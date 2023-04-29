Asia Times: Байден и Зеленский могут лишиться власти

Президенты Украины и США Владимир Зеленский и Джо Байден могут в ближайшее время лишиться власти в своих страна, считает Стивен Брайен, сделавший публикацию в Asia Times.

По словам автора статьи, в ближайшем будущем Зеленский займется поиском работы в Калифорнии, а Байден «повесит свои ходунки», передает РИА «Новости».

Причиной лишения власти могут стать трудности ВСУ на полях сражений. Так, Киеву не хватит боеприпасов и техники, если наступательная операция затянется.

Автор публикации заявил, что у США закончились боеприпасы, в ход пошли запасы Южной Корее и Израиля.

Брайен отметил, что Байден проиграет выборы президента США. Также он добавил, что ВС России, имея более продуманную тактику и больше военной мощи, могут разгромить украинскую армию.

Напомним, Байден официально объявил, что будет баллотироваться на следующих выборах главы США в 2024 году.