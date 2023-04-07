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Украина запустила процесс восстановления экспорта электроэнергии в Европу
Министр энергетики Украины Галущенко разрешил начать процесс восстановления экспорта электроэнергии в Европу
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Министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что энергосистема страны почти два месяца работает без ограничений для потребителей и разрешил начать процесс восстановления экспорта электроэнергии в Европу.
Галущенко подписал соответствующий распорядительный документ. По его словам, у энергосистемы Украины есть запас мощности, а экспорт поможет получить «дополнительный финансовый ресурс». При этом подчеркивается, что экспорт будет осуществляться, если потребители на Украине обеспечены электроэнергией. В случае «изменения ситуации» экспортные поставки могут прекратить, передает ТАСС.
Напомним, удары России по энергетической инфраструктуре Украины начались в середине октября в качестве ответа на подрыв Крымского моста. В марте Украина сообщила о «переориентации» российских ударов на систему логистики вооруженных сил Украины и места скопления техники ВСУ. Компания «Укрэнерго» объявила, что планирует возобновить экспорт электроэнергии на Запад.
Рогов раскрыл детали будущего наступления ВСУ к Азовскому морю
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План приазовского наступления ВСУ составлен американскими и британскими кураторами, киевские военачальники являются пешками в этой игре, заявил глава запорожского движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
По его словам, президент Украины Владимир Зеленский и главнокомандующий украинскими войсками Валерий Залужный являются пешками в этой игре и озвучивают лишь только то, что им указали, передает РИА «Новости».
Рогов добавил, что главная роль в этом плане отведена быстрому прорыву с помощью бронетехники к побережью Азовского моря, минуя крупные города и населенные пункты.
«Главной является необходимость разрезать сухопутный коридор и (прервать) снабжение российской группировки. Наступлению будут предшествовать удары управляемыми снарядами и дронами-камикадзе по инфраструктуре, затем пойдут штурмовые группы с бронетехникой», – заметил он.
Резюмируя, Рогов отметил, что российским военным известно об этом плане и о подготовке противника.
Ранее Рогов заявил, что ВСУ скопили достаточную группировку для того, чтобы перейти в наступление в Запорожской области.
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NYT: США ставили перед ВСУ цели убить российских генералов
New York Times: В Вашингтоне ставили перед ВСУ цели убить российских генералов
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Соединенные Штаты передавали Киеву информацию о территориальном расположении военных баз России, чтобы ВСУ получили возможность подобраться близко к российским генералам с целью их убийства, пишет The New York Times.
Такие данные Белый дом предоставлял Киеву на протяжении всего конфликта. Развединформация в режиме реального времени позволяла украинцам атаковать российских военных, убивать высокопоставленных военных и отводить поставки боеприпасов дальше от российской линии фронта, передает Ura.ru со ссылкой на The New York Times.
Кроме того, авторы материала подчеркнули, что в связи с обнародованным фактом утечки данных обмен разведданными между Америкой и Украиной ослабится.
Напомним, утечка данных произошла перед запланированным наступлением Украины. Соединенные Штаты ожидают весеннего контрнаступления Украины в ближайшие недели.
Позднее Пентагон начал расследование утечки секретных военных документов с данными графиков поставок оружия и численности украинских войск.
Словакия обвинила российских техников в порче истребителей МиГ-29
Министр обороны Словакии Надь обвинил российских техников в порче переданных Украине истребителей МиГ-29
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Российские технические специалисты «намеренно» вызвали неисправности истребителей МиГ-29 вооруженных сил Словакии, которые недавно передали Украине, пишут европейские СМИ со ссылкой на министра обороны республики Ярослава Надя.
Словакия передала Миг-29 Украине, поскольку сама не использовала их с августа прошлого года, передает «Лента.ру» текст статьи EurActiv.
При этом при передаче оказалось, что самолеты неисправны.
Словацкий министр Надь заявил, что летать истребители могут, однако они не боеспособны. Украинские специалисты, по его словам, приехали в Словакию, привезли запасные части и осмотрели самолеты.
