МИД: Запад не скрывает, что строит планы контрнаступления Киева

|
27 апреля, четверг | Последнее обновление — 12:34 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: В Совфеде заявили о бандитизме властей Польши
Разделы
Попытки запрета классической русской культуры исходят от людей, враждебных к культуре как таковой. Главную роль в этом играет даже не русофобия – а то, что можно было бы назвать культурофобией.
Подробности...
Феноменология наемничьего духа совершила полный круг. Фигура партизана породила фигуру наемника, а в синтезе выдала третий тип, для которого, конечно, важны деньги, но их одних явно недостаточно, чтобы ехать в зону боевых действий.
Подробности...
Поэт Дмитрий Артис, недавно вернувшийся с фронта, рассказал, что он встретился со своим 14-летним сыном и тот тут же поставил ему запись Шамана, в первую очередь песню «Я – русский». Оказывается, Шаман помогает современным подросткам осознать себя русскими.
Подробности...
В Российском центре науки и культуры (РЦНК) в столице Кипра Никосии днем в среду произошел пожар. В РЦНК не исключают поджог. Зданию нанесен значительный ущерб
Подробности...
Вечером 20 апреля в Белгороде произошел взрыв. Как сообщили в Минобороны, при полете истребителя-бомбардировщика Су-34 ВКС РФ над Белгородом произошел нештатный сход авиационного боеприпаса. На месте его падения образовалась 20-метровая воронка, повреждены несколько автомобилей и остекление в многоквартирном доме. В результате ЧП погибших нет, трое человек пострадали, проводится расследование
Подробности...
Верховный главнокомандующий Вооруженными Силами Российской Федерации Владимир Путин в зоне СВО посетил штаб группировки войск «Днепр» на Херсонском направлении и штаб национальной гвардии «Восток» в Луганской народной республике
Подробности...
12:42
собственная новость
Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
Подробности...
Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
Подробности...
21:02
собственная новость
Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
Подробности...
Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
|
|
МИД: Запад не скрывает, что строит планы контрнаступления Киева
Спикер МИД Захарова заявила, что Запад даже не скрывает свое участие в контрнаступлении Киева
Подписывайтесь на ВЗГЛЯД в
Коллективный Запад не скрывает, что стоит за планированием украинского контрнаступления и стремится сделать все возможное, чтобы оно прошло успешно, заявила спикер МИД Мария Захарова.
По ее словам, на Западе даже не скрывают, что стоят за военным планированием, а не просто тактическим наведением, о чем в России говорили неоднократно, в данный момент они в стратегическом плане выстраивают всю там диспозицию, передает ТАСС.
Захарова напомнила, что Запад открыто заявляет, что российская сторона должна понести максимально возможные потери.
Также дипломат отметила, что действия Киева против УПЦ вышли на новый уровень.
«Мы все видим, это не просто политическая закулисная борьба, а настоящая попытка уничтожения УПЦ, попытка тотального ее запрета и, конечно, масштабная волна по захвату принадлежащих церкви храмов», – подчеркнула она.
Также Захарова добавила, что Киев не предпринимает никаких шагов по устранению имеющихся серьезных нарушений в сфере прав человека, объясняя это тем, что такое положение состояния войны выгодно для киевского режима.
«Естественно, для этого необходимо подавить любое инакомыслие, даже то, которое не регламентируется исполнительной властью, а именно – вера и религия», – заключила она.
Ранее военный эксперт Борис Рожин рассказал, что противник маскирует направление основного удара, усиливает разведку и вбрасывает дезинформацию, чтобы перед контрнаступлением ввести в заблуждение командование российских войск.
Си Цзиньпин предупредил Зеленского об отсутствии победителей в ядерной войне
Председатель КНР Си Цзиньпин заявил президенту Украины Владимиру Зеленскому, что в ядерной войне не может быть победителей, и призвал обе стороны к сдержанности, сообщило Центральное телевидение Китая.
