ВС России уничтожили украинские миномет и гаубицу 2С1 «Гвоздика» в Херсонской области

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13 апреля, четверг | Последнее обновление — 10:56 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: ФСБ установила соучастника убийства Татарского
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13 апреля 1944 года Красная армия освободила Симферополь. Враг пытался сопротивляться в других частях Крыма, но немецкий план не пустить русских на полуостров уже провалился. Настало время окончательно вышвырнуть фашистов с нашей земли.
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Может быть, через песенки Козлова и Макаревича, через стишки Быкова и Иртеньева, через снобистские пошлости Стругацких и вползал в наши дома смрадный повелитель мух?
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Мы, разумеется, все за мир. Здесь, в Донбассе, это императивное «за мир» становится еще весомее. Далеко отступают абстрактные теоретические положения, логика большой игры. Но каким может быть этот мир? На нескольких улицах в районе частных домов, говорит Виталик, не осталось ни одного парня или мужика, который бы не был ранен с 2014-го.
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Северная Ирландия протестует в 25-ю годовщину соглашения Страстной пятницы на фоне визита президента США Джо Байдена и британского премьера Риши Сунака. Соглашение было призвано урегулировать 30-летний конфликт между католиками-националистами и протестантами-лоялистами
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Врио главы Донецкой народной республики Денис Пушилин посетил город Артемовск, где последние несколько месяцев идут основные бои между российскими войсками и ВСУ
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В результате подрыва взрывного устройства в кафе «Стрит-бар» на Университетской набережной Петербурга убит известный донбасский военкор Владлен Татарский (Максим Фомин). Татарский долгие годы воевал в ополчении ДНР, но получил широкую известность с начала спецоперации на Украине благодаря видеоблогу «Вечерний Владлен»
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12:42
собственная новость
Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость
Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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ВС России уничтожили украинские миномет и гаубицу 2С1 «Гвоздика» в Херсонской области
Артиллерия ВС России уничтожила украинские миномет и гаубицу 2С1 «Гвоздика» в Херсонской области
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Вооруженные силы России уничтожили на правобережье Херсонской области миномет 120-мм калибра и гаубицу 2С1 «Гвоздика», сообщил представитель экстренных служб региона.
Как отметил источник ТАСС, артиллерийским огнем возле Дарьевки была уничтожена гаубица 2С1 «Гвоздика» с боекомплектом. Украинские потери составили пять погибших военных. А под Ивановкой уничтожен миномет 120-мм калибра с расчетом.
Ранее российская артиллерия уничтожила две самоходные гаубицы ВСУ в Херсонской области.
Российские войска поразили пытавшиеся пробиться в Артемовск резервы ВСУ
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В районе Артемовска на Донецком направлении штурмовые отряды «Вагнер» овладели тремя кварталами. Подразделения ВДВ сковывали действия противника на флангах штурмовых отрядов, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Ударами оперативно-тактической авиации и огнем артиллерии Южной группировки войск поражены резервы противника, пытавшиеся пробиться в Артемовск со стороны Часова Яра и Богдановки, а также подразделения 28-й механизированной бригады ВСУ у Константиновки ДНР, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
За минувшие сутки в этом районе российской авиацией совершены восемь вылетов самолетов, ракетными войсками и артиллерией выполнены 52 огневые задачи.
Потери противника составили более 245 военнослужащих, танк, бронетранспортер, две бронемашины, три пикапа, гаубица «Мста-Б», две гаубицы Д-20 и три пусковые установки РСЗО «Град», сообщил Конашенков.
Ударами авиации и огнем артиллерии Западной группировки войск на Купянском направлении поражены подразделения ВСУ возле Першотравневого и Берестового Харьковской области, Стельмаховки Луганской народной республики (ЛНР).
Рядом с Синьковкой и Кисловкой Харьковской области пресечены действия трех украинских диверсионно-разведывательных групп (ДРГ).
За последние сутки на этом направлении ликвидированы более 30 военнослужащих, а также польские самоходные артиллерийские установки Krab и американская Paladin, отчитались в Минобороны.