Надь полагает, что дефекты, обнаруженные у самолетов, были преднамеренно созданы российскими техниками. По данным словацкого министерства обороны, до 2022 года россияне обслуживали самолеты на авиабазе Слиач.
Министр заявил, что инцидент стал поводом для полицейского расследования, однако факт преднамеренной порчи двигателей самолетов доказать не смогли.
В марте киевские власти получили от словацкой стороны четыре МиГ-29 из обещанных 13. Оставшиеся истребители перемещаются на Украину по земле.
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Пентагон начал расследование утечки секретных документов по Украине
Заместитель пресс-секретаря Пентагона Сингх сообщила о расследовании утечки документов о вооруженных силах Украины
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Пентагон начал расследование утечки секретных военных документов с данными графиков поставок оружия и численности украинских войск, сообщила заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх.
Сингх сказала, что ведомство в курсе появившихся в соцсетях сообщений и «изучает этот вопрос», передает ТАСС со ссылкой на New York Times.
Несколько дней назад документы попали в Twitter (соцсеть заблокирована в России) и Telegram. Оценка военной обстановки в них приводится по состоянию на март. При этом в документах нет конкретных боевых планов, в частности, когда и где ВСУ собираются наступать. Однако данные позволяют судить об украинских воинских частях, оборудовании и обучении.
В документах сообщается, что половина из 12 боевых групп, которые тренируются в странах НАТО, должны были завершить обучение к 31 марта, еще три бригады – к 30 апреля. Численность этих групп, по мнению американских аналитиков, составляет от 4 до 5 тыс. солдат. Есть упоминания о расходах на РСЗО HIMARS – Пентагон не сообщал, как быстро ВСУ используют боеприпасы для этих систем, но в документах есть эта информация.
Белый дом работал над удалением секретных документов из общего доступа, но по состоянию на вечер четверга администрации США добиться этого не удалось.
Напомним, утечка данных произошла перед запланированным наступлением Украины. Соединенные Штаты ожидают весеннего контрнаступления Украины в ближайшие недели.
Блинкен назвал срок начала контрнаступления ВСУ
Блинкен: Контрнаступление ВСУ может начаться в ближайшие недели
Вооруженные силы Украины могут перейти в наступление уже в ближайшие недели, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.
Блинкен в интервью немецкой медиагруппе Funke заявил, что решение о переходе в контрнаступление Украина должна принимать самостоятельно. Он назвал Украину «демократией», отметив, что ответственность за руководство страной лежит на президенте Владимире Зеленском.
«Но он должен быть открыт для воли украинцев», – приводит слова американского госсекретаря «Газета.Ru» со ссылкой на немецкий канал n-tv.
Госсекретарь США добавил, что партнеры Киева придерживаются двух целей: помощи в организации контрнаступления ВСУ и наращивании среднесрочного и долгосрочного потенциала Украины.
Ранее постоянный представитель США при НАТО Джулиан Смит заявила, что Соединенные Штаты ожидают весеннего контрнаступления Украины в ближайшие недели.
Маск прокомментировал розыгрыш Олланда российскими пранкерами
Американский бизнесмен Илон Маск прокомментировал слова экс-президента Франции Олланда о ситуации на Украине
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Американский предприниматель Илон Маск отреагировал на комментарий экс-президента Франции Франсуа Олланда по ситуации на Украине, который тот произнес в разговоре с российскими пранкерами Владимиром Кузнецовым (Вован) и Алексеем Столяровым (Лексус).
В своем Twitter (запрещен в России), Маск опубликовал фрагмент из пранка, где Олланд назвал Минские соглашения способом «выиграть время, чтобы вооружить армию» Украины, а позднее вообще признал, что Запад способствовал смене власти на Украине в 2014 году, передает ТАСС.
«Это правда?» – сопроводил Маск вопросом свой пост.
В данный момент твит Маска собрал более 3 тыс. комментариев, и почти все из пользователей сообщили владельцу соцсети, что Олланд действительно сделал такое заявление.
