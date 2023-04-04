Путин назвал стимул для роста зарплат на рынке труда Путин спрогнозировал длительные санкции против России Песков не стал комментировать слухи о согласии Путина на сделку «Новатэк» с Shell Песков отказался комментировать сообщения о согласии Путина на сделку «Новатэк» с Shell 4 апреля 2023, 13:33 Текст: Ольга Никитина

В Кремле не стали комментировать сообщения СМИ о том, что «Новатэк» якобы получил согласие президента Владимира Путина на перечисление Shell всей суммы за ее долю в проекте «Сахалин-2». Как отметил пресс-секретарь главы Российского государства Дмитрий Песков, Кремль не комментирует деловую переписку, передает ТАСС. Ранее «Коммерсант» написал, что по условиям якобы заключенной сделки Shell смогла бы вывести эти деньги из России, а «Новатэк» получил бы долю в проекте. В сентябре глава «Новатэка» Леонид Михельсон предложил Путину проработать возможность поставок СПГ с проекта «Сахалин-2» для газификации Камчатки, где компания будет строить инфраструктуру. Польшу и Украину заподозрили в причастности к подрыву «Северных потоков» Washington Post сообщила о подозрениях Запада в адрес Польши и Украины в связи с подрывом «Северных потоков»

Фото: Danish Defence/Keystone Press Agency/Global Look Press

Текст: Антон Антонов

Официальные лица на Западе «шепчутся», что в подрыв «Северных потоков» могло быть вовлечено польское или украинское правительство, пишут СМИ. Такое подозрение возникло из-за «первоначальных заключений» Берлина. Отмечается, что Польша была среди самых ярых критиков российских газопроводов, передает ТАСС со ссылкой на Washington Post. При этом, как заявил «европейский дипломат высокого ранга», «творцы политики» в странах НАТО предпочитают при встречах не поднимать тему диверсии, не желая «копать слишком глубоко и найти неудобный ответ». Он фактически подтвердил, что на Западе предпочли бы просто закрыть глаза на случившееся. Источник сравнил ситуацию с «пребыванием покойника на семейном собрании» – труп все видят, но притворяются, что проблемы нет, потому что «лучше не знать». Washington Post пишет, что подозрения не озвучиваются, чтобы «случайно не вызвать гнев» союзников. По мнению издания, «даже если найдется явный виновник, это едва ли приведет к прекращению поставок оружия Украине». Также отмечается, что Германия заинтересовалась яхтой «Андромеда» в связи с терактом после «очень конкретных» сообщений западной разведки. Страна, которая сообщила соответствующие данные, не называется, передает РИА «Новости». Напомним, по данным издания, следователи в Германии подозревают, что яхта «Андромеда», которую связывали с терактом на «Северных потоках», могла использоваться для отвлечения внимания от настоящих исполнителей диверсии. Путин посетил завод «Тулажелдормаш» Путин прибыл в Тулу и посетил завод «Тулажелдормаш»

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Текст: Ольга Никитина

Президент Владимир Путин во вторник прибыл с рабочей поездкой в Тульскую область. В Туле он посетил завод «Тулажелдормаш», который специализируется на производстве тяжелой путевой техники и оборудования для строительства, обновления и содержания ж/д путей. Планируется, что в Туле глава государства в режиме видеоконференции проведет заседание президиума Госсовета. Темой станет развитие отечественной промышленности в условиях санкций, передает ТАСС. В материалах Кремля отмечается, что «Тулажелдормаш» является одним из ведущих российских машиностроительных предприятий, оно входит в перечень системообразующих организаций в сфере промышленности и стратегически важных предприятий региона. Основано в 1869 году как паровозные мастерские Московско-Курской железной дороги. В период Великой Отечественной на предприятии выпускали оборонную продукцию, в том числе мины и устройства для разрушения железнодорожных путей. В настоящее время более 2,5 тыс. единиц техники, произведенной на «Тулажелдормаш», работают на российских железных дорогах и в странах СНГ. Основным заказчиком предприятия являются РЖД. Ранее в Кремле сообщали, что Путин собирается в Тулу. Новости СМИ2 Россия указала на принуждение Вашингтоном союзников к кабальным контрактам Посольство России обвинило США в принуждении союзников Вашингтона к кабальным контрактам на энергоносители