Ударами штурмовой авиации группировки войск «Центр» на Краснолиманском направлении нанесено поражение подразделениям противника недалеко от пунктов Невское, Червонопоповка и Червоная Диброва ЛНР, Григоровка и Терны Донецкой народной республики (ДНР). За прошедшие сутки на этом направлении уничтожены более 80 военнослужащих, четыре бронемашины и гаубица Д-20.
На Южно-Донецком и Запорожском направлениях ударами авиации группировки войск « Восток » нанесено поражение подразделениям ВСУ в районах Угледара ДНР, Гуляйполя и Орехова Запорожской области. Кроме того, возле Орехова уничтожен склад боеприпасов 65-й механизированной бригады ВСУ, перечислили в Минобороны.
В районах Павловки и Новоселки ДНР пресечена деятельность двух ДРГ противника. За прошедшие сутки на этих направлениях уничтожены до 180 военнослужащих, 11 автомобилей, гаубица Д-30.
На Херсонском направлении в результате огневого поражения за последние сутки ликвидированы порядка 50 военнослужащих, три бронемашины. Кроме того, под Отрадокаменкой Херсонской области уничтожен склад военно-технического имущества 121-й бригады теробороны.
Оперативно-тактической авиацией и артиллерией группировок войск ВС России за сутки нанесено поражение 94 артподразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и технике в 117 районах, подытожили в оборонном ведомстве.
NYT: Разведка США готовилась к удару ВСУ по Кремлю
NYT: Разведка США делала прогнозы на случай украинского удара по Кремлю
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Американская военная разведка рассматривала сценарий удара вооруженных сил Украины по Кремлю, сообщают американские СМИ со ссылкой на документы разведывательного управления Пентагона, которые из-за утечки в интернет стали достоянием общественности.
Помимо сценария с ударом по Кремлю, американская разведка рассматривала и другие варианты непредвиденного развития событий, в том числе гибель президента Украины Владимира Зеленского, передает РИА «Новости» сообщение американской газеты The New York Times.
NYT отмечает, что подобное планирование является обычной практикой для разведывательных ведомств.
При этом разведка выделила несколько вариантов последствий: от эскалации до начала мирных переговоров. В разведке не привели оценок, какой из вариантов им казался наиболее вероятным.
Последствия гипотетического удара по Кремлю, по оценке американской разведки, остаются в значительной степени непредсказуемыми. Именно поэтому США отказываются поставлять Украине оружие, которое могло бы использоваться для такой атаки, считает NYT.
Предположительно документ был подготовлен в конце февраля 2023 года. Представители Пентагона не подтвердили, но и не опровергли его подлинность.
Телеканал NBC ранее в среду сообщил, что, согласно утечке из Пентагона, президент Украины Владимир Зеленский в конце февраля предлагал с помощью беспилотников нанести удары по местам дислокации российских сил в Ростовской области.
В США оценили потери украинской армии за время конфликта
Washington Post: За время конфликта ВСУ потеряли, по подсчетам правительства США, до 131 тыс. солдат убитыми и ранеными
За время конфликта украинская армия, по подсчетам правительства США, потеряла от 124 тыс. до 131 тыс. солдат убитыми и ранеными, что в пять раз больше заявленных Киевом цифр, сообщила американская The Washington Post со ссылкой на попавшие в Сеть «секретные документы».
Как сообщает издание, Киев готовится к наступлению на российские силы, и хотя Украина не раскрывает данные, полевые командиры заявляют об огромных потерях. По мнению автора статьи, Украине нужно больше солдат, причем быстро, передает RT.
В минувшее воскресенье посол Украины в Британии Вадим Пристайко заявил об «ужасных» потерях украинских вооруженных сил в ходе СВО.
США подтвердили наличие американских военных на Украине
На украинской территории действительно есть контингент американских военных, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби.
Эти военные находятся в посольстве, они вместе с военным атташе работают над отчетностью и учетом того, что поставляется Америкой киевскому режиму, цитирует Кирби Fox News.
Он не стал раскрывать численность контингента.
Ранее СМИ сообщили, что утекшие в Сеть якобы секретные документы США по Украине спровоцировали панику в Пентагоне. Но ряд экспертов предположили, что «достоверность утечки невелика», а публикации в СМИ нужны для отвода глаз.