Си Цзиньпин в разговоре с Зеленским призвал обе стороны сохранять хладнокровие и быть сдержанными, ведь в ядерной войне нет победителей, а также предложил, что нужно подлинно взглянуть на проблему, исходя из собственного будущего, а также всего человечества, передает ТАСС.
В китайском МИД сообщили, что председатель КНР заявил Зеленскому, что украинский кризис сильно повлиял на международную обстановку, и что Китай стоит на стороне мира по вопросу Украины.
Ранее стало известно, что лидер Китая Си Цзиньпин и президент Украины Владимир Зеленский провели телефонный разговор.
Экономист: США и ЕС придется расплачиваться за кражу российских активов
|
|
Россия не отбирает активы у иностранцев, а замораживает их. Это вынужденная мера, которую необходимо принять для компенсации убытков отечественных компаний за рубежом. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал экономист Антон Любич. Ранее Владимир Путин подписал указ о введении временного управления активами лиц из недружественных стран в ответ на изъятие или ограничение прав на российское имущество за границей.
«Важно понимать, что озвученное решение не подразумевает изъятие доли иностранцев в компаниях. Речь идет о временном управлении активами со стороны Росимущества. Фактически обсуждается стандартная заморозка. Причем принятие указа – дело во многом вынужденное и обусловленное действиями недружественных стран в отношении РФ», – рассказал экономист Антон Любич.
«Само решение преследует две цели. Во-первых, необходимо исключить использование чувствительных активов в нашей стране в ущерб интересам национальной безопасности. Во-вторых, важно компенсировать возможные потери российских инвесторов за рубежом в случае незаконного изъятия отечественных активов в других странах», – отметил эксперт.
«Конечно, данная мера служит и предостережением западным странам от дальнейших недружественных действий. В частности, от посягательства на суверенную собственность РФ и частное имущество российских предпринимателей и компаний в обход международного права. И если США и ЕС продолжат следовать выбранному курсу, то расплачиваться за это будут уже их граждане, чьи деньги находятся в России», – акцентирует собеседник.
«Пока под действие указа попали две энергетические компании «Юнипро» и «Фортум». Вероятно, выбор пал на эти предприятия в связи с тем, что данный сектор экономики в целом является крайне чувствительным для национальной безопасности России», – резюмирует Любич.
Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ о введении временного управления активами лиц из недружественных стран в ответ на изъятие или ограничение прав на российское имущество за рубежом. В преамбуле документа говорится, что он обусловлен необходимостью принятия безотлагательных мер в ответ на незаконные действия США и других стран.
Как следует из указа, в случае лишения или ограничения прав собственности России, ее граждан или компаний, правительство РФ имеет право ввести временное управление в отношении имущества и активов лиц из недружественных стран. По умолчанию контролировать данную собственность будет Росимущество.
Этим же указом утвержден перечень активов, в отношении которых уже вводится временное управление в ответ на недружественные действия ряда государств в отношении РФ. В него на данный момент вошли три пункта, касающиеся долей зарубежных акционеров в двух энергетических компаниях: «Юнипро» и «Фортум».
Речь идет о «дочках» международных холдингов в РФ. В частности, во внешнее управление Росимуществу передаются 83,73% акций российского «Юнипро» и более 98% акций «Фортума».
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков пояснил, что указ зеркально отражает действия, предпринимаемые недружественными странами, а его цель заключается в том, чтобы сформировать компенсационный фонд на случай подобных действий за рубежом. При этом, отмечают в Кремле, список может быть расширен. Ранее зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев назвал изъятие российских активов на Западе беспределом, подчеркнув, что у Москвы не дрогнет рука ответить по принципу «око за око».
Федерация бокса США объявила о выходе из Международной ассоциации бокса
Американская федерация бокса (USA Boxing) сообщила, что прекращает свое членство в Международной ассоциации бокса (IBA), заявили в пресс-службе американской спортивной организации.