«Это группа пранкеров, которые притворяются важными людьми и звонят политикам», – ответил Маску один из пользователей.
Другой комментатор отметил, что «Олланд настоящий, и то, что он говорит, – правда, только он говорит с фейковым экс-президентом Украины Петром Порошенко.
Кроме того, комментаторы прислали Маску множество ссылок на новости СМИ, цитирующие пранк.
Ранее российские пранкеры поговорили с Олландом от лица экс-президента Украины Петра Порошенко. Французский политик признался в полноценном участии ЕС в конфликте на Украине. Напомним, экс-советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон в разговоре с пранкерамипризвал пресекать диалог Франции с Россией.
ВКС нанесли удар по переброшенной Киевом в Херсонскую область морской охране
Представитель группировки ВС России «Днепр» Рулев сообщил об ударе по переброшенной к Херсону одесской морской охране
Украина перебросила в Херсонскую область одесскую морскую охрану, российская авиация поразила пункт временной дислокации отряда, сообщил начальник пресс-центра группировки российских войск «Днепр» Андрей Рулев.
Рулев сообщил, что в результате удара оперативно-тактической авиации в районе населенного пункта Велетенское «безвозвратные потери противника в живой силе составили около 50 человек». Также российская артиллерия в контрбатарейной борьбе уничтожила украинские кочующие минометные расчеты у Берегового и Никольского, передает РИА «Новости».
Напомним, Вооруженные силы России уничтожили две украинские гаубицы на правом берегу Днепра в Херсонской области, а также ликвидировали более 20 украинских националистов.
Минченко: Настойчивость Макрона встретила спокойное безразличие Си Цзиньпина
Политолог Минченко: Китай больше не будет терпеть заносчивость бюрократов ЕС
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Визит Макрона в Китай подтвердил, что Поднебесная не станет менять позицию по Украине. В результате в некоторые моменты Си просто вежливо игнорировал заявления французского коллеги. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал политолог Евгений Минченко. Ранее в Пекине прошли переговоры президента Франции Эммануэля Макрона и председателя КНР Си Цзиньпина.
«Встреча Эммануэля Макрона и Си Цзиньпина предсказуемо закончилась ничем. Настойчивость лидера Франции встретила спокойное безразличие со стороны китайского лидера. Все попытки каким-либо образом радикально высказаться по Украине были вежливо отклонены или проигнорированы», – сказал Евгений Минченко, директор Центра исследований политических элит ИМИ МГИМО, президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг».
«Очевидно, что КНР продолжает курс на стратегическую независимость во внешней политике. В этих условиях поведение Макрона, да и в целом стран западного мира, выглядит странно. Китай уже высказал свою позицию по текущему кризису. Он максимально подробно описал ее в предложениях по мирному урегулированию украинского кризиса», – отмечает эксперт.
«Требовать от Пекина иного подхода бессмысленно. Макрон здесь выглядит заложником обстоятельств, и вся критика западной прессы, направленная на него после окончания визита, кажется неуместной. Сегодня каждый европейский политик вынужден двигаться в фарватере американского влияния. Исключение составляет лишь руководство Венгрии», – подчеркивает собеседник.
«Я бы обратил внимание на другой момент, который также описывают СМИ США и Европы. В частности, издание Politico отмечает, что китайская сторона всячески подчеркивала уважение к Макрону, при этом обделяя вниманием фон дер Ляйен. Си Цзиньпин даже не удосужился ее встретить. Это позволяет нам судить о новой тенденции в политике КНР», – считает Минченко.
«Пекин не намерен общаться с ЕС, как с актором международной политики. Для него это непонятная организация, с которой трудно обсуждать какие-либо конкретные вопросы. Тактика Поднебесной – поддерживать контакты с отдельными государствами союза, в частности с Германией и Францией», – отмечает эксперт.
«Конечно, у китайского руководства есть претензии к Макрону. Так, например, Си Цзиньпину очень не понравилось то, что европейский коллега говорил в два раза дольше, чем лидер КНР. Правда, ему это простят, ведь Франция – большая и важная для Поднебесной страна. А вот заносчивость бюрократов ЕС Китай больше терпеть не будет», – резюмирует Минченко.
