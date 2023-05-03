Путин выразил надежду на переизбрание главы Нижегородской области Никитина Песков: Путина не было в Кремле во время атаки беспилотниками Политолог оценил предвыборные перспективы главы Алтайского края Политолог Данилин: Президент фактически выказал поддержку действующему главе Алтайского края в преддверии выборов

Фото: Михаил Климентьев/РИА Новости

Текст: Евгений Поздняков

В Алтайском крае планируется модернизация многих объектов логистической инфраструктуры, серьезное внимание уделяется туристической отрасли. Регион показывает хорошие экономические результаты, в том числе благодаря умелой работе местных властей. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал политолог Павел Данилин. Ранее президент Владимир Путина по видеосвязи провел совещание с губернатором региона Виктором Томенко. «Владимир Путин и губернатор Алтайского края Виктор Томенко обсудили целый ряд важнейших тем в рамках встречи. Данный регион является одним из наиболее привлекательных в России с точки зрения туризма, поэтому многие вопросы касались именно логистики», – сказал директор Центра политического анализа Павел Данилин. «В частности, в ходе беседы, стороны затронули тему модернизации трассы А322, которая фактически соединяет Барнаул и Казахстан. Ее необходимо привести в надлежащий вид, что позволит значительным образом улучшить трафик между республикой и Россией. Разговор зашел и об обновлении аэропорта, поскольку в регион прибывает достаточно много самолетов», – отмечает эксперт. «Реконструкция аэродромной инфраструктуры позволит принимать до миллиона пассажиров. Важно, что частный инвестор готов взять на себя траты на разработку проектной документации. Данный проект позитивно скажется на туристической отрасли региона, существенно улучшив транспортную инфраструктуру Алтайского края», – подчеркивает собеседник. «Немало внимания президент уделил и культурно-социальным проектам. Кроме того, был поднят вопрос об импортозамещении: Путин и Томенко обсудили продукцию регионального завода прецизионных изделий. Нельзя было не затронуть и сельское хозяйство, ведь край является лидером России по производству овса, рапса и льна», – акцентирует Данилин. «Также правительство заинтересовано в том, чтобы регион присоединился к новому сухопутному зерновому коридору, о котором недавно говорили премьер Михаил Мишустин и глава КНР Си Цзиньпин. Такой амбициозный экономический проект позволит Алтайскому краю серьезно диверсифицировать риски», – отмечает эксперт. «Примечательно, что данный субъект РФ продемонстрировал способность экономически развиваться даже в непростых условиях прошлого года. Также Путин и Томенко затронули тему участия жителей региона в СВО В Алтайском крае заботятся о солдатах. В частности, 1300 членов семей военнослужащих были освобождены от оплаты за детский сад. Зачисление сыновей и дочерей бойцов в дошкольные учреждения происходило вне очереди. Ведется работа и по направлению фонда «Защитники Отечества»: в регионе уже осуществили подбор кадров для наполнения местного отделения», – подчеркивает эксперт. «Стоит отметить, что в ходе разговора с губернатором президент фактически выказал поддержку главе региона в преддверии выборов. Можно предполагать, что население Алтайского края соответствующим образом оценит эту встречу. Популярность губернатора в регионе также возрастет», – резюмирует Данилин. Ранее президент России Владимир Путина провел совещание по видеосвязи с губернатором Алтайского края Виктором Томенко. Темой беседы стал туризм, сообщается на сайте Кремля. По мнению главы государства, в данной сфере регион имеет перспективы и «хорошие заделы». Губернатор назвал туризм приоритетной отраслью для развития экономики, который пострадал во время пандемии коронавируса. В 2022 году турпоток удалось вывести на допандемийный уровень. Регион за минувший год посетили более 2 млн человек, что на 19% больше, чем в 2021 году. Также Томенко рассказал про инвестиционные проекты региона, один из них реализуется в 15-17 км от города Белокуриха. Новый курорт в Алтайском крае назвали «Белокуриха Горная». Инвесторов удается привлекать благодаря серьезной поддержке со стороны правительства. Напомним, секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак отмечал, что за пять лет работы Виктора Томенко на своем посту, в регионе заработали программы поддержки промышленных предприятий, сельского хозяйства, реконструкции школ и многие другие проекты. Недавно политолог Марат Баширов объяснил поддержку ЕР алтайского губернатора Томенко при выдвижении на новый срок. Кремль: Публичные мероприятия Путина и ночевки в Кремле продолжатся Представитель Кремля Песков: Публичные мероприятия Путина и ночевки в Кремле продолжатся

