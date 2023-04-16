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Последние три АЭС Германии отключили от энергосети
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В Германии отключили от энергосети три последние работающие АЭС – «Неккарвестхайм-2», «Изар-2», и «Эмсланд».
Как сообщило агентство dpa со ссылкой на компании-операторов станций, последней в 23.59 по местному времени (00.59 мск воскресенья) была от сети отключена станция «Неккарвестхайм-2», передает ТАСС.
По словам руководителя рабочей группы по надзору за АЭС, созданной в Министерстве окружающей среды и ядерной безопасности ФРГ, с 16 апреля было бы уголовным преступлением.
Ранее в Германии три работающих атомных электростанции планировалось отключить к 1 января 2023 года. Позже немецкие власти решили оставить две атомные электростанции в резерве до апреля 2023 года вопреки первоначальным планам. Как писало DW, 32% жителей Германии призывали продлить срок эксплуатации АЭС на ограниченный, а еще 33% – на неограниченный срок.
Названа причина отказа Китая принимать Блинкена
Financial Times: Китай отказал госсекретарю США Блинкену в визите из-за ситуации с отчетом ФБР по сбитому аэростату
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Госсекретарю США Энтони Блинкену было отказано в посещении Китая из-за опасений Пекина, связанных с публикацией ФБР результатов расследования инцидента со сбитым аэростатом, пишут западные СМИ.
Власти Китая сообщили американской стороне, что не будут готовы выбрать новую дату для поездки, отмененной главой дипломатии США в феврале, до тех пор, пока остаются не ясными планы Вашингтона относительно результатов расследования, сообщает Financial Times.
В Пекине опасаются, что отчет ФБР с вещественными доказательствами будет опубликован американской стороной во время поездки госсекретаря в Китай, передает ТАСС текст статьи FT.
По информации источников издания, глава МИД КНР Цинь Ган поднял данный вопрос во время встречи с американцами на форуме высокого уровня «Развитие Китая» в Пекине в марте.
Ранее на этой неделе Блинкен сообщил, что направится в Пекин, когда для этого «созреют условия».
В марте Блинкен обвинил Китай в безответственности из-за визита Си Цзиньпина в Россию.
Газета ВЗГЛЯД писала, что дружба России и Китая вызвала у США шок.
В США признали, что стали «не лучшей частью мира»
Экс-министр Саммерс: Союз России и Китая привел к опасной для гегемонии США ситуации
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Союз России, Ближнего Востока и Китая крепнет и приводит к «опасной» для американской гегемонии ситуации, заявил бывший министр финансов США Лоуренс Саммерс.
Саммерс в интервью Bloomberg признался, что видит «тревожные» признаки, свидетельствующие об утрате Соединенными Штатами глобального влияния. По его словам, в мире «растет признание фрагментации» и – что, как считает бывший министр, еще более тревожно – растет ощущение, что США стали «не лучшей частью мира», с которой другим государствам не хочется себя ассоциировать, передает РИА «Новости».
Экс-министр заявил, что другие державы объединяются и завоевывают расположение ранее нейтральных стран. Углубление связей между соперниками США грозит обернуться для Вашингтона большими проблемами, причем как в политике, так и в экономике, предостерегает он.
Так, приводит пример экс-министр, совместное решение Саудовской Аравии, России и других членов группы ОПЕК+ по сокращению добычи сырой нефти усложнило борьбу с инфляцией для США, еврозоны и других стран.
Саммерс считает, что если Бреттон-Вудская система не принесет значительных результатов во всем мире, то в мире появятся альтернативы.
Газета ВЗГЛЯД писала, что дружба России и Китая вызвала у США шок.
Российский военный назвал возможное направление удара ВСУ
Боец корпуса ДНР Мазур: После Артемовска Киев пойдет на Мелитополь
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Вооруженные силы Украины, потеряв Артемовск (украинское название – Бахмут), могут выбрать новую цель для удара, которой станет Мелитополь, заявил боец 1-го армейского корпуса Донецкой народной республики (ДНР) с позывным «Мазур».
Мазур сказал «Московскому комсомольцу», что единственный вариант для президента Украины Владимира Зеленского в нынешнем «плачевном положении» – это контрнаступление.
