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6 апреля, четверг | Последнее обновление — 03:57 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: В США предупредили о подготовке Украины и НАТО к вторжению в Крым
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Люди, которые любого, кто как-то их заденет, могут вышибить с работы, подвергнуть судебным преследованиями или даже посадить на огромный срок, громко жалуются на то, что они являются угнетенным и замученным меньшинством.
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Президент Франции Эммануэль Макрон осудил протесты против повышения пенсионного возраста с 62 до 64 лет без голосования в парламенте. По его словам, «толпа не имеет легитимности» перед «представителями народа» в лице депутатов. При этом на улицах французских городов усиливаются столкновения протестующих с полицией
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12:42
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21:02
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Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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В НАТО заявили о готовности к амбициозным предложениям Молдавии
Замгенсека НАТО Джоанэ заявил о готовности альянса к более амбициозным предложениям Молдавии о партнерстве
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Североатлантический альянс готов пойти в отношениях с Молдавией настолько далеко, насколько Кишинев хочет пойти в отношениях с НАТО, заявил Agerpres заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоанэ.
По мнению Джоанэ, альянс давно преодолел в отношениях с Молдавией этап «партнерства за мир». Как отметил замгенсека НАТО, республика является партнером альянса уже несколько десятилетий, передает ТАСС.
При этом он выступил с утверждением, что якобы печальная реальность побудила Молдавию прийти с еще более амбициозными предложениями по развитию партнерства с НАТО и ЕС. Как пояснил Джоанэ, речь идет о пакете возможностей в области обороны и устойчивости, который Молдавия представила НАТО и ЕС, а также государствам-союзникам на двустороннем уровне.
Напомним, в конце марта глава МИД Румынии Богдан Ауреску заявил о поддержке Бухарестом объединения с Молдавией в составе Евросоюза.
У штаб-квартиры НАТО началась акция против вооружения Украины
В Брюсселе у штаб-квартиры Североатлантического альянса, где собрались главы МИД блока, началась акция протеста против поставок оружия киевскому режиму.
Всего там собралось порядка 50 человек, они протестуют с плакатами, в числе них – портрет российского военного корреспондента Максима Фомина (Владлена Татарского), погибшего при теракте в Петербурге, передает ТАСС.
На портрете есть надпись Remember Vladlen («Помни Владлена»).
Один из организаторов сообщил, что инициатором акции выступает ассоциация SOS Donbass, сообщила ее руководитель Анна Новикова. Целью движения является остановка вооружения Украины и призыв к диалогу с Москвой.
Движение хочет напомнить миру, кто был зачинщиком войн в последние 74 года и кто настоящий агрессор, и показать, что нужно прекратить вооружение Украины.
В НАТО назвали условие членства в альянсе Украины
Столтенберг: Вопрос о членстве в НАТО для Украины не будет иметь значения, если она не победит
Вопрос о членстве в НАТО для Украины не будет иметь значения, если она не победит в военном конфликте, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции в Брюсселе в преддверии министерской встречи НАТО.
Он подчеркнул, что для этого НАТО оказывает и будет продолжать оказывать Украине значительную поддержку. При этом Столтенберг подчеркнул, что позиция НАТО «остается неизменной, и Украина станет членом НАТО», передает ТАСС.
Также генсек рассказал, что Швеция уже проводит интеграцию в военные структуры НАТО и не останется в одиночестве после приема Финляндии в альянс 4 апреля, хотя вступление Стокгольма может потребовать недель или месяцев.
Ранее в пятницу парламент Турции одобрил проект закона о ратификации протокола о вступлении Финляндии в НАТО.
Москва объяснила, чего лишается Финляндия из-за вступления в НАТО
МИД: Присоединение Финляндии к НАТО негативно отразится на двухсторонних отношениях с Россией
Россия неоднократно предупреждала, что будет вынуждена предпринять ответные меры как военно-технического, так и иного характера в целях купирования угроз национальной безопасности, возникающих в связи со вступлением Финляндии в НАТО, заявили в МИД.
В заявлении российского внешнеполитического ведомства, опубликованном на его сайте, говорится, что дальнейшие шаги в оборонном строительстве на северо-западных рубежах России будут зависеть от конкретных условий, на которых Финляндия становится членом НАТО, в том числе от размещения на территории этой страны натовской военной инфраструктуры и ударных систем вооружений.
МИД подчеркивают, что из-за присоединения Финляндии к НАТО более чем в два раза увеличилась линия непосредственного соприкосновения альянса с российскими границами. Это в свою очередь повлекло кардинальное изменение ситуации в североевропейском регионе – ранее одном из наиболее стабильных в мире, говорится в заявлении ведомства. «Североатлантическим альянсом сделан очередной шаг по приближению к территории России», – констатирует МИД.