Фото: Владимир Баранов/РИА Новости

Текст: Александра Юдина

Изменений в графике президента Владимира Путина после атаки Украины на Кремль нет. Кроме того, парад Победы 9 мая на Красной площади состоится, Путин на нем будет присутствовать, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. По его словам, изменений в графике после атаки беспилотников по кремлевской резиденции нет, парад 9 мая состоится, передает ТАСС. Также представитель Кремля заверил, что публичные мероприятия у главы государства и ночевки в Кремле будут продолжаться. Ранее Песков указал на прерогативу спецслужб в вопросе запрета дронов на 9 Мая. Политолог назвала достижения Воронежской области в период СВО Политолог Линдигрин: Воронежская область активно включилась в поддержку участников СВО

Фото: кадр из видео

Текст: Рафаэль Фахрутдинов

Воронежская область в числе первых приняла беженцев, активно оказывает помощь участникам СВО и их семьям, а также взяла шефство сразу над тремя районам ЛНР, сказала газете ВЗГЛЯД политолог Наталья Линдигрин. Ранее Владимир Путин провел встречу с губернатором Воронежской области. «Воронежская область очень активно включилась в поддержку как участников СВО, так и беженцев, причем в числе первых. И если остальные области, как правило, берут шефство над одним районом из вернувшихся территорий, то здесь мы видим помощь сразу трем – Марковскому, Меловскому и Новопсковскому районам ЛНР», – пояснила Наталья Линдигрин, гендиректор Института региональных проблем. «Помощь Воронежской области в этих районах достаточно заметна. Стоит только отметить, что в прошлом году там был восстановлен 41 объект социальной инфраструктуры, а в этом запланирован ремонт и восстановление уже 75. Кроме того, воронежцы берут на сбыт сельхозпродукцию с подшефных районов ЛНР, помогают семенами, минеральными удобрениями и средствами защиты растений», – добавила она. «Также в области первыми в России запустили программу комплексной реабилитации и социальной адаптации участников СВО, которая действует с февраля нынешнего года. Кроме того, в регионе введен комплекс мер региональной поддержки участников СВО и членов их семей», – напомнила собеседница. «Думаю, все эти факты сыграли свою позитивную роль в принятии решения по дальнейшей работе главы Воронежской области. И сегодняшнюю встречу можно считать поддержкой президентом кандидатуры действующего губернатора на предстоящих выборах», – резюмировала политолог. Во вторник президент РФ Владимир Путин провел по видеосвязи встречу с губернатором Воронежской области Александром Гусевым. Глава государства отметил, что сельское хозяйство в области растет большими темпами, чем в (среднем по) России. Инвестиционная привлекательность региона сохраняется. «Наша экономика адаптировалась к санкциям, и серьезных провалов нет. Все социальные обязательства выполняются. Происходит общественно-политическая консолидация в обществе, и большинство населения региона поддерживают все меры, связанные с проведением СВО», – рассказал Гусев. «Более 560 тыс. человек сейчас включились в активную поддержку участников СВО, членов их семей и тех людей, которые к нам прибыли с территории Донбасса и Украины. Кстати, мы одни из первых приняли этих людей к нам, постарались создать для них очень комфортные условия для проживания. Было много пожилых людей, конечно, важно было обеспечить медицинское сопровождение. Детям много внимания уделяли, создали специальные студенческие педагогические отряды», – напомнил он. Ранее Путин на встрече с Советом законодателей заявил, что парламенту необходимо проработать новые меры поддержки участников спецоперации и членов их семей. Новости СМИ2 Путин присвоил звание Героев Труда пяти россиянам 1 мая 2023, 09:52 Текст: Ольга Никитина

