В Геническе отпраздновали 1 Мая

В парке им. Шевченко в Геническе Херсонской области на 1 Мая пришло более 1 тыс. человек, все аттракционы работали бесплатно для детей, первомайский праздник организовали при поддержке регионального отделения «Единой России».

В парке выступает оркестр, работают аттракционы, волонтеры раздают сувениры, а детям – конфеты, сообщил депутат Госдумы и секретарь херсонского отделения ЕР Игорь Кастюкевич.

«Дети должны улыбаться. Знаю, что на Украине долгое время 1 Мая не отмечали, было запрещено. Но 1 мая – это культурный код нашей страны, культурный код российского государства. Всех с праздником! Здоровья, любви, хорошей работы и самое главное уверенности в завтрашнем дне», – поздравил он.

В честь праздника весны и труда в парке им. Шевченко Геническа впервые за много лет выступил духовой оркестр. Коллективом дирижировал исполняющий обязанности министра культуры Херсонской области. Музыканты играли вальсы, романсы.

«Генический оркестр был создан в декабре прошлого года. Я всю жизнь играл в оркестрах и находясь здесь создал коллектив из местных музыкантов. Этот оркестр делает все, чтобы праздники были торжественными и веселыми. Репертуар самый разнообразный – композиции разных лет, эпох и авторов», – рассказал и. о. министра культуры Херсонской области Александр Кузьменко.

После оркестра выступила рок-группа. Они исполнили песни Виктора Цоя, Полины Гагариной и собственные произведения. Рядом прошел городской турнир по шахматам. В соревновании на кубок главы города участвовали взрослые и дети.

«Решили провести кубок главы администрации по шахматам среди детей и взрослых. Собралось несколько участников, приготовили им маленькие призы, кубок, кепки и сумки для победителей», – рассказал начальник отдела молодежной политики и спорта администрации Гениченского района Владимир Семилетов.

Победил в турнире шестиклассник из местной школы Андрей. От главы Генического района, участницы предварительного голосования «Единой России» Елены Терских он получил кубок и сладкий приз.

«Один из самых ярких праздников весны – первое мая. Это исторический наш праздник, большая благодарность ветеранам труда, которые работали на благо нашей родины. Люди пришли, радуются, празднуют – атмосфера отличная», – сказала Терских.