Боец уверен, что целью атаки ВСУ, которая будет предпринята почти сразу после сдачи Артемовска, станет Запорожское направление, «в сторону Мелитополя».
Херсонская область, по мнению военного, не представляет большого интереса для Киева, «да и форсировать Днепр не так-то просто».
Он добавил, что Сватово-Кременное направление также слишком хорошо укреплено, ВСУ не смогут там ничего предпринять.
Ранее украинский премьер Денис Шмыгаль заявил, что контрнаступление вооруженных сил Украины начнется «в ближайшее время».
Глава Чечни Рамзан Кадыров ранее объяснил, что наступление «украинских сатанистов» будет только на руку России, поскольку это потребует от украинской стороны больших ресурсов, а потери нападающих будут неизбежными. При этом российские силы занимают выгодные, укрепленные позиции, отметил он.
Британский наемник назвал российских артиллеристов «чертовски хорошими»
Британский наемник Перриман: Российские артиллеристы чертовски хороши
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Бывший британский солдат, ветеран войны в Ираке Кристофер Перриман, который в настоящее время служит в иностранном легионе Украины, рассказал о боевых действиях в зоне российской спецоперации.
В интервью The Spectator Перриман признался, что Ирак «не сравнится» с тем, что происходит на Украине. По его словам, боевые действия на Украине «гораздо тяжелее».
Украинские подразделения, оказавшиеся на территории возле Днепра, подвергаются непрерывному артобстрелу с российской стороны, рассказал британец. Он отметил, что российские БПЛА постоянно разведывают местность.
«Их артиллеристы чертовски хороши», – признался Перриман.
Британец сказал также, что работа на Украине – это «самая тяжелая служба», которую ему довелось проходить. Каждая вылазка, которая длится около недели, – это долгая, «изматывающая нервы» засада «в ожидании неприятностей». Домики, в которых размещены иностранные наемники, не отапливаются, а холодными ночами, когда температура опускается до минус 10 градусов, они «даже не могут заварить чай, опасаясь, что беспилотники обнаружат огонь на плите». Кроме караула и сна, по словам Перримана, мало чем можно заняться, поскольку артиллерия «иногда стреляет по 100 раз в день».
При этом, говорится в статье, уезжать Перриман не планирует. Как и многие бывшие британские солдаты, которые подались в наемники на Украине, «он никогда по-настоящему не преуспевал в мирной жизни», и сегодня стал «частью воинственного племени, которое кочует по горячим точкам мира».
Ранее российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов сообщал, что на Украине становится все больше иностранных наемников, в том числе из США, они, по-видимому, хотят реализовать сюжеты фильмов об охоте на живых людей.
В Минобороны заявили об ожесточенных боях в Артемовске
МО: Российские силы овладели двумя кварталами на северной и южной окраинах Артемовска
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Российские штурмовые формирования продвинулись вперед на Донецком направлении, овладев двумя кварталами на северной и южной окраинах Артемовска, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Конашенков сообщил, что наиболее ожесточенные бои на Донецком направлении происходят в районе Артемовска. «В ходе активных действий штурмовые отряды «Вагнер» успешно продвинулись вперед, овладев двумя кварталами на северной и южной окраинах города», – приводятся его слова в сообщении, опубликованном в Telegram-канале военного ведомства.
Отступающие подразделения ВСУ намеренно разрушают объекты городской инфраструктуры и жилые дома, чтобы замедлить продвижение российских войск, сообщил Конашенков на брифинге.
По словам представителя российского военного ведомства, потери вооруженных сил Украины (ВСУ) на Донецком направлении за минувшие сутки составили свыше 315 военных и наемников. Кроме того, ВСУ лишились двух боевых бронированных машин, трех автомобилей, гаубиц Д-20 и «Мста-Б» и боевой машины РСЗО «Град».
Ракетные войска, артиллерия, а также авиация «Южной» группировки войск оказывают поддержку наступательных действий в районе Артемовска, сообщил Конашенков. «В интересах действий войск в данном районе авиацией совершено шесть самолетовылетов, а ракетными войсками и артиллерией выполнено 57 огневых задач», – сказал он, отметив, что оперативно-тактическая авиация, артиллерия и ракетные войска поразили подразделения ВСУ в районах Красного, Калиновки и Богдановки в ДНР.