Ранее в Пекине завершились переговоры президента Франции Эммануэля Макрона и председателя КНР Си Цзиньпина. Лидер Китая не продемонстрировал каких-либо признаков «изменения своей позиции» по ситуации на Украине, отмечает издание Politico.
Газета пишет, что Макрон добивался от главы КНР осуждения Москвы, однако тот даже не упомянул Россию. При этом указывается, что президент Франции говорил на пресс-конференции почти вдвое дольше, чем его китайский коллега, что можно считать «оплошностью» в протоколе. Отмечается, что в момент речи Макрона Си Цзиньпин тяжело вздыхал и выглядел нетерпеливым и раздраженным.
Издание Reuters пишет, что после окончания переговоров глава ЕС заявила о готовности китайского лидера поговорить с президентом Украины Владимиром Зеленским. При этом отмечается, что сам председатель КНР в ходе пресс-конференции о подобном не упоминал. Однако уточняется, что обе стороны достигли согласия в вопросе о недопустимости применения ядерного оружия.
Критике Макрона подвергли и на родине. В частности, бывший депутат Европарламента и лидер движения «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что президент Франции не понимает повсеместного унижения его персоны. Об этом он написал в своем Twitter (соцсеть заблокирована в России). Политик добавил, что глава государства может продолжить играть роль «послушного для американцев пуделя».
Напомним, Си Цзиньпин указал на отсутствие чудодейственного средства для решения украинского кризиса, стороны конфликта должны провести мирные переговоры. Москва заявила, что у Китая есть весомый посреднический потенциал, но ситуация пока сложная.
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Лавров пояснил фразу про «ждать осталось недолго»
Глава МИД России пояснил свою фразу «ждать осталось недолго» про отношения Москвы и Вашингтона
Министр иностранных дел России Сергей Лавров пояснил свою фразу «ждать осталось недолго», которую он использовал, говоря о будущих отношениях между Москвой и Вашингтоном; он указал, что правда восторжествует.
Лавров в комментарии каналу «Россия-1» заявил о том, что Россия и США находятся «в горячей фазе войны», отметив, что отношения между странами все равно нужно поддерживать, есть надежда, что «у американцев проснется разум».
«Посмотрим, ждать осталось недолго», – резюмировал он, передает ТАСС.
В ответ на просьбу прояснить слова «об ожидании» глава МИД России заявил, что имел в виду, что все равно правда восторжествует. По его словам «недолго» может быть применимо к различным временным отрезкам, особенно в историческом плане.
Комментируя слова журналиста о том, что мир после этой фразы вздрогнул, министр сказал, что на это и было рассчитано.
Ранее министр иностранных дел Сергей Лавров заявлял, что США должны вернуться к цивилизованным принципам межгосударственных отношений, в том числе закрепленных в Уставе ООН, чтобы возобновить диалог с Россией.
Володин спросил о заработке в России «поливающих страну грязью негодяев»
Володин запустил опрос на тему запрета получения денег за рекламу «негодяями, поливающими грязью Россию»
Спикер Госдумы Вячеслав Володин запустил опрос на тему того, стоит ли запретить «негодяям, поливающим грязью Россию», получать деньги за рекламу, авторские права и средства из других российских источников.
Опрос открыт в Telegram-канале Володина. Спикер Госдумы подчеркнул, что эти люди «получают доходы за счет наших граждан».
К моменту, когда участие в опросе приняли около 65 тыс. человек, за вариант «да» проголосовали 95% участников. Против выступили 3% участников голосования, вариант «все равно» выбрали 2%.
Ранее в Госдуме сообщали, что могут обсудить меры в отношении артистов, выступающих против России.
Захарова разоблачила ложь Венедиктова о Гершковиче
Захарова опровергла слова Венедиктова о том, что Гершкович якобы предупреждал МИД о поездке в Екатеринбург
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Официальный представитель МИД Мария Захарова опровергла заявление журналиста Алексея Венедиктова (признан в РФ иноагентом) о том, что корреспондент московского бюро WSJ Эван Гершкович, задержанный в Екатеринбурге, якобы уведомлял российские власти о своей поездке.
