Пескова спросили о якобы состоявшейся встрече Путина с Шойгу и Пригожиным

Эксперт: Космос вновь становится важной составляющей технологического суверенитета России

Эксперт Корякин: Россия была, есть и будет великой космической державой

«Заявленная в 1940-х годах амбиция расщепить атом и попасть в космос привела к тому, что у страны появились ракеты и свой ядерный щит. Главное для нас – понять, на что мы делаем ставку сейчас – на освоение Марса или Луны?» – сказал газете ВЗГЛЯД политконсультант Станислав Корякин. В среду о достижениях и планах российской космической отрасли говорил президент Владимир Путин на торжественном вечере в честь Дня космонавтики.

«После некоторого затишья космос вновь становится важной составляющей технологического суверенитета России. Если первые ракеты создавались в основном в логике сдерживания вероятного противника, то со временем космические технологии двинулись в сторону народного хозяйства – метеорологии, связи, гражданских спутников. Сейчас возвращается связка между космосом, обороноспособностью страны, подготовкой кадров и мечтой о дальнейшем покорении космоса», – считает член Комитета по политическим технологиям РАСО Станислав Корякин.

Собеседник напомнил, что освоение космоса было большой мечтой советского общества. «Она воплощалась в конкретных победах – первом искусственном спутнике Земли, первом человеке в космосе, первом луноходе. Космос как мечта был большим драйвером развития технологий и социального нарратива. Вспомните труды писателей Кира Булычева, братьев Стругацких, которые использовали космос как площадку для постановки большой оперы будущего», – добавил эксперт.

Помимо технологического задела, космос должен содержать культурную составляющую. «Люди должны мечтать. Когда есть мечта, то появляется творчество. Если оно подкреплено технологическим заделом, тогда будут победы. Об этом говорил президент на встрече с главой Роскосмоса Юрием Борисовым и на открытии торжественного вечера в честь Дня космонавтики. Россия была, есть и будет великой космической державой», – подчеркнул Корякин.

По его мнению, в выделении средств на освоение космоса Россия должна стремиться к стратегическому паритету с другими ведущими странами. «Здесь первична идея и амбициозная цель. Если мы планируем развивать лунную базу, создавать лаборатории, а не обозначать свое номинальное присутствие, то средств нужно выделять как можно больше», – уверен собеседник.

Эксперт приветствовал призыв президента увеличить производство спутников, развивать российские космические обсерватории, возобновить лунную программу и миссии на другие планеты Солнечной системы.

«Амбициозные планы – это очень хорошо. Без амбиций не происходит движения. Заявленная в 1940-х годах амбиция расщепить атом и попасть в космос привела к тому, что у страны появились ракеты и свой ядерный щит. Главное для нас – понять, на что мы делаем ставку сейчас – на освоение Марса или Луны? Будет ли вовлечен частный бизнес и крупные технологические компании в развитие космоса, как это происходит за рубежом?» – задается вопросами эксперт.

«Предприниматели – не самый худший партнер для освоения космоса, если посмотреть на опыт Илона Маска или Ричарда Брэнсона. Задача Роскосмоса – не просто предлагать технологические решения, но и расширять круг тех, кто готов к освоению космоса, чтобы это было делом каждого», – предложил Корякин.

В среду президент России Владимир Путин в ходе своей речи на торжественном вечере в Кремле по случаю Дня космонавтики заявил, что отечественная орбитальная станция, проект которой разрабатывается специалистами, станет форпостом страны в космосе. «Безусловно, нам надо создавать суверенные космические системы и компонентную базу нового поколения, осуществлять проектирование российской орбитальной станции, которая призвана стать форпостом нашей страны, служить изучению и освоению космоса, прежде всего дальнего», – указал глава государства.

По его словам, освоение космоса – это развитие науки, экономики, надежный уровень безопасности страны. «Россия обязательно будет осваивать космос. Мы обязательно будем работать в этом направлении», – сказал он в Кремле. Глава государства напомнил, что впервые в новейшей истории было проведено 100 безаварийных космических пусков подряд, и «это очень хороший показатель того, что отрасль встает уверенно на ноги».

«Покорители космоса сегодня являются для нас примером в решении задач укрепления технологического суверенитета. Нам нужно обязательно продолжать их славные дела и традиции, добиваться таких же ярких, исторических успехов, которыми мы все могли бы гордиться», – сказал президент.