В России обсудили вопрос формирования безопасного информпространства

В России обсудили вопрос формирования безопасного информационного пространства

Вопрос формирования безопасного информационного пространства и защиты россиян, в первую очередь несовершеннолетних, от распространения деструктивной идеологии обсудили на XII Форуме безопасного Интернета.

По словам начальника Управления контроля и надзора в сфере электронных коммуникаций Роскомнадзора Евгения Зайцева, интернет позволяет обмениваться информацией, представляющей образовательную и культурную ценности, создавать и распространять обучающий и научно-популярный творческий контент, но в то же время может носить и деструктивный контент.

«Для борьбы с этим необходимо объединяться и вести систематичную работу. В рамках исполнения Указа Президента закрепляются цели и задачи по сохранению и укреплению традиционных ценностей. Законодательные нормы позволяют противодействовать распространению деструктивного контента в сети Интернет. Мы с коллегами проводим систематическую работу с основными информационными площадками, влияющими на российский сегмент в сети Интернет», – сказал он.

Отмечается, что в сети может столкнуться каждый человек. Особенно эта проблема злободневна, если говорить о несовершеннолетних пользователях.

Эксперт Лиги безопасного Интернета Никита Павлухин заметил, что на сегодняшний день цифровое пространство стало естественной средой обитания подрастающего поколения.

«Среди учеников старших классов 62,7% предпочитают общаться со своими знакомыми, друзьями, близкими онлайн – в мессенджерах, социальных сетях или посредством видеоигр. При этом 88% родителей отмечают, что число детей, у которых за последние пять лет произошли проблемы из-за какой-либо активности онлайн, – возросло. Порядка 44% учителей отмечают, что у детей за последние годы сильно вырос интерес к деструктивному контенту», – сказал он.

Павлухин добавил, что резонным остается само отношение, а главное понимание деструктивного контента.

«Когда мы опрашивали детей, из старшеклассников всего лишь около 23% отметили, что они вообще сталкивались с опасным контентом, ну с чем-то, что они могли бы назвать опасным контентом, но, когда мы разговариваем с ними лично…все поголовно отвечают «да, видели, мы с этим сталкивались», – подчеркнул он.

Кроме того, эксперт Лиги безопасного Интернета обозначил тревожность таких тенденций.

«Дети не определяют, что такое опасный контент. Почему так? Потому что для них он уже стал частью нормы». Также особое беспокойство вызывают рекомендательные алгоритмы онлайн-платформ, в особенности западных. После начала СВО и полномасштабного развертывания информационной войны против России ситуация на этих ресурсах стала в разы сложнее. Если мы говорим об алгоритмах, я думаю, все в курсе про истории, которые происходили с YouTube, с его алгоритмами, которые подсовывали рекламу антивоенных движений, фондов в поддержку ВСУ и т.д. То же самое происходило и с рекламой, с баннерной рекламой, на поисковом движке Google еще год назад, прошлой весной. Причем не происходило в Москве, но происходило в регионах», - рассказал он.

Как заметила председатель Альянса по защите детей в цифровой среде Елизавета Белякова, наличие такого вида угроз вовсе не обозначает то, что нужно отказаться от потребления контента в сети.

«Быть блогером — это сложная задача. Сложно создавать контент, который будет «держать» аудиторию, работать с ним, быть интересным. Нам кажется, необходимо поощрять тех детей, которые создают правильный, хороший, позитивный контент», – заверила она.

Также Белякова подчеркнула, что организация старается всячески поддерживать позитивные начинания.

«В этом году была запущена первая премия Альянса, куда было подано более 1 тыс. заявок из разных регионов России. Также Альянс создал хартию «Цифровая этика детства», к которой уже присоединились более 12 тыс. организаций. Мы надеемся, что этот пул будет расширяться. Там прописаны те нормы и правила, на которых контент должен строиться», – заверила она.

Как отметил заместитель генерального директора АНО «ИРИ» по правовым вопросам, заместитель председателя Комиссии по правовому обеспечению цифровой экономики АЮР Борис Едидин, нельзя обойти стороной тему защиты, обработки и хранения персданных россиян.

«Этот вопрос особенно остро стоит на повестке российских властей. Буквально накануне министр цифрового развития анонсировал внесение в Госдуму согласование некой редакции закона о привлечении к ответственности операторов, осуществляющих обработку персональных данных и выплаты ими компенсаций пострадавшим – это, безусловно, большой шаг вперед», – сказал он.

Кроме того, Едидин поднял проблему чрезмерного сбора персональных данных компаниями и приложениями. По мнению эксперта, такие требования являются чрезмерными.

«Собираться должны только те данные, которые действительно необходимы. Нужно на законодательном уровне, установить другие требования. А требования должны заключаться в том, чтобы нельзя было в целом собирать данными, если они не нужны для оказания услуги или не нужны для осуществления конкретной деятельности субъектов в той или иной сфере», – рассказал он.

Владелец «Артвелл», системного интегратора специализирующегося на внедрении российского ПО рассказал Николай Апурин рассказал, что российским разработчикам есть куда развиваться и интегрироваться. «Российский софт крайне востребован в африканских странах, в дружественных российскому государству странах. И российский софт, однозначно, готов выступать альтернативным предложением SAP, Oracle и другим, соответственно, устоявшимся западным вендорам. При этом российский программист – это уже устоявшийся бренд, то есть это всегда недорого и качественно и с российским программистом, как и с российский ИТ, готов работать весь мир», – отметил он.