Москва подчеркнула, что, вступив в НАТО, Финляндия окончательно отказалась от своей самоидентичности и какой-либо самостоятельности. На протяжении десятилетий это отличало страну в международных делах, говорится в заявлении. Прежняя политика военного неприсоединения, которой придерживался Хельсинки, служила финским национальным интересам, обеспечивала доверие в регионе Балтийского моря и на Европейском континенте в целом.
«Теперь это уже в прошлом. Финляндия стала одной из малых, ничего не решающих стран – членов альянса, утратив свой особый голос в международных делах», – подчеркивается в заявлении.
Скоропалительный шаг Финляндии, предпринятый властями этой страны без должного учета общественного мнения путем организации референдума и тщательного анализа последствий членства в НАТО, рассудит история, уверены в российском внешнеполитическом ведомстве.
Там добавили, что присоединение Финляндии к НАТО не может не отразиться негативно и на российско-финляндских двусторонних отношениях.
В Кремле ранее заявляли, что вступление Финляндии в Североатлантический альянс является очередным обострением ситуации, Москва считает расширение НАТО посягательством на безопасность России.
В НАТО назвали стоимость переданных Украине вооружений
Столтенберг: Страны НАТО передали Украине вооружений на 65 млрд евро
Страны Североатлантического альянса передали Украине вооружений на сумму 65 млрд евро, сообщил генсек НАТО Йенс Столтенберг.
Столтенберг приветствовал, что Украина начала получать «современные» танки и другие бронетранспортеры. Он сообщил, что в НАТО сейчас готовят программу многолетних военных поставок для вооруженных сил Украины с переходом от советских вооружений на западные, передает ТАСС.
Между тем ранее экс-заместитель командующего сил специальных операций вооруженных сил Украины генерал Сергей Кривонос заявлял, что даже если страны НАТО попытаются наладить производство артиллерийских боеприпасов, они не смогут производить необходимое для украинской армии количество.
Финляндия официально вошла в состав НАТО
Главы МИД стран Североатлантического альянса направили в США документы о приеме Финляндии в НАТО, с этого момента страна официально стала 31-м членом структуры.
Финляндия стала 31-м членом НАТО, заявил на церемонии принятия документов государственный секретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен, передает ТАСС.
США являются депозитарием Вашингтонского договора и остальных документов НАТО.
Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что вступление Финляндии в военный блок стало «лучшим подарком» на 74-й день рождения альянса.
Российский МИД указал, что Москве придется принять ответные меры на вхождение Финляндии в НАТО, в числе мер должны быть как военно-технические, так и другие.
В США предупредили о подготовке Украины и НАТО к вторжению в Крым
American Conservative: Украина при активной поддержке НАТО готовится к вторжению в Крым
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Украина готовится к проведению операции по вторжению в Крым при активной поддержке НАТО, что почти гарантированно приведет к началу масштабной войны, заявил обозреватель Брэдли Девлин в статье для American Conservative.
Как отметил обозреватель издания, Украина публично говорит о планах использовать американское и другое оружие, поставляемое НАТО, для попытки захватить Крым. При этом Девлин выразил уверенность, что вторжение в Крым при поддержке альянса почти гарантированно приведет к началу масштабной войны, передает РИА «Новости».
По мнению журналиста, на фоне вступления Финляндии в военный блок киевский режим воодушевлен тем, что НАТО все больше стремится к расширению на заднем дворе у России. Девлин выразил опасение, что эти события могут подтолкнуть президента Украины Владимира Зеленского к еще большей эскалации.
При этом автор назвал планы Зеленского по Крыму безумными и нереалистичными. Он напомнил, что Киев намеренно отвергает любые призывы к миру по поручениям из Белого дома, выдвигая невыполнимые требования для начала мирного урегулирования конфликта.
Ранее в среду советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что Украина якобы сможет захватить Крым за пять-семь месяцев. В свою очередь командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов усомнился в способности Киева «захватить Крым».
Кремль: Россия сделает все для обеспечения безопасности из-за вступления Финляндии в НАТО
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Россия сделает все необходимые шаги для обеспечения своей безопасности из-за угрозы, возникшей в связи с вступлением Финляндии в НАТО, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
По словам Пескова, вступление Финляндии в НАТО обязывает Москву принимать необходимые меры для ребалансировки системы безопасности, передает ТАСС.
Песков добавил, что не сможет в данный момент обозначить конкретные шаги, которая Москва намерена предпринять.
