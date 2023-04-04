Россия отвергла идеи об ограничении права вето постоянных членов СБ ООН

Советник постпредства при ООН Гильмутдинова назвала неприемлемыми идеи ограничить право вето постоянных членов СБ

Для России неприемлемы любые предложения, которые ведут к ущемлению прерогатив постоянных членов Совета Безопасности ООН, включая их право вето, сообщила советник постпредства России при ООН Дина Гильмутдинова.

На неформальном заседании ГА ООН по вопросу о справедливом представительстве в СБ Гильмутдинова назвала вето «важным фактором», который толкает членов Совбеза к поиску более сбалансированных решений, передает ТАСС.

По ее словам, пока нельзя сказать, что страны приблизились к «универсальной формуле» реформирования СБ, «подходы существенно разнятся». Большинство стран, включая Россию, хотят более широкого представительства развивающихся стран Африки, Азии и Латинской Америки. В частности, Москва рассматривает «учет интересов Африки в любых реформах международной системы» как «абсолютный императив», сейчас количество мест для Африки в совете не соответствует ни роли континента, ни числу стран.

«На этом фоне безосновательными и бесперспективными видятся любые громкие рассуждения о новых местах в совете для регионов и объединений, которые и без того в нем хорошо представлены», – сказала она.

Напомним, первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский говорил, что в СБ должны быть представлены страны «населенные, развивающиеся», но в международном сообществе нет общего понимания того, как реформу проводить, «кто должны быть эти государства, должны ли они быть постоянными членами».