Штурмовые подразделения взяли железнодорожный вокзал в Артемовске
«Русская весна»: Российским штурмовым формированиям удалось освободить в Артемовске железнодорожный вокзал
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Российским штурмовым формированиям удалось освободить в Артемовске железнодорожный вокзал, элеватор, аграрный лицей и стадион «Авангард», сообщают военные корреспонденты «Русской весны».
Telegram-канал добровольцев, волонтеров и военных корреспондентов «Операция Z: Военкоры Русской Весны» обнародовал сводку о положении дел в Артемовске (украинское название города – Бахмут). Как сообщают военные корреспонденты «Русской весны» со ссылкой на данные украинских военных аналитиков, бойцам ЧВК «Вагнер» удалось занять в Артемовске железнодорожный вокзал, элеватор, аграрный лицей и стадион «Авангард».
Накануне в Минобороны РФ сообщали, что на Донецком направлении российские штурмовые отряды овладели тремя кварталами Артемовска. Во вторник основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин сообщал, что российские штурмовые отряды взяли под контроль более 80% территории Артемовска, в том числе все административные центры и заводы. В свою очередь советник врио главы ДНР Ян Гагин информировал, что отправленные киевским режимом в Артемовск резервы ВСУ уничтожаются на подъезде к городу.
Мирошник: Ставший бездной для ВСУ Артемовск отдаляет контрнаступление Украины
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Масштабные действия ВСУ на юге становятся невозможными из-за неудач в районе Артемовска. Это не устраивает США, ведь текущий кризис фактически стал частью внутренней политики Штатов. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал экс-посол ЛНР Родион Мирошник. Ранее глава украинского правительства Денис Шмыгаль заявил, что контрнаступление ВСУ может начаться этим летом.
«Отыскать правду о военных планах противника в том информационном шуме, который создают западные СМИ и политики, практически невозможно. Слова Дениса Шмыгаля – это лишь капля в общем потоке данных. Задача подобных заявлений проста – манипуляция», – сказал экс-посол ЛНР в России Родион Мирошник.
«Украина ведет активную работу с массовым сознанием россиян. Информация о том, что контрнаступление начнется летом, может создать мнимую иллюзию безопасности. А ВСУ в это время начнут атаку, например, весной. Позволять им безнаказанно проводить подобные «оперативные игры» нельзя, поэтому наша разведка активно проверяет все данные», – отмечает эксперт.
«Но так или иначе, контрнаступление Украины действительно столкнулось с рядом проблем. Администрация Зеленского долгое время готовила масштабную атаку на южном направлении. Но в настоящий момент имеется «болевая точка» в виде Артемовска. Напомню, городу местные политики придали глубокое идеологическое значение», – подчеркивает собеседник.
«В связи с этим Зеленский отчаянно пытается сохранить присутствие ВСУ хотя бы в нескольких районах этого населенного пункта – личный состав и техника активно перебрасываются с других направлений к Артемовску. Особых результатов это не приносит, город становится бездной, в которой канут западные ресурсы», – акцентирует Мирошник.
«Разумеется, столь вольное обращение с имеющимся военным потенциалом оттягивает начало контрнаступления. Сложившаяся ситуация злит американцев, ведь они как никто другой заинтересованы в скорейших «победоносных» действиях ВСУ», – считает собеседник.
«Администрация Байдена отправляет в зону конфликта колоссальные объемы средств. Американскому населению, соответственно, необходимо показать конкретные результаты. Украина стала частью внутренней политики Штатов, но особых дивидендов демократам до сих пор не принесла. Приходится Байдену Зеленского «подгонять», – резюмирует Мирошник.
Ранее глава украинского правительства Денис Шмыгаль заявил, что контрнаступление ВСУ может начаться уже этим летом. Он подчеркнул, что союзники осознают необходимость подготовиться «на 100 и даже больше процентов», в связи с чем никакого давления на администрацию Зеленского со стороны западных стран не оказывается.
Политик отметил, что ВСУ нуждается в больших количествах артиллерии и боеприпасов. По его словам, для успешной атаки необходимы также и ракеты средней и большой дальности, танки, истребители.