«Для этого потребуется определенное время, это не единоразовый акт, а процесс, растянутый по времени. Но все, что необходимо для обеспечения нашей безопасности, будет сделано», – заверил представитель Кремля.
Также Песков отметил, что вступление Финляндии в НАТО – событие, которое не вносит вклад в дело укрепления стабильности, безопасности и предсказуемости на Европейском континенте.
До этого замглавы МИД Сергей Рябков заявлял, что Россия откалибрует свои действия в зависимости от изменения обстановки после вступления Финляндии в военный блок.
Напомним, Финляндия во вторник была официально включена в состав Североатлантического альянса.
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Венгрия отказалась поддерживать ведущие к конфликту с Россией инициативы НАТО
Глава МИД Венгрии Сийярто заявил, что страна не поддержит ведущие к конфликту с Россией решения НАТО
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Венгрия отказывается поддерживать любые решения НАТО, которые могут привести к прямому конфликту с Россией, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто на совещании министров иностранных дел стран НАТО в Брюсселе.
По его словам, основным фактором должно оставаться решение о том, что НАТО не участвует в войне на Украине, это решение нужно уважать и делать все возможное для того, чтобы не допустить прямого конфликта между НАТО и Россией, передает ТАСС.
«Все, что выходит за эти рамки и угрожает вызвать конфликт с Россией, сделав НАТО участницей войны на Украине, для нас неприемлемо», – подчеркнул Сийярто.
Так, глава МИД Венгрии заверил, что страна будет рассматривать каждое предложение на саммите в Вильнюсе с этой точки зрения, чтобы точно понимать, соблюдает ли НАТО свое предыдущее решение.
Ранее министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу в ходе встречи с главами внешнеполитических ведомств стран – членов НАТО в Брюсселе указал на необходимость завершения конфликта на Украине путем дипломатии.
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Политолог: НАТО лишило Европу суверенитета
Политолог Рудаков: Вступление стран Европы в НАТО обернулось для них потерей суверенитета
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Сегодня НАТО открыто противостоит России, причем вопреки интересам стран Европы. Для стран ЕС нахождение в альянсе обернулось полной потерей суверенитета. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал политолог Александр Рудаков, комментируя 74-ю годовщину создания НАТО.
«Все действия НАТО после холодной войны говорят о том, что альянс ставил своей задачей максимальное сдерживание и военно-политическое подавление России, а также раздробление большого Русского мира», – сказал политолог, кандидат исторических наук Александр Рудаков.
«Результатом реализации этой задач стало включение в НАТО восточноевропейских государств и стран Прибалтики, что стало нарушением договоренностей между США и СССР по воссоединению Германии без дальнейшего продвижения альянса на восток. Однако НАТО решило расширить свои границы на территорию Молдавии, Грузии и Украины. Причем в отношении последней вопрос ставился достаточно остро – вплоть до размещения военных баз в Крыму», – отметил он.
«Вместе с тем самым важным свидетельством антироссийской деятельности НАТО являются официальные документы альянса. В 2019 году в военной стратегии НАТО Россия была обозначена как главный противник, а в 2022 году наша страна названа самой большой угрозой для стран – членов организации», – добавил собеседник.
«Таким образом можно констатировать: НАТО абсолютно не скрывает, что рассматривает Россию в качестве врага», – акцентировал Рудаков.
«И на Украине против нас воюет Североатлантический альянс. Именно НАТО осуществляет планирование военных операций, разведку, целеуказание и обеспечивает связь. Кроме того, страны, входящие в альянс, поставляют ВСУ самое разное вооружение», – отметил он.
«Для стран Европейского континента вхождение в НАТО обернулось утратой суверенитета. Если в 1960–1970-х годах прошлого века на континенте были возможны открытые выступления противников НАТО, а политические силы шли на выборы с программой, предполагающей разрыв отношений с альянсом, то сегодня все радикально изменилось», – уверен политолог.
«Все, кто выступают против НАТО, подвергаются политическому и информационному прессингу, против них начинает работать так называемая международная правоохранительная система. В итоге европейцы утратили возможности принимать суверенные политические и экономические решения», – добавил он.
«Более того, США подорвали экономику своих европейских союзников, ввергли их в зависимое положение. В условиях санкционной войны Запада против России американцы делают все, чтобы развалить промышленность Европы, переманить к себе лучшие кадры и окончательно подчинить европейцев. Только отказ от вассального подчинения Штатам даст Старому Свету возможность суверенного развития», – заключил Рудаков.
