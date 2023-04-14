Посольство Финляндии получило конверты с неизвестным веществом

Захарова: МИД получил обращение посольства Финляндии о конвертах с неизвестным веществом

Посольство Финляндии в Москве обратилось в МИД России после получения миссией трех конвертов с неизвестным веществом, они переданы правоохранительным органам РФ, заявила официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

В ответе Захаровой на вопрос СМИ, опубликованном на сайте МИД РФ, говорится, что «можем подтвердить такое обращение посольства Финляндии в МИД России, в котором сообщается о том, что 13 апреля в почтовый ящик дипмиссии было доставлено три идентичных конверта, адресованных военному атташе и его помощникам», передает РИА «Новости».

По ее словам, при открытии первого конверта в нем был обнаружен белый порошок, после чего два остальных письма были оставлены запечатанными. Захарова уточнила, что все три конверта были переданы диппредставительством российским правоохранительным органам, а посольству Финляндии по итогам будет предоставлена информация о результатах изучения случившегося.

Ранее сообщалось, что в посольстве России в Румынии изъяли подозрительный конверт, его отправили на проверку и экспертизу.