В районе города Славянск Донецкой народной республики уничтожен склад горюче-смазочных материалов 81-й аэромобильной бригады ВСУ, отметил Конашенков.
На Южнодонецком и Запорожском направлениях ударами авиации и огнем артиллерии группировки войск «Восток» нанесено поражение подразделениям противника в районах населенных пунктов Новомихайловка и Угледар Донецкой народной республики», – сказал Конашенков.
Также, по его данным, за сутки на данных направлениях уничтожено до 30 украинских военнослужащих, пикап, а также гаубицы «Мста-Б» и Д-30.
«Средствами противовоздушной обороны за сутки перехвачено пять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS. Кроме того, уничтожены три украинских беспилотных летательных аппарата в районах населенных пунктов Опытное Донецкой народной республики, Рубежное и Червонопоповка Луганской народной республики», – сказал он.
По словам Конашенкова, на Купянском направлении ударами авиации и огнем артиллерии «Западной» группировки войск нанесено поражение подразделениям ВСУ. Потери противника на этом направлении за сутки составили «до 40 украинских военнослужащих, бронетранспортер и два автомобиля».
На Херсонском направлении российские войска уничтожили до 15 украинских военных, два автомобиля три самоходные артиллерийские установки (САУ) «Гвоздика» ВСУ.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 407 самолетов, 228 вертолетов, 3756 беспилотных летательных аппаратов, 415 зенитных ракетных комплексов, 8677 танков и других боевых бронированных машин, 1085 боевых машин реактивных систем залпового огня, 4593 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 9513 единиц специальной военной автомобильной техники, заключили в Минобороны.
Накануне Конашенков сообщал, что на Донецком направлении ВС России уничтожили более 300 украинских военных за сутки, также авиация «Южной» группировки войск для поддержки российских штурмовых отрядов в Артемовске провела 14 самолетовылетов.
Азербайджанские спортсмены не могут покинуть Армению после сожжения флага
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Азербайджанские спортсмены, отказавшиеся от участия в чемпионате Европы по тяжелой атлетике в Ереванe после сожжения флага их страны, не могут покинуть Армению и «заперты в отеле», заявил министр молодежи и спорта Азербайджана Фарид Гаибов. Об этом передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
«Армения должна обеспечить безопасное возвращение наших спортсменов, но теперь они заперты в отеле», – сказал он.
Армянская сторона объясняет положение вопросом обеспечения безопасности азербайджанских спортсменов, которые намеревались ночью вылететь в Турцию и затем на Родину, но не смогли сделать это.
Тем временем премьер-министр Армении Никол Пашинян поручил Общественному телевидению этой страны уволить руководителя стилистической студии Арама Николяна, который сжег флаг Азербайджана на церемонии открытия турнира.
Ранее власти Азербайджана приняли решение отозвать своих тяжелоатлетов из Армении, где накануне вечером на открытии чемпионата Европы был сожжен азербайджанский флаг.
В заявлении Минспорта и НОК Азербайджана случившееся названо «варварским актом».
Баку обвинил Ереван в неспособности проводить международные турниры.
В Азербайджане призвали Европейскую федерацию тяжелой атлетики «ввести санкции против Армении».
Американский посол в Судане спрятался в укрытии
Посол США в Судане Годфри сообщил, что находится в укрытии
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Американский посол в Судане Джон Годфри сообщил, что на фоне вооруженных столкновений в Хартуме он вместе с другими сотрудниками диппредставительства проследовал в укрытие.
Годфри написал в Twitter (соцсеть заблокирована в РФ), что вместе с командой посольства находится в укрытии, «как это делают суданцы в Хартуме и других местах».
Дипломат предостерег, что эскалация напряженности «до прямых боевых действий» крайне опасна. Он также призвал высших военных руководителей прекратить боевые действия, передает РИА «Новости».
В российском посольстве ранее сообщили, что обстановка в Судане неспокойная. Там заверили, что российские дипломаты находятся в безопасности. Россиян, находящихся в Судане, призвали оставаться дома и сохранять спокойствие.