Напомним, в начале апреля постпред США при НАТО Джулиан Смит заявила, что в Вашингтоне контрнаступления ВСУ ожидают в ближайшие недели. Об этом же в одном из интервью говорил и госсекретарь страны Энтони Блинкен. Однако глава МИД Украины Дмитрий Кулеба призвал граждан не считать планируемую атаку «решающим сражением».
Газета ВЗГЛЯД разбиралась в том, почему слухи о масштабном наступлении ВСУ являются ложью Пентагона, а также объясняла, почему американская молодежь верит в победу России на Украине.
В США объяснили, почему Киев отсрочил контрнаступление ВСУ
Washington Post: Намеченное на весну наступление Киева отложено из-за погоды и нехватки боеприпасов
Контрнаступление вооруженных сил Украины, намеченное на весну, решено отложить из-за погодных условий, а также нехватки боеприпасов и медленных поставок оборудования, сообщают американские СМИ.
Как напоминает Washington Post, весеннее наступление ВСУ позиционировалось как «решающая возможность для Украины вернуть себе территорию», однако операцию пришлось отложить, передает РИА «Новости».
Неблагоприятные погодные условия, медленные поставки оборудования и дефицит боеприпасов, как пишет WP, усилили опасения создания «тупиковой ситуации».
Кроме того, ситуацию осложнила утечка в Сеть секретных данных Пентагона, в которых среди прочего есть сведения о состоянии украинских войск и их возможностях.
По мнению издания, все это заставило украинских командующих изменить свои планы.
Ранее глава украинского правительства Денис Шмыгаль заявил, что ожидаемое украинское контрнаступление может начаться летом. Он заверил, что Украина не испытывает давления со стороны союзников в этом вопросе.
При этом американские власти в начале апреля заявляли, что ожидают контрнаступления ВСУ в ближайшие недели.
Франция заблокировала финансирование поставок боеприпасов Украине
Польское агентство печати: Франция заблокировала финансирование поставок боеприпасов Украине
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Французская сторона блокирует решение Евросоюза по финансированию поставок боеприпасов киевскому режиму, сообщил высокопоставленный источник в ЕС, утверждает Польское агентство печати (PAP).
Париж не дает согласия на финансирование поставок боеприпасов Киеву, но хочет, чтобы рефинансирование поставок боеприпасов и ракет стало возможным даже тогда, когда Украина не просит о них, сказал собеседник Польского агентства печати, передает ТАСС.
Разрешить ситуацию можно в случае, если найдется поставщик в третьей стране, который сможет поставлять их в виде пожертвования, а возврат боеприпасов можно было бы осуществить из запасов страны ЕС, добавил источник. По его словам, такие переговоры уже идут.
Возможной причиной блокировки поставок Киеву он указал лоббирование Францией интересов своих оружейных предприятий. Большая часть стран ЕС раскритиковала решение Парижа.
Напомним, канцлер ФРГ Олаф Шольц указывал, что страны ЕС договорились оказывать постоянную помощь Киеву, в том числе с финансированием поставок боеприпасов.
Глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель заявлял в марте, что страны ЕС утвердили план из трех шагов по передаче Украине 1 млн снарядов в ближайшие 12 месяцев на 2 млрд евро.
Херш: США готовят черновик соглашения на случай окончания конфликта на Украине
Журналист Херш: В США начали готовить черновик соглашения для окончания конфликта на Украине
Американское военное руководство приступило к подготовке черновика соглашения об окончании украинского конфликта, который будет предложен России «в случае ее поражения», сообщил американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш.
Херш сообщил на платформе Substack, что Объединенный комитет начальников штабов поставил соответствующую задачу еще два месяца назад, передает РИА «Новости».
На днях Херш также сообщил, что план о подрыве «Северных потоков» создали на Рождество 2021 года, его разработали, чтобы пригрозить Москве и не допустить начала спецоперации.
Александр Рар: Макрон расколол Европу на два лагеря
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Европа раскололась на два лагеря. Одна ее часть поддерживает Эммануэля Макрона, а вторая обвиняет французского президента в переходе на сторону «поборников многополярного мира». Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал германский политолог Александр Рар. Ранее глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что страны ЕС все больше одобряют стремление Макрона к автономии от США.
