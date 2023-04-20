Нечаев рассказал о плюсах и минусах моратория на проверки малого бизнеса

Лидер «Новых людей» Алексей Нечаев в новом выпуске передачи «Дайте сказать!» рассказал о том, как проверяют российских блогеров, о том, есть ли будущее у предпринимательства, и о том, как информационный бизнес может быть полезен для людей.

Нечаев обсудил на передаче вопрос моратория на плановые проверки малого бизнеса до 2030 года, который ввело правительство, и то, как это должно помочь российским компаниям справиться с возрастающими санкциями.

Выпуск доступен на YouTube-канале «Дайте сказать!».

Также депутат рассказал, как известные маркетплейсы могут использовать эту свободу для нарушения различных правил, в том числе санитарных норм, и как отмена проверок может повлиять на качество товаров и услуг.