Президент России Владимир Путин удостоил пятерых россиян звания «Герой Труда Российской Федерации». Указ главы государства опубликован в понедельник. Среди награждаемых – Александр Иноземцев, управляющий директор и генеральный конструктор компании «ОДК-Авиадвигатель» (находится в Пермском крае, входит в Ростех). Это конструкторское бюро по разработке газотурбинных двигателей для авиации, а также промышленных газотурбинных установок и электростанций на базе авиационных технологий, передает ТАСС. Также Героем Труда России стал ученый-химик, академик РАН, руководитель центра двойных технологий «Союз» (Московская область) Юрий Милехин. Им опубликовано около 600 научных работ, из них 15 монографий и 98 авторских свидетельств и патентов. Госнаградой отмечен Лев Каленов – гендиректор Бийской льняной компании (Алтайский край). Он работает в ткацком деле на протяжении 65 лет. Глава государства отметил и заслуги Татьяны Бабуровой – преподавателя из волоколамской гимназии №1 (Московская область). Ее общий педагогический стаж составляет 62 года. Кроме них звание Героя Труда получил подземный горнорабочий, заслуженный шахтер РФ Эдуард Щербина. Он работает в Приаргунском производственном горно-химическом объединении (Забайкалье) – флагмане российской уранодобывающей отрасли. Герой Труда Российской Федерации – высшее звание и государственная награда РФ за особые трудовые заслуги перед государством и народом. Аналогичное звание (Герой Труда, позже – Герой Социалистического Труда) существовало в СССР. Указ об установлении звания Героя Труда РФ был подписан президентом РФ в 2013-м, в том же году прошли первые награждения. Всего к настоящему времени этого звания удостоены более 80 россиян. Медали «Героя Труда Российской Федерации» до 2017 года вручались ежегодно перед праздником или 1 мая, с 2017-го – и в другие даты. Кроме того, Путин наградил почетным знаком «За успехи в труде» пять предприятий. Почетного знака удостоены коллективы Государственного космического научно-производственного центра имени М. В. Хруничева (Москва), акционерного общества «Красная Звезда» (Москва), производственного объединения «Завод имени Серго» (Татарстан), Брянского машиностроительного завода и Московского метрополитена (полное название – Государственное унитарное предприятие города Москвы «Московский ордена Ленина и ордена Трудового Красного Знамени метрополитен имени В. И. Ленина»). Награда присуждена коллективам предприятий «за достигнутые высокие показатели в производственной деятельности», говорится в указе. Почетный знак РФ «За успехи в труде» был учрежден указом президента в августе 2021 года в целях дальнейшего совершенствования государственной наградной системы. Как указано в материалах пресс-службы Кремля, это решение было принято в ответ на многочисленные обращения в Администрацию президента РФ руководителей федеральных ведомств, производственных организаций и учебных заведений о восстановлении упраздненного в 1989 году института награждения трудовых коллективов государственными наградами. Путин по видеосвязи принял участие в запуске трамвая в Мариуполе 2 мая 2023, 15:22 Текст: Ольга Иванова