Ранее в субботу силы быстрого реагирования (СБР) Судана заявили о взятии под контроль Дворца Республики (президентского дворца) и аэропорта Хартума, однако позднее армия Судана опровергла эти сообщения.
Захарова с иронией отреагировала на запрет импорта украинского зерна Польшей
Официальный представитель МИД России Мария Захарова с иронией прокомментировала запрет Польши на импорт зерна с Украины.
Мария Захарова коротко прокомментировало решение Польши приостановить импорт зерна из Украины.
«Так сказать, иуды к Пасхе подавились зерном», – написала в Telegram-канале официальный представитель МИД России.
Ранее кабинет министров Польши уполномочил глав профильных ведомств для «защиты польских фермеров и потребителей» временно запретить импорт украинского зерна.
Работающие в Большом Московском цирке украинцы рассказали о жизни в России
Украинцы, работающие в Большом Московском цирке, призвали помирить Россию и Украину, и рассказали о большой многонациональной семье на арене и за кулисами. Проект «Другая Украина» рассказывает об украинцах, переехавших в Россию, на этот раз его участниками стали артисты цирка.
Новыми героями проекта «Другая Украина» стали артисты цирка, работающие в Москве. Например, гимнастка Мария переехала из Одессы в Россию в 2018 году. По ее словам, в России люди добрее и работа намного перспективнее. Девушка говорит, что не хочет, чтобы людей разделяли по национальности, она мечтает, чтобы оба народа – и русские, и украинцы – были едины.
«Мы один народ, единый народ. Нельзя, чтобы Украина и Россия жили врозь, надо мириться и объединяться», – считает девушка.
Дрессировщик Владислав Гончаров рассказал, что ему стало некомфортно на Украине еще в 2004 году, во время первых проявлений радикального украинского национализма, а после майдана в 2014 он вместе со своими львами уехал в Россию.
«Я уехал из этой заболевшей страны, которая была поражена каким-то непонятным вирусом... Я считаю, что в цирке не может быть разделения по национальностям, цирк – это одна большая семья», – рассказал Гончаров.
Директор цирка Эдгард Запашный подтвердил, что еще восемь лет назад при посещении Донбасса он встречал украинцев, настроенных крайне негативно к Украине, которые прятались от обстрелов в подвалах своих домов. По его словам, они не приняли итоги майданной революции и были против уничтожения Донбасса. В российских цирках же нет места нацизму и фашизму: « Все, что касается фашизма и нацизма, должно быть уничтожено».
Проект «Другая Украина» – веб-сериал, который рассказывает о том, как чувствуют себя украинцы в России.
Эксперт рассказал, как боевики ВСУ извратили смысл пасхальных яиц
Религиовед объяснил, почему бойцы ВСУ расписывают перед Пасхой гранаты вместо яиц
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Культ раскрашивания яиц или писанок на Украине давно оторвался от первоосновы – расписывали что угодно и чем угодно уже давно, в том числе национальными цветами, языческими символами и тризубами, сказал газете ВЗГЛЯД религиовед Владислав Петрушко. В субботу появились сообщения о том, что бойцы ВСУ на фронте расписывают перед Пасхой гранаты вместо яиц.
«На Украине ненависть к России и всему русскому переполняет уже настолько, что доходит до таких диких и извращенных форм, как расписывание гранат перед Пасхой. В этом нет ничего удивительного», – считает профессор Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета Владислав Петрушко.
Хуже всего то, добавляет эксперт, что сейчас практически пытаются расправиться с канонической церковью, чье место займет квазицерковная структура, так называемая Православная церковь Украины (ПЦУ) – она прежде всего носительница националистической идеологии, а не христианской религиозной идеи. «Все это еще более будет способствовать тому, что будут проявляться подобные вещи», – пояснил Петрушко.
По его словам, культ раскрашивания яиц или «писанок», как их называют на Украине, «давно оторвался от первоосновы». «Расписывали что угодно и чем угодно уже давно: национальными цветами, языческими символами, тризубами. Украинская писанка уже давно оторвана от своей христианской сущностной основы, поэтому расписывание гранат вполне укладывается в такое отношение к пасхальной символике», – отметил религиовед.