USA Boxing больше не будет членом IBA и подаст заявку на вступление в организацию World Boxing, а также приложит усилия, чтобы эта структура получила предварительное признание Международного олимпийского комитета (МОК) в качестве Международной федерации бокса, передает РИА «Новости».
Напомним, в октябре прошлого года IBA допустила спортсменов из России и Белоруссии к соревнованиям. Они смогут выступать под флагами своих стран, при победе должен звучать гимн их стран.
После этого в марте 2023 года на глав федераций бокса, бойкотирующих соревнования IBA из-за участия российских и белорусских атлетов начали дисциплинарное дело.
В Пентагоне заявили о получении Киевом обещанных танков и бронемашин
Украина получила более 98% обещанных единиц боевой техники, сообщил Верховный главнокомандующий силами НАТО в Европе Кристофер Каволи.
Он отметил, что Киев получил вооружение для проведения контрнаступления вовремя, передает ТАСС.
«Я абсолютно уверен в том, что мы доставили материальные средства, которые им нужны, и будем продолжать поставки для поддержания их операций», – отметил генерал.
Ранее основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что ВСУ начнут контрнаступление после 2 мая. Он связал это с погодными условиями. Также Пригожин не исключил, что наступление может начаться именно 9 мая.
США захотели возврата России в СНВ-3
Минэнерго США: Вашингтон хочет возврата Москвы в СНВ-3 и начала обсуждения нового договора
|
|
США хотят, чтобы Россия возобновила участие в СНВ-3 и приступила к обсуждению нового договора об ограничении ядерных вооружений, заявила глава национального управления ядерной безопасности при американском министерстве энергетики Джилл Хруби на слушаниях в конгрессе.
По словам Хруби, было много потеряно после решения России о приостановке участия в этом договоре с точки зрения стабилизирующих механизмов. Она отметила, что Вашингтон заинтересован в возвращении Москвы в СНВ-3 и обсуждению нового договора об ограничении ядерного оружия, передает РИА «Новости».
Ранее замглавы российского МИДа Сергей Рябков на площадке международного дискуссионного клуба «Валдай» заявил, что США следовало раньше договариваться с Россией по вопросу продления Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), сейчас это невозможно.
Напомним, по его словам, курс США на эскалацию конфликта на Украине изменил для России всю обстановку в области безопасности. Россия готова вернуться к обсуждению с США возвращения к ДСНВ только после изменения враждебной политики Вашингтона в целом.
Антонов заявил о политике охоты США за россиянами
Антонов заявил о политике охоты за россиянами, проводимой США
Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что Вашингтон проводит политику «охоты» за россиянами по всему миру.
По его словам, в тюрьмах США содержатся сейчас более 100 граждан России, передает РИА «Новости».
Большая часть уголовных дел в отношении российских граждан в Соединенных Штатах политически мотивированы. Российская сторона делает все, чтобы обменять удерживаемых в США россиян на американцев как можно скорее, добавил посол.
Антонов подчеркнул, что нужно сохранять линии коммуникации Москвы и Вашингтона, и Россия сохраняет такие контакты.
Сенатор Ковитиди: Офис Зеленского подталкивает территории Украины к вхождению в состав России
Сенатор Ковитиди: Офис Зеленского подталкивает территории Украины к вхождению в состав России
|
|
Чем больше неадекватных и бесчеловечных заявлений прозвучит из уст украинских чиновников, тем больше территорий, подконтрольных ВСУ, захотят войти в состав России. Об этом газете ВЗГЛЯД сказала сенатор Ольга Ковитиди. Ранее советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что Украина имеет «право» уничтожать все в Крыму и Донбассе, а также в Запорожской и Херсонской областях.
«Слова Подоляка в очередной раз свидетельствуют о неадекватности украинской власти. Я убеждена, что чем больше прозвучит таких террористических и бесчеловечных заявлений, тем больше территорий, подконтрольных ВСУ, будут заявлять о своем желании присоединиться к России. Ведь для нашего государства жизнь и здоровье людей является самой большей ценностью», – сказала член Совета Федерации от Республики Крым Ольга Ковитиди.