Президент России Владимир Путин принял участие по видеосвязи из Санкт-Петербурга в запуске трамвая в Мариуполе (ДНР). «Сегодня вводится в строй более 10 км пути. Конечно, это малая толика, потому что всего трамвайных путей в городе было почти на 100 км. Но это только начало, первый этап работы в данной сфере. Впоследствии будем развивать транспортную инфраструктуру города, в том числе увеличивать число маршрутов, обновлять давно устаревший парк общественного транспорта, а здесь есть над чем поработать, в целом создавать современную систему пассажирских перевозок», – сказал он. Как сообщает ТАСС, в Мариуполе возобновится движение трамваев по маршруту №10 «Горбольница №2 – Энергоучасток», который соединяет Жовтневый (Октябрьский) и Ильичевский районы. Это первый трамвайный маршрут в городе – ранее там шел ремонт линий. Восстановлением трамвайной сети и вагонов занимались специалисты депо №3. С расходными материалами помог Санкт-Петербург. На данный момент удалось отремонтировать 11 трамваев, десять из них выйдут на маршрут. Путин назвал ввод в эксплуатацию трамвайных путей значимым событием для города и его жителей. «Напомню, что первая трамвайная линия открылась здесь ровно, почти что ровно, 90 лет назад, а точнее – 1 мая 1933 года, и на протяжении многих лет этот вид транспорта пользовался большой популярностью», – отметил он. Также Путин добавил, что в марте во время поездки в Мариуполь он с профильными чиновниками говорил об основных проблемах города, в том числе о необходимости возобновления трамвайного движения. Ранее сообщалось, что Путин в режиме видеоконференции примет участие в церемонии ввода в эксплуатацию трамвайных путей в Мариуполе, где восстановили участок длиной почти в 10 км. Новости СМИ2 Режиссер Оливер Стоун назвал Путина «великим лидером» для России 2 мая 2023, 20:25 Текст: Елизавета Шишкова

Американский режиссер Оливер Стоун заявил, что президент России Владимир Путин является великим лидером для своей страны, которого любит народ. В интервью британской газете Guardian Стоун ответил на вопрос, изменилось ли его отношение к Путину в последние годы. «Путин – великий лидер для своей страны, и народ любит его», – сказал режиссер. Он добавил, что Россия делает отличную работу с ядерной энергетикой, передает РИА «Новости». «Китай – также лидер в этой области, хотя мне так никогда не удалось проникнуть в Китай, что было досадно для фильма, который я бы хотел, чтобы у нас был», – отметил Стоун. Ранее Стоун обвинил США в ведении многолетней войны против России. Путин поздравил Карполя с 85-летием Путин поздравил бывшего главного тренера женской сборной России по волейболу Карполя с 85-летием 2 мая 2023, 00:39 Текст: Антон Антонов

Глава российского государства Владимир Путин поздравил с 85-летием бывшего главного тренера женской сборной России по волейболу Николая Карполя, который сейчас тренирует клуб «Уралочка». В телеграмме, текст которой опубликован на сайте Кремля, Путин назвал Карполя выдающимся тренером, отметил его «уникальный личный вклад в развитие победных традиций отечественной школы волейбола», а также в популяризацию этой игры. По словам президента России, Карполь всегда работает увлеченно и с полной самоотдачей, «заряжает воспитанниц энергией и верой с собственные силы». Путин пожелал Карполю «доброго здоровья и всего наилучшего». Напомним, в 2018 году Путин вручил Карполю звезду Героя Труда. Карполь является самым успешным и титулованным тренером в истории советского и российского волейбола, а также самым титулованным российским тренером по игровым видам спорта. Новости СМИ2 Путин назвал спорт высших достижений коммерциализированным 2 мая 2023, 17:55 Текст: Кристина Цыцура

Президент России Владимир Путин заявил на заседании правительства, что спорт высших достижений сейчас больше ориентирован на получение прибыли, но выразил надежду, что ситуация изменится в лучшую сторону. «Мы с вами хорошо знаем, что основные проблемы современного спорта высших достижений связаны с излишней коммерциализацией спорта. Отсюда и коррупционная, и политическая зависимость. Но по мере укрепления многополярности современного мира ситуация будет меняться и в международном спорте. Будет меняться в лучшую сторону. Во всяком случае, я на это очень надеюсь», – передает ТАСС его слова. Ранее глава страны сделал акцент на том, что стране важно иметь самодостаточность во всех областях, особенно если речь идет о сфере образования. Путин лично поздравил Гергиева с юбилеем Путин на встрече с Гергиевым подчеркнул, что «искусство – вне политики»