«Визит Макрона в Китай разделил европейские элиты на две части. В большинстве стран Европы его призывы перестать во всем следовать США восприняты с пониманием и даже неким согласием», – сказал германский политолог Александр Рар.
«Между тем в восточноевропейских странах поднимается тихий мятеж против дальнейшего лидерства Парижа в Евросоюзе. И здесь стоит отметить позицию другого лидера Евросоюза – Германии. Канцлер ФРГ Олаф Шольц промолчал. На этом фоне представители политических элит и СМИ обрушились с ярой критикой на Макрона», – отметил он.
«Французского президента обвиняют в переходе на сторону «поборников многополярного мира» в тот момент, когда Европа, по их мнению, «вынуждена подставить США свое плечо в борьбе с авторитарными режимами в мире». Тут, разумеется, подразумевается прежде всего Россия и Китай», – утверждает собеседник.
«Кроме того, сторонники председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен возмущены тем, что китайцы радушно приняли Макрона, но пренебрежительно обошлись с «главой Европы». А ведь президент Франции и фон дер Ляйен летели в Пекин вместе с одной целью – уговаривать китайского лидера Си Цзиньпина ограничить поддержку России», – акцентировал политолог.
«Примечательно, что в этой ситуации немцы встали на сторону Восточной Европы, то есть против Франции. Частично это обусловлено традиционным преклонением перед США после Второй мировой войны. Кроме того, именно в США они видят защитника от «неоимперской России». Не исключено, что Европой в скором времени будут управлять не французы с немцами, а англосаксы в союзе с Германией и Польшей», – заключил Рар.
Ранее глава Европейского совета Шарль Мишель заявил, что лидеры некоторых стран ЕС поддерживают президента Франции Эммануэля Макрона в идее о необходимости большей независимости от США. Слова политика цитирует издание Politico. Он подчеркнул, что между двумя сторонами действительно имеются существенные связи, однако ЕС не намерен полностью копировать позицию Штатов.
Ранее Макрон заявил, что Европе необходимо уменьшить зависимость от США. Президент Франции сказал, что ЕС в целом стоит избегать втягивания в конфликт между Вашингтоном и Пекином по поводу Тайваня. При этом он отметил, что Старому Свету необходимо задуматься о собственных интересах, а не подстраиваться под повестку других частей мира.
Макрон также настаивает на праве ЕС прибегать к протекционистским механизмам в рамках ведения экономической политики. По его мнению, организации необходимо стать более независимой в финансовом плане. Глава Франции сделал отсылку к законам США, которые позволяют ограничить покупку национальных компаний иностранными инвесторами.
Заявления Макрона вызвали существенный резонанс в Вашингтоне. Так, сенатор Марко Рубио пригрозил европейцам, сказав, что если ЕС выйдет из тайваньского конфликта, то США покинут украинский. Политик подчеркнул, что события, происходящие в зоне СВО, «расходуют много денег американских налогоплательщиков». Газета ВЗГЛЯД разбиралась, насколько реальны угрозы американского «ястреба».
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В Москве не увидели шансов на успех «летнего контрнаступления» ВСУ
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Так называемое летнее контрнаступление ВСУ не имеет ни одного шанса на успех, заявил источник в Москве.
По его словам, на Украине и Западе очень долго и много говорят о контрнаступлении ВСУ, это уже напоминает пьесу Георгия Николаева «Звездный час по местному времени», где главный герой решил стать знаменитым и объявил об отъезде из деревни, в то время как односельчане принялись собирать его в дорогу, по ходу прибирая к рукам его имущество, передает РИА «Новости».
Эксперт отметил, что заявления Киева о подготовке контрнаступления ВСУ направлены на то, чтобы получить как можно больше западной помощи, хоть Киев и знает, что коллективный Запад никогда ничего не делает бескорыстно и всегда руководствуется неоколониальной логикой.
«В любом случае, даже если так называемое контрнаступление ВСУ состоится, у него нет никаких шансов на успех», – подытожил источник.