Захарова в своем Telegram-канале написала, что слова Венедиктова – это или «просто фантазии для красивости речи, или злонамеренные вбросы».
Так она прокомментировала публикацию фрагмента интервью Венедиктова в Telegram-канале МИД с надписью «Осторожно, фейк». Журналист утверждал, что Гершкович якобы отправился в Екатеринбург «в открытую поездку». По его словам, американский журналист будто бы уведомлял МИД РФ и Министерство обороны России о своих планах.
Механизма уведомления иностранными корреспондентами МИДа о своих командировках не существует, отмечает РИА «Новости».
Напомним, Гершковича задержали в Екатеринбурге по подозрению в шпионской деятельности, по ходатайству ФСБ он арестован. По ст. 276 УК («Шпионаж») корреспонденту The Wall Street Journal грозит до 20 лет лишения свободы. Он стал первым с 1986 года американским журналистом, арестованным в России.
Кремль пообещал учесть заявление Блинкена о контрнаступлении ВСУ
Песков: Россия при планировании СВО учтет заявление Блинкена о контрнаступлении ВСУ
Российские военные при планировании спецоперации учитывают все сообщения, в том числе и заявление госсекретаря США Энтони Блинкена о возможном скором контрнаступлении вооруженных сил Украины, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
Песков отметил, что заявление Блинкена «является предметом тщательного отслеживания наших военных», передает ТАСС.
Блинкен ранее заявил, что вооруженные силы Украины могут перейти в наступление уже в ближайшие недели.
По данным Reuters, Украина привлекла 40 тыс. человек в состав восьми штурмовых бригад так называемой гвардии наступления.
Назван кандидат на роль «второго Зеленского» в Турции
Востоковед Семенов: США попытаются сделать президентом Турции оппозиционера Кылычдароглу
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Оппозиционный кандидат на пост президента Турции Кемаль Кылычдароглу открыто заявляет о своих прозападных взглядах. Скорее всего, именно ему готовят роль «второго Зеленского». Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал востоковед Кирилл Семенов. Ранее в Турции заявили о планах США поменять Реджепа Тайипа Эрдогана на «второго Зеленского».
«Помимо действующего турецкого президента Эрдогана есть только единственный кандидат, который теоретически может выиграть выборы – это Кемаль Кылычдароглу. Соответственно, если говорить о «втором Зеленском», который будет проводить политику в интересах США, НАТО и Евросоюза, а также пытаться вернуть Турцию на путь европейской интеграции, то речь будет идти именно о нем», – сказал эксперт Российского совета по международным делам, востоковед Кирилл Семенов.
«Оппозиционный кандидат уже сейчас заявляет о том, что хочет изменить вектор внешней политики Анкары с Востока на Запад и добиться более тесного сотрудничества с ЕС. Кылычдароглу именно тот политик, на которого делают ставку в Америке и Европе. Администрация Байдена практически прямо говорила о том, что хотела бы сменить власть в Турции, но не путем «цветных революций», а в ходе президентских выборов», – рассказал собеседник.
«Сегодня Штаты обещают Кылычдароглу инвестиции и экономическую помощь, чтобы обнадежить турецких граждан. У оппозиционера шансы на победу достаточно высоки, особенно после того, как прокурдская партия не стала выдвигать своего кандидата. Фактически это может означать, что ее избиратели будут голосовать за кандидата от оппозиции, но делать какие-то окончательные выводы пока рано», – полагает эксперт.
«Приход к власти Кылычдароглу может привести к ухудшению отношений с Россией. Большую роль здесь будут играть обозначенные им векторы развития в пользу США и ЕС. Однако насколько далеко он может зайти в этом – еще не ясно. Я полагаю, что окончательного разрыва отношений с Россией не будет, поскольку у Турции слишком много экономических проектов завязано на Москву», – заключил Семенов.
