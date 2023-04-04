Лавров сообщил о попытке «США и их вассалов» сорвать саммит Россия – Африка

Лавров обвинил «США и их вассалов» в попытке торпедировать саммит Россия – Африка

США и их вассалы пытаются добиться международной изоляции России, в том числе торпедировать саммит Россия – Африка, который планируется провести в июле в Санкт-Петербурге, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

Лавров в интервью «Аргументам и фактам» сообщил, что «наших африканских друзей» пытаются «отговорить от участия» в саммите. При этом он отметил снижение числа государств, готовых «таскать каштаны из огня для бывших колониальных метрополий».

Министр подчеркнул, что у России есть что предложить африканским государствам, в том числе в гуманитарной сфере и в плане обеспечения их национальной безопасности. Он указал, что советское и российское высшее образование традиционно востребовано уже у нескольких поколений африканцев, передает ТАСС.

Лавров отметил, что в отличие от Запада Россия не пытается учить другие страны, как им жить, у России «нет скрытой повестки дня», она не применяет двойные стандарты и учитывает интересы партнеров. По его словам, такой «созидательный» подход «импонирует всем нормальным странам».

Напомним, Москва заявила, что рассматривает «учет интересов Африки в любых реформах международной системы» как «абсолютный императив». Депутат парламента Республики Конго Джереми Лиссуба заявил, что Россия одержала верх над США в отношениях со странами Африки и Азии.