Ранее глава украинского правительства Денис Шмыгаль заявил, что ожидаемое украинское контрнаступление может начаться летом. При этом он заверил, что Киев не испытывает давления со стороны союзников в этом вопросе, так как они осознают необходимость подготовиться «на 100 и даже больше процентов».
Участник украинского мошеннического кол-центра доставлен в Москву
«Коммерсант»: Из Бердянска в Москву доставили предполагаемого сотрудника кол-центра украинских телефонных мошенников
Предполагаемый сотрудник кол-центра украинских телефонных мошенников, участник преступной группировки, занимавшейся дистанционным хищением средств у россиян в ходе телефонного мошенничества, Евгений Сурков доставлен из Бердянска в Москву, сообщил «Коммерсант».
Тверской райсуд столицы рассмотрел ходатайство следователя 12-го отдела по расследованию организованной преступной деятельности ГСУ ГУ МВД по Москве об аресте Евгения Суркова, подозреваемого в особо крупном групповом мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Как сообщил суду следователь, причастность Суркова к хищениям подтвердили потерпевший от его действий, двое свидетелей и оперативник 2-го отдела управления «К» Службы экономической безопасности ФСБ России, написавший соответствующий рапорт. Кроме того, следствие предоставило в распоряжение суда результаты компьютерных экспертиз, исследований электронных носителей и протоколы осмотра бумажных документов, свидетельствующие об участии подозреваемого в преступных схемах, сообщил «Коммерсант».
Следователь изложил суду имеющиеся у него опасения касательно отсутствия у подозреваемого Суркова в России регистрации и места жительства, при наличии украинского гражданства, в связи с чем подозреваемый в случае отсутствия решения суда об аресте наверняка захочет сбежать на Украину и вернуться к преступной деятельности. Судья согласился с представителем ГСУ и отправил подозреваемого в СИЗО на два месяца.
По данным близкого к расследованию источника издания, подозреваемый представлял старейший на Восточной Украине мошеннический кол-центр, сформированный в Бердянске. Сурков, по данным источника издания, числился в этой структуре на низшей должности «звонаря», в его задачу входила первичная обработка будущей жертвы телефонного мошенничества под видом майора МВД России или сотрудника службы безопасности банка, название которого подозреваемый выбирал в зависимости от привязанных к номеру телефона потерпевшего дебетовых или кредитных карт. В случае если контакт с жертвой телефонного мошенничества удавалось установить, к диалогу подключались старшие партнеры Суркова, якобы представляющие, соответственно, Центробанк или ФСБ России. Среди потерпевших оказались в основном пожилые жители Москвы.
Как сообщил источник издания, системная регистрация потерпевших от действий Бердянского кол-центра началась в Москве только в 2019 году, хотя мошенники действовали около десяти лет. Жертвы телефонных хищений обращались в районные отделы полиции с заявлениями, в которых излагали однотипные истории о том, как мнимые сотрудники службы безопасности банка сначала пугали их якобы готовящимися хищениями средств с их банковских счетов, а затем убеждали переводить деньги на некие подконтрольные мошенникам «резервные счета в Центробанке», якобы для сохранности.
К началу 2022 года московская полиция уже знала, что жертвами бердянских мошенников стали по крайней мере 18 жителей столицы. Однако полицейским оставалось лишь опрашивать потерпевших, фиксировать совершенные ими трансакции и подсчитывать нанесенный ущерб, а добраться до подозреваемых российские правоохранители смогли только после начала спецоперации на Украине, после чего «бердянские» мошенники оперативно свернули деятельность, следует из материалов дела.
Расследование уголовных дел, возбужденных по фактам мошенничества и краж (ст. 159 и ст. 158 УК РФ), активизировалось лишь после воссоединения Запорожской области с Россией. Объединив все связанные с «бердянскими» эпизоды в одно уголовное дело и забрав его в свое производство, следователи и оперативники ГСУ ГУ МВД по Москве отправились за подозреваемыми в Бердянск, где задержали Суркова, представлявшегося майором МВД РФ.