Фото: LSE/YouTube

Текст: Антон Антонов

США создали из России общего внешнего врага для перекройки сырьевых рынков и теперь заставляют союзников подписывать кабальные контракты на поставки энергоносителей, заявило российское посольство в Вашингтоне. Комментируя заявление Белого дома об «успехах» США в «укреплении энергобезопасности» Европы, посольство отметило, что речь идет о том, как «Вашингтон спровоцировал серьезнейшие проблемы в глобальной энергетике», передает ТАСС. Дипломаты предложили «называть вещи своими именами». Подчеркивается, что США умеют «создать образ общего внешнего врага для инициирования тотальной перекройки сырьевых рынков». И сейчас Вашингтон «выкручивает руки союзникам», которым приходится «на десятилетия вперед подписываться под кабальными условиями контрактов», говорится в сообщении. Россия же, как указали в посольстве, всегда предпочитала энергетическое сотрудничество с партнерами, основанное на взаимной выгоде, заявили дипломаты. Напомним, Европа загнала себя в ловушку в попытке «освобождения от российской зависимости в газовой сфере». Без российского трубопроводного газа ситуация на европейском энергорынке перестала быть предсказуемой. Экс-глава МИД Австрии Кнайсль предрекла грозящую Европе проблему Экс-глава МИД Австрии Кнайсль заявил, что Европу ждет худшее, если США запретят экспорт СПГ 4 апреля 2023, 09:38 Текст: Александра Юдина

Импортеров Евросоюза ожидают большие трудности в случае, если Соединенные Штаты запретят экспорт сжиженного газа, заявила экс-министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль. По ее словам, низкие процентные ставки были возможны при сланцевом буме. Однако в случае, если Штаты запретят экспорт СПГ, чтобы удержать цены на низком уровне, новомодные импортеры ЕС будут вынуждены принимать жесткие решения, худшее для Брюсселя еще впереди, передает РИА «Новости». Ранее стало известно, что в 2022 году экспорт американского СПГ в Европу вырос до 117,4 млн кубометров, что почти в 2,5 раза больше, чем годом ранее (47,8 млн куб. м). Согласно анализу исследовательской группы Investigate Europe, компании Европы за последние 10 лет заключили не менее 33 договоров на поставку американского СПГ, десять из которых пришлись на 2022 год, что свою очередь показывает, насколько ЕС стал зависим от США. Новости СМИ2 Путин призвал к кратному росту выпуска автомобилей в России Путин: Существующих мер поддержки автопрома достаточно для кратного роста объема выпуска автомобилей в России 4 апреля 2023, 12:47 Текст: Ольга Никитина