Фото: Михаил Климентьев/ТАСС

Текст: Ольга Иванова

Искусство находится вне политики, подчеркнул президент России Владимир Путин во вторник на встрече с директором Мариинского театра Валерием Гергиевым. «Сейчас не буду говорить о сегодняшней ситуации в мире, в искусстве, просто сознательно не хочу в это углубляться. Наоборот, хочу подчеркнуть, что искусство – вне политики», – цитирует Путина ТАСС. Он также поздравил Гергиева с 70-летним юбилеем и поблагодарил его за то, что ему удалось сделать как для российского, так и для мирового искусства. «При этом не могу не отметить ваш патриотизм и в отношении малой родины, и в отношении России в целом», – добавил президент. Также он отметил, что главная награда – это любовь публики к творчеству Гергиева. Ранее Путин подписал указ о награждении орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени художественного руководителя – директора Государственного академического Мариинского театра Валерия Гергиева. Новости СМИ2 Путин потребовал восстановить жилье в сгоревшей Сосьве к отопительному сезону 2 мая 2023, 18:03 Текст: Елизавета Шишкова

Жилье, пострадавшее при пожаре в поселке Сосьва Свердловской области, необходимо восстановить к отопительному сезону, поручил президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства. Глава региона Евгений Куйвашев отметил, что это возможно. «Возможности такие есть и нужно это сделать», – сказал президент, передает ТАСС. Также глава государства поручил восстановить сгоревшее лечебно-исправительное заведение в Сосьве. Он также согласился с предложением главы Минюста Константина Чуйченко представить к государственным наградам сотрудников ФСИН, которые во время пожара выполняли свой долг, спасали людей в исправительном учреждении, «несмотря на то, что их собственные дома горели в это время». Ранее сообщалось, что причиной пожара в Сосьве в Свердловской области могло стать сжигание опилок на лесопилке с нарушением техники безопасности.

Путин назвал самодостаточность во всех сферах основой суверенитета России 2 мая 2023, 17:43 Текст: Кристина Цыцура

России важно иметь самодостаточность во всех областях, а в сфере образования – особенно, заявил президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства. «Это всегда является темой ключевой, но тем не менее в последнее время все чаще говорим о суверенитете России, о его укреплении как о ключевом факторе самосохранения нашего государства и территориальной целостности страны. Но в основе этого суверенитета, безусловно, лежит самодостаточность во всех ключевых областях – в экономике, в сфере обороноспособности», – передает ТАСС слова Путина. Важным фактором президент назвал вопрос образования. Ранее сообщалось, что президент России принял участие в церемонии запуска трамвайной линии в Мариуполе. В ходе выступления по видеосвязи глава страны заявил, что власти России будут делать все необходимое, чтобы жизнь в новых российских регионах вернулась в нормальное русло. Новости СМИ2 Путин поздравил главу Узбекистана с успешным проведением референдума Путин поздравил главу Узбекистана с успешным проведением конституционного референдума 2 мая 2023, 12:34 Текст: Елизавета Шишкова

Президент России Владимир Путин поздравил коллегу из Узбекистана Шавката Мирзиеева в связи с успешным проведением конституционного референдума, сообщила пресс-служба Кремля. «Примите искренние поздравления по случаю успешного проведения конституционного референдума», – говорится в поздравлении Путина, опубликованном на сайте Кремля. Глава государства подчеркнул, что итоги общенародного голосования в Узбекистане полностью подтвердили широкую поддержку проводимого властями курса на упрочение государственных институтов, защиту прав граждан и обеспечение устойчивого социально-экономического развития. Путин также указал, что Россия исходит из того, что конституционные преобразования в Узбекистане будут способствовать дальнейшему наращиванию двусторонних отношений. В Узбекистане в воскресенье проходило голосование по проекту закона о конституции в новой редакции. В частности, предусматривается продление срока полномочий президента Узбекистана с пяти до семи лет, усиление других ветвей власти и повышение роли граждан в процессе управления государством. Председатель ЦИК республики Зайниддин Низамходжаев сообщил, что проект Основного закона Узбекистана в новой редакции поддержали 90,21% избирателей. Путин выразил соболезнования родным и близким Зайцева Президент Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким модельера Вячеслава Зайцева 2 мая 2023, 13:18 Текст: Ольга Никитина