Как сообщил адвокат арестованного Андрей Бухтеев, после начала спецоперации России на Украине кол-центр закрылся, его организаторы сбежали в Польшу, а «звонари», набранные преимущественно из местных, стали искать другую работу. Сам Сурков, по его словам, стал стрелком местного ГУП ЦСН «Охрана», зарегистрированного в Мелитополе.
По словам подозреваемого, работать он устраивался в кол-центр, официально специализирующийся на дистанционных продажах товаров и услуг. Когда же увидел, что происходит там на самом деле, то участвовать в этом отказался, сообщил адвокат. По данным защитника, конторой руководили представители украинской оргпреступности, которые предупредили его клиента, что выход из системы будет иметь тяжелые последствия для самого отступника и членов его семьи, поэтому Сурков и побоялся с ними ссориться.
Напомним, в феврале зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов сообщал, что почти все телефонные мошенники являются украинцами, действующими в основном из Днепра.
Песков усомнился в достоверности видео с якобы обезглавливанием украинского военного
Песков: Нужно проверить достоверность кадров с якобы обезглавливанием украинского военного
Видеокадры, которые преподносятся как обезглавливание украинского военнослужащего, необходимо проверить на достоверность, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
Сначала нужно «проверить достоверность этих ужасных кадров», передает ТАСС слова Пескова.
Представитель Кремля подчеркнул, что после проверки достоверности это видео может стать поводом для разбирательства, выяснений, имело ли это место и, если да, то где и со стороны кого.
«Прежде всего, в мире фейков, в котором мы живем, нужно проверить достоверность этой съемки», – еще раз отметил Песков.
Омбудсмен ДНР Дарья Морозова ранее заявляла, что с начала специальной военной операции в адрес ООН, МККК и ЮНИСЕФ было направлено свыше 320 обращений с фактами военных преступлений Киева, однако против украинских властей не предприняли никаких мер. По ее словам, практически 100% военнослужащих ДНР, которые вернулись из украинского плена, подверглись пыткам, избиениям и другим видам жестокого обращения.
В зерне с Украины нашли пестициды
В Словакии нашли пестициды в зерне с Украины
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Исследованное в лабораториях украинское зерно в Словакии имеет повышенное содержание пестицидов, заявил глава Минсельхоза страны Самуэл Влчан.
Для исследований изъяли «довольно большой образец украинского зерна», они проводились в трех независимых аккредитованных лабораториях, заявил Влчан, передает РИА «Новости».
Результаты подтвердили повышенное содержание остатков пестицидов. Также в скором времени исследования покажут степень влияния обнаруженных веществ на здоровье людей.
Глава ведомства добавил, что эту партию зерна весом в 1,5 тыс. тонн пшеницы перестали перерабатывать.
Напомним, Украина перестает экспортировать в Польшу кукурузу, пшеницу, подсолнечник и рапс из-за протестов польских фермеров. Украинские власти дали согласие на прекращение поставок в Польшу, оставив лишь транзит. В прессе заявляют, что Украина рискует потерять поддержку Европы из-за проблем с зерном.
Ряд европейских стран, включая Польшу, Румынию, Болгарию и Словакию, призвали ЕС изучить возможность закупки Брюсселем скопившегося зерна.
Пугачеву попросили проверить на предмет финансирования ВСУ
Генпрокуратуру призвали проверить Аллу Пугачеву на предмет финансирования ВСУ
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Генпрокуратуру попросили проверить советскую и российскую певицу Аллу Пугачеву на предмет финансирования вооруженных сил Украины. Обращение главы Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталия Бородина составлено на имя генпрокурора Игоря Краснова.
«Прошу проверить Аллу Борисовну Пугачеву на предмет оказания финансовой помощи ВСУ», – передает ТАСС текст документа.
Бородин отметил, что Пугачева, которая в настоящее время проживает в Израиле, продолжает критиковать СВО, а также поддерживает деятелей культуры и искусства, которые покинули Россию, разделяют ее мнение о специальной военной операции на Украине и оказывают Украине финансовую помощь.
В обращении отмечается, что Пугачева, согласно данным Федерального проекта, имеет иностранное финансирование, а также связи с западными спецслужбами.
Ранее Пугачева заявила, что счастлива в Израиле.
Газета ВЗГЛЯД писала, как спецоперация меняет российскую культуру.
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