Во Франции заподозрили в коррупции подразделение «Ашан» в России

AFP: Во Франции началось расследование по подозрению в коррупции в подразделении «Ашан» в России

Финансовая прокуратура Франции ведет расследование в отношении российского филиала компании «Ашан» в связи с подозрениями в коррупции, обыски провели еще в 2020 году, сообщило Agence France-Presse.

Как отмечает AFP, судебное расследование началось в марте 2020 года в связи с подозрением в подкупе иностранного должностного лица, коррупции со стороны частного лица, соучастии и сокрытии этих нарушений, тогда же были проведены обыски, передает ТАСС.

Отмечается, что целью расследования является выяснение фактов в российском филиале «Ашан», но оно не направлено против компании.

Как отмечает Challenges, расследование во Франции было начато после публикации в газете Les Echos статьи, в которой со ссылкой на бывшего юриста российского подразделения Алексея Жаркова. В «Ашан» тогда заявили, что слова Жаркова «не подкреплялись никакими доказательствами или правдивыми документами», а сам юрист пытался привлечь к себе внимание прессы, после того, как компания его уволила и не продлила контракт.

Ранее сообщалось, что «Ашан» сократил число супермаркетов в России на треть.