплатные социальные услуги.

Касательно социально-экономического положения края, Томенко доложил: в прошлом году регион практически достиг объема ВРП в 1 трлн рублей. По его словам, Алтайский край сохранил лидерство по производству гречихи и овса и второе место по производству рапса.



«Увеличиваем производство в стратегических отраслях: в транспортном машиностроении – на 30%, текстильная промышленность выросла на 60%, производство лекарств – на 13%. Создаем технопарки в Бийске, Барнауле и Рубцовске – «Юг Алтая». В целом объем инвестиций в регион вырос со 124 млрд рублей в 2021 году до 146 млрд рублей в прошлом году. С 2018 года по 2022-й в край было вложено, и мы освоили 613 млрд рублей», – сказал он. Также регион прорабатывает свою деятельность в рамках проекта нового сухопутного зернового коридора с Китаем.