Ранее в Турции заявили о планах США поменять Эрдогана на «второго Зеленского». Обозреватель Озгюр Байрак в статье для издания Haber7 напоминает, что скоро в Турции пройдут выборы главы государства. По мнению автора статьи, США намерены сделать «своего человека» президентом республики, чтобы использовать страну против России в Сирии, Черном море и Центральной Азии.
«На роль Зеленского уже подобран актер из турецкой оппозиции», – пишет Байрак. В случае успеха американская сторона рассчитывает на разногласия между Россией и Турцией, добавляет автор публикации. Напомним, президентские и парламентские выборы в Турции запланированы на 14 мая.
В начале апреля президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил свои двери закрытыми для «посла Байдена». В свою очередь советник кандидата от оппозиции Кемаля Кылычдароглу Унал Чевикез заявлял газете Yeni Safak, если на предстоящих выборах президента победит оппозиция, то Турция напомнит России о своем членстве в НАТО.
Газета ВЗГЛЯД ранее отмечала, что рейтинг президента Турции Реджепа Эрдогана низок, и пока он проигрывает единому кандидату от оппозиции Кемалю Кылычдароглу, который в случае победы переориентирует Турцию на США.
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Александр Емельяненко скандальной выходкой задержал вылет самолета в Москву
Боец ММА Александр Емельяненко задержал вылет самолета из Екатеринбурга в Москву из-за выходки в аэропорту
Боец смешанных единоборств (ММА) Александр Емельяненко оказался в центре скандала после того, как справил малую нужду в аэропорту Екатеринбурга и задержал рейс в Москву.
Очевидцы говорят, что спортсмен находился в состоянии опьянения, нецензурно бранился и угрожал побоями охране, которая поймала его на хулиганстве, пишет «Царьград».
На место происшествия прибыли правоохранители. Пока шли разбирательства, пассажиры авиарейса находились в автобусе.
Вылет из-за ситуации с Емельяненко задержали на 20 минут.
Как сообщается, полицейские сфотографировались с Емельяненко и отпустили его на рейс, «не раздувая конфликт». В самолете спортсмен вел себя мирно.
Менеджер бойца Никита Бурчак сообщил РИА «Новости», что Емельяненко раскаивается в произошедшем и приносит извинения. По его словам, претензий у полиции к спортсмену нет. «Мы благодарим за то, что они (полиция – прим. ВЗГЛЯД) помогли и посодействовали в данной ситуации», – сказал Бурчак.
Китай ввел санкции против Гудзоновского института и библиотеки Рейгана
МИД Китая сообщил о санкциях против Гудзоновского института и библиотеки Рейгана из-за Тайваня
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В связи с «транзитами» главы администрации Тайваня Цай Инвэнь через США санкции вводятся против Гудзоновского института, Президентской библиотеки Рональда Рейгана и ответственных лиц в этих организациях, сообщил МИД Китая.
МИД подчеркнул, что в США игнорировали дипломатические представления и протесты Китая, передает ТАСС.
Указанные организации, как пояснил МИД, предоставили Цай Инвэнь «платформу и удобство для участия в сепаратистской деятельности», нарушив «принцип одного Китая» и навредив суверенитету и территориальной целостности Китая, передает РИА «Новости».
Китайским организациям и гражданам запрещено сотрудничество с Гудзоновским институтом и библиотекой Рейгана. Руководителям организаций запрещен въезд в Китай. Их имущество на территории Китая будет заморожено.
Также санкции введены против двух тайваньских организаций: Prospect Foundation и Council of Asian Liberals and Democrats, которые поддерживают «независимость Тайваня». Ответственным лицам организаций запрещен въезд на материковую часть страны, а также в Гонконг и Макао. Кроме того, санкции введены в отношении главы представительства Тайваня в США Сяо Мэйцинь.
Напомним, в прошлый четверг глава администрации (президент) Тайваня Цай Инвэнь прибыла в США с первым визитом за более чем три года, при этом ее присутствие в США носит неофициальный характер и технически рассматривается лишь как транзит.