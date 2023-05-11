Политолог: Тюменская область – один из лидеров в стране по приросту населения и качеству дорог

Политолог Минченко назвал главные достижения главы Тюменской области Моора за время первого губернаторского срока

В Тюменской области развивается экономика, социальная сфера и инфраструктура. Моор выстроил взаимовыгодные отношения с основными региональными бизнес-группами, что позволяет добиваться значимых результатов, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Евгений Минченко. В четверг президент Владимир Путин провел встречу с губернатором Тюменской области Александром Моором, который намерен избираться на второй срок.

«Это одна из наиболее позитивных встреч президента из действующих губернаторов, которые идут на выборы в этом году. Путин одобрил деятельность Моора и пожелал ему успехов. Тем более, губернатору есть, чем похвастаться», – отметил Евгений Минченко, президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг».

Среди главных достижений Александра Моора – показатели промышленного роста, активное развитие сельского хозяйства, масштабное дорожное строительство и «то, что Тюменская область – один из лидеров в стране по качеству дорог». «Моор – один из наиболее успешных губернаторов, которые были назначены пять лет назад и прошли процедуру выборов. Он гармонично выстроил отношения с Ямало-Ненецким и Ханты-Мансийским (Югра) автономными округами, входящими в «Тюменскую матрешку», – отметил политолог. По словам Минченко, Моору также удалось наладить взаимодействие с основными бизнес-группами региона, не отдавая предпочтение ни одной из них, но в то же время создавая синергию частного капитала и государственных интересов.

«Избирательная кампания в Тюменской области регулярно входит в шорт-листы и частенько выигрывает политическую премию «Гамбургский счет», учрежденную Российской ассоциацией по связям с общественностью (РАСО), а также премию для молодых политологов имени Юрия Воротникова», – напомнил Минченко.

В четверг президент России Владимир Путин пожелал успехов главе Тюменской области Александру Моору, который будет баллотироваться на предстоящих в сентябре выборах на второй срок. «У вас в целом все получается. Хочу пожелать вам успехов», – сказал Путин, который также поручил губернатору и дальше помогать населенным пунктам из новых российских регионов.

Моор доложил президенту о работе по помощи новым регионам России. Прошлым летом Тюмень заключила соглашение с Краснодоном (Луганская народная республика). Область помогает в восстановлении инфраструктуры и соцобъектов, в проведении отопительного сезона. Региональные власти Тюменской области также поддерживают участников спецоперации и членов их семей. Моор отметил, что «помимо финансовой поддержки в такой ситуации должна же быть возможность поговорить, обсудить, решить свои житейские проблемы».

«Внимание нужно», – подтвердил Путин.

Кроме того, Путин отметил рост численности постоянного населения в регионе. Глава государства подчеркнул, что «немногие регионы могут похвастаться этим показателем». Президент предположил, что прирост населения связан с тем, что в Тюменской области число медиков, врачей на тысячу населения выше, чем в среднем по стране.

Моор согласился, что в регионе в целом комфортно жить. «К нам, действительно, много приезжают и из соседних регионов, приезжают в том числе медицинские работники, чтобы работать в нашей системе здравоохранения, педагогические сотрудники приезжают», – сказал он.

По мнению Минченко, рост численности населения Тюмени также связан с высокими зарплатами.

Владимир Путин назначил Александра Моора врио губернатора Тюменской области 29 мая 2018 года (на посту главы региона Моор сменил Владимира Якушева). На тот момент Моор находился на должности сити-менеджера Тюмени. На руководящих постах в городской администрации он работал с 2005 года, до этого был руководителем в банках «Дипломат», «Белый север», «Ханты-Мансийский банк». В сентябре 2018 года Моор выиграл губернаторские выборы, набрав 65,8% голосов.