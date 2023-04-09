В Белоруссии заявили о получении от России обратного акциза на нефть

Посол Крутой: Белоруссия начнет получать от России обратный акциз в нефтепереработке с апреля

Минск с апреля начнет получать деньги от так называемого обратного акциза в нефтепереработке, заявил белорусский посол в России Дмитрий Крутой.

Крутой пояснил, что с текущего месяца Белоруссия начнет получать деньги от компенсации обратного акциза в соответствии с договоренностями, которые были достигнуты в прошлом году в рамках реализации союзной интеграционной программы в налоговой сфере, передает РИА «Новости» со ссылкой на БелТА.

Он прокомментировал белорусско-российское взаимодействие в нефтяной сфере, отметив, что Минск не снимает «вопрос равного доступа к «трубе»«. По его словам, такого же, как у российских нефтедобывающих компаний, чтобы Белоруссия имела условия не хуже, чем при экспорте российской нефти на рынки третьих стран.

Что касается ценообразования на сырую нефть, то, по его мнению, по этому вопросу будут договариваться сами компании. «А если у них не получается, мы просим, чтобы это была некая смешанная совместная комиссия, которая могла бы принимать с учетом всех аспектов финальные решения, потому что нам, для Беларуси, важно держать ценовой паритет на уже готовые нефтепродукты в коридоре 10-15%. И вот те понижения цен на топливо (розничные цены на АЗС – прим. ВЗГЛЯД), которые происходят сегодня в нашей стране, они именно в рамках этой политики ценовой балансировки между рынками двух стран, ее важно не упустить, она, по сути, ведется в еженедельном режиме», – добавил Крутой.

Ранее министр финансов Белоруссии Юрий Селиверстов заявил, что нужно разработать детальный алгоритм работы совместного коллегиального налогового комитета России и Белоруссии, чтобы новый наднациональный орган начал функционировать в этом году.