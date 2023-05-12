Лавров: Спецоперация на Украине проводится в соответствии со статьей Устава ООН

Глава МИД Лавров: Российская спецоперация на Украине проводится в соответствии со статьей Устава ООН

Москва проводит спецоперацию на Украине в соответствии со статьей Устава ООН и уведомляла об этом Совет Безопасности ООН, заявил глава МИД Сергей Лавров на Петербургском международном юридическом форуме.

Министр подчеркнул, что военная спецоперация проводится на основании статьи 51 Устава ООН, предусматривающей право на индивидуальную и коллективную самооборону. Лавров добавил, что Совет Безопасности ООН был уведомлен об этом, передает РИА «Новости».



Глава МИД также указал, что Запад открыто злоупотребляет нормами международного правосудия в отношении Москвы. В частности, Лавров напомнил, что давление оказывается на международный суд, в который был подан иск к России по конвенции о предотвращении геноцида. «Суд не устоял под давлением коллективного Запада и пока что предписал временные меры», – указал министр.

Он также отметил, что одновременно более 30 государств, в основном Евросоюза и Североатлантического альянса, пытаются вступить в процесс на стороне Киева. Москва считает такие действия злоупотреблением процедурами суда и попыткой открытого давления и шантажа.

Ранее Лавров заявил, что после действий президента Украины Владимира Зеленского и его команды ни одна уважающая себя страна не захочет иметь дело с Киевом.