Перед Россией стоит задача кратного увеличения производства востребованных автомобилей, мер поддержки автопрома для этого достаточно, заявил президент Владимир Путин во время общения с рабочими на тульском заводе «Тулажелдормаш». «Проблема заключается в том, чтобы наладить нужное количество автомашин. Разумеется, соответствующего, высокого качества. И эта программа субсидирования (программа льготного автокредитования на автомобили стоимостью до 2 млн рублей – прим. ВЗГЛЯД), конечно, была направлена прежде всего на то, чтобы людям помочь купить машину в связи с ростом цен и инфляцией, о которой я сказал. И поддержать автопром. И этех мер поддержки автопрома, в принципе, достаточно, чтобы в ближайшее время кратно увеличить объем выпуска автомобильной техники», – приводит его слова ТАСС. Глава государства отметил, что наибольшее падение промышленности зафиксировано в автомобильной промышленности: оно превысило 60% и стало результатом действий «наших так называемых партнеров, теперь уже, скажем, бывших». «Они повели себя в высшей степени некорректно, нарушили все обязательства», – сказал Путин. Президент отметил, что увеличение уровня поддержки сейчас приведет только к росту цен на автомобили. «То есть если мы при дефиците автомобилей будем просто повышать уровень поддержки, это приведет к одному – дальнейшему повышению цены. Мы сохранили элементы поддержки для отдельных категорий граждан. Но в целом генеральный путь решения проблемы – это кратное увеличение выпуска наиболее востребованных автомашин. Уверен, мы это сделаем в ближайшее время», – заключил Путин. Также глава государства заявил, что Россия в сфере промышленности должна двигаться к полной суверенизации. В Кремле анонсировали поездку Путина в Тулу Кремль анонсировал проведение Путиным заседания Госсовета 3 апреля 2023, 19:20 Текст: Алексей Дегтярёв

Президент России Владимир Путин намерен во вторник посетить Тульскую область и провести заседание президиума Госсовета, сообщили в пресс-службе Кремля. Глава государства проведет заседание в формате видеосвязи, его темой станет развитие российской промышленности в условиях санкционных ограничений, передает ТАСС. Президент посетит завод «Тулажердормаш», являющийся одним из крупнейших производителей тяжелой путевой техники и оборудования для строительства и обновления железнодорожных путей. Новости СМИ2 Воробьев доложил Путину о работе по импортозамещению в Подмосковье 3 апреля 2023, 14:25 Текст: Алексей Дегтярёв

В Московской области порядка 130 проектов по импортозамещению находятся на сопровождении, из них 24 уже реализовали в 2022 году, сообщил глава региона Андрей Воробьев на встрече с президентом Владимиром Путиным. Область получила «плюс» по бюджету, власти региона довольны результатами, и хотят, чтобы в будущем экономика Подмосковья также имела такую стабильность, сказал Воробьев президенту, передает ТАСС. Всего в регионе есть 130 проектов по импортозамещению, из них 24 реализовали в прошлом году, около 57 должно быть реализовано «в следующем периоде», доложил губернатор. Воробьев сказал, что в области есть большой спрос на кадры, особое внимание уделяется рабочим специальностям, в регионе ведется работа по развитию колледжей. Ключевой задачей правительства Подмосковья Воробьев назвал максимальное оказание внимания жителям, которые нуждаются в поддержке, и экономике, позволяющей решать задачи, прописанные в указах президента. Путин назвал задачу номер один для государства Путин: Задача номер один для государства – достойный уровень доходов российских семей 4 апреля 2023, 12:22 Текст: Ольга Никитина

Доходы российских семей должны соответствовать современным требованиям и быть на достойном уровне, это задача номер один для государства, заявил президент Владимир Путин во время общения с рабочими на тульском заводе «Тулажелдормаш». Путин признал, что «цены растут, а зарплаты не очень». «Вопрос-то на самом деле ключевой для всей страны, для любого рабочего человека – его уровень благосостояния, уровень дохода. Решение этой задачи является ключевым для государства», – приводит его слова ТАСС. «Абсолютно задача номер один – чтобы доходы российских семей соответствовали современным требованиям и были бы достойными», – подчеркнул российский лидер. Также Путин отметил, что в конце прошлого года чуть-чуть начала расти реальная заработная плата, а в этом году ожидаются изменения в лучшую сторону. По его словам, реальная заработная плата в целом по России в 2023 году должна вырасти примерно на 3–5%, а реальные располагаемые доходы населения – на 2–3%, передает РИА «Новости». Напомним, Путин во вторник прибыл с рабочей поездкой в Тульскую область. В Туле он посетил завод «Тулажелдормаш», который специализируется на производстве тяжелой путевой техники и оборудования для строительства, обновления и содержания ж/д путей. Новости СМИ2 Эксперт: Решение Путина создать фонд «Защитники Отечества» придаст бойцам уверенности Эксперт Меркулов: Решение Путина создать фонд «Защитники Отечества» придаст бойцам уверенности 4 апреля 2023, 10:29 Текст: Ольга Никитина

