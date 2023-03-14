Лавров объяснил, почему Запад захотел навязать России войну

Лавров: Запад счел Россию препятствием на пути к доминированию в мире, а потому навязывает ей войну

Россия, по мнению Запада, является препятствием на пути их доминирования в мире, поэтому нашей стране навязывают войну, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Лавров, выступая на учредительном конгрессе Международного движения русофилов, заявил, что «те, кто унаследовал крестоносцам и другим завоевателям», решили, что Россия стоит на пути их доминирования в мире, однако это совсем не так. Россия, по его словам, не пытается кого-либо сдерживать от реализации законных интересов. Однако русскому народу и подавляющему большинству всех мировых цивилизаций присуще чувство справедливости, и они не могут не сказать свое веское слово, когда кто-то намеревается подчинить себе весь мир, сказал Лавров, добавив, что уже Азия превратилась в территорию, где Запад хочет командовать, передает РИА «Новости».

Министр добавил, что ценность русофильства заключается в том, что Россия «не зовет никого на священную войну против Запада, против крестоносцев и против кого бы то ни было».

По словам Лаврова, сегодня как никогда становится актуальным человеческое отношение к людям на всей планете, а также необходимость противостоять диктату во всех его проявлениях. Россия наблюдает не просто неонацизм, а прямой нацизм, который охватывает все больше европейских стран, история разрушается на глазах, приводит его слова ТАСС.

Ранее Лавров заявлял, что Запад намерен вести гибридную войну против России не на жизнь, а насмерть.