Историк назвал Знамя Победы мощнейшим объединяющим символом для россиян

Историк Рудаков: Знамя Победы символизирует торжество нашей страны над нацизмом

Знамя Победы – это символ торжества добра над злом. Этот символ останется навечно, пока существует Россия, сказал газете ВЗГЛЯД историк Александр Рудаков. 30 апреля отмечается годовщина водружения советскими воинами Знамени Победы над рейхстагом в Берлине.

«Водружение Знамени Победы над рейхстагом 30 апреля 1945 года было глубоко осознанным шагом. По мысли советского руководства, этот шаг символизировал окончательное и бесповоротное торжество нашей страны над нацизмом», – напомнил Александр Рудаков, политолог, кандидат исторических наук.

Спустя десятилетия этот символизм был переосмыслен в современном российском правовом контексте, когда президент Владимир Путин в мае 2007 года законодательно закрепил статус Знамени Победы соответствующим указом. «Знамя Победы было объявлено официальным символом торжества нашего народа в Великой Отечественной войне и все органы власти теперь используют его вместе с государственным флагом России во время празднования Дня Победы», – добавил собеседник.

По словам историка, сегодня Знамя Победы имеет сакральный смысл для многих поколений россиян. «Это мощнейший объединяющий символ. Важное значение имеет восприятие символа Знамени Победы в контексте специальной военной операции. Наши войны водружают этот символ над освобожденными населенными пунктами», – указал Рудаков. Кроме того, космонавт Александр Скворцов попросил Владимира Путина от коллег по отряду и Роскосмоса передать командующему специальной операцией на Украине Знамя Победы, побывавшее на МСК в 2014 году.

«Знамя Победы – это символ торжества добра над злом. Это символ исторического торжества России над теми, кто пытался поставить под сомнение наше существование, поработить наш народ и уничтожить нашу страну. Этот символ останется навечно – пока существует Россия», – подчеркнул собеседник. По его словам, Запад пытается переписать историю так, будто бы это Великобритания и США победили нацизм, а роль Советского Союза и России в этом вопросе замалчивается.

«С помощью таких ложных интерпретаций США и Великобритания пытаются навязать свое видение победы над нацизмом и вычеркнуть Россию из исторической памяти человечества. А в контексте происходящих на Украине событий это приобретает и вовсе зловещий смысл, поскольку с помощью переписывания истории Западом идет идеологическая и мировоззренческая реабилитация преступлений киевского режима, его репрессивного характера», – подчеркнул кандидат исторических наук.

Основная цель фальсификации истории и навязывания ложных интерпретаций – это попытка скрыть тот факт, что «киевский режим во многом является идеологическим наследником нацистской Германии». «Таким образом, сохранение правды о Великой Отечественной войне стало общенациональной задачей, она носит комплексный и многоплановый характер. Она решается по широкому спектру направлений. Это увековечивание памяти павших воинов, поиск свидетельств об их подвиге», – напомнил эксперт.

«Это и образовательная работа, деятельность историков, культурологов и юристов, следователей, которые находят все новые доказательства геноцида советского народа в годы Великой Отечественной войны. Благодаря этому будущие поколения во всем мире смогут понять, с каким врагом столкнулась наша цивилизация», – подытожил Рудаков.

Напомним, боевая операция Красной Армии по захвату рейхстага началась 28 апреля 1945 года. Во время штурма Берлина советское командование сделало упор на это здание, поскольку оно оставалось для гитлеровцев последней надеждой. В эпоху Третьего рейха в здании располагались госпиталь, детский сад и архив, а под ним – бомбоубежище. Башни рейхстага были оснащены зенитными орудиями и представляли опасность для авиации.

Ровно в 21 час 50 минут 30 апреля штурмовое знамя № 5 Военного совета 3-й ударной армии было поручено водрузить разведчикам М. А. Егорову и М. В. Кантария. При поддержке группы бойцов, возглавляемых лейтенантом А. Б. Берестом и роты И. Я. Сьянова, Егоров и Кантария достигли крыши здания и водрузили флаг.