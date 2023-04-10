Взносы западных компаний при уходе из России направят на развитие туриндустрии

Кремль: Взносы иностранцев в бюджет при уходе из России пойдут на туристическую инфраструктуру

Российский президент Владимир Путин поручил обеспечить направление на туристическую инфраструктуру взносов иностранных компаний в бюджет от сумм сделок по уходу из России до июля.

На сайте правительства опубликовано поручение, согласно которому российские власти обязаны обеспечить направление на цели развития туристической инфраструктуры средств, полученных в результате уплаты добровольных взносов в федеральный бюджет при совершении сделок по отчуждению активов иностранных резидентов, связанных с недружественными государствами.

Нововведение коснется части взносов, рассчитанных от сумм сделок, представляемых на заседаниях подкомиссии правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций Минэкономразвития России.

Ответственным за исполнение поручения назначен премьер-министр РФ Михаил Мишустин.