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким модельера Вячеслава Зайцева, ушедшего из жизни в 85 лет. В телеграмме главы государства говорится, что Зайцев был талантливым, душевно щедрым, безраздельно увлеченным призванием человеком. «Вячеслав Зайцев посвятил себя творчеству, многое сделал для развития отечественной индустрии моды, превратив ее в высокое искусство. Уникальные, самобытные работы Вячеслава Михайловича дарили людям праздник, радость и красоту», – говорится в телеграмме президента. «Светлая память об этом замечательном Мастере и Созидателе навсегда сохранится в сердцах близких, коллег, друзей, учеников», – добавил глава государства. Напомним, 85-летний модельер Вячеслав Зайцев умер 30 апреля в реанимации в одной из больниц Московской области, куда его доставили с желудочным кровотечением. Новости СМИ2 Путин: Россия сделает все необходимое для возвращения жизни в новых регионах в нормальное русло Путин заявил о планах России добиться возвращения жизни в новых регионах в нормальное русло 2 мая 2023, 15:42 Текст: Кристина Цыцура

Российские власти будут делать все необходимое, чтобы жизнь в новых регионах России вернулась в нормальное русло, заявил глава страны Владимир Путин. «Строятся и ремонтируются дороги, жилье, объекты образования, здравоохранения и энергетики. Налаживается промышленное, сельскохозяйственное производство. Будем, конечно, и дальше последовательно и системно решать все эти вопросы, добиваться того, чтобы жизнь в городах и поселках этих регионов возвращалась в нормальное русло», – передает ТАСС слова президента. Также президент добавил, что планирует обсудить с членами правительства планы по развитию экономик новых регионов. Путин напомнил, что ранее была утверждена программа социально-экономического развития новых регионов. «На ближайших совещаниях с членами правительства, безусловно, обсудим текущую ситуацию и планы развития конкретных секторов экономики, заслушаем доклады профильных ведомств», – сказал президент. Во время церемонии запуска трамвайной линии в Мариуполе президент заявил, что все мероприятия по социально-экономическому развитию новых регионов будут выполнены. «Важно предельно четко обозначить, какие результаты и в какие сроки дадут мероприятия этой программы, чтобы люди видели перспективы. Не сомневаюсь, что общими усилиями все намеченное будет, безусловно, выполнено. Необходимые для этого ресурсы, опыт и компетенции у нас есть», – сказал он. Напомним, в Мариуполе запустили 10 км отремонтированных трамвайных путей. Президент России в режиме видеоконференции принимает участие в запуске. Песков сообщил о планах Путина принять участие в открытии трамвайных путей в Мариуполе по видеосвязи 2 мая 2023, 14:49 Текст: Кристина Цыцура

Президент Владимир Путин в режиме видеоконференции примет участие в церемонии ввода в эксплуатацию трамвайных путей в Мариуполе, где восстановили участок длиной почти в 10 км, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Сейчас президент находится и работает в Петербурге, но он примет участие в открытии трамвайных путей в Мариуполе, рассказал представитель Кремля, передает РИА «Новости». Песков добавил, что город постепенно возвращается к мирной жизни, а правительство контролирует восстановление. Новости СМИ2 Песков: Путина не было в Кремле во время атаки беспилотниками 3 мая 2023, 14:59 Текст: Вера Басилая

Президента Владимира Путина не было в Кремле в момент попытки атаки беспилотниками, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. По его словам, Путин работает в подмосковной резиденции Ново-Огарево, в Кремле в момент атаки его не было, передает РИА «Новости». Ранее ночью Украина пыталась нанести удар по Кремлю, Москва расценивает это как спланированную террористическую акцию и покушение на президента Владимира Путина.