Напомним, 4 апреля 1949 года был подписан Североатлантический договор, на основе которого появился военный-политический блок НАТО. Сами американцы называют его крупнейшим подобным альянсом в истории. Сегодня в НАТО входит 31 государство. В частности, в 74-ю годовщину образования организации ее членом официально станет Финляндия.
Ранее газета ВЗГЛЯД писала, что в 1949 году вступление европейских стран в НАТО выглядело логично. Разрушенная после Второй мировой войны Западная Европа считала себя крайне уязвимой перед Советским Союзом, а также перед потенциальным восстановлением немецкой мощи (и вместе с ней реваншизма).
Капитан 3-го ранга запаса Максим Климов в материале для газеты ВЗГЛЯД разбирался, о чем думали финны, когда шли в НАТО.
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Премьер Польши заранее объявил Финляндию членом НАТО
Премьер Польши Моравецкий за несколько часов до церемонии объявил о вступлении Финляндии в НАТО
Премьер Польши Матеуш Моравецкий за несколько часов до официальной церемонии в штаб-квартире НАТО провозгласил Финляндию членом Североатлантического альянса.
Моравецкий еще до начала церемонии написал на своей странице в Twitter (соцсеть заблокирована в РФ), что «с этого момента союз насчитывает 31 государство». По его словам, сильные партнеры гарантируют безопасность Польши, региона и всего мира, передает РИА «Новости».
Официальная церемония, на которой будет объявлено о вступлении Финляндии в НАТО, проходит во вторник, 4 апреля.
В Кремле подчеркивали, что вступление Финляндии в Североатлантический альянс является очередным обострением ситуации, Москва считает расширение НАТО посягательством на безопасность России.
Названа дата вступления Финляндии в НАТО
Столтенберг: Финляндия официально станет членом НАТО 4 апреля
Финляндия во вторник, 4 апреля, официально станет 31-м членом НАТО, это произойдет на заседании глав внешнеполитических ведомств стран альянса, сообщил генсек НАТО Йенс Столтенберг.
Столтенберг назвал начавшуюся неделю «исторической». Во вторник, сообщил он, Финляндия станет 31-м членом НАТО, что, по мнению генсека, сделает страну «безопаснее», а альянс – сильнее, передает ТАСС.
Эту информацию подтвердила канцелярия президента Финляндии. Ожидается, что президент Саули Ниинисте отправится в Брюссель для участия в официальной церемонии вступления в альянс, которая пройдет в штаб-квартире НАТО.
Ранее Столтенберг сообщал, что Финляндия в ближайшие дни станет полноценным членом НАТО.
В МИД рассказали о разработке ответных мер на вхождение Финляндии в НАТО
Грушко заявил о разработке мер реагирования на вхождение Финляндии в НАТО
Российская сторона начала разработку мер реагирования на возможные угрозы в связи с вхождением Финляндии в Североатлантический альянс, заявил замглавы МИД Александр Грушко.
По его словам, Финляндия так или иначе будет включена в оперативные планы НАТО, и это также будет учитываться при военном планировании Россией, передает ТАСС.
В любом ответственном генштабе предполагаются возможности реализации разных сценариев развития ситуации, включая сценарии, предполагающие размещение боевых сил или военной техники на территории Финляндии, это также будет учтено, пояснил Грушко.
До этого другой замглавы МИД Сергей Рябков заявлял, что Россия откалибрует свои действия в зависимости от изменения обстановки после вступления Финляндии в военный блок.
Напомним, Финляндия во вторник была официально включена в состав Североатлантического альянса.
Столтенберг призвал НАТО выделять Украине на вооружение 500 млн евро в год
Bloomberg узнало о призыве Столтенберга к странам НАТО выделять Украине на вооружение 500 млн евро в год
Генсек НАТО Йенс Столтенберг добивается того, чтобы страны НАТО совместно выделяли Украине на вооружение 500 млн евро в год, сообщают источники.
Речь как о военной помощи Киеву в краткосрочной перспективе, так и о длительной поддержке, модернизации украинских вооружений до стандартов НАТО. Обсуждается «нелетальная помощь», но переход на стандарты НАТО может по умолчанию подразумевать, что альянс получит больше возможностей и для оказания «летальной поддержки» через передачу современных вооружений. Предложение Столтенберга сейчас находится на стадии обсуждения, передает ТАСС со ссылкой на Bloomberg.
Напомним, по его словам, страны Североатлантического альянса предоставили Украине вооружений на сумму 65 млрд евро. При этом Столтенберг подчеркнул, что позиция НАТО «остается неизменной, и Украина станет членом НАТО».