«Я бы рекомендовала украинской власти переосмыслить происходящие события и изменить вектор своей государственной политики, если они хоть сколько-нибудь дорожат своими гражданами. Мир с Россией – это сохранение жизни и здоровья тех людей, которых они сегодня отправляют на заведомую смерть», – отметила она.
По ее словам, «на Украине должны понять, что спецоперация будет доведена до логического завершения». При этом «нежелание стран Запада осознать это и настраивание властей Украины в такой же парадигме создает дополнительные угрозы для всей системы европейской безопасности и лишь затягивает конфликт».
Ранее советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк выступил с утверждением, что Украина якобы «имеет право» уничтожать все, что находится в Крыму, ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.
Напомним, в начале апреля Подоляк заявил о планах Украины захватить Крым и искоренить на полуострове все русское. По его словам, ВСУ «захватят» Крым за короткое по историческим меркам время – пять-шесть месяцев. «Возможно, это слишком оптимистично, но это оптимизм, математически выверенный», – заявил Подоляк в интервью «Радио Свобода*» (признано иностранным агентом).
По его мнению, «война будет идти, пока не будет освобождена вся территория Украины». Война, заявил Подоляк, будет идти за право существования демократического мира в рамках международного права, а территория – это только один из элементов. Советник офиса Владимира Зеленского добавил, что после «захвата» Крыма Украина снесет Крымский мост.
В связи с этим высказыванием в МИД России назвали власти Украины нацистами. Официальный представитель ведомства Мария Захарова в своем Telegram-канале написала: «И ведь до 2022 года они делали то же самое, а Запад одобрительно кивал и свозил им оружие».
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Минобороны: ВСУ в Артемовске потеряли за сутки до 300 военнослужащих и наемников
|
|
Ударами армейской авиации, огнем артиллерии Западной группировки войск на Купянском направлении нанесено поражение подразделениям противника возле Двуречной, Тимковки, Кисловки и Каменки Харьковской области, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
За последние сутки на этом направлении ликвидированы более 40 военнослужащих, бронемашина и два автомобиля, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
Рядом с Новоселовским Луганской народной республики (ЛНР), Масютовкой и Крахмальным Харьковской области пресечены действия четырех украинских диверсионно-разведывательных групп (ДРГ).
Ударами оперативно-тактической авиации, огнем артиллерии группировки войск «Центр» на Краснолиманском направлении поражены подразделения противника под Макеевкой, Невским, Червоной Дибровой ЛНР и Северском Донецкой народной республики (ДНР).
У Торского ДНР и Червонопоповки ЛНР уничтожены две украинские ДРГ.
Потери противника за минувшие сутки составили порядка 65 военнослужащих, бронемашина, гаубица Д-20 и самоходная артустановка «Акация», отчитались в Минобороны.
На Донецком направлении штурмовые отряды продолжали уничтожение подразделений ВСУ и наемников в западной части Артемовска. Подразделения ВДВ и Южной группировки войск оказывали поддержку действиям штурмовиков и пресекали попытки подразделений ВСУ контратаковать на северном и южном флангах.
Недалеко от Артемовского, Богдановки и Красного ДНР ударами авиации Южной группировки войск нанесено поражение подразделениям 57-й мотопехотной и 5-й штурмовой бригад ВСУ. В течение прошедших суток авиацией в этом районе было совершено четыре вылета самолетов. Артиллерией группировки выполнены 59 огневых задач, перечислили в Минобороны.
За сутки потери противника на этом направлении составили до 300 военнослужащих и наемников, две машины пехоты, четыре бронемашины, гаубицы Д-20 и «Мста-Б», самоходная артустановка «Акация», а также британская гаубица L118. Кроме того, возле Выемки ДНР уничтожен склад боеприпасов ВСУ.
На Южно-Донецком и Запорожском направлениях ударами оперативно-тактической авиации группировки войск «Восток» нанесено поражение подразделениям ВСУ под Угледаром ДНР, Малой Токмачки Запорожской области и Пятихатки Херсонской области, сообщил Конашенков.
