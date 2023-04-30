Жертвами обстрела Брянской области со стороны ВСУ стали два человека

Эксперт: ВС России нанесли удары по штабам и базам ВСУ

Военный аналитик Кнутов: ВС России нанесли удары по штабам и базам ВСУ с целью срыва наступления в Донбассе

Вооруженные силы России нанесли массированные удары по штабам и базам украинской армии с целью срыва анонсированного Киевом наступления в Донбассе, рассказал военный аналитик, директор музея войск ПВО Юрий Кнутов.

Кнутов рассказал в беседе с «Московским комсомольцем», что ВКС России продолжили решение задач по срыву анонсированного Киевом наступления и 27-28 апреля нанесли массированные удары по объектам в ряде регионов Украины. Он уточнил, что наиболее успешно отработанной целью стал штаб в Николаеве, где в результате ракетного удара погибли несколько десятков украинских и натовских офицеров.

Он пояснил, что сейчас идет подготовка к наступлению, штабы работают круглосуточно, оттуда идет управление и руководство войсками киевского режима, которые должны будут действовать на разных направлениях, .поэтому удар по штабам перед наступлением срывает его или делает его дезорганизованным.

Кроме того, в ночь на пятницу ракетные удары ракетами большой дальности Х-101, Х-555 со стратегических ракетоносцев Ту-95МС были нанесены по Киеву, Днепропетровску, Кременчугу, по военным объектам в Николаевской, Полтавской и Черкасской областях.

Военный эксперт уверен, что ночные удары являются «элементом предупредительных мер», которые Россия сейчас принимает с целью срыва масштабного наступления Украины на юге и Донбассе. Он также выразил уверенность, что сочетание различных форм и методов применения тяжелой артиллерии, корректируемых планирующих авиабомб большой мощности, а также высокоточных крылатых ракет – это все позволяет в совокупности нанести противнику серьезный ущерб, ослабить силу наступления.

Он призвал не забывать, что ранее удары также наносились по местам складирования боеприпасов, горюче-смазочных материалов, местам скопления личного состава, боевой техники – это все вкупе способно помешать противнику успешно атаковать.

Кнутов также пришел к выводу, что последние удары по Украине показали, что ПВО противника в серьезных «дырах» и «проплешинах». Более того, у ПВО ВСУ пока нет эффективной защиты от наших крылатых ракет.

Напомним, в среду основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин назвал предполагаемую дату контрнаступления ВСУ.