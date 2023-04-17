Экс-главу Думы Чукотки заподозрили в превышении полномочий

СУ СК РФ по Чукотке: Бывший председатель Думы региона Маслов обвиняется в превышении должностных полномочий

Бывший председатель Думы Чукотки Александр Маслов обвиняется в превышении должностных полномочий: по версии следствия, он незаконно премировал себя, причинив ущерб региональному бюджету на сумму более 16,3 млн рублей, сообщило СУ СК РФ по Чукотскому автономному округу.

СУ СК РФ по Чукотке сообщило о завершении расследования уголовного дела в отношении бывшего председателя Думы Чукотского автономного округа, обвиняемого в совершении двух преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий лицом, занимающим государственную должность субъекта Российской Федерации), передает ТАСС.

По версии следствия, с 2016 по 2021 год обвиняемый единолично принимал незаконные решения о поощрении и премировании самого себя как председателя Думы Чукотского автономного округа в размерах, значительно превышавших установленные ему Советом регионального парламента, а также издал незаконные распоряжения об установлении и выплате себе квартальных и годовой премий, решения о назначении которых Советом окружной Думы не принимались. Кроме того, за счет незаконно полученных им денежных средств в качестве квартальных премий и увеличенных размеров ежемесячных премий по результатам работы первоначально ему была пожизненно установлена ежемесячная доплата к страховой пенсии по старости на 289 тыс. рублей больше, чем она ему полагалась. На стадии предварительного следствия она была снижена.

В СУ СК РФ по Чукотке отметили, что вину в совершении инкриминируемых деяний обвиняемый не признал, однако следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения и последующего направления в суд для рассмотрения по существу.

В ходе расследования для возмещения причиненного ущерба судом наложен арест на имущество обвиняемого на сумму более 46 млн рублей.

Напомним, в декабре 2021 года суд арестовал Маслова, который с сентября 2016 года по сентябрь 2021 года занимал пост председателя Думы Чукотского автономного округа, по делу о превышении полномочий.