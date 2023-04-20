Мишустин назвал количество востребованных самолетов «Ладога» в России

Мишустин: Потребность в самолетах «Ладога» в России составляет около 550 штук

Создаваемый турбовинтовой региональный самолет ТВРС-44 «Ладога» нужен в России, подчеркнул премьер-министр Михаил Мишустин в ходе посещения Смоленского авиационного завода.

По его словам, около 550 таких самолетов уже будет востребовано, не считая ближнее зарубежье и рынок дружественных стран, да и недружественных стран. Мишустин выразил уверенность, что такая модель самолета, эргономичная, экономичная, она будет очень востребована, передает ТАСС.

Он подчеркнул, что с точки зрения вместимости и характеристик дальности полета «Ладога» «будет востребована абсолютно по всей стране», но при этом призвал не гнаться за сроками, если не будет соблюдено требование по безопасности

Ранее в Минпромторге сообщили, что сертификация «Ладоги» запланирована на 2024 год.

Напомним. гендиректор управляющей организации ООО «Авиакор – самарский авиационный завод» Алексей Гусев заявил, что первый из четырех фюзеляжей для нового 44-местного самолета «Ладога» будет продемонстрирован в 2023ф году.