Эксперт: Россия, как и во времена Ледового побоища, стойко противостоит Западу

Политолог Ярошенко: Ледовое побоище наглядно показывает, что Запад всегда стремился поработить Россию

Сегодня российский народ так же един, как и тысячу лет назад. Наши солдаты сохраняют преемственность в отношении героев прошлого. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал политолог Алексей Ярошенко. Напомним, 5 апреля отмечается годовщина Ледового побоища 1242 года.

«Годовщина Ледового побоища заставляет нас обратить внимание на любопытные исторические параллели. Фактически, Запад на протяжении тысячи лет осуществляет попытки завоевания России, используя крайне наглые методы. Малые народы, которые проживают на границах с нашей страной, зачастую становятся инструментом в руках противника», – сказал политолог Алексей Ярошенко.

«Тогда, во времена Александра Невского, Запад попытался обратить в католичество финно-угров, подтолкнув их этим к войне с Россией. Сегодня ситуация повторяется. Но на этот раз уже украинцев превращают в сектантов-раскольников, добровольно отказывающихся от канонического православия», – подчеркивает эксперт.

«Параллельно ведется накачка братского народа человеконенавистнической идеологией. Фактически, действия Запада продиктованы нехваткой собственных ресурсов. Тогда, тысячу лет назад, тевтонцы хотели обратить население северной Руси в рабскую силу. С давних времен на нашу страну смотрели как на своего рода сокровищницу», – отмечает политолог.

«Сегодня преступная политика Европы и США стала масштабнее. Их материальное благополучие строится за счет страданий коренных народов Америки и жителей Азии, Африки и Латинской Америки. Видимо, где-то в Вашингтоне решили, что ресурсный голод можно удовлетворить и за счет России», – считает собеседник.

«Отмечу, что Запад всегда действовал трусливо в своем противостоянии с Россией. Для того, чтобы сражаться с нашим народом, он пытался собирать коалиции, прибегал к методам «коллективной войны». Разница лишь в том, что сегодня функции Тевтонского ордена фактически выполняет НАТО», – акцентирует Ярошенко.

«Важно указать и на другую историческую параллель. Сегодня наш народ, как и в период правления Александра Невского, сохраняет единство вокруг национального лидера. Запад раз за разом совершает одну и ту же ошибку – думает, что стоит на нас надавить, и россияне разбегутся, забыв про свое Отечество», – отмечает эксперт.

«Тем не менее, поддержка президента Владимира Путина говорит сама за себя. Более 80% граждан разделяют его политический курс. Не утратили мы и воинской доблести. Те, кто сегодня сражаются в окопах в Донбассе – прямые наследники новгородцев, давших отпор немцам во время Ледового побоища. Герои СВО – прямое доказательство того, что русский солдат во все времена оставался сильным и могучи защитником Родины», – резюмирует Ярошенко.

Напомним, 5 апреля 1242 года произошло Ледовое побоище. Издание ТАСС отмечает, что это сражение стало одним из наиболее резонансных событий XIII века. Тогда землям северной Руси угрожали рыцари Тевтонского ордена.Согласно данным Новгородской летописи в ходе столкновения было убито 400 воинов и еще 50 оказались в плену противника. Ливонская хроника пишет, о 20 погибших со своей стороны. Подсчет точного количество участников битвы остается проблематичным, однако примерно войско Александра Невского состояло из 800 бойцов, в то время как Тевтонский орден выставил, в совокупности, 400 хорошо вооруженных солдат.

Напомним, президент России Владимир Путин уделяет особое внимание исторической памяти. По мнению политолога Владимира Шаповалова ответственность за судьбу страны, служение Отечеству, патриотизм и гражданственность в купе с борьбой против фальсификацией событий прошлого составляют основу традиционных ценностей РФ.

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