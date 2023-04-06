Продажи седана «Москвич 6» пообещали начать в сентябре

Седан «Москвич 6» появится в продаже в сентябре, сообщил генеральный директор завода Дмитрий Пронин в эфире передачи «Вечерний заезд» на радио «Шансон».

Также он рассказал, что продажи автомобилей «Москвич 3», пока единственной продаваемой модели, в марте составили более 500 штук, передает ТАСС.

Пока в линейке бренда две модели: городской кроссовер «Москвич 3» и электромобиль «Москвич 3е», стоимость первого стартует от 1,97 млн рублей, второго – от 3,5 млн рублей.

Ранее автомобильный завод «Москвич» заявил, что в течение года на рынок выйдут новые модели в кузове седан и кроссовер.