В МИДе пообещали ответ на вступление Финляндии в НАТО
Рябков: Любые угрозы России после вступления Финляндии в НАТО будут парироваться
Россия откалибрует свои действия в зависимости от изменения обстановки после вступления Финляндии в НАТО, любые угрозы будут парироваться, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков в эфире телеканала «Россия 24».
По словам Рябкова, действия России будут откалиброваны в зависимости от меняющейся обстановки. Он считает, что безопасность Финляндии не укрепится, как и НАТО в целом, любые угрозы со стороны альянса будут парироваться, передает РИА «Новости».
Рябков подчеркнул, что Россия в спокойном ключе обнародует, когда настанет подходящий момент, то, что будет сделано в ответ, передает ТАСС.
Ранее Финляндия официально вошла в состав НАТО.
Российский МИД указал, что Москве придется принять ответные меры на вхождение Финляндии в НАТО, в числе мер должны быть как военно-технические, так и другие.
Эксперт: Россия, как и во времена Ледового побоища, стойко противостоит Западу
Политолог Ярошенко: Ледовое побоище наглядно показывает, что Запад всегда стремился поработить Россию
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Сегодня российский народ так же един, как и тысячу лет назад. Наши солдаты сохраняют преемственность в отношении героев прошлого. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал политолог Алексей Ярошенко. Напомним, 5 апреля отмечается годовщина Ледового побоища 1242 года.
«Годовщина Ледового побоища заставляет нас обратить внимание на любопытные исторические параллели. Фактически, Запад на протяжении тысячи лет осуществляет попытки завоевания России, используя крайне наглые методы. Малые народы, которые проживают на границах с нашей страной, зачастую становятся инструментом в руках противника», – сказал политолог Алексей Ярошенко.
«Тогда, во времена Александра Невского, Запад попытался обратить в католичество финно-угров, подтолкнув их этим к войне с Россией. Сегодня ситуация повторяется. Но на этот раз уже украинцев превращают в сектантов-раскольников, добровольно отказывающихся от канонического православия», – подчеркивает эксперт.
«Параллельно ведется накачка братского народа человеконенавистнической идеологией. Фактически, действия Запада продиктованы нехваткой собственных ресурсов. Тогда, тысячу лет назад, тевтонцы хотели обратить население северной Руси в рабскую силу. С давних времен на нашу страну смотрели как на своего рода сокровищницу», – отмечает политолог.
«Сегодня преступная политика Европы и США стала масштабнее. Их материальное благополучие строится за счет страданий коренных народов Америки и жителей Азии, Африки и Латинской Америки. Видимо, где-то в Вашингтоне решили, что ресурсный голод можно удовлетворить и за счет России», – считает собеседник.
«Отмечу, что Запад всегда действовал трусливо в своем противостоянии с Россией. Для того, чтобы сражаться с нашим народом, он пытался собирать коалиции, прибегал к методам «коллективной войны». Разница лишь в том, что сегодня функции Тевтонского ордена фактически выполняет НАТО», – акцентирует Ярошенко.
«Важно указать и на другую историческую параллель. Сегодня наш народ, как и в период правления Александра Невского, сохраняет единство вокруг национального лидера. Запад раз за разом совершает одну и ту же ошибку – думает, что стоит на нас надавить, и россияне разбегутся, забыв про свое Отечество», – отмечает эксперт.
«Тем не менее, поддержка президента Владимира Путина говорит сама за себя. Более 80% граждан разделяют его политический курс. Не утратили мы и воинской доблести. Те, кто сегодня сражаются в окопах в Донбассе – прямые наследники новгородцев, давших отпор немцам во время Ледового побоища. Герои СВО – прямое доказательство того, что русский солдат во все времена оставался сильным и могучи защитником Родины», – резюмирует Ярошенко.
Напомним, 5 апреля 1242 года произошло Ледовое побоище. Издание ТАСС отмечает, что это сражение стало одним из наиболее резонансных событий XIII века. Тогда землям северной Руси угрожали рыцари Тевтонского ордена.Согласно данным Новгородской летописи в ходе столкновения было убито 400 воинов и еще 50 оказались в плену противника. Ливонская хроника пишет, о 20 погибших со своей стороны. Подсчет точного количество участников битвы остается проблематичным, однако примерно войско Александра Невского состояло из 800 бойцов, в то время как Тевтонский орден выставил, в совокупности, 400 хорошо вооруженных солдат.
Напомним, президент России Владимир Путин уделяет особое внимание исторической памяти. По мнению политолога Владимира Шаповалова ответственность за судьбу страны, служение Отечеству, патриотизм и гражданственность в купе с борьбой против фальсификацией событий прошлого составляют основу традиционных ценностей РФ.
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