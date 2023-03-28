Лавров назвал условие для возобновления диалога России с США

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28 марта, вторник  |  Последнее обновление — 15:59  |  vz.ru
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Российский дизель продавил санкции Запада до рекорда

Россия нашла других покупателей своего дизеля взамен европейцам Виталий Тимкив/РИА Новости
Евросоюз запретил себе покупать российское дизельное топливо, однако запретить России им торговать европейцам не под силу. Экспорт дизеля из России в марте обещает достичь рекордного уровня, хотя санкции вовсю уже действуют. Как Москве удалось снова не потерять ничего из-за действия санкций? Подробности...
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В «ядерной миссии» с Белоруссией Россия оставила про запас самое главное

Ракеты комплекса «Искандер-М» тоже могут оснащаться ядерными боеголовками mil.ru
Сенсационное заявление Владимира Путина о ядерном сотрудничестве России и Белоруссии многие восприняли как прямое указание разместить российские атомные боеголовки за рубежом. Однако в словах российского лидера есть ряд очень тонких деталей. Некоторые нюансы заставляют предположить, что самый последний шаг на этом пути Россия оставила про запас. Подробности...
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«Снарядный голод» сказался на всем ходе Великой Отечественной

Артиллерия во время Великой Отечественной требовала колоссального расхода снарядов Александр Устинов/РИА Новости
Ровно в этот день, 28 марта 1942 года Наркомат обороны СССР издал приказ, критически важный для победы в войне. Речь шла о том, как преодолеть «снарядный голод» – колоссальный дефицит снарядов для артиллерии. Как и почему он возник, какие жесткие меры пришлось принять и военным, и советской промышленности – и какие долгосрочные последствия имел этот дефицит для войны в целом?  Подробности...
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Советская эскадрилья подмочила репутацию словацкого президента

Вражда с Россией снижает привлекательность Зузаны Чапутовой в глазах ее электората Ukraine Presidency/Global Look Press/Keystone Press Agency
Ярый антироссийский политик, президент Словакии Зузана Чапутова заявила, что ее страна все больше устает помогать Киеву. На прошлой неделе с подачи Чапутовой Украине были переданы словацкие истребители МиГ-29, о чем Братиславу просил лично Зеленский. Однако вместо радости от этого шага Чапутова, похоже, ощутила разочарование. Что ж так? И почему президенту тревожно за судьбу своей партии накануне парламентских выборов? Подробности...
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Как закрыть границу с Украиной для диверсантов

Украинские диверсанты напали с натовским оружием на гражданское население Брянской области кадр из видео
В Сети появляется все больше данных о том, как украинские диверсанты проникли на территорию Брянской области. Уже известно, что для нападения они использовали натовское вооружение. Однако тот факт, что им удалось проникнуть на территорию региона, ставит вопрос: как подобные вылазки можно предотвратить в будущем? Подробности...
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Ядерное оружие в Белоруссии приближает новый мировой порядок

Тимофей Бордачёв
Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай"
Верить в то, что сейчас договоры с США служат гарантией мира, означает просто разменивать свою долгосрочную безопасность на несколько лет сравнительно спокойной жизни. Подробности...

Алгебра и гармония в творчестве Шендеровича

Максим Соколов
Максим Соколов, публицист
Реакция общественности не заставила себя ждать. В. А. Шендеровича стали спрашивать: «Интересно, вы извинились за приветы Украине и украинцам?» В смысле, покуда не извинишься и не покаешься, о чем с тобой вообще говорить. Подробности...
Обсуждение: 6 комментариев

Мирная пыль Мариуполя

Алексей Токарев
Алексей Токарев, доктор политических наук, ведущий научный сотрудник ИМИ МГИМО
Я долго рассказываю местной женщине, каким был и стал Грозный, и объясняю, как для России важно не просто войти сапогом, но и полюбиться сердцем, восстанавливая город и приводя сюда страну не только флагом, но и цифровизацией, госуслугами, уровнем жизни. Подробности...
Обсуждение: 11 комментариев
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С чего начать развал НАТО

