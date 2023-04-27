МИД: Запад не скрывает, что строит планы контрнаступления Киева

Спикер МИД Захарова заявила, что Запад даже не скрывает свое участие в контрнаступлении Киева

Коллективный Запад не скрывает, что стоит за планированием украинского контрнаступления и стремится сделать все возможное, чтобы оно прошло успешно, заявила спикер МИД Мария Захарова.

По ее словам, на Западе даже не скрывают, что стоят за военным планированием, а не просто тактическим наведением, о чем в России говорили неоднократно, в данный момент они в стратегическом плане выстраивают всю там диспозицию, передает ТАСС.

Захарова напомнила, что Запад открыто заявляет, что российская сторона должна понести максимально возможные потери.

Также дипломат отметила, что действия Киева против УПЦ вышли на новый уровень.

«Мы все видим, это не просто политическая закулисная борьба, а настоящая попытка уничтожения УПЦ, попытка тотального ее запрета и, конечно, масштабная волна по захвату принадлежащих церкви храмов», – подчеркнула она.

Также Захарова добавила, что Киев не предпринимает никаких шагов по устранению имеющихся серьезных нарушений в сфере прав человека, объясняя это тем, что такое положение состояния войны выгодно для киевского режима.

«Естественно, для этого необходимо подавить любое инакомыслие, даже то, которое не регламентируется исполнительной властью, а именно – вера и религия», – заключила она.

Ранее военный эксперт Борис Рожин рассказал, что противник маскирует направление основного удара, усиливает разведку и вбрасывает дезинформацию, чтобы перед контрнаступлением ввести в заблуждение командование российских войск.