В России за сутки госпитализированы 528 человек с коронавирусом

Оперштаб отчитался, что в России за минувшие сутки госпитализированы 528 человек с COVID

По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, за прошедшие сутки в России госпитализированы 528 человек, что на 10,4% меньше по сравнению с 2 апреля.

Выписано в связи с выздоровлением 7737 человек, это на 21,3% меньше по сравнению с 2 апреля. Выявлено 7836 новых случаев COVID. Подтверждено 34 летальных исхода, сообщается в Telegram-канале «Стопкоронавирус.рф».

Накануне в России были госпитализированы 589 человек, что на 49,4% меньше по сравнению с 1 апреля.

Показатель госпитализации за прошлую неделю в рсчете на 100 тыс. населения составил 5,4, снизившись в сравнении с предыдущей на 10%.

Показатель заболеваемости коронавирусной инфекцией за минувшую неделю (на 100 тыс. населения) составил 47,1, снизившись на 12,6%.

Увеличение заболеваемости отмечено в 17 субъектах, в том числе в шести регионах выше, чем в среднем по стране.