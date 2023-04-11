Путин заявил о минимальном уровне безработицы в России

Уровень безработицы в России находится на историческом минимуме, заявил президент Владимир Путин во вторник на совещании по экономическим вопросам.

«Один из ключевых вопросов сегодня – это преодоление дефицита кадров. Мы постоянно в последнее время об этом говорим. На фоне всех сложностей прошлого года отечественные предприятия избежали массовых сокращений сотрудников, сохранили коллективы. Сейчас ситуация принципиально иная. С учетом исторически минимальной безработицы – в целом по стране в 3,5% – по многим направлениям просто не хватает рабочих рук», – цитирует Путина ТАСС.

Для решения этого вопроса президент призвал использовать кадровый потенциал регионов.

Ранее МВФ повысил прогноз по российскому ВВП в 2023 году до 0,7%, но снизил его для 2024 года до 1,3%. По данным фонда, безработица в России в 2022 году составляла 3,9%.