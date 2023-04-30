Индийский миллиардер назвал доллар крупнейшим финансовым террористом

Глава индийского банка Kotak Mahindra Удай Котак назвал доллар крупнейшим финансовым террористом

Глава одного из крупнейших частных банков Индии Kotak Mahindra Bank Удай Котак, выступая на церемонии вручения премии ET Awards for Corporate Excellence 2023 в Дели, раскритиковал национальную валюту США, отметив, что доллар является «крупнейшим финансовым террористом в мире».

По его словам, все деньги, находящиеся на счетах nostro [используются для заключения валютных сделок на мировом финансовом рынке и для предоставления услуг банка, связанных с расчетами в иностранной валюте], по команде США могут стать недоступными. Банкир добавил, что сейчас мир отчаянно ищет альтернативную резервную валюту, пишет РБК со ссылкой на ET NOW.

Как указал Котак, для индийской рупии появилась «выпадающая раз в сто лет» возможность стать резервной валютой для всего мира. Он сомневается в том, что это получится у Европы, поскольку «это разрозненные государства», а у Китая «серьезная проблема доверия со многими странами мира». Бизнесмен также утверждает, что Великобритания или Япония не способны занять такую позицию, хотя и британский фунт, и иена являются свободными валютами.

Чтобы добиться цели, Индия должна заложить прочную основу и не зависеть «ни от чьих прихотей и фантазий», сказал глава Kotak Mahindra Bank. «Индии должны доверять», – подчеркнул он. Это будет долгий путь, признал Котак.

Ранее американский бизнесмен Илон Маск заявил, что применение доллара как валюты для санкционного давления уменьшает его использование в мире.

В апреле президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва сообщил, что развивающимся странам стоит отказаться от американского доллара и заменить его на собственные национальные валюты.