Недалеко от Сладкого и Шевченко ДНР пресечены действия двух украинских ДРГ.
За сутки последние сутки потери противника на этих направлениях составили до 25 военнослужащих, бронемашина, а также гаубица Д-30.
В районах пунктов Шевченко и Доброволье ДНР ликвидированы склады боеприпасов 108-й бригады теробороны и 72-й механизированной бригады ВСУ.
На Херсонском направлении в результате огневого поражения уничтожены до 30 военнослужащих и американская артсистема М777.
Возле Львово Херсонской области уничтожена украинская РЛС контрбатарейной борьбы «Зоопарк», отчитались в Минобороны.
Оперативно-тактической и армейской авиацией группировок войск ВС России в течение суток нанесено поражение 93 артподразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и технике в 127 районах.
В районе острова Великий Херсонской области поражены два командно-наблюдательных пункта сил спецопераций ВСУ, подытожили в оборонном ведомстве.
Стало известно о безуспешных атаках ВСУ на Краснолиманском направлении
Марочко: ВСУ безуспешно пытаются атаковать российские силы на Краснолиманском направлении
Украинские военные активизировались на Краснолиманском направлении и предпринимают безуспешные попытки атаковать позиции российских военных, сообщил подполковник народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.
По его словам, активизация противника зафиксирована в районах населенных пунктов Макеевка, Невское, Терны. При этом украинские военные ведут не только оборонительные действия, но и пытаются атаковать на этих участках местности, передает ТАСС.
Марочко добавил, что все попытки ВСУ прорвать оборону ВС России пресекаются. Кроме того, отмечается, что ВСУ несут потери и «возвращаются на занимаемые ими ранее рубежи».
Ранее сообщалось, что киевские военные сконцентрировали силы и средства для проведения контрнаступления на небольших участках Краснолиманского направления в ЛНР.
Военный эксперт Пек предсказал уничтожение аэродромов Украины в случае поставок F-16
Украинские аэродромы уничтожат до прибытия на них американских истребителей F-16, если решение о передаче киевскому режиму таких самолетов будет принято, заявил военный аналитик Майкл Пек.
Для использования F-16 нужно привести старые украинские взлетно-посадочные полосы «в достаточно чистое» состояние, нужно устранить риск попадания посторонних предметов в двигатели, заявил Пек изданию Business Insider, передает РИА «Новости».
Многие аэродромы, находящиеся в распоряжении киевского режима, имеют слишком короткую взлетно-посадочную полосу для разгона F-16 с полной нагрузкой.
При этом российские военные имеют все возможности для отслеживания начала работ по ремонту аэродромов и нанесения по ним ударов. Все действия по подготовке хорошо наблюдаются с российских спутников, отметил Пек.
Также военный эксперт указал, что все подконтрольные Киеву аэродромы расположены в зоне удара баллистических и крылатых ракет, и таких ударов не было, поскольку отсутствовала серьезная угроза со стороны ВВС Украины.
В апреле в Пентагоне заявляли, что американской стороне придется потратить полтора года на поставки киевским властям F-16, если такое решение будет принято.
Зеленский заявил о целостности Украины после разговора с Си Цзиньпином
Президент Украины Зеленский после разговора с Си Цзиньпином заявил о невозможности территориальных уступок
Не может быть никакого мира за счет территориальных компромиссов, целостность Украины должна быть восстановлена в границах 1991 года, заявил украинский президент Владимир Зеленский после беседы с лидером КНР Си Цзиньпином.
Украинский президент Владимир Зеленский сообщил, во время разговора с председателем КНР были обсуждены все актуальные вопросы двусторонних отношений, при этом отдельное внимание было уделено– возможному взаимодействию с целью установления справедливого и устойчивого мира для Украины, передает РИА «Новости».
Зеленский отметил, что территориальная целостность Украины должна быть восстановлена в границах 1991 года и никаких компромиссов в этом отношении быть не может.