Зачем нам ядерное оружие в Белоруссии

Байден опять на дне

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Шойгу наградил девушек-военных за отражение атаки на Севастополь

Глава Минобороны Сергей Шойгу в Национальном центре управления обороной наградил служащих базы Черноморского флота орденами Мужества за отражение атаки беспилотников на Севастополь
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Во Франции усилились протесты против пенсионной реформы

Президент Франции Эммануэль Макрон осудил протесты против повышения пенсионного возраста с 62 до 64 лет без голосования в парламенте. По его словам, «толпа не имеет легитимности» перед «представителями народа» в лице депутатов. При этом на улицах французских городов усиливаются столкновения протестующих с полицией
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Владимир Путин и Си Цзиньпин провели переговоры в Москве

В Большом Кремлевском дворце прошли переговоры президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина. Лидеры общались более трех часов. Сначала беседа проходила в узком составе с участием членов делегаций, а затем переговоры продолжились в расширенном формате
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12:42
собственная новость

В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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Как изменилось ваше отношение к китайским автомобилям за последнее время?
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Вы были в Крыму после его воссоединения с Россией?
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  • Нет, и не планирую там побывать
После падения дрона MQ-9 в Черном море американские беспилотники станут летать в этом районе:
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    Лавров назвал условие для возобновления диалога России с США

    Лавров заявил о необходимости возвращения США к цивилизованному поведению для возобновления диалога с Россией

    28 марта 2023, 15:32

    Текст: Вера Басилая

    США должны вернуться к цивилизованным принципам межгосударственных отношений, в том числе закрепленных в уставе ООН, чтобы возобновить диалог с Россией, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

    Глава МИД России объяснил, что США должны изменить свое поведение и вернуться к цивилизованным принципам ведения межгосударственных отношений, включая закрепленные в договоре о СНВ, чтобы Россия возобновила диалог с Соединенными Штатами, передает ТАСС.

    Лавров отметил, что пока Москва не наблюдает и признаков того, что США готовы задуматься о возвращении к истокам, закрепленным в документах Устава ООН, в том числе уважать суверенное равенство государств.

    По словам министра иностранных дел, в условиях такой политики Вашингтона не видно никаких изменений, которые могли бы произойти, кроме как внутри коллективного Запада и американского политического истеблишмента.

    Ранее Лавров заявил, что когда и если руководство стран Запада «протрезвеет», Россия на своих условиях будет определяться с дальнейшими перспективами взаимодействия с этим государствами.

    Лавров ранее заявлял, что Россия, по мнению Запада, является препятствием на пути их доминирования в мире, поэтому нашей стране навязывают войну.

    В Конгрессе США отреагировали на слова Путина о долларе
    Конгрессвумен Грин указала на угрозу «замены» доллара юанем из-за «прокси-войны» США с Россией на Украине
    		   
    26 марта 2023, 23:04
    Фото: Гавриил Григоров/РИА Новости
    Текст: Антон Антонов

    Из-за прокси-войны, которую США решили развязать с Россией на Украине, доллар может рухнуть, заявила член Палаты представителей Конгресса США Марджори Тейлор Грин.

    Конгрессвумен заявила в Twitter (соцсеть заблокирована в России), что еще год назад, когда «Вашингтон решил развязать прокси-войну с Россией на Украине», она предупреждала об угрозе «замены» доллар юанем. По ее словам, «теперь это происходит».

    Грин полагает, что ситуация на Украине грозит жителям США экономическими проблемами, с которыми страна не сталкивалась за всю свою историю, если доллар рухнет. Грин считает, что ответственность за это ляжет на американских разжигателей войны. Причем США «никогда не смогут оправиться». «Этому должен быть положен конец», – заявила конгрессвумен.

    Так  Грин отреагировала на заявление главы российского государства Владимира Путина о том, что США, ограничивая использование доллара, «пилят сук, на котором сидят». По его словам, в мире после заморозки Западом российских золотовалютных резервов «сделали вывод», что США являются ненадежными партнерами.