Решение президента Владимира Путина создать государственный фонд поддержки участников спецоперации «Защитники Отечества» придаст российским бойцам уверенности в том, что они и их семьи будут должным образом поддержаны, заявил директор Среднерусского института управления – филиала РАНХиГС Павел Меркулов. Меркулов, который также является председателем регионального отделения Российского военно-исторического общества в Орловской области, назвал решение главы государства о создании фонда своевременным. По его словам, решение поддержать сегодняшних защитников Родины крайне важно и для них, и для членов их семей. «Фонд поможет бойцам получить полагающиеся меры поддержки: медицинскую, психологическую, социальную помощь», – приводятся слова Меркулова в Telegram-канале «РАНХиГС. Экспертиза». Он добавил, что назначение Анны Цивилевой, которая имеет обширный опыт работы с программами по социальной защите граждан, означает, что упор в работе созданного фонда будет сделан на социальную сферу. Напомним, накануне президент Владимир Путин подписал указ о создании в России специального фонда «Защитники Отечества», который займется оказанием помощи семьям погибших бойцов, принимавших участие в специальной военной операции, и ветеранам СВО. Путин поставил задачу полной суверенизации российской промышленности Путин: Россия в сфере промышленности должна двигаться к полной суверенизации 4 апреля 2023, 12:36 Текст: Ольга Никитина

Россия в сфере промышленности должна двигаться к полной суверенизации, заявил президент Владимир Путин во время общения с рабочими на тульском заводе «Тулажелдормаш». «Мы, конечно, должны двигаться в направлении полной суверенизации (промышленности), во всяком случае, там, где это необходимо для повышения суверенитета», – приводит его слова ТАСС. Также Путин заявил, что доходы российских семей должны соответствовать современным требованиям и быть на достойном уровне, это задача номер один для государства. Президент во вторник прибыл с рабочей поездкой в Тульскую область. В Туле он посетил завод «Тулажелдормаш», который специализируется на производстве тяжелой путевой техники и оборудования для строительства, обновления и содержания ж/д путей. Новости СМИ2 Путин заявил об отсутствии планов по серьезному изменению тарифов ЖКХ Путин заявил об отсутствии планов по серьезному изменению тарифов ЖКХ в ближайшее время 4 апреля 2023, 12:42 Текст: Алексей Дегтярёв

В ближайшие полтора года не намечается серьезных изменений тарифов по жилищно-коммунальным услугам, заявил президент Владимир Путин в ходе беседы с рабочими завода «Тулажелдормаш». «С 1 января 2024 года мы передвинули следующую индексацию на 1 июля 2024 года. Таким образом, полтора года индексации не должно быть», – цитирует Путина ТАСС. Напомним, с 1 марта в России поменялся порядок перерасчета платы за вывоз мусора при временном отсутствии жильцов в многоквартирном доме. Их смогут получить все прописанные в жилье люди, а не только собственники. Путин назвал стимул для роста зарплат на рынке труда Путин: Борьба за работников на рынке труда России стимулирует рост зарплат 4 апреля 2023, 13:02 Текст: Ольга Никитина