Собеседник добавил, что религиозность на Украине всегда носила «очень бытовой характер». «Это прежде всего выполнение обрядовых предписаний. И я бы не сказал, что это какая-то глубокая осознанная религиозность. На Украине в порядке вещей пойти вытоптать грядки у соседа, потому что он сажал их в воскресенье, когда нельзя работать. Или замазать соседке белье грязью, потому что нельзя стирать в праздник – это очень извращенная религиозность. И расписывание гранат перед Пасхой вполне вписывается в такое понимание религиозности», – подытожил профессор.
О том, что вместо яиц бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) на фронте перед Пасхой расписывают гранаты, сообщила пресс-служба оперативного командования «Север». По информации издания «Страна», в оформлении пасхальных гранат превалируют национальные желто-синие цвета.
Несколько лет назад боевики украинского «Правого сектора*» тоже заменяли пасхальные яйца разрисованными гранатами. Тогдашний лидер этой экстремистской организации Дмитрий Ярош выражал надежду на то, что воскресший Иисус дарует Украине мирное небо и «придаст сил и вдохновения для Победы в Священной войне с российско-террористическими бандами».
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Армия Судана отказалась идти на переговоры с СБР
Al-Arabiya: Армия Судана отвергла переговоры с СБР до прекращения огня
Командование суданской армии отказалась вести какие-либо переговоры или договоренности с силами быстрого реагирования до прекращения созданных и творимых ими «беззаконий», сообщает телеканал Al-Arabiya.
Телеканал со ссылкой на генштаб армии заявил, что никаких договоренностей с силами быстрого реагирования не будет, они должны прекратить беззакония, передает РИА «Новости».
В настоящий момент бои между военными силами СБР перекинулись и на несколько суданских регионов.
Ранее сообщалось, что в результате столкновений в аэропорту суданской столицы Хартума и в городе Эль-Обейд погибли три человека, пострадали девять жителей страны.
В МИД России призвали стороны конфликта в Судане к прекращению огня.
До этого в субботу силы быстрого реагирования (СБР) Судана заявили о взятии под контроль Дворца Республики (президентского дворца) и аэропорта Хартума, однако позднее армия Судана опровергла эти сообщения.
Армия Судана сообщила, что ее истребители наносят удары по лагерям Тайба и Соба, которые принадлежат СБР. Между тем, американский посол в Судане Джон Годфри сообщил, что спрятался в укрытии.
Российские дипломаты сообщили, что находятся в безопасности.
Напомним, в субботу Силы быстрого реагирования Судана сообщили, что были застигнуты врасплох крупной группировкой вооруженных сил, вошедшей в штаб сил в военном лагере Соба в Хартуме.
Власти Украины объявили о разработке с США аналога «плана Маршалла»
Премьер Украины Шмыгаль заявил о намерении разработать с США аналога «плана Маршалла»
Украина и США разрабатывают аналог «плана Маршалла» для восстановления страны, стартом послужат американские инвестиции, сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
Шмыгаль заявил, что в результате встреч с представителями правительства США и бизнеса, поговорили об инвестициях и страховании военных рисков, об аналоге «плана Маршала» для Украины, о трансформации экономики, передает РИА «Новости».
Премьер подчеркнул отдельно, что обсудил с главой Пентагона Ллойдом Остином увеличения военной помощи для контрнаступления украинской армии, и отметил срочность получения ракет большей дальности.
Ранее США обещали направить Украине в сентябре почти 5 млрд долларов.
Напомним, заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд заявила, что Соединенные Штаты рассматривают возможность направления на восстановление Украины замороженных активов Центрального банка России на счетах в иностранных банках.
Замглавы Госдепартамента США напомнила, что Всемирный банк оценил восстановление Украины как минимум в 411 млрд долларов.
Украина упрекнула Польшу в нарушении договоренностей по продовольствию
Министерство аграрной политики Украины осудило решение Варшавы ограничить ввоз сельскохозяйственных товаров в Польшу
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Решение Польши ограничить ввоз сельскохозяйственных товаров с Украины, в том числе с целью транзита в другие страны, нарушает договоренности Киева и Варшавы, заявило министерство аграрной политики и продовольствия Украины.
