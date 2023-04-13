В Кремле выразили уверенность в положительном для России исходе СВО

Песков: Вовлеченность НАТО в конфликт на Украине не повлияет на успешный исход СВО для России

Рост вовлеченности НАТО в конфликт на Украине не повлияет на положительный исход спецоперации для России, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в ходе общения со слушателями «Мастерской новых медиа».

Он отметил, что вовлеченность НАТО в конфликт приводит к затягиванию по времени, но не может изменить суть происходящего», – приводятся слова представителя Кремля в Telegram-канале «Мастерской новых медиа».

«Без победы нам не жить, поэтому победа будет обязательно», – добавил Песков.

Пресс-секретарь президента напомнил, что осенью ездил в Луганск. По его наблюдениям, за прошедшие шесть месяцев более отчетливыми стали контуры глобальной войны, которая стала более жесткой и беспощадной.

Кроме того, за последнее время «вскрылся гнойный нарыв геополитики». Происходящее сегодня носит для России экзистенциальный характер. «Для нас это вопрос жизни и смерти. И у нас есть только один вариант – чтобы все пошло по-нашему», – указал Песков.

Он также отметил, что сейчас развернулась тотальная информационная война. Россия и коллективный Запад, по его словам, сейчас работают в режиме военного времени.

Песков указал что НАТО запускает кампанию по дезинформации и купирует информационные потоки из-за рубежа. В связи с этим возросла роль тех, кто в России курирует информационную работу.

Ранее Песков заявил, что спецоперация на Украине – единственное средство достижения целей России.