В России установился исторически минимальный уровень безработицы – 3,6%, а конкуренция между предприятиями за квалифицированных работников стимулирует рост зарплат, заявил президент Владимир Путин во время общения с рабочими на тульском заводе «Тулажелдормаш». Путин отметил, что низкий уровень безработицы – один из факторов, который должен толкать вверх уровень зарплаты, потому что в экономике идет конкуренция за квалифицированные кадры. «То есть борьба не за получение рабочего места, а за работника», – приводит его слова ТАСС. Глава государства отметил, что конкуренция за сотрудников также будет подталкивать к росту зарплат. «Скажем по-народному, одно предприятие сейчас переманивает работников к себе. А чем переманивает? Зарплатой. Это объективно один из неизбежных факторов реального повышения, скромного, но тем не менее повышения зарплаты», – сказал Путин. Также президент подчеркнул, что уровень зарплаты не должен отставать от уровня производительности труда. «Хорошо квалифицированные кадры – залог высокой производительности», – указал он. При этом глава государства добавил, что поддержка молодых специалистов является одним из ключевых вопросов для государства. «Мы с коллегами из бизнеса собираемся, с губернаторами, руководителями регионов, всегда поднимается этот вопрос, особенно сейчас, с учетом того, что происходит на рынке труда», – сказал президент. Также Путин заявил, что доходы российских семей должны соответствовать современным требованиям и быть на достойном уровне, это задача номер один для государства. Новости СМИ2 Путин спрогнозировал длительные санкции против России Путин: Санкции против России останутся надолго 4 апреля 2023, 13:36 Текст: Елизавета Шишкова

Антироссийские санкции Запада будут длиться долго, поэтому нужно вырабатывать меры суверенного развития России на долгосрочную перспективу, заявил президент Владимир Путин на заседании президиума Госсовета. Он пояснил, что наряду с первоочередными мерами замещения импортных технологий и продуктов также необходимы средне- и долгосрочные преобразования, направленные на стратегические цели именно суверенного развития, передает ТАСС. Путин подчеркнул, что западные инициаторы санкций пошли на резкий разрыв связей, но Россия сумела обеспечить устойчивость экономики. Он отметил, что многие отрасли оказались в эпицентре санкционной блокады. Российские власти предприняли ряд необходимых шагов для замещения продукции западных производителей аналогами российского или иностранного, из «дружественных» стран производства. «Начали активно вкладывать средства в замену импортного оборудования и программного обеспечения, внедрять механизмы льготного и проектного финансирования», – сказал Путин. Ранее Путин заявил, что экономика с июля прошлого года демонстрирует позитивную динамику. Путин подтвердил продолжение действия программы переселения из ветхого жилья Президент Путин подтвердил продолжение действия программы переселения из ветхого жилья 4 апреля 2023, 12:09 Текст: Александра Юдина

Действие программы переселения граждан из аварийного жилья продолжится, заявил российский лидер Владимир Путин в ходе общения с рабочими завода «Тулажелдормаш» в Туле. Один из рабочих завода задал вопрос главе государства, после чего получил утвердительный ответ, передает ТАСС. «Правительством принято решение продолжить эту программу в отношении жилья, которое признано аварийным с 1 января 2017 года по 1 января 2024 года. На следующие пять лет», – уточнил Путин. Ранее президент потребовал расселить людей из трущоб. Новости СМИ2 Путин поручил не допустить коррупции при поддержке проектов технологического суверенитета 4 апреля 2023, 13:54 Текст: Алексей Дегтярёв

Нужно увеличить поддержку проектов по технологическому суверенитету и не допускать при этом поддержку по принципу «своим да нашим», заявил президент Владимир Путин на заседании Госсовета. «Нужно расширять финансовые преференции, меры господдержки для проектов, направленных на достижение технологического суверенитета, включая дополнительные субсидии как производителям, так и потребителям такой продукции. Как и говорил в послании (Федеральному Собранию), нужно ввести налоговую льготу для покупателей российского высокотехнологичного оборудования. И правительству необходимо составить его перечень и отработать порядок предоставления таких преференций», – заявил глава государства на заседании Госсовета, передает ТАСС. Этот процесс нужно выстроить максимально прозрачно, так, чтобы эти решения не были «какими-то коррупционными», чтобы льготы не предоставлялись «каким-то «своим да нашим», а только тем, кому они действительно нужны, подчеркнул президент.