Министерство выразило сожаление в связи с решением Польши, которое «противоречит договоренностям» двух стран. В Киеве заявили, что «всегда с пониманием относились» к трудностям, с которыми сталкиваются польские фермеры, передает ТАСС.
Как напомнила Украина, с Польшей был достигнут ряд договоренностей, включая соглашение о том, что пшеница, кукуруза, семена подсолнечника и рапса до июля пойдут через Польшу только транзитом. Киев подчеркнул, что «односторонние кардинальные действия не ускорят положительного решения ситуации», и призвал избегать каких-либо «недоразумений».
Украина предложила согласовать новый меморандум о взаимопонимании, учитывающий интересы Украины и Польши в духе «конструктивного сотрудничества», чтобы «урегулировать вопрос транзита сельскохозяйственной продукции по территории Польши».
Неделю назад было объявлено, что Украина перестает экспортировать в Польшу кукурузу, пшеницу, подсолнечник и рапс. Украина согласилась прекратить импорт зерна в Польшу, оставив лишь транзит. В субботу Польша решила запретить ввоз в страну украинского зерна, в том числе для транзита.
Азербайджанские тяжелоатлеты смогли покинуть Армению через Грузию
Снявшиеся с чемпионата Европы азербайджанские тяжелоатлеты уехали из Армении через Грузию
Сборная Азербайджана, снявшаяся с чемпионата Европы по тяжелой атлетике в Армении после сожжения азербайджанского флага, смогла покинуть территорию Армении и направляется на Родину через Грузию, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
Заместитель министра спорта Армении Карен Гилоян заявил, что безопасность спортсменов обеспечивали «на должном уровне», и те уже покинули территорию Армении.
По данным азербайджанских СМИ, сборная отправилась на автобусе в Грузию, откуда затем вернется в Азербайджан.
Ранее сообщалось, что азербайджанские спортсмены, отказавшиеся от участия в чемпионате Европы по тяжелой атлетике в Ереван после сожжения флага их страны, не могут покинуть Армению, и оказались «заперты в отеле». Армянская сторона объясняла положение вопросом обеспечения безопасности азербайджанских спортсменов, которые намеревались ночью вылететь в Турцию и затем на Родину, но не смогли сделать это.
Ранее власти Азербайджана приняли решение отозвать своих тяжелоатлетов из Армении, где накануне вечером на открытии чемпионата Европы был сожжен азербайджанский флаг. В заявлении Минспорта и НОК Азербайджана случившееся названо «варварским актом».
Премьер Молдавии оскорбительно отозвался о согражданах
Премьер Молдавии Речан назвал жителей республики «нацией с ограниченными возможностями»
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Премьер-министр Молдавии Дорин Речан в ходе круглого стола оскорбительно отозвался о жителях страны, раскритиковав их за «национальную проблему уверенности в себе».
Речан в ходе публичного выступления затронул темы евроинтеграции и ситуации на Украине, выразив удивление, что у рядовых граждан в селах и районах, где он побывал с визитом, зачастую складывается иное, чем у властей, мнение о внешнеполитическом векторе, передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал «Первый в Молдове».
Так, рассказывая о поездке в Тараклию (город и район на юге Молдавии, где компактно проживают этнические болгары) и своем разговоре с кем-то из местных по поводу событий на Украине, премьер Молдавии заявил, что в стране есть «очень большая проблема». «Это национальная проблема уверенности в себе», – сказал он.
«Мы, как малая нация, всегда вели себя как нация, извините, с ограниченными возможностями», – заявил Речан. По его словам, это повлияло на всю республику и то, что жители думают о собственной стране, на то, как они себя позиционируют.
Речан выступил за то, чтобы власти работали с населением, доносили до него «преимущества» европейской интеграции.
По его словам, политический класс Молдавии должен «просвещать и преодолевать страхи», а также «обучать, объяснять, поощрять, брать ответственность».
Молдавский президент Майя Санду ранее сообщала, что страна станет частью ЕС до конца этого десятилетия.