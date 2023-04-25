Медведев предсказал успех Маску на выборах президента США

Медведев на марафоне общества «Знание» предсказал успех Маску на выборах президента США в случае выдвижения

Президентские выборы в Соединенных Штатах может выиграть человек с большим авторитетом, к примеру, тот же владелец Tesla и Twitter Илон Маск, заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.

На данный момент про Маска идет много разговоров как о новом лице США, в ходе президентских выборов в стране победу может одержать человек, имеющий больший авторитет, чем у бывшего главы Белого дома Дональда Трампа и чем у действующего президента Джо Байдена, сказал Медведев на марафоне «Знание», передает РИА «Новости».

Для этой роли подойдет «тот же самый этот легендарный Илон», указал политик.

Он отметил, что для российской стороны неважно, кто занимает Овальный кабинет, это – проблема самих американцев и их союзников. В случае же, если «агония» политических классов США затянется, то это может прервать стабильное развитие всей человеческой цивилизации.

Зампред Совбеза указал, что, судя по кандидатам в президенты США, там ситуация развивается по законам трагифарса, рискующего «перейти в полноценный балаган».

Весь мир наблюдает «окончательное разложение» американской политической элиты, когда власть забирает так называемое глубинное правительство, а во главе страны встают харизматичные, но «абсолютно беспомощные дилетанты», либо «немощные старики».

И такое положение вещей не смешно, «это страшно», заключил Медведев.

Ранее во вторник Медведев отмечал, что сегодня мир болен и находится на пороге новой мировой войны.