Напомним, Си Цзиньпин и Зеленский провели телефонный разговор.
Председатель КНР Си Цзиньпин заявил президенту Украины Владимиру Зеленскому, что в ядерной войне не может быть победителей, и призвал обе стороны к сдержанности. Также он отметил, что Пекин готов сотрудничать с Киевом вне зависимости от международной ситуации в целях продвижения взаимовыгодного сотрудничества между двумя странами.
Представитель МИД Мария Захарова прокомментировала телефонный разговор Зеленского и Си Цзиньпина, отметив, что Киев демонстрирует неприятие любых здравых инициатив по урегулированию кризиса.
Чехия ввела санкции против патриарха Кирилла
Правительство Чехии внесло в национальный санкционный список патриарха Кирилла
Правительство Чехии одобрило внесение в национальный санкционный список патриарха Московского и всея Руси Кирилла за поддержку специальной военной операции на Украине.
Глава РПЦ стал первым и единственным фигурантом нового санкционного списка, который разрешили сформировать еще в январе. Теперь патриарху запрещено въезжать в Чехию, также будет заморожено его имущество, если оно есть в республике, передает ТАСС.
Напомним, в январе в стране вступил в силу национальный закон Магнитского, на основе которого составляется санкционный список.
Ранее Австралия ввела санкции против вице-премьеров России и патриарха Кирилла.
Российские военные взяли под огневой контроль последний путь снабжения ВСУ в Артемовске
Врио главы ДНР Пушилин: Российские военные взяли под огневой контроль последний путь снабжения ВСУ в Артемовске
|
|
Российские военные взяли под огневой контроль последний участок пути, по которому осуществлялось снабжение ВСУ в Артемовске, сообщил на канале «Россия 24» врио главы ДНР Денис Пушилин.
По его словам, участок трассы по направлению к Хромову находится под полным огневым контролем со стороны российских военных. Однако ВСУ пока имеют возможность перемещаться даже под обстрелами, теряя по пути часть резервов», передает ТАСС.
Пушилин отметил, что отдельные подразделения ВСУ предпринимают попытки передвигаться в обход – через поля.
Врио главы ДНР подчеркнул, что в данный момент российские военные продолжают вынуждать украинских военных уходить с их позиций в городе. По имеющейся информации, ВСУ все еще держат позиции в квартале многоэтажной застройки площадью один на полтора километра в западной части.
Накануне военные корреспонденты показали последний оставшийся путь снабжения украинских военных в Артемовске, по которому доставляют боеприпасы и вывозят раненых.
Российские средства ПВО сбили украинский Су-25 в Херсонской области
Средствами ПВО возле Велетенского Херсонской области сбит Су-25 ВСУ, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Кроме того, перехвачены 16 снарядов РСЗО HIMARS, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
За последние сутки уничтожены 12 украинских беспилотников рядом с пунктами Новоандреевка, Водяное, Ольгинка Донецкой народной республики (ДНР), Грозовое, Червоноармейское Запорожской области, Казачьи Лагери, Обрывка, Пролетарка Херсонской области, Кременная и Рубежное Луганской народной республики (ЛНР), отчитались в Минобороны.
С начала проведения спецоперации уничтожены 412 самолетов, 228 вертолетов, 3861 беспилотник, 415 ЗРК, 8858 танков и других бронемашин, 1094 машины РСЗО, 4663 орудия полевой артиллерии, а также 9777 единиц автомобильной спецтехники, подытожили в оборонном ведомстве.
Минобороны сообщило о возвращении 40 российских военных из украинского плена
В результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 40 российских военнослужащих, которым в плену грозила смертельная опасность, сообщили в Министерстве обороны России.
В Telegram-канале Минобороны сообщается, что освобожденные из плена военные будут переправлены в Москву для лечения и реабилитации в медучреждениях ведомства, всем им оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь.
Ранее СК сообщил, что французские наемники расстреляли троих российских военнопленных.
|
|