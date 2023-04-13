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Китайские СМИ заявили о необратимости краха США
Global Times: У Соединенных Штатов не получится избежать неминуемого краха
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Действия Соединенных Штатов в порыве сохранить гегемонию обречены на провал, сообщает Global Times.
Издание утверждает, что увеличивается количество голосов, призывающих к новому миропорядку, даже началась дедолларизация, передает RT.
В материале подчеркивается, что на сегодня страны уделяют внимание региональному многостороннему сотрудничеству.
Кроме того, растет значение БРИКС и Шанхайской организации сотрудничества, а влияние G7, напротив, снижается.
Ранее министр иностранных дел Сергей Лавров заявлял, что США должны вернуться к цивилизованным принципам межгосударственных отношений, в том числе закрепленных в Уставе ООН, чтобы возобновить диалог с Россией.
NYT: Разведка США готовилась к удару ВСУ по Кремлю
NYT: Разведка США делала прогнозы на случай украинского удара по Кремлю
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Американская военная разведка рассматривала сценарий удара вооруженных сил Украины по Кремлю, сообщают американские СМИ со ссылкой на документы разведывательного управления Пентагона, которые из-за утечки в интернет стали достоянием общественности.
Помимо сценария с ударом по Кремлю, американская разведка рассматривала и другие варианты непредвиденного развития событий, в том числе гибель президента Украины Владимира Зеленского, передает РИА «Новости» сообщение американской газеты The New York Times.
NYT отмечает, что подобное планирование является обычной практикой для разведывательных ведомств.
При этом разведка выделила несколько вариантов последствий: от эскалации до начала мирных переговоров. В разведке не привели оценок, какой из вариантов им казался наиболее вероятным.
Последствия гипотетического удара по Кремлю, по оценке американской разведки, остаются в значительной степени непредсказуемыми. Именно поэтому США отказываются поставлять Украине оружие, которое могло бы использоваться для такой атаки, считает NYT.
Предположительно документ был подготовлен в конце февраля 2023 года. Представители Пентагона не подтвердили, но и не опровергли его подлинность.
Телеканал NBC ранее в среду сообщил, что, согласно утечке из Пентагона, президент Украины Владимир Зеленский в конце февраля предлагал с помощью беспилотников нанести удары по местам дислокации российских сил в Ростовской области.
В США объяснили, почему Киев отсрочил контрнаступление ВСУ
Washington Post: Намеченное на весну наступление Киева отложено из-за погоды и нехватки боеприпасов
Контрнаступление вооруженных сил Украины, намеченное на весну, решено отложить из-за погодных условий, а также нехватки боеприпасов и медленных поставок оборудования, сообщают американские СМИ.
Как напоминает Washington Post, весеннее наступление ВСУ позиционировалось как «решающая возможность для Украины вернуть себе территорию», однако операцию пришлось отложить, передает РИА «Новости».
Неблагоприятные погодные условия, медленные поставки оборудования и дефицит боеприпасов, как пишет WP, усилили опасения создания «тупиковой ситуации».
Кроме того, ситуацию осложнила утечка в Сеть секретных данных Пентагона, в которых среди прочего есть сведения о состоянии украинских войск и их возможностях.
По мнению издания, все это заставило украинских командующих изменить свои планы.
Ранее глава украинского правительства Денис Шмыгаль заявил, что ожидаемое украинское контрнаступление может начаться летом. Он заверил, что Украина не испытывает давления со стороны союзников в этом вопросе.
При этом американские власти в начале апреля заявляли, что ожидают контрнаступления ВСУ в ближайшие недели.
Херш: США готовят черновик соглашения на случай окончания конфликта на Украине
Журналист Херш: В США начали готовить черновик соглашения для окончания конфликта на Украине
Американское военное руководство приступило к подготовке черновика соглашения об окончании украинского конфликта, который будет предложен России «в случае ее поражения», сообщил американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш.
Херш сообщил на платформе Substack, что Объединенный комитет начальников штабов поставил соответствующую задачу еще два месяца назад, передает РИА «Новости».
На днях Херш также сообщил, что план о подрыве «Северных потоков» создали на Рождество 2021 года, его разработали, чтобы пригрозить Москве и не допустить начала спецоперации.
Экс-агент ФБР выдал возможную причину утечки документов США
Экс-агент ФБР Роули: США могли организовать утечку документов для запугивания России
Американская администрация могла согласовать часть или все недавние утечки секретных документов для дезинформации России, выразил мнение экс-агент ФБР Колин Роули.
По его словам, это может сделать один человек, а также это могло пройти после одобрения на высоком уровне, возможно президентом, передает РИА «Новости».
Роули добавил, что утечка организована с применением дезинформации, чтобы направить Россию по ложному следу.
Телеканал NBC ранее сообщил, что, согласно утечке из Пентагона, президент Украины Владимир Зеленский в конце февраля предлагал с помощью беспилотников нанести удары по местам дислокации российских сил в Ростовской области.
В России вскрыли планы США разработать универсальное генно-инженерное биооружие
Доклад: США разрабатывают универсальное генно-инженерное биооружие, способное поражать людей, животных и сельхозкультуры
Американские власти намереваются разработать универсальное генно-инженерное оружие, способное поражать людей, животных и сельскохозяйственные культуры, говорится в докладе российской парламентской комиссии по расследованию деятельности биолабораторий США на Украине.
Применение такого вида оружия предполагает нанесение противнику масштабного и непоправимого экономического ущерба, передает РИА «Новости» содержание доклада.
Применения такого оружия может привести к «чрезвычайным по своим последствиям эпидемиям», которые могут быть сопоставимы с «ядерной зимой», предостерегают авторы доклада.
В документе также сказано, что обладание США таким высокоэффективным биологическим оружием, по мнению американских военнослужащих, формирует реальные предпосылки для изменения характера современных вооруженных конфликтов.
Ранее начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов сообщил, что Минобороны России исследует 240 патогенов опасных болезней, которые обнаружили в четырех лабораториях Украины.
МИД: Россия не потерпит вмешательства США по ситуации с Гершковичем
В МИД заявили, что Россия не потерпит вмешательства США по ситуации с Гершковичем
Попытки США оказывать давление на российские органы власти и суд в ситуации с американским журналистом газеты «Уолл-стрит джорнэл» Эваном Гершковичем бессмысленны, говорится в распространенном комментарии официального представителя МИД России Марии Захаровой.
В комментарии на сайте МИД говорится, что Вашингтону пора усвоить, что «мы не потерпим вмешательства в наши внутренние дела и будем действовать исключительно в соответствии с нашими национальными интересами».
Также она добавила, что призывы госсекретаря Энтони Блинкена и других официальных лиц США к своим согражданам «немедленно покинуть Россию» на фоне ситуации с арестом Гершковича являются лицемерными и двусмысленными.
Напомним, госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что задержанный по делу о шпионаже Гершкович является «незаконно удерживаемым» лицом.
Такой статус подразумевает, что дело Гершковича переходит в ведение спецпосланника президента США по делам заложников.
NYT: Польша выпрашивает у Южной Кореи снаряды для ВСУ
NYT: Премьер Польши Моравецкий призвал Байдена ускорить процесс соглашения о поставке снарядов для ВСУ Южной Кореей
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Только прямое вмешательство американского президента Джо Байдена поможет ускорить процесс соглашения с Южной Кореей о предоставлении Киеву артиллерийских снарядов для борьбы с Россией, заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.
Отмечается, что в последнее время до общественности были донесены разведданные, из которых следует, что Польша могла сыграть существенную роль в поставке артиллерийских снарядов из Южной Кореи Киеву. При этом южнокорейские официальные лица до сих пор неохотно предоставляют боеприпасы из опасений, что это нарушает правила суверенитета их страны, передает The New York Times.
В частности, Моравецкий, будучи в Вашингтоне на встрече с официальными лицами США и Международным валютным фондом, заявил, что использование южнокорейских артиллерийских запасов может определить ход спецоперации.
Так, по мнению польского премьера, российские военные располагают большим количеством артиллерийских снарядов и ежемесячно производят гораздо больше выстрелов на поле боя, чем украинская армия. В этой связи Моравецкий призвал оказать на Южную Корею влияние, так как она располагает «огромными запасами артиллерийских снарядов и могла бы помочь».
В заключение издание отмечает, что такое соглашение будет возможно только при прямом участии Байдена, который, по задумке польского премьера, пообещает Южной Корее «поддержку перед лицом любого агрессивного ответа со стороны Китая или России».
Ранее главе Пентагона Ллойду Остину пришлось объясняться с Южной Кореей из-за сообщений о прослушке.
Напомним, в результате утечки документов Пентагона стало известно о прослушке США чиновников Южной Кореи – среди материалов есть «отчет о разведке сигналов», где описывается беспокойство южнокорейских чиновников по поводу действий Вашингтона в отношении военной помощи Украине.
Глава ЦРУ заявил, что Россия «удвоила усилия» в конфликте на Украине
CNN: Глава ЦРУ Бернс заявил, что Россия удвоила усилия в конфликте на Украине
Президент Владимир Путин «вместо того, чтобы отступить», удвоил усилия в конфликте на Украине, заявил глава Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Уильям Бернс.
Бернс считает, что Россия «не готова вести серьезные переговоры» по Украине, сообщает RT со ссылкой на CNN.
Кроме того, глава ЦРУ отметил важность ожидаемого наступления украинских вооруженных сил. По его словам, «на карту поставлено очень многое».
В Кремле ранее неоднократно подчеркивали, что Запад, в том числе и США, настроены не допустить выхода Украины на мирные переговоры.
Кроме того, источник в Москве заявлял, что так называемое летнее контрнаступление ВСУ не имеет ни одного шанса на успех.
Песков: У России есть данные об участии граждан стран НАТО в боях на Украине
Россия знала и без утечек документов Пентагона об участии военные стран НАТО в боевых действиях на Украине, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Он подчеркнул, что в Кремле, как и везде, не знают о степени достоверности этих документов, передает ТАСС.
Но даже если от них абстрагироваться, Москве было давно известно о том, что многие инструкторы стран НАТО, в том числе Британии, и бойцы принимают участие в боевых действиях на Украине.
Ранее британские СМИ сообщили, что в секретных документах американской разведки, попавших в Сеть, есть данные о силах специального назначения Великобритании, Латвии, Нидерландов, США и Франции, действующих на Украине.
В Киеве призвали сделать Черное море «внутренними водами НАТО»
Глава МИД Украины Кулеба призвал превратить Черное море в «демилитаризированные внутренние воды НАТО»
Черное море необходимо демилитаризовать и превратить в «море НАТО», заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
По его словам, необходимо последовать по тому же пути, что и с Балтийским морем, – сделать Черное море зоной НАТО, чтобы «мирные, законопослушные страны могли использовать его для торговли и путешествий», передает РИА «Новости».
Кулеба выразил сожаление в связи с тем, что у Запада нет определенной стратегии по Черному морю, и добавил, что у России она была всегда.
В заключение, министр снова заявил о намерении Киева установить свой контроль над вернувшимися в состав России регионами.
Ранее замглавы МИД России Александр Грушко заявил, что после превращения зоны Балтийского моря в область военного соперничества становится все яснее, что возрастают риски столкновения сил России и НАТО.
ФСБ сообщила об использовании Западом против России новых видов кибероружия
ФСБ: Запад при помощи Украины использует против России новые виды кибероружия
США и страны НАТО используют инфраструктуру Украины для массированных хакерских атак на Россию, сообщил Центр общественных связей ФСБ.
По данным ведомства, украинская сетевая инфраструктура используется подразделениями наступательных киберопераций западных стран, позволяя им скрыто применять новые виды кибероружия, передает РИА «Новости».
При этом США пытаются скрыть причастность к кибератакам на Россию. Сэтой целью Штаты стремится представить «автором» кибератак исключительно Украину, в частности хакерскую группировку IT Army of Ukraine, которая совершила тысячи атак на российские информационные ресурсы.
При этом Пентагон напрямую участвует в кибератаках на Россию совместно с международными (Anonymous, Silence) и национальными (Ghost Clan – США, GNG – Грузия, RedHack – Турция, Squad 303 – Польша и другие) хакерскими группировками.
ФСБ отмечает, что у нее есть возможности установить и привлечь к ответственности конкретные организации и заказчиков хакерских атак.
По данным ведомства, с начала 2022 года было зафиксировано более 5 тыс. хакерских атак на критическую инфраструктуру России. Своевременные меры помогли предотвратить негативные последствия от подобных атак.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как о каких киберугрозах со стороны Украины идет речь и чем Россия ответит на очередной вызов Запада?
Украинско-американская группа разработала новый план по усилению антироссийских санкций
Международная группа Андрея Ермака и Майкла Макфола разработала новый план по усилению антироссийских санкций
Международная экспертная группа во главе с руководителем офиса Владимира Зеленского Андреем Ермаком и американским экс-послом в России Майклом Макфолом разработали новый план по усилению санкционного давления на Россию, сообщил советник руководителя офиса Владислав Власюк.
Новый план будет представлен на следующей неделе под названием «План действий 2.0». Авторы надеются, что второй документ санкционных ограничений станет настоящей дорожной картой для введения дальнейших санкций, передает РИА «Новости».
Власюк также подчеркнул, что в приоритете находятся расширение санкционного давления на российские банки и Росатом, усиление санкций против СМИ и представителей шоу-бизнеса, а также дальнейшие ограничения для военно-промышленного комплекса и имеющих прямое отношение к производству вооружения высокотехнологичных отраслей России.
Ранее газета ВЗГЛЯД писала, что устойчивость экономики России поразила Запад – МВФ уже второй раз улучшает прогноз по российской экономике на 2023 год, а в апреле фонд даже прибавил темпы роста ВВП России.
Кремль потребовал от США выполнять обязательства по выдаче виз участникам СБ ООН
Песков о невыдаче виз Лаврову для СБ ООН: США должны выполнять обязательства
Американская сторона должна выполнять обязательства страны, принимающей штаб-квартиру ООН, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, комментируя данные о том, что главе МИД Сергею Лаврову до сих пор не выдали визу для участия в заседаниях СБ ООН.
Песков, отвечая на вопрос, как Кремль может отреагировать на невыдачу виз, ответил: «Негативно».
Представитель Кремля напомнил, что у американской стороны есть обязательства в качестве страны, которая принимает штаб-квартиру Организации Объединенных Наций. «И Америка должна выполнять эти обязательства», – приводит его слова РИА «Новости».
Ранее замглавы МИД Сергей Рябков сообщил, что министру иностранных дел Сергею Лаврову и российской делегации пока не выдали визы для участия в заседаниях Совета Безопасности ООН, которые пройдут в Нью-Йорке в апреле.
В Кремле заявили о намерении привлекать внимание мира к незаконной работе биолабораторий США
Москва будет делать все, чтобы обратить внимание мировой общественности на незаконную работу распространенных по всему миру американских биолабораторий, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
По его словам, Москва намерена сделать все возможное для привлечения внимания мировой общественности к незаконной деятельности Штатов, передает ТАСС.
Представитель Кремля добавил, что доклад парламентской комиссии по расследованию обстоятельств, связанных с созданием американскими специалистами биолабораторий на Украине, доложен главе государства.
Ранее сообщалось, что в биолабораториях Украины обнаружили патогены холеры и сибирской язвы.
Напомним, вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев сообщил, что парламентская комиссия по расследованию работы американских биолабораторий на Украине пришла к однозначному выводу, что биологические программы США предназначены для использования в том числе в военных целях.
Минченко: Бербок едет в Китай, чтобы снизить накал после вояжа Макрона
Политолог Минченко: Бербок едет в Китай, чтобы снизить накал после вояжа Макрона
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Глава МИД ФРГ Анналена Бербок визитом в Пекин попытается уравновесить Макрона, чей запрос на самостоятельность в последнее время серьезно вырос. Но немецкому канцлеру Олафу Шольцу стоит волноваться, когда он «выпускает ее на вольный выпас», еще и на такой сложной площадке как Китай. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал политолог Евгений Минченко, комментируя предстоящий визит Бербок в КНР.
«Визит главы МИД Германии Анналены Бербок в Китай – это попытка уравновесить ситуацию в Европе после заявлений президента Франции Эммануэля Макрона, поскольку тот начал диссидентствовать, заявляя, что европейцы союзники США, но не вассалы», – сказал Евгений Минченко, директор Центра исследований политических элит ИМИ МГИМО, президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг».
«У Бербок четкая глобалистская линия, в фарватере США. Именно поэтому ее выбрали для снижения градуса накала после запроса Франции на самостоятельность. Однако, канцлеру ФРГ Олафу Шольцу, стоит волноваться, если он решил «выпустить на вольный выпас» Бербок, еще и на такой сложно площадке как Китай», – отметил он.
«В числе вопросов, которые Бербок будет обсуждать с китайскими партнерами, безусловно значится украинский конфликт и призыв к Пекину давить на Россию. Вместе с тем, есть еще и достаточно большая повестка экономического взаимодействия Германии и Китая. Кроме того, довольно остро стоит вопрос технологической войны между Пекином и Вашингтоном. Скорее всего Берлину здесь нужно будет занимать какую-то позицию и это то, о чем в первую очередь будут говорить китайцы», – полагает собеседник.
«Примечателен подход Китая к приему подобных визитов. Поднебесная выстраивает отношения в первую очередь с самостоятельными странами, а не с Европейским Союзом. Именно этим была обусловлена разница в приеме Макрона и фон дер Ляйен. Бербок – не первое лицо Германии, так что особо церемониться с ней не станут, но сделают все строго в рамках протокола», – отметил политолог.
«У европейцев сейчас сезон «дипломатического наступления» на Китай. Под предлогом обсуждений экономического взаимодействия, представители Старого Света сводят переговоры в политическое русло. Безусловно, Бербок, в первую очередь должна будет говорить о бизнесе. Немецкие предприниматели крайне заинтересованы в сохранении и расширении связей с Поднебесной», – добавил главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов.
«Вместе с тем, как представитель более выраженной идеологической линии, она публично объявит о том, что убеждала китайских партнеров в необходимости воздействовать на Россию. Я полагаю, что Европа сейчас колеблется по поводу явного желания США добиться конфронтации с Китаем. И с одной стороны, европейцы пытаются это смягчить, с другой –чрезвычайно опасаются раздражать американского партнера», – заключил собеседник.
Ранее стало известно, что Министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок с 13 по 15 апреля будет находиться с первым официальным визитом в КНР. Об этом сообщает издание ТАСС. Представитель внешнеполитического ведомства Поднебесной Ван Вэньбин в ходе брифинга уточнил, что поездка совпадает по срокам с шестым китайско-германским стратегическим диалогом в области дипломатии и безопасности.
Подготовка к визиту в Пекин велась еще с конца февраля, пишет издание Handelsblatt. По информации газеты, главной темой предстоящих переговоров станет стратегия Германии в отношении КНР, которая в настоящий момент разрабатывается в немецком МИД.
Не менее важной задачей Бербок в Пекине станет прояснение позиции ЕС по тайваньскому вопросу, отмечает издание Politico. По словам официального представителя по внешней политике Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Нильса Шмида, цель визита министра в КНР – повторить заявленное изменение политического курса в отношении Китая, а также «сделать разъяснения после неудачной поездки Макрона».
Напомним, Бербок славится своей жесткой антикитайской риторикой. Так, в августе прошлого года глава германского МИД заявила, что в случае военной операции со стороны Пекина в отношении Тайваня, она бы обязательно поддержала Тайбэй. Официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин ответила немецкой коллеге, что подобные слова нарушают принцип «одного Китая» и рискуют подорвать отношения двух стран.
Глава дипведомства ФРГ также раскритиковала план КНР по урегулированию кризиса на Украине. «Тот, кто говорит о мире, не должен иметь в виду подчинение. Тот, кто уравнивает агрессора и жертву, не создает мира, а поощряет насилие», – цитирует Бербок ТАСС. По ее мнению, Пекин мог бы использовать свое влияние на Россию для того, чтобы изменить позицию Москвы в данном вопросе.
Бербок едет в Китай почти сразу после аналогичного визита президента Франции Эммануэля Макрона. Французский лидер провел переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином. Лидер Китая не продемонстрировал каких-либо признаков «изменения своей позиции» по ситуации на Украине, отмечает издание Politico.
После возвращения в Париж, Макрон заявил, что ЕС необходимо избегать втягивания в конфликт между Вашингтоном и Пекином по поводу Тайваня. Его слова вызвали негативную реакцию в США, в частности, сенатор Марко Рубио пригрозил европейцам, сказав, что если ЕС выйдет из тайваньского конфликта, то США покинут украинский.
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