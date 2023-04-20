НАСА заявило о падении «подозреваемого» во вспышке над Киевом спутника над Сахарой

Американский космический аппарат RHESSI, с которым спутали вспышку над украинской столицей, сгорел над территорией пустыни Сахара ночью в четверг, заявил представитель НАСА Роберт Маргетта.

Выведенный из эксплуатации спутник RHESSI вошел в атмосферу в среду в 20.21 по времени восточного побережья США (3.21 мск) в районе пустыни Сахара, заявил Маргетта, передает ТАСС.

НАСА ожидало, что большая часть аппарата сгорит в атмосфере, но часть фрагментов могли уцелеть. Сообщений о том, что в результате схода аппарата был нанесен ущерб, или кто-то пострадал, не поступало, указал он.

Ранее украинское космическое агентство заявило, что яркая вспышка над Киевом произошла, вероятнее всего, из-за падения метеорита. До этого предполагалось, что это мог быть спутник НАСА.

Эксперт в области энергетики Алексей Анпилогов в беседе с газетой ВЗГЛЯД указывал, что такие американские аппараты при сходе на Землю сгорают в атмосфере.