    Коментарии (28)
    Путин указал на «огромную ошибку» США с долларом
    Путин счел «огромной ошибкой» решение США ограничить расчеты в долларах
    		   
    25 марта 2023, 22:29
    Фото: Stefan Klein/imageBROKER.com/Global Look Press
    Текст: Антон Антонов

    США, ограничивая использование доллара, «пилят сук, на котором сидят», заявил глава российского государства Владимир Путин.

    Путин в интервью журналисту Павлу Зарубину сказал, что США, руководствуясь «сиюминутными конъюнктурными» политическими целями, сами себе «в ногу стреляют», передает ТАСС со ссылкой на канал «Россия-24».

    Президент опроверг утверждения США о якобы посягательстве России на доллар. Он отметил, что США сами мешают России использовать американскую валюту, поэтому пришлось перейти на расчеты в других валютах, в частности, использовать юань.

    «Вы знаете, что нефтедобывающие страны Ближнего Востока заявили, что они тоже хотят вести расчеты в юанях? Мы так постепенно будем это расширять, расширять (использование) тех валют, которые являются надежными», – сказал он.

    По его словам, в мире после заморозки российских золотовалютных резервов «сделали вывод», что США являются ненадежными партнерами. Путин признал, что доллар сохраняет ряд преимуществ, в то время как у других валют есть ограничения, но «каждая страна заинтересована в укреплении своей национальной валюты». Решение США ограничить расчеты в долларах «в отношении тех стран, которые им почему-то не нравятся», Путин назвал «огромной ошибкой».

    Напомним, указывалось, что после того, как Запад ввел санкции против России и заморозил активы на 300 млрд долларов, Китай и другие страны начали опасаться, что в будущем под санкции Вашингтона может попасть любая из них.

    Премьер-министр Михаил Мишустин, выступая с отчетом правительства за 2022 год, сообщил, что планируется продолжить увеличение расчетов в национальных валютах в рамках ЕАЭС. Путин заявил о необходимости дальше поощрять практику взаиморасчетов России и Китая в национальных валютах.

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    Коментарии (29)
    Патрушев: Россия не будет спасать США от распада
    		   
    27 марта 2023, 17:42
    Фото: Нина Зотина/РИА Новости
    Текст: Вера Басилая

    Россия минимум дважды спасала США от распада, во время войны за независимость и Гражданской войны, но сегодня помогать Штатам сохранять их целостность нецелесообразно, а простые американцы пальцем для этого не пошевелят, заявил секретарь Совбеза России Николай Патрушев.

    Патрушев подчеркнул, что помогать США сохранять целостность Россия не будет, но российская многовековая культура основана на духовности, сострадании и милосердии. Он заявил, что Россия всегда поможет защитить суверенитет и государственность любых народов, которые обратятся к ней за помощью, пишет «Российская газета».

    Патрушев также предположил, что простые американцы и пальцем не пошевелят для сохранения целостности США, так как понимают, что не нужны своим властям, которые шаг за шагом уничтожают сами себя.

    Патрушев указал на противостояние между республиканцами и демократами, которое только усиливается, противоречия растут между финансовыми структурами и транснациональными корпорациями, которым важно только собственное благополучие.

    Глава Совбеза заявил, что элиты США возомнили себя «неприкасаемыми», а их проекты, такие как BLM, и поголовное насаждение трансгендерных теорий нацелены на духовную деградацию населения. Также, по словам Патрушева, взращенные в американцах индивидуализм и потребительство сыграют злую шутку.

    Он указал на то, что беда Америки заключается в том, что она «слишком заигралась в геополитические игры, позабыв о собственных насущных проблемах, некогда чистые американские города тонут в грязи и мусоре», пока власти США «играют» в своих биолабораториях.

    Ранее Патрушев заявил о возможности России уничтожить любого врага уникальным оружием.

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    Коментарии (59)
    Патрушев заявил о грозящем ЕС коллапсе
    		   
    27 марта 2023, 18:06
    Фото: Wiktor Dabkowski/Global Look Press
    Текст: Кристина Цыцура

    Граждане европейских стран могут перестать терпеть не оправдавшую себя «наднациональную надстройку» из-за грозящего прямого конфликта с Москвой, поэтому со временем это обернется коллапсом, заявил секретарь Совбеза России Николай Патрушев.

    По его словам, США готовы биться с Россией не только до последнего украинца, но и до последнего европейца, передает ТАСС со ссылкой на «Российскую газету».

    Патрушев напомнил, что во время холодной войны Вашингтон, если была хоть какая-то угроза со стороны СССР, был готов «превратить Европу в радиоактивную пустыню».

    Секретарь Совбеза указал на заинтересованность США в устранении ЕС как главного экономического конкурента.

    «Не меньший удар по Европе нанесет реализация совместных с Вашингтоном планов ЕС по снижению сырьевой и технологической зависимости от Пекина», – предупредил он.

    Ранее Патрушев заявил о цели НАТО превратить Украину в один большой военный лагерь, чтобы нанести России поражение на поле боя. 

    Коментарии (42)
    В США испугались конфисковать российские активы
    NYT: Конфискация Западом российских активов может создать опасный прецедент
    		   
    25 марта 2023, 18:41
    Фото: Silas Stein/dpa/Global Look Press
    Текст: Вера Басилая

    Конфискация российских активов в США и Европе может создать проблемы для мировой экономики, подорвать веру в законы и доллар, заявила автор газеты The New York Times Патрисия Коэн.

    Коэн, ссылаясь на заявления американских чиновников, пояснила, что западные страны не готовы конфисковать российские активы, несмотря на настойчивые просьбы некоторых восточноевропейских стран передать их Украине, пишет «Газета.Ru» со ссылкой на The New York Times.

    Глава Минфина США Дженнет Йеллен и другие утверждают, что арест российских счетов может подорвать веру в доллар, иностранные государства перестанут хранить в американских банках или делать инвестиции, опасаясь, что их конфискуют, пишет журналистка. Также в США опасаются, что такой шаг поставит под угрозу американские и европейские активы, находящиеся в других юрисдикциях в случае возникновения международного спора. Также конфискация российских активов подорвет веру в систему международных законов и соглашений, считает автор статьи.

    При этом в издании подчеркнули, что союзники киевского режима уже испытывают трудности с финансовой поддержкой Зеленского, так как общественное мнение на Западе может сменить направление.

    Ранее в марте исполняющий обязанности постоянного представителя России при ЕС Кирилл Логвинов заявил, что любая форма отъема Западом замороженных российских средств превращается в «воровскую схему» и рано или поздно эти деньги придется возвращать, причем с процентами.

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    Патрушев заявил о возможности России уничтожить любого врага уникальным оружием
    Патрушев: Любого, кто будет угрожать существованию страны, Россия уничтожит уникальным оружием
    		   
    27 марта 2023, 14:35
    Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press
    Текст: Елизавета Шишкова

    У России есть уникальное оружие, которым она готова уничтожить любого противника в случае угрозы государству, в том числе и США, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.

    Он назвал «очень опасной глупостью» уверенность США в возможности безответного превентивного ракетного удара по России в случае прямого конфликта.

    Так Патрушев прокомментировал информацию сервиса FlightRadar24 о том, что в марте американский стратегический бомбардировщик B-52H Stratofortress отработал условный ядерный удар по Санкт-Петербургу с расстояния 200 километров над островом Готланд в Балтийском море.

    «У находящихся в плену собственной пропаганды американских политиков почему-то сохраняется уверенность, что в случае прямого конфликта с Россией США способны нанести превентивный ракетный удар, после чего Россия уже ответить не сможет», – сказал Патрушев «Российской газете».

    Секретарь СБ отметил, что на Западе ведутся рассуждения о реванше, который якобы сможет привести к военной победе над Россией.

    Он подчеркнул, что Россия терпелива и никого не запугивает военным преимуществом. При этом страна обладает уникальным и современным оружием, которое способно уничтожить любого.

    Патрушев также указал, что Россия после распада СССР провела «работу над ошибками». Теперь страна может обеспечить стабильность внутри, а также обезопасить себя от угроз извне.

    Секретарь СБ напомнил, что конкретные меры по разрушению СССР были утверждены еще 75 лет назад известной директивой Совета национальной безопасности США NSC 20/1 «Задачи в отношении России».

    Документ от 18 августа 1948 года по содержанию и по духу носил военно-стратегический характер без ограничения времени действия – по сути, на все времена и всевозможные варианты развития событий.

    У Запада после распада СССР, по словам Патрушева, появилась эйфория, которая длилась недолго.

    Напомним, 12 марта американский стратегический ракетоносец B-52H Stratofortress с позывным NOBLE61 отработал воздушное маневрирование над Балтийским морем примерно в 200 километрах от Санкт-Петербурга.

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    Полянский объяснил бесчеловечное обращение Украины с пленными
    Полянский указал на отказ американских наемников и украинских националистов соблюдать правила ведения боевых действий

    27 марта 2023, 06:58

    Текст: Антон Антонов

    Некоторые американские наемники на Украине и все украинские националисты считают, что им можно не придерживаться международных правил ведения боевых действий, заявил первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский.

    Как пишет New York Times, на Украине получают возможность участвовать в боях люди, которым «не позволили бы приблизиться к полю боя под руководством США». При этом они имеют возможность пользоваться американским оружием. Также указывается, что наемники из США «конфликтуют друг с другом» и пытаются нажиться на конфликте, передает РИА «Новости».

    Как отметил в Twitter (соцсеть заблокирована в России) Полянский, New York Times признает, что часть наемников из США придерживаются мнения, что на Украине нет необходимости «беспокоиться о международных правилах ведения войны». Он предложил добавить к этому «всех украинских националистов, которые делают то же самое», чтобы понять, почему украинская сторона «так бесчеловечно обращается» с пленными.

    Напомним, ООН задокументировала случаи расправы над российскими пленными со стороны вооруженных сил Украины. Управление Верховного комиссара ООН по правам человека признало подлинность ролика, на котором запечатлен расстрел российских пленных украинскими военными.

    Коментарии (7)
    Москва осудила участие генсека ООН Гутерриша в организованном США «саммите за демократию»
    Спикер МИД Захарова: Москва сожалеет об участии Гутерриша в недостойном спектакле – саммите за демократию США
    		   
    28 марта 2023, 11:31
    Фото: Lev Radin/Global Look Press
    Текст: Александра Юдина

    В России сожалеют об участии генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша в «саммите за демократию» – организованном Соединенными Штатами «недостойном спектакле», заявила спикер МИД Мария Захарова.

    Дипломат отметила, что это мероприятие является второй попыткой администрации США созвать конференцию для формирования коалиции «демократических государств», учитывая то, что ведущую роль исполняет сам Вашингтон, передает РИА «Новости».

    «Верх лицемерия со стороны американских властей претендовать на лидерство в продвижении демократических ценностей в условиях, когда их репутацию даже сомнительной не назовешь: она разрушена полностью», – подчеркнула Захарова.

    По ее словам, само проведение подобных саммитов является проявлением неоколониальных практик во внешней политике США, где основными целями Вашингтона стало стремлением обновить и узаконить американские инструменты внешнего контроля и вмешательства во внутренние дела суверенных государств.

    «Москва решительно выступает против того, чтобы «демократия» в американском прочтении навязывалась в качестве единственной «меры вещей», – заключила спикер МИД.

    Ранее издание Washington Post сообщило, что Россия и Китай являются крупнейшими стратегическими и военными соперниками США, российско-китайский альянс может изменить мировой порядок.

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    Турция назвала ИГ «всего лишь предлогом» для военного присутствия США в Сирии
    Представитель президента Турции Калын объяснил присутствие войск США в Сирии желанием «нарушить баланс»
    		   
    25 марта 2023, 23:59
    Фото: John Goodman/Zuma/Global Look Press
    Текст: Антон Антонов

    США оставили войска на территории Сирии, чтобы нарушить баланс военного присутствия России и Ирана, а не для борьбы с террористической организацией «Исламское государство*», заявил официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын.

    Калын указал, что войска США находятся сейчас на севере Сирии не для борьбы с ИГ*, «это всего лишь предлог», передает РИА «Новости». Американские войска «пытаются быть фактором, который нарушит баланс российского и иранского военного присутствия в САР». Он заявил, что конфликт на севере Сирии «заморожен» – Иран не планирует выводить силы, США тоже намерены продолжить поддержку курдов.

    Напомним, президент США Джо Байден пообещал ответить на серию ракетных атак на военные базы Пентагона в Сирии и гибель американского военнослужащего. США обвиняют в атаках проиранские силы в Сирии.

    Пентагон, комментируя ситуацию в САР, утверждал, что американская «миссия в Сирии сфокусирована исключительно на угрозе, исходящей от «Исламского государства*».

    * Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ

    Коментарии (4)
    США не увидели причин менять размещение своих ядерных сил
    Пентагон после объявления России о размещении в Белоруссии ЯО не увидел причин менять размещение ядерных сил США
    		   
    26 марта 2023, 01:58
    Фото: NNSA/Wikipedia/Общественное достояние
    Текст: Антон Антонов

    Комментируя решение Москвы разместить тактическое ядерное оружие в Белоруссии, Пентагон заявил, что не видит причин менять размещение американских ядерных сил.

    Пентагон подтвердил, что «видел сообщения об этом объявлении России». Военные США намерены «следить за данной ситуацией». Вашингтон «привержен коллективной обороне» в рамках НАТО, передает ТАСС.

    Американские военные заявили, что «не видят никаких оснований корректировать размещение собственных ядерных сил». По мнению Пентагона, нет указаний на то, что «Россия готова применить ядерное оружие».

    Напомним, президент России Владимир Путин сообщил, что Россия не передаст Белоруссии российское тактическое ядерное оружие, но разместит его, и обучит военных, как США в Европе.

    Коментарии (4)
    В Китае объяснили решение России о ядерном оружии в Белоруссии
    Китайский ученый Цуй Хэн: Решением разместить ядерное оружие в Белоруссии РФ надеется послать Западу сигнал по Украине
    		   
    28 марта 2023, 06:59
    Фото: vk.com/mil
    Текст: Антон Никитин

    Решением разместить в Белоруссии тактическое ядерное оружие РФ надеется послать сигнал о готовности противодействовать попыткам Запада вмешаться в конфликт на Украине или предоставить Киеву оружие массового уничтожения, считает младший научный сотрудник Восточно-китайского педуниверситета Цуй Хэн.

    Как отметил младший научный сотрудник центра российских исследований Восточно-китайского педагогического университета Цуй Хэн в комментарии для Global Times, позиция США показывает, что они не хотят раздражать Россию, обе стороны по-прежнему отражают здравомыслие в желании избежать ядерной войны, поэтому риск еще не является неуправляемым. Кроме того, по мнению китайского эксперта, это решение Москвы также можно рассматривать как прямой ответ на планы властей Британии поставить Украине содержащие обедненный уран снаряды, передает ТАСС.

    Между тем военный эксперт Сун Чжунпин считает, что решение Москвы перебросить в Белоруссию ядерное оружие является ответом на активизацию усилий НАТО во главе с США по распространению такого вида оружия. В этой связи издание приводит данные Центра по контролю над вооружениями и нераспространению (базирующаяся в Вашингтоне некоммерческая организация), согласно которым в 2021 году на авиабазах в Бельгии, Германии, Италии, Нидерландах и Турции хранились около 100 американских ядерных боеголовок.

    Ранее Госдеп осудил решение России разместить в Белоруссии тактическое ядерное оружие.

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    Патрушев не исключил разделения США на Север и Юг
    Патрушев: Южные соседи США вернут себе похищенные американцами территории
    		   
    27 марта 2023, 18:50
    Фото: Aleksey Nikolskyi/Kremlin Pool/Global Look Press
    Текст: Вера Басилая

    Рано или поздно южные соседи США вернут себе похищенные у них территории, Соединенные Штаты могут разделиться на Север и Юг, заявил секретарь Совбеза России Николай Патрушев.

    Патрушев в интервью «Российской газете» напомнил, что США обрели статус великой державы экономическими достижениями, которые основаны на циничном «захвате» территорий, ресурсов, эксплуатации народов, наживаясь на войнах в других государствах.

    По его словам, США так и остались лоскутным одеялом, которое легко разойдется по швам. Он предположил, что Штаты могут разделиться на Север и Юг. При этом, по словам главы Совфеда, не исключено, что Юг сдвинется в сторону Мексики, земли которой были захвачены американцами в 1848 году.

    Патрушев подчеркнул, что «латиноамериканские лидеры не скрывают, что осознание деструктивной роли США стало повсеместным, а основание базы Гуантанамо считается прямой кражей кубинского суверенитета».

    Ранее Патрушев заявил, что Североатлантический альянс превратил Украину в один большой военный лагерь, при этом главная цель НАТО – «нанести России поражение на поле боя и затем расчленить» – не скрывается.

    Также Патрушев заявил, что Россия не будет спасать США от распада, помогать сохранять целостность Штатам нецелесообразно.

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    Экс-депутат ЕП напомнил о ядерном оружии США в Европе
    Бывший депутат Европарламента Филиппо указал на размещение ядерного оружия США в Европе

    27 марта 2023, 02:58

    Текст: Антон Антонов

    Экс-депутат Европарламента Флориан Филиппо подверг критике заявление Киева о том, что Москва якобы взяла Белоруссию в «ядерные заложники».

    Филиппо заявил в Twitter (соцсеть заблокирована в России), что в Бельгии, Германии, Италии, Нидерландах размещены 100 американских ядерных боеголовок. Он поинтересовался, следует ли считать эти страны «ядерными заложниками» США.

    Напомним, глава российского государства Владимир Путин сообщил, что Россия не будет передавать свое тактическое ядерное оружие, но разместит его в Белоруссии, как США – в Европе.

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    Патрушев указал на уверенное движение США к дефолту

    27 марта 2023, 19:22

    Текст: Алексей Дегтярёв

    Соединенные Штаты ожидает дефолт и финансовый кризис, заявил секретарь российского Совета Безопасности Николай Патрушев.

    Внешний долг США составляет более 31,5 трлн долларов, и Вашингтон все увереннее идет к дефолту, указал Патрушев в интервью «Российской газете».

    Падает доверие к доллару, который не подкреплен реальными товарами, также все меньше доверия остается к системе «раздутых спекулятивных операций на фондовом рынке», это все приведет США к мощному финансовому кризису, уверен он.

    Финансовая пирамида США построена «за счет печатного станка», и она дает сбои. По его мнению, модель, при которой экономические проблемы заливаются деньгами, не сможет работать всегда.

    Также в интервью Патрушев указал, что у России существует уникальное оружие, которым она может уничтожить любого противника.

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    Госдеп осудил решение России разместить в Белоруссии ядерное оружие
    Замглавы пресс-службы Госдепартамента Пател: США осуждают решение РФ разместить тактическое ядерное оружие в Белоруссии
    		   
    28 марта 2023, 05:59
    Фото: кадр CNN
    Текст: Антон Никитин

    Соединенные Штаты осуждают принятое Россией решение разместить тактическое ядерное оружие (ТЯО) на территории Белоруссии, заявил заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента США Ведант Пател.

    Представитель американского внешнеполитического ведомства, комментируя решение Москвы разместить тактическое ядерное оружие (ТЯО) на территории Белоруссии, заявил, что США осуждают это объявление, которое, по его версии, якобы является свежим примером безответственной ядерной риторики со стороны России, передает ТАСС.

    При этом американский дипломат выступил с утверждением, что никакая страна якобы не угрожает России, которую он обвинил в подрыве стратегической стабильности в Европе.

    В свою очередь представитель Госдепартамента США сообщил, что Вашингтон не видит необходимости корректировать расстановку американских стратегических сил и средств. Кроме того, признал Пател, Вашингтон не усматривает никаких признаков того, что Россия готовится применить ядерное оружие.

    Вместе с тем представитель американского внешнеполитического ведомства отказался уточнить, может ли Вашингтон применить санкции в отношении Москвы или Минска в связи с решением по ТЯО.

    Накануне координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби заявил, что Вашингтон не наблюдает признаков переброски Москвой тактического ядерного